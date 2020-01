Quels sont les meilleurs robots aspirateur à acheter en 2020 ?

Les aspirateurs robots ont de plus en plus la cote en 2020, plus rapides et plus intelligents que jamais. Pour éviter les corvées les plus ingrates, de nombreux utilisateurs craquent en effet pour ces petits aspirateurs connectés qui vont nettoyer efficacement votre intérieur de manière automatique que vous soyez présent à la maison ou pas, le tout en vous permettant de rester le plus zen possible.

Vous en avez marre de devoir passer l’aspirateur dans votre salon ou dans votre chambre toutes les semaines ? Vous préféreriez plutôt passer votre soirée devant Netflix ? L’achat d’un aspirateur robot, que ce soit un modèle d’entrée ou haut de gamme, va vous permettre d’entretenir votre foyer sans lever le petit doigt. En fonction de votre budget et vos attentes, voici pour vous notre sélection des meilleurs aspirateurs robots disponibles en 2020. Suivez le guide.

Dirt Devil M607

On commence avec le plus accessible et à la portée de tous. Intuitif, efficace et facile à utiliser, le Dirt Devil M607 est l’aspirateur robot idéal si votre budget est plutôt restreint. Pour moins de 100€, ce modèle ne fait pas grand-chose…mais il le fait bien ! Le Dirt Devil M607 se concentre en effet sur le nettoyage de votre sol mais pèche par l’absence de plusieurs fonctionnalités prisées par les utilisateurs : la connexion Wifi, pour le contrôler ou le programmer via votre smartphone, ou une station de rechargement, qui accueille automatiquement la plupart des aspirateurs connectés. Si vous cherchez surtout une solution pour entretenir votre foyer à votre place, le Dirt Devil a pourtant ce qu’il vous faut !

Xiaomi Mi Robot 1S

Plus complet que le Dirt Devil, le Xiaomi Mi Robot 1S est le successeur de la première génération du best-seller du constructeur chinois. Il hérite des atouts de son prédécesseur, notamment son excellent rapport qualité prix. Pour moins de 400 euros, vous bénéficiez d’un aspirateur robot puissant, d’une bonne qualité de fabrication et qui offre une son autonomie très confortable de 2 heures et demie grâce à sa batterie de 5200 mAh.

Le robot aspirateur Mi Robot 1S embarque un capteur pour mieux s’orienter dans la maison et faire la part des pièces. Le temps de nettoyage est programmable pour une ou plusieurs pièces à la fois. On appréciera aussi l’interface très épurée de son application mobile, le pilotage à la voix grâce à l’assistant personnel Xiaomi AI speaker, une alternative à Google Assistant et Alexa. La cartographie précise qui permet de scanner votre intérieur pour définir les zones à nettoyer !

iRobot Roomba 960

Le iRobot Roomba 960 offre l’un des meilleurs rapports qualité-prix de la gamme iRobot en 2020. Il brille par la simplicité de son application iHome qui regorge de fonctionnalités de contrôle. Le robot embarque 6 capteurs optiques qui permettent une cartographie efficace de l’espace intérieur et une couverture précise des zones à parcourir ou à éviter en fonction de vos besoins. Son système AeroForce permet un nettoyage puissant en 3 étapes pour aspirer totalement les saletés, les poils d’animaux et autres débris incrustés.

Grâce aux capteurs de poussière Dirt Detect, le zones les plus sales sont détectées automatiquement pour un nettoyage en profondeur avec ses 2 brosses multi-surfaces qui s’adaptent à différents types de surface, que ce soit les moquettes, le sol dur, etc. Lorsqu’il est à court d’autonomie, le robot aspirateur iRobot Roomba 960 retourne automatiquement à sa station puis reprend le cycle de nettoyage après recharge. Il est par ailleurs compatible avec Amazon Alexa pour le contrôle à la voix.

ROBOROCK S50

Ce robot aspirateur est un véritable passe-partout qui vous permet de nettoyer toutes vos pièces en profondeur et évitant intelligemment tous les types d’obstacles et accédant aux recoins les moins improbables après un mappage 3D de l’espace, et ce, grâce à ses 12 capteurs comprenant un LDS, un radar à ultrasons, sans oublier son gyroscope et son accéléromètre. La capacité de la boîte de poussière est de 0.48L.

Sa puissance d’aspiration est de 2000 pa et il offre une autonomie de 2h30 grâce à sa batterie d’une capacité confortable de 5200 mAh. N’hésitez pas à consulter notre test du Roborock S50 qui nous a agréablement surpris par sa facilité de prise en main, son design et son efficacité.

Neato Botvac D701

Vous recherchez un aspirateur robot complet et polyvalent ? Rien de tel que le Neato Botvac D701 doté des toutes dernières fonctionnalités du fabricant pour vous garantir un nettoyage impeccable. Son système de navigation LaserSmart scanne toutes vos pièces à 360 degrés et crée une cartographie précise pour une efficacité irréprochable, quelle que soit leur taille. Sa forme aplatie sur le côté permet d’extraire les débris et saletés dans tous les angles possibles, notamment le long des mûrs, et ce, mieux que les robots de forme entièrement ronde.

Un mode turbo permet de passer à la vitesse supérieur pour aspirer plus puissamment les zones le plus sales ou avec des débris fortement incrustés. Le robot aspirateur Neato Botvac D701 offre jusqu’à deux heures d’autonomie, une marge confortable pour un nettoyage complet.

Samsung PowerBot VR1DM7020UH



Si vous êtes un fan des produits Samsung, on ne saurait trop vous recommander PowerBot, un puissant aspirateur robot de 80W équipé d’un moteur Digital Inverter avec Cyclone Force pour une performance des plus confortables. Chaque marque y va de sa technologie de cartographie. Le constructeur coréen en ce qui le concerne s’appuie sur sa solution Visionary mapping Plus pour un nettoyage en profondeur de l’ensemble de vos pièces.

À cela s’ajoute la technologie Edge Clean Master qui détecte les murs et déploie systématiquement une brosse supplémentaire pour aspirer la poussière présente au niveau des plinthes et dans les coins. L’autonomie annoncée de cet aspirateur robot est d’une heure. Grâce au mode « cyclone », la poussière se comprime parfaitement dans le bac pour optimiser le volume d’aspiration et ce dernier se vide très facilement.

Dyson 360 Eye

Proposé à plus de 1000€, le Dyson 360 Eye bien qu’il ne soit plus tout jeune s’impose comme l’un des tout meilleurs aspirateurs dans la catégorie ultra haut de gamme. Grâce à sa base de chargement très passe-partout, son design futuriste très réussi, son système de navigation des plus abouti et son excellente connectivité. Son application complète propose de nombreuses options pratiques. Si vous avez les moyens et une grande maison, c’est le modèle qu’il vous faut !