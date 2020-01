Meilleures montres connectées en 2020 : notre sélection des smartwatches à ne pas rater !

Nous avons sélectionné les meilleures montres connectées en 2020. Qu’elles soient destinées à fonctionner de manière autonome, avec Android ou iOS ou avec une eSIM. Il y en a pour tous les budgets : de Apple à Garmin en passant par Samsung et Fitbit. Découvrez notre sélection.

Les montres connectées ont la cote depuis quelques années. Avec elles, vous pouvez faire d’une pierre deux coups grâce à leur double fonction d’accessoire de mode et d’objet high-tech offrant diverses fonctionnalités. Quelle smartwatch est faite pour vous et correspond surtout à votre budget ? Voici notre guide d’achat pour vous aider à faire le choix approprié. Si certaines montres proposent des fonctionnalités encore minimalistes, d’autres se démarquent sérieusement, de par la présence d’éléments qui font la différence, comme un GPS ou un moniteur de fréquence cardiaque, pour les sportifs.

Montres connectées avec eSim

Apple Watch Series 5

L’Apple Watch Series 5 est considérée par beaucoup comme la « Rolls » des montres connectées. Comme d’habitude, Apple a présenté une nouvelle itération au cours de sa dernière conférence d’automne en 2019. La smartwatch de la firme de Cupertino est compatible eSIM 4G chez Orange et SFR. Elle dispose d’un écran OLED de 1,78″ (324 x 394 pixels). Elle est compatible A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS. Elle est également équipée d’une mémoire de stockage de 16 Go et prend en charge le Bluetooth 5.0. Deux versions sont proposées avec des cadrans de 40 ou 44 mm.

L’un des atouts de l’Apple Watch Series 5 en termes de fonctionnalités, c’est sa capacité à détecter les chutes et l’intégration d’un électrocardiogramme. En revanche, écosystème Apple oblige, vous ne pourrez pas l’appairer avec un smartphone Android. Il faudra obligatoirement disposer d’un iPhone. Par ailleurs, vous n’avez plus besoin de rallumer l’écran à chaque fois pour consulter l’heure. L’écran reste toujours allumé, afin de présenter l’heure en permanence. Apple assure néanmoins que cette nouvelle fonctionnalité n’impacte pas l’autonomie de la montre connectée. Celle-ci est de 18 heures. L’Apple Watch Series 5 est disponible à partir de 449 €.

Si vous recherchez une alternative moins chère, l’Apple Watch Series 4 est toujours disponible chez de nombreux marchands. Elle offre quasiment les mêmes caractéristiques que sœur à quelques exceptions près, notamment l’écran always-on.

Montres connectées compatibles Android et iOS

Withings Steel HR Sport

Withings a été racheté par Nokia avant de se retrouver de nouveau à son compte. Compatible pleinement avec Android et iOS, cette montre connectée saura devenir un compagnon idéal qui sait se montrer discret. Elle se distingue avec un suivi de sommeil très précis et dispose d’une bonne autonomie puisqu’il est question d’un mois environ d’après le fabricant. Elle arbore également un design très élégant en rupture avec les autres marques.

Vous avez par ailleurs accès à diverses informations telles que la mesure de vos pas, les distances parcourues, une estimation du nombre de calories brûlées, etc. Avec le suivi multisport, différents types d’activités sont détectés : course à pied, vélo, natation, tennis, football, etc. Elle est disponible au prix de 199 €.

Garmin Vivoactive 4

Voici une montre pour ceux qui recherchent un produit dédié aux sports. Elle saura être votre compagnon dans toutes les activités que vous pratiquez. Plus de 20 sports sont compatibles (course à pied, vélo, natation, marche, Pilates, fitness…). Nous y retrouvons tout ce dont un sportif a besoin. Elle offre par ailleurs une mesure précise de différentes données, dont le nombre de pas, les calories brûlées, avec en plus une analyse du sommeil efficace. La montre connectée dispose d’un GPS intégré + GLONASS+ Galileo en plus fonctions de suivi et de sécurité ainsi que d’un capteur de fréquence cardiaque.

Elle est parfaitement compatible avec les écosystèmes Android et iOS. L’écran LCD est d’une dimension 1,28″ affichant 240 x 240 pixels. Nous avons également une compatibilité Bluetooth 4.0. Elle dispose d’une autonomie standard de 8 jours, de 2 h en mode GPS ou encore de 6h en mode GPS+ musique. Son prix : à partir de 419 €.

Fitbit Versa 2

Elle succède à la populaire Fitbit Versa. Cette nouvelle version de la smartwatch hérite de son design très carré qui ne manque pas de charme. Orientée sport, elle se destine en fait à tout type d’usage. L’écran est d’une dimension de 1,34″ affichant une définition de 300 x 300 pixels. Nous retrouvons ici un OS propriétaire avec diverses fonctionnalités. La montre connectée est capable de vous communiquer votre fréquence cardiaque, le nombre de pas, le nombre de calories… Elle est aussi capable de procéder à des paiements via le NFC.

Enfin, la grosse nouveauté de cette nouvelle version est qu’elle propose désormais une compatibilité Alexa, l’assistant virtuel d’Amazon. Il suffit d’effectuer une pression longue du bouton latéral pour l’appeler. L’autonomie est d’environ 5 jours. Cette montre connectée est disponible au prix de 180 €.

Samsung Galaxy Watch

Samsung n’a pas pris le chemin de WearOS et propose sa propre vision alternative à celle de Google avec son OS Tizen. La montre connectée embarque un écran AMOLED circulaire de 1,3″ affichant 360 x 360 pixels. Son design avenant plaira aussi bien au geek qu’au dandy le plus endurci. La montre est propulsée par un SoC maison Exynos 9110 dual cœurs cadencé à 1,15 GHz et couplé à 4 Go de RAM. Elle dispose d’une couronne rotative utile pour la navigation. C’est une particularité dont se passent la plupart des concurrents.

La batterie d’une capacité de 472 mAh confère une autonomie de 72 heures à la montre. Elle est compatible Bluetooth 4.2. Quant au suivi d’activités, la montre connectée est équipée de plusieurs capteurs qui offrent des données précises. Elle embarque en effet un accéléromètre, un altimètre, un baromètre, mais aussi un gyroscope et un GPS + GLONASS. Vous avez tout ce qu’il faut pour le tracking, que vous soyez un adepte de la marche, de la course ou encore du vélo, etc. Elle est disponible au prix de 279 €.

Galaxy Watch Active 2

La Galaxy Watch Active 2 a été lancée en août 2019, quelques mois seulement après la première version. Elle se distingue de la Galaxy Watch de 2018 par ses traits plus sportifs et son aspect compact. C’est entre autres grâce à la disparition de la couronne rotative physique. En effet, celle-ci est désormais virtuelle autour de l’écran tactile alors que la Galaxy Watch Active, première du nom n’en avait aucune. Il s’agit donc de l’une des nouveautés de cette deuxième version qui dispose d’une nouvelle interface complètement différente de la Galaxy Watch classique.

Vous retrouvez ici des nouveautés intéressantes comme la fonction de mesure de la pression artérielle en plus du tracking de différentes activités sportives, le suivi de sommeil, de stress, etc. Elle est disponible en deux tailles : 44 mm et 40 mm. Son autonomie est d’une journée. Le prix : 327 € (44 mm)

Fitbit Ionic

Une montre connectée dont le boîtier est fait d’un alliage de magnésium et de silicium. La Fitbit Ionic accroche par son design fin et propose de nombreuses fonctionnalités pratiques pour les sportifs et ceux qui se soucient d’avoir un mode de vie sain. Elle est certifiée étanche jusqu’à -50, compatible Bluetooth et WiFi, intègre un capteur de cardiofréquencemètre, un altimètre et des puces GPS/Glonass. Sa batterie de 341 mAh assure une autonomie de 48h. La montre est disponible à 183 €.

Montre connectée pas cher

Ticwatch E2

Voici encore une montre connectée WearOS disposant d’un atout intéressant son prix. Après une première version saluée pour son rapport qualité prix, le chinois Mobvoi a lancé une seconde version propulsée par un processeur Snapdragon Wear 2100. La montre connectée est équipée d’un écran OLED de 1,39 pouce de définition 400 x 400 px pour une résolution de 287 dpi. La TicWatch E2 affiche en temps réel différentes informations pratiques sur vos exercices et progrès, mais aussi sur votre état de santé grâce à son cardiofréquencemètre.

Elle dispose d’un GPS intégré et propose différents modes sportifs pour le suivi de vos activités, dont la natation (étanche jusqu’à 50m), la marche, le vélo, la course à pied, etc. Son autonomie est de deux jours et elle est proposée à 159 €. C’est relativement abordable au vu de ses capacités.

À quoi sert une montre connectée ?

Les montres connectées qui étaient perçues il y a quelques années comme des gadgets inutiles jouissent d’une popularité sans cesse grandissante. Elles créent la parfaite liaison entre deux univers : celui du geek et du passionné de mode. L’utilisation pratique des montres connectées couvre plusieurs aspects. Comme vous avez pu le lire tout au long de notre guide, elle permettent aux plus sportifs de garder une vision panoramique sur les résultats de leurs efforts grâce à différents capteurs destinés à mesurer les performances et l’état de santé tout en affichant l’évolution des statistiques dans le temps.

Parce qu’elles vous accompagnent partout, dans toutes les circonstances, et sont constamment à portée de vue, les montres connectées vous permettent également de gérer de nombreuses tâches du quotidien en établissant une liaison avec votre smartphone. Recevez vos notifications en temps réel, répondez à des messages, décrochez vos appels et gérez vos playlists musicales en toute simplicité. Certaines smartwatches comme l’Apple Watch Series 5 sont compatibles eSIM, une caractéristique qui leur permet d’être plus indépendantes.