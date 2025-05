AirPods 4 : belle chute de prix pour les écouteurs Apple sur Amazon

Les nouveaux écouteurs sans fil AirPods 4 sont actuellement à un très bon prix. Amazon propose en ce moment une réduction de près de 25% sur les écouteurs Apple.

Sortis il y a quelques mois seulement, les AirPods 4 rejoignent la grande famille des écouteurs sans fil d’Apple. Et cette nouvelle version apporte son lot de nouveautés.

Normalement en vente à 149 €, vous pouvez actuellement les avoir à prix réduit. La version sans réduction de bruit active est à 114 €. Il est affiché à 129 € au lieu de 149 €, mais Amazon vous offre 15 € de réduction au moment de passer au paiement. C'est une offre très généreuse pour les nouveaux écouteurs de la marque à la pomme.

AirPods 4 : un bon prix pour les excellents écouteurs

Les AirPods 4 sont les écouteurs les plus avancés d’Apple. Ils reprennent les principaux atouts des AirPods 3 tout en apportant quelques améliorations. Côté design, on retrouve une tige courte dans laquelle se trouve la puissante puce H2. Chaque écouteur a été revu pour un maintien optimal et un meilleur confort.

Au niveau de la qualité sonore, ce modèle n’a rien à envier à la concurrence. Pour une expérience plus immersive, Apple a doté ses écouteurs de l’audio spatial avec suivi dynamique des mouvements de la tête.

Classés IP54, les AirPods 4 ne craignent ni l’eau, ni la poussière. Vous pouvez donc les utiliser à l’extérieur en cas de pluie ou transpirer lors de vos séances de port. Enfin, le nouveau boîtier de charge en USB-C est par ailleurs plus compact sans vous faire perdre en autonomie. Vous profitez ainsi de 5 heures d’écoute sur une seule recharge et jusqu’à 30 heures d’utilisation avec le boîtier.