Meilleurs casques audio gaming : quel modèle choisir en 2020 ?

Vous cherchez un nouveau casque audio pour le gaming ? Vous êtes tombé au bon endroit ! Ci-dessous, on vous propose une sélection des meilleurs produits du marché actuel. Suivez le guide chers gamers !

Ce guide d’achat est scindé en deux sections : une division consacrée aux casques filaires et une partie dédiée aux casques sans fil. Enfin, on terminera avec quelques réponses aux questions les plus posées par les acheteurs. Avant d’entrer dans la vif du sujet, on vous invite aussi à consulter notre guide consacré aux meilleures souris gaming et aux meilleurs claviers gaming.

Les meilleurs casques gaming filaires

Logitech G Pro X

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER

On commence ce guide d’achat avec le Logitech G Pro X, un casque gaming filaire destiné aux joueurs les plus exigeants. Conçu en partenariat avec Blue Microphones, le casque se distingue d’abord par son design sobre, haut de gamme et élégant, avec des disques chromés du plus bel effet. Il offre un son surround 7.1 de qualité, rond et immersif. On notera l’excellente réduction de bruit passive du casque, qui englobe efficacement les oreilles du joueur.

Le casque est doté d’une carte son externe, facilement paramétrable grâce au logiciel G Hub fourni par Logitech. Le micro intégré ne démérite pas avec un bon rendu des voix de vos adversaires et partenaires. Il reste néanmoins un peu en dessous de la concurrence sur ce terrain là. On regrettera aussi le manque de confort de l’accessoire. Après quelques heures d’utilisation, on a rapidement mal aux oreilles. Dommage. Il est vendu autour des 130 euros.

Les + Les - Son surround 7.1 Inconfortable La carte son externe Un micro décevant Bonne réduction du bruit



Sennheiser GSP 600

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER

Disponible autour des 250 euros, le GSP 600 de Sennheiser joue dans la cour des très grands. Ce casque filaire ultra haut de gamme est muni d’un port jack et d’un micro au rendu vocal très fidèle. Enfin, il promet une réduction de bruit passive sans faille, idéale pour les joueurs qui sont rapidement déconcentrés par leur environnement.

Destiné aux joueurs les plus exigeants, ou aux gamers professionnels en quête du nec plus ultra, le casque déçoit uniquement par son tarif très élevé et une structure très lourde. De plus, il est nécessaire d’acheter une carte son externe vendue à part pour pouvoir profiter d’un son surround 7.1. Dommage.

Les + Les - Bonne réduction de bruit passive Le prix élevé Un design professionnel orienté gaming Lourd Un excellent micro

Carte son externe pas intégrée par défaut



Roccat Khan AIMO

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER

Orienté haut de gamme, le Khan AIMO de Roccat est paré d’un superbe rétroéclairage et profite d’une finition tout simplement impeccable. Côté connectique, il est doté d’un port USB et fait l’impasse sur le port jack. Le Khan Aime est compatible avec le son surround 7.1 et permet aussi de profiter d’un son HD grâce à un DAC intégré par défaut. Le micro est également de bonne facture. Malheureusement, le son surround n’est pas vraiment à la hauteur des espérances. Vendu à moins de 115 euros, il reste une excellente alternative.

Les + Les - DAC intégré Prix un peu élevé Bonne isolation sonore Un son surround décevant

Confortable Le rétroéclairage

HyperX Cloud Stinger

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER

Ce casque gaming abordable propose un des meilleurs rapport qualité prix du marché actuel. Léger et plutôt confortable grâce à ses coussins à mémoire de forme, il offre un son stéréo de qualité. C’est la solution idéale pour les gamers à la recherche d’un casque audio à petit prix. Le HyperX Cloud Stinger est en effet vendu à un prix avoisinant les 50 euros sur Amazon. Sans surprise, il promet évidement des performances et une expérience loins des casques haut de gamme.La marque opte en effet pour un design tout de plastique et une réduction de bruit passable. Rien d’étonnant à ce prix là.

Les + Les - Le prix Pas de son surround Confortable et léger Un design en plastique Une réduction de bruit décevante

Corsair HS35

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER

On enchaîne avec un autre casque gaming pas cher mais de bonne facture, le HS35 de Corsair. Pour un investissement minime de 40 euros, le HS35 offre un rendu audio de qualité grâce à des transducteurs dynamiques de 50mm. Amovible, le microphone surprendra les gamers les plus aguerris par la restitution fidèle des voix. Cerise sur le gâteau, il est doté d’une prise jack.

Enfin, le casque reste confortable même après des heures de gaming intenses. On regrettera la réduction bruit passive complètement inefficace et des basses un peu aléatoires. Il est surtout destiné aux joueurs dont le budget est limité ou qui voyagent souvent avec leur matériel. Il est vendu à seulement 45 euros.

Les + Les - Le prix défiant toute concurrence La réduction de bruit passive absente Le confort Des basses erratiques Le micro étonnant pour un casque vendu à ce tarif

SteelSeries Arctis Pro

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER

Pour les gamers qui ne font pas attention à leur budget, le SteelSeries Arctis Pro est une excellente alternative aux propositions ci-dessus. Contrairement à certains concurrents, il propose un son surround immersif, notamment grâce à son DAC intégré par défaut. Il tire aussi son épingle du jeu grâce à son microphone rétractable infaillible et une construction générale qui respire le luxe. Un des meilleurs casques du marché ! Par contre, il n’est pas donné pour un casque filaire: il coûte 175 euros sur Amazon.

Les + Les - Son surround immersif Le prix trop élevé Le DAC intégré Un peu lourd et inconfortable

Les meilleurs casques gaming sans fil

Razer Nari Ultimate

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER

Disponible autour des 165 euros, le casque gaming sans fil de Razer se distingue de ses nombreux concurrents par son excellente qualité de son. L’expérience sonore est en effet particulièrement immersive, même lorsque vous écoutez de la musique. De plus, la réduction de bruit passive permet vraiment d’oublier le monde qui nous entoure.

Le Nari Ultimate surprend aussi grâce à ses moteurs haptiques intégrés capables de faire littéralement vibrer vos oreilles. Du reste, il offre un son surround 7.1 impressionnant avec une spatialisation bluffante. Un logiciel de personnalisation fourni permet de programmer et de calibrer le son, mais aussi les lumières du rétroéclairage. Enfin, il promet une autonomie de 8 heures en cas d’usage intensif. Bref, il est presque parfait. On regrettera quand même son prix élevé de 165 euros.

Les + Les - Bonne autonomie Le prix Son surround de folie Un peu encombrant Rétroéclairage Vibrations des oreilles

V-MODA Crossfade Wireless

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER

Avec son design original et extravagant, le V-MODA Crossfade s’impose comme l’un des casques les plus haut de gamme de ce guide d’achat. Tout de cuir et de métal, il semble tout droit venu d’un épisode de Star Trek. Il offre une qualité audio de haut vol, tant pour la musique que pour le gaming, avec des basses profondes et des aigus ultra clairs, et une réduction de bruit passive presque infaillible.

Avec son port jack, il est compatible avec une large gamme d’appareils différents. Malheureusement, il se contente d’une autonomie un peu courte de 7 heures en écoute continue. C’est le casque parfait si vous souhaitez aussi écouter de la musique sur votre smartphone ou sur votre ordinateur. Il est vendu autour des 250 euros, notamment sur Amazon. Un tarif élevé qui s’explique surtout par un excellent son et un look qui ne passera pas inaperçu.

Les + Les - Un design extravagant et jamais vu Un petit manque de fonctions orientées gaming Un son d'une grande qualité Un micro un peu décevant De belles grosses basses Polyvalent

Audio-Technica ATH-G1WL

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER

Solide alternative haut de gamme aux Razer Nari Ultimate et V-MODA Crossfade, le ATH-G1WL conçu par Audio-Technica tire son épingle du jeu grâce à une connexion sans fil stable et infaillible. Pour ça, la firme mise sur un récepteur USB. Il n’est donc pas compatible avec les smartphones ou tablettes. Il offre une bonne autonomie avoisinant les 13 heures en utilisation intensive. Sur le terrain de l’audio, le casque dispense un son texturé de qualité grâce à des transducteurs dynamiques de 45 mm.

Haut de gamme oblige, il est compatible avec le son surround 7.1. De ce côté là, il promet une expérience immersive, qui ravira les gamers les plus exigeants. Côté design, Audio-Technica se contente d’un look sobre et de matériaux classiques. Visuellement, le casque ne donne pas cette impression de puissance ou de luxe chère aux gamers. Il est commercialisé au prix fort de 260 euros.

Les + Les - Bonne autonomie Un design trop passe-partout Un son de qualité Connexion sans fil cantonnée au récepteru USB Un micro qui fait le job

Logitech G935

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER

Désormais disponible autour des 125 euros, le casque gaming sans fil de Logitech G935 vise les joueurs en quête d’excellence. Côté design, la marque mise sur un look orienté gaming avec des couleurs flashy et un rétroéclairage un peu gadget mais personnalisable à l’envi. Le son est de qualité.

Le casque est en effet compatible avec le son surround 7.1 DTS:Headphone X 2.0, à calibrer via le logiciel fourni par Logitech. L’autonomie est un peu limite : on dépasse à peine les 10 heures en désactivant l’éclairage. Néanmoins, on notera que la batterie est amovible. Vous pouvez la mettre recharger et brancher votre casque avec la prise jack en attendant. C’est plutôt appréciable. Enfin, le micro rétractable fonctionne à merveille.

Les + Les - Un son surround 7.1 très immersif Autonomie limite Batterie amovible Rétroéclairage i Micro de qualité Les +

SteelSeries Arctis Pro Wireless

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER

Et enfin voici le casque le plus cher de cette sélection ! Comme sa variante filaire, évoquée plus haut, l’Arctis Pro propose un son de haute qualité. Il est sans surprise compatible avec le son surround 7.1 pour une expérience gaming immersive de très haut vol. De plus, on notera l’efficacité du micro.

Ce casque se distingue surtout par son système de double batterie interchangeable, ce qui permet de doubler l’autonomie de l’appareil. Chaque batterie offre plus de 15H d’autonomie. En cas de panne, vous pouvez en plus toujours vous rabattre sur le connecteur mini-jack 3,5 mm. Polyvalent, il peut être connecté à une grande variété de terminaux. Il est tarifé 350 euros.

Les + Les - Son de qualité Un prix très très serré Micro efficace Un arceaux un peu serrant Autonomie presque illimitée Pas de rétroéclairage

🤔Choisir un casque audio gaming avec ou sans fil ?

Les casques filaires sont munis d’une prise Jack (6.35mm) ou mini-Jack (3.5mm) ou d’un connecteur USB. Si vous avez l’intention d’utiliser votre casque avec un smartphone, une tablette ou encore un PC dénué de port USB, comme un Macbook par exemple, on vous conseille d’opter pour une solution équipée d’un connecteur jack. On réservera les connecteurs USB aux utilisateurs qui se cantonnent à jouer sur PC.

Côté sans fil, les casques gaming se divisent en deux catégories : les casques qui se connectent en Bluetooth sans accessoire supplémentaire et les casques qui ont impérativement besoin d’un récepteur Bluetooth. Cette clé se branche généralement en USB et garantit une connexion bien plus stable. Par contre, c’est impossible de s’en servir sur smartphone ou tablette. On vous invite donc à peser le pour et le contre avant de passer à l’achat. Enfin, on notera que les casques sans fil sont la plupart du temps un peu plus cher que les variantes filaires.

🎧Choisir un casque audio gaming avec son Stéréo ou Surround ?

La plupart des casques les plus abordables se contentent d’un son stéréo. Le son stéréo s’appuie sur deux canaux différents (droite et gauche). Les casques avec un son stéréo offrent un son moins complexe et riche, ce qui n’est pas un soucis pour écouter de la musique ou jouer à des jeux comme les RPG par exemple.

Par contre, les casques qui annoncent un son surround s’appuient sur différentes canaux. En conséquence, le son est plus complexe et riche. C’est parfait pour reproduire l’ambiance sonore d’un lieu et s’immerger dans un univers. On conseillera l’achat d’un casque surround 7.1 aux joueurs aux gamers fans de FPS,de MMO ou de Battle Royale. Avec le surround 7.1, vous serez davantage immergé ou vous entendrez tous les détails sonores de vos jeux. Bref, c’est le pied !

💰Quel budget pour un casque audio gaming ?

Pour un casque abordable de qualité, comptez entre 40 et 65 euros. A ce prix là, vous pouvez trouver des produits de qualité avec un son stéréo et un look plastique sobre. Si vous cherchez du son surround de qualité et une finition moins cheap, on vous invite à investir dans les 75 à 150 euros. Une fois passé la barre des 150 voire des 200 euros, on entre dans les casques gaming ultra haut de gamme, avec souvent un design bling bling tape à l’oeil, des réglages de folie, des rétroéclairages et des cartes son intégrées.

On réservera évidemment cette dernière catégorie aux fans absolus, capables de passer des dizaines d’heures à jouer. Nous espérons que ce guide d’achat des meilleurs casques gaming vous permettra de faire un achat éclairé. Si vous avez d’autres suggestions, ou si une erreur s’est glissée dans ce dossier, n’hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires.