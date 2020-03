Meilleures souris gaming : quel modèle choisir en 2020 ?

Vous êtes à la recherche d’une nouvelle souris gaming ? Malheureusement, entre les différents modèles vendus par des marques comme Razer, Logitech ou Corsair, vous ne savez plus où donner de la tête. On fait le point ensemble sur les 10 meilleures souris pour gamers du marché. Suivez le guide.

Les meilleures souris gaming filaires

Razer Viper

Légère (seulement 69g) et pratique, la Viper est spécialement taillée pour l’esport. La souris se distingue de la concurrence grâce à son design ambidextre, 8 boutons programmables selon vos désirs, un éclairage élégant et moderne, et des interrupteurs optiques ultra résistants. Elle est vendue autour des 65 euros.

Les + Les - Légèreté - Boutons et commutateur de DPI difficilement utilisables en jeu Ergonomie Tarif un peu élevé 8 boutons programmables et stockage DPI intégré Fonctionnalités de la molette limitées

Corsair M65 RGB Elite

La Corsair M65 RGB Elite reprend les meilleurs ingrédients des souris filaires du fabricant : précision, design ultra pratique et réactivité. Elle tire son épingle du jeu grâce au retour du bouton Sniper permettant de passer en un clic d’un profil de DPI à l’autre. C’est la souris gaming idéale pour les amateurs de jeux de tir en quête de précision. Elle coûte à peu près 60€.

Les + Les - Le bouton Sniper Pas de Wireless La précision Réservée seulement aux droitiers Légère grâce à une conception en aluminium

Corsair Ironclaw RGB

Lègère, précise et facile à manipuler, la Corsair Ironclaw RGB offre un excellent confort d’utilisation, même après plusieurs heures de jeu intenses. Idéale pour les gamers aguerris et les mordus de RPG et de MOBA, elle dispose de 7 boutons programmables en fonction des raccourcis de vos jeux préférés. Vendue à moins de 60 euros, elle ne démérite pas non plus dans le domaine de la bureautique.

Les + Les - Confortable, elle évite les douleurs aux poignets Design plastique Précise Cordon un peu trop rigide 7 boutons programmables

Logitech G502 Hero

Disponible autour des 40 euros, la Logitech G502 Hero surprend grâce à son design robotique et un éclairage personnalisable qui ravira les gamers. Précise et sophistiquée, elle est dispose de 11 boutons programmables et d’un capteur de 16 000 DPI. Parfaite pour les joueurs les plus exigeants dont le budget n’est pas extensible.

Les + Les - Un design gaming réussi Un peu lourde 11 boutons programmables Pas de réelles innovation par rapport au modèle précédent Eclairage personnalisable

SteelSeries Sensei 310

La SteelSeries Sensei 310 offre un suivi de haute précision et un excellent temps de réponse grâce un capteur optique ultra réactif et sans la moindre latence. C’est l’accessoire parfait des jeux qui impliquent de la réactivité et des mouvements en continu. Une option permet d’ailleurs d’éviter les faux mouvements. Elle est en vente au prix de 50 euros.

Les + Les - Un prix accessible au vu des performances Seulement 2 niveaux de sensibilité paramétrables. Grande précision et réactivité

Les meilleures souris gaming sans fil

Razer Mamba Wireless

Pratique et facile à utiliser malgré son important poids de 100g, la Razer Mamba Wireless tire son épingle du jeu grâce à son excellente autonomie (avoisinant les 50 heures) et une connexion sans fil ultra stable. Vendue autour des 100 euros, la souris conçue par Razer ravira surtout les joueurs qui passent de longues heures devant leur ordinateur. Enfin, la souris s’avère très confortable grâce à un design très bien étudié.

Les + Les - Une bonne autonomie Quelques fonctionnalités manquantes Réactivité et confort - Centre de gravité un peu trop décalé vers l'arrière



Razer Basilisk Ultimate

Cette fois, on entre dans la cour des grands ! La Basilisk Ultimate représente le meilleur des souris pour gamers de Razer. Elle se distingue par un design haut de gamme réussi et un éclairage RGB personnalisable selon vos désirs. Razer a aussi mis le paquet sur les performances et offre un capteur de 20 000 DPI pour une précision encore inégalée sur le marché. Cerise sur le gâteau : la molette qui permet de régler à la volée la résistance de la souris. Seul point noir : son prix élevé de 170 euros !

Les + Les - Un éclairage paramétrable Prix élevé Une autonomie théorique de 100 heures Un capteur de 20 000 DPI

Corsair Harpoon RGB Wireless

Plus abordable que les modèles précédents, la Corsair Harpoon RGB Wireless est le choix idéal pour les gamers qui ne veulent pas exploser leur budget dans une souris Bluetooth. Légère et polyvalente, elle ne s’embarrasse pas d’options et de fonctionnalités inutiles pour se focaliser sur l’essentiel. Elle ne coûte que 50 euros et met le paquet sur la précision de son capteur.

Les + Les - Son prix bas pour une souris gaming sans fil de qualité Seulement pour les droitiers Un design confortable Boutons difficilement utilisables pour les gros doigts Précision

Logitech G903

La Logitech G903 offre des performances de haut niveau pour le jeu vidéo mais se distingue surtout grâce à son tapis de recharge sans fil propriétaire, le PowerPlay. L’accessoire permet de doper l’autonomie de la souris, qui risque se montre un peu courte sans lui (jusqu’à 30 heures). Fluide, réactive et haut de gamme, elle est vendue au prix de 75 euros. Un excellent rapport qualité prix pour les utilisateurs qui ne supportent pas de tomber en panne de batterie.

Les + Les - Précise et réactive Autonomie un peu juste Le tapis de recharge sans fil Prix assez élevé avec le tapis de recharge

Asus ROG Gladius II

Cette souris haut de gamme d’Asus reprend les ingrédients qui ont fait le succès de la version filaire, dont un capteur optique très performant de 16000 dpi. La marque fait par contre l’impasse sur le bouton Sniper. Elle offre une autonomie correcte de 24 heures avec le rétroéclairage activé et de 57 h si le rétroéclairage est désactivé. Elle se distingue surtout par son design très confortable doté d’un repose pouce. La ROG Gladius II Wireless coûte 75 euros.

Les + Les - Synchronisable avec les autres accessoires Asus ROG Un peu lourde Un capteur optique performant Autonomie trop juste Un prix contenu Seulement deux niveaux de sensibilité

🤔Quel souris pour quels jeux ?

On vous invite évidemment à choisir votre souris en fonction du type de jeu vidéo auxquels que vous jouez le plus souvent. Les amateurs de jeu de tir FPS (FirstPerson Shooter) s’orienteront plutôt vers les souris les plus légères et les plus réactives/ précises de ce guide. De plus, les tireurs d’élite apprécieront la présence de la touche Sniper, qui baisse les DPI lors des phases de tir les plus ardues.

Pour les fans de jeu MOBA ( multiplayer online battle arena), les MMO (Massively Multiplayer Online Game) ou les RPG (jeux de rôle), on vous conseille plutôt d’opter pour une souris qui comporte un nombre important de boutons programmables. Dans ce type de jeu, vous aurez en effet besoin d’utiliser de nombreux raccourcis.

🤷‍♂️Un capteur optique ou laser ?

Toutes les souris du marché sont soit équipées d’un capteur laser ou d’un capteur optique. Plus traditionnel, le capteur optique est un peu moins précis que son équivalent laser. De plus, le capteur laser peut être utilisé correctement sur une surface en verre et sans tapis de souris. Les souris avec un capteur optique sont par contre moins chères.

🙄Combien de DPI ou PPP ?

Le DPI (Dot Per Inch) ou encore PPP (Points Par Pouce) est l’unité de mesure de la sensibilité de la souris. Ce chiffre représente le nombre de pixels que le curseur est capable de parcourir lors d’un déplacement d’un pouce avec la souris. Plus ce chiffre est élevé, plus l’utilisation de la souris sera précise et réactive.

💰Quel budget pour une souris gaming ?

Pour une souris filaire d’entrée de gamme, comptez entre 30 et 45 euros. Pour les modèles plus complets, vous devrez débourser aux alentours de 65 euros. Le coût des souris sans fil est généralement plus élevé. La plupart des solutions du marché sont tarifées autour des 75 euros. Les souris plus haut de gamme, avec un design léché et une fiche technique en acier trempé, passent aisément la barre des 100 euros.

Les joueurs les plus exigeants, ou les professionnels de l’ESport, peuvent parfois investir plus de 150 euros dans une souris de luxe. Nous espérons que ce guide d’achat des meilleures souris gaming vous permettra de faire un choix éclairé. Si vous avez d’autres suggestions, ou si une erreur s’est glissée dans ce dossier, n’hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires.