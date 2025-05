Galaxy S24 FE : le smartphone Samsung, avec les Buds FE offerts est à un prix imbattable

C'est une très belle offre que propose Boulanger en ce moment sur le Galaxy S24 FE, le smartphone haut de gamme de Samsung. Il s'affiche au prix d'un modèle milieu de gamme pour les French Days, avec les écouteurs Galaxy S24 FE offerts en bonus.

Lancé en septembre 2024 au prix de 749 €, le Galaxy S24 FE est sous la barre des 450 € à l'occasion des French Days 2025 sur Boulanger. Cela représente une réduction de 40%, mais ce n'est pas tout. Le smartphone est affiché à 499 €, mais vous bénéficiez d'une remise de 50 € au panier.

La boutique en ligne vous offre également les Galaxy Buds FE d'une valeur de 100 €. Les écouteurs s'ajoutent aussi automatiquement au panier. C'est en somme une offre très généreuse si vous recherchez un smartphone performant en cette période de French Days.

Galaxy S24 FE : un rapport qualité-prix parmi les meilleurs

La force du Galaxy S24 FE, c'est qu'il propose une expérience très proche de celle du Galaxy S24 pour un prix nettement inférieur. Son processeur est un Exynos 2400e, une puce performante et peu gourmande en énergie. Elle est épaulée par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le Galaxy S24 FE dispose d'un écran Super AMOLED de 6,7 pouces (2340 x 1080 px), avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Comme d'habitude chez Samsung, c'est un bel écran avec une bonne luminosité et une gestion équilibrée des couleurs.

Pour ce qui est de la partie photo, le smartphone s'appuie sur 3 capteurs, avec une belle polyvalence : un capteur principal de 50 MP (grand-angle), un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 8 MP avec zoom optique 3x. Enfin, sa batterie est d'une capacité de 4700 mAh et elle se charge à une vitesse de 25W. Vous pouvez lire notre test complet du Galaxy S24 FE pour en savoir davantage sur le smartphone.

Les Galaxy Buds FE quant à eux sont des versions allégées de la série principale (les Galaxy Buds 2/3 Series). Ce sont de bons écouteurs avec une bonne qualité de son et une réduction de bruit active efficace.