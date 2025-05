Boulanger se lâche pour les French Days : le top des offres à saisir de toute urgence

Rendez-vous incontournable du printemps, les French Days se déroulent sur Boulanger jusqu'au 6 mai 2025. Découvrez ici les meilleures offres à saisir dès maintenant.

Chaque année au printemps, les enseignes françaises participent aux French Days, un événement désormais bien connu des amateurs de bonnes affaires. À l’instar des soldes et du Black Friday, ce rendez-vous est une occasion de réaliser des économies sur vos achats. Comme d’habitude, Boulanger est l’un des acteurs majeurs de cette nouvelle édition.

Nous avons fait le tour de la boutique en ligne et avons condensé ici les meilleures offres à saisir sur Boulanger pendant les French Days du printemps. Pour rappel, l’événement se déroule sur quelques jours, avec parfois des stocks limités sur les meilleurs bons plans.

French Days Boulanger : quelles sont les offres à ne pas manquer ?

iPhone 14 à 599 €

Lancé il y a un peu plus de deux ans au prix de 969 €, l’iPhone 14 dans sa version de 128 Go est moins cher que jamais. Pour les French Days Boulanger, vous pouvez l’acheter à 599 €. Ce tarif est près de 40% inférieur au prix initial.

Si vous avez un iPhone plus ancien et souhaitez passer à une version supérieure, ceci est une très bonne affaire. Pareil pour les utilisateurs d’Android qui souhaitent faire leur première expérience d’iOS.

Samsung The Frame 65 pouces à 999 €

Vendu habituellement à 1299 €, la TV Samsung The Frame de 65 pouces fait l’objet d’une réduction de 300 € sur Boulanger. Elle s’affiche ainsi à 999 € au lieu de 1299 €, ce qui représente une belle réduction de 23%. Il s’agit d’un téléviseur de type QLED offrant une excellente qualité d’image en plus d’être polyvalente. Mais sa véritable force, c’est son design particulier qui lui permet aussi de servir de tableau d’art avec de nombreuses œuvres.

Huawei Watch GT5 46 mm à 199 €

C’est l’une des montres connectées les plus appréciées du marché grâce à son design classique qui réconcilie les amateurs de Tech et de mode. Au lieu de 249 €, Boulanger le propose en ce moment à 199 €. Cela représente 50 € de remise et c’est assez généreux, sachant que pour ses caractéristiques, cette montre connectée est déjà bien plus abordable que ses rivales à la base.

Galaxy Book 4 i5 16/256 Go à 549 € au lieu de 649 €

Alors que ce modèle était vendu autour de 1000 € à sa sortie, il est possible de l’acheter pour seulement 549 € chez Boulanger. Pendant les French Days de printemps 2025, le Galaxy Book 4 dans sa version avec un Core i5, 16 Go de RAM et 256 Go de stockage interne est ainsi à moins de 550 €.

Si vous recherchez un PC portable fin, léger et aux performances confortables, la série des Galaxy Book est une valeur sûre. Et à ce prix-là, c’est une très bonne affaire.

Galaxy A35 à 279 €

Si vous recherchez l’expérience Samsung pour moins de 300 €, le Galaxy A35 est le modèle qui est fait pour vous. C’est un smartphone milieu de gamme qui a été lancé au prix de 400 €, mais il est disponible chez Boulanger à moins de 280 € pendant les French Days.

Ce modèle est équipé d’un SoC Exynos 1380 avec 128 Go de stockage. De quoi profiter de performances très correctes pour cette gamme de smartphone. Il bénéficie par ailleurs d’une belle qualité de construction, d’un écran digne d’un smartphone Samsung et d’une partie photo satisfaisante pour son prix.

Bose Quietcomfort C SC à 199 € au lieu de 349 €

C’est un bon plan qui revient assez souvent, mais il est toujours aussi séduisant. Si vous recherchez un casque à réduction de bruit active haut de gamme, le Bose QuietComfort SC s’affiche à moins de 200 € en ce moment sachant que son prix conseillé est de 349 €. Vous bénéficiez ainsi d’une réduction très appréciable.

Pour rappel, ce casque offre une excellente qualité de son, une réduction de bruit active efficace, ainsi qu’une autonomie allant jusqu’à 24 heures. C’est une alternative moins chère au QuietComfort Ultra ou au Sony WH-1000 XM5.

HP Victus 15 avec RTX 4060 à 899 € au lieu de 1303 €

Une autre offre qui revient souvent et c’est encore une excellente opportunité si vous recherchez un bon PC portable gamer pour moins de 1000 €. Ici le HP Victus 15 s’affiche à 899 € au lieu d’un prix conseillé de 1300 €.

C’est un modèle performant qui est équipé d’un processeur Intel Core i5 de 12e génération ainsi que d’une carte graphique RTX 4060, soit un classique pour jouer de manière confortable en Full HD sur PC portable. LE PC dispose de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Xiaomi Pad 7 Pro à 480 €

C’est une tablette milieu de gamme équipé d’un processeur haut de gamme. Elle est donc très performante pour un prix situé sous la barre des 500 € pendant les French Days sur Boulanger. Cette tablette a été lancée il y a quelques semaines au prix de 530 €, ce qui représente déjà un bon rapport qualité prix pour ses caractéristiques. En ce moment, elle est à 479 €.

Elle est un peu moins chère pour les French Days. Pour rappel, la Xiaomi Pad 7 pro dispose d’une puce Snapdragon 8s Gen 3 très performante, épaulée par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Son écran de 11,2 est confortable et offre une bonne luminosité, une grande résolution (3200 x 2136 pixels) ainsi qu’une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, parfaite pour les jeux.