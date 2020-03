Meilleures liseuses : quel modèle acheter en 2020 ?

Vous avez décidé de vous offrir votre première liseuse électronique ou souhaitez remplacer celle que vous trimbalez depuis quelques années maintenant. Vous êtes au bon endroit. Nous avons sélectionné pour vous les meilleures liseuses disponibles en 2020. Suivez le guide.

Vous êtes passionné de lecture et souhaitez vivre cette passion tout en restant dans l’ère du temps. Rien de tel qu’une liseuse électronique pour s’adapter à la montée en puissance des livres électroniques tout en profitant d’un confort proche de la lecture sur papier. Les smartphones et tablettes classiques ne sont pas les outils les plus adaptés pour ce genre d’exercice.

La liseuse électronique qui joue spécifiquement ce rôle est une véritable bibliothèque ambulante pouvant abriter l’équivalent de dizaine de milliers d’ebooks sur quelques giga-octets de stockage. C’est tout l’intérêt de la numérisation à laquelle l’industrie de l’édition ne résiste plus depuis quelques années.

Amazon domine toujours ce marché avec ses liseuses Kindle mais fait face depuis quelques années à la concurrence de Kobo, un autre géant qui propose d’excellentes liseuses avec des performances et une fiabilité exemplaires. Entre les deux marques, on retrouve d’autres acteurs intéressants qui essaient tant bien que mal de se faire une place. Nous avons sélectionné pour vous les meilleures liseuses pour dévorer des ebooks au quotidien de la manière la plus agréable possible.

Les meilleures liseuses de 6 pouces

Amazon Kindle PaperWhite

Le best-seller des liseuses Amazon doit sa popularité à sa remarquable efficacité pour un prix accessible. La quatrième génération de la Kindle PaperWhite commence à dater, étant commercialisée depuis fin 2018 mais elle reste l’une des meilleures options disponibles en 2020 d’autant plus qu’elle bénéficie de mises à jour régulières. La Paperwhite reprend quelques-uns des meilleurs éléments de la liseuse Kindle Oasis haut de gamme.

Elle est étanche (certifiée IPX8), ce qui vous permet de la traîner à la plage, au bord de la piscine ou dans le bain. Elle est donc résistante aux éclaboussures et aux immersions dans l’eau jusqu’à deux mètres de profondeur pendant une heure. La PaperWhite est une liseuse compacte disposant d’un écran 6 pouces avec éclairage intégré à 4 LED. L’éclairage est réglable et vous permet lire à l’intérieur et à l’extérieur, de jour comme de nuit. La température de couleur quant à elle n’est pas ajustable.

Avec sa résolution de 300 ppp sans reflets, la Kindle Paperwhite offre une expérience de lecture agréable. Une seule charge de batterie dure des semaines et non pas des heures. La liseuse est disponible en version Wi-Fi ou Wi-Fi + 4G. Vous avez également le choix entre deux versions de stockage : 8 Go ou 32 Go de stockage, le tout à partir de 130 €.

Écran : 6 pouces, 1 400 x 1080 px, 300 ppp

6 pouces, 1 400 x 1080 px, 300 ppp Rétroéclairage : oui, réglage manuel.

oui, réglage manuel. Stockage : 8 ou 32 Go

8 ou 32 Go Autonomie : jusqu’à 6 semaines

jusqu’à 6 semaines Dimensions : 167 x 116 x 8,18 mm

167 x 116 x 8,18 mm Poids : 191 g

191 g Connectivité : WiFi ou WiFi + 4G

WiFi ou WiFi + 4G Formats supportés : AZW3, AZW, TXT, PDF, MOBI non protégé, PRC natif ; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP converti.

AZW3, AZW, TXT, PDF, MOBI non protégé, PRC natif ; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP converti. Étanchéité : oui

Les + Les - Qualité de l'écran

Impossible de régler la température de couleur (pas de mode nuit) Rétroéclairage réglable (manuel)

Pas de boutons physiques pour le défilement des pages Possibilité d'écouter des livres audio

Étanche

Kobo Clara HD

La Clara HD est la liseuse d’entrée de gamme du catalogue de Kobo. Ce modèle se concentre sur l’essentiel : un écran compact de 6 pouces dans un corps facile à tenir, une autonomie longue durée et un bon confort de lecture grâce à sa fonctionnalité ComfortLight PRO qui lui permet d’offrir l’éclairage optimal en fonction de la condition de luminosité et même en plein soleil.

A la tombée de la nuit, l’éclairage s’adapte progressivement pour vous permettre de lire confortablement au lit sans que cela n’affecte votre sommeil. L’écran e-ink est d’une résolution de 300 ppp. Elle est disponible en version WiFi uniquement avec 8 Go de stockage. La Kobo Clara HD peut contenir jusqu’à 6 000 eBooks.

Elle est compatible avec 14 formats d’ebooks parmi les plus courants, dont l’EPUB mais pas avec le format propriétaire AZW d’Amazon. Au cas où vous souhaiteriez transférer des Kindle sur votre Kobo, il est possible de les convertir en passant par l’application Calibre. La liseuse Kobo Clara HD est disponible au prix de 119 €.

Écran : 6 pouces, 1072 x 1448 (300 ppp)

6 pouces, 1072 x 1448 (300 ppp) Rétroéclairage : oui, adaptatif avec réglage de la température de couleur

oui, adaptatif avec réglage de la température de couleur Stockage : 8 Go

8 Go Autonomie : jusqu’à 8 semaines

jusqu’à 8 semaines Dimensions : 157 x 111 x 8.3 mm

157 x 111 x 8.3 mm Poids : 166 g

166 g Connectivité : WiFi

WiFi Formats supportés : EPUB, PDF, TXT, RTF, HTML, CBZ, CBR, MOBI, EPUB3, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF

EPUB, PDF, TXT, RTF, HTML, CBZ, CBR, MOBI, EPUB3, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF Étanchéité : non

Les + Les - Qualité de l'écran

Pas étanche Rétroéclairage adaptatif

Impossible d'écouter des livres audio Réglage automatique de la température de couleur

Vivlio Touch HD Plus

La Touch HD Plus de Vivilio est une liseuse 6 pouces haute définition (1072 x 1448) pour une résolution de 300 ppp. Avec son rétroéclairage doublé de la fonctionnalité Smartlight, vous pouvez régler l’intensité de luminosité et la température de couleur à votre convenance. L’adaptation de l’éclairage tout au long de la journée vous permettra de lire quelle que soit l’heure sans fatigue visuelle.

La Touch HD Plus offre des possibilités en matière d’audio. Vous pouvez lire des livres audio avec une application dédiée ou utiliser la synthèse vocale pour une lecture à haute voix de tous vos ebooks. Il vous suffit pour cela de brancher un casque audio dans la prise jack ou un périphérique audio sans fil via le Bluetooth. La liseuse bénéficie également d’un traitement étanche (IPX7), ce qui la protège contre les effets d’une immersion temporaire (jusqu’à 1 m) et pendant 30 minutes.

19 formats d’ebooks sont supportés et vous disposez d’un accès à la librairie Vivlio avec plus de 500 000 livres électroniques téléchargeables. Enfin, la Vivilio Touch HD Plus offre 16 Go de stockage, une capacité largement suffisante pour stocker des dizaines de milliers de livres. Elle est disponible en version WiFi uniquement au prix de 166 € sur Cdiscount.

Écran : 6 pouces, 1072 x 1448 (300 ppp)

6 pouces, 1072 x 1448 (300 ppp) Rétroéclairage : oui, adaptatif avec réglage de la température de couleur

oui, adaptatif avec réglage de la température de couleur Stockage : 16 Go

16 Go Autonomie : jusqu’à 8 semaines

jusqu’à 8 semaines Dimensions : 108 x 161.3 x 8 mm

108 x 161.3 x 8 mm Poids : 155 g

155 g Connectivité : WiFi

WiFi Formats supportés : EPUB, PDF, TXT, RTF, HTML, CBZ, CBR, MOBI, EPUB3, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF

EPUB, PDF, TXT, RTF, HTML, CBZ, CBR, MOBI, EPUB3, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF Étanchéité : oui

Les + Les - Qualité de l'écran

Rétroéclairage adaptatif

Réglage automatique de la température de couleur Léger et Étanche Lecture de livres audio et synthèse vocale

Bookeen Diva HD

La liseuse Diva HD est équipée d’un écran haute définition de 300 ppp pour une qualité de lecture optimale. Son éclairage modulable avec réglage de la luminosité et activation d’un mode nuit pour réduire l’exposition à la lumière bleue. Son design est original avec une coque en silicone mais pèche par une grosse épaisseur de 15 mm qui se traduit par un poids de 240 g. On s’y accommode néanmoins assez facilement sachant qu’elle est comparable à la taille d’un livre de poche.

La liseuse dispose de trois boutons de fonction sur le rebord droit dont deux pour le défilement des pages ainsi qu’un bouton central pour l’allumage et l’extinction. La Booken Diva HD offre trois semaines d’autonomie à raison d’une demi-heure de lecture au quotidien grâce à sa batterie Li-Ion de 1900 mAh. Elle est accompagnée d’une couverture intelligente vendue séparément qui déclenche l’éveil ou la mise en veille automatiquement selon qu’elle soit ouverte ou fermée.

La librairie en ligne Bookenstore donne accès à plus de 450 000 livres téléchargeables rangés par catégorie. La Booken Diva HD est disponible en version WiFi avec une capacité de stockage de 16 Go, de quoi contenir environ 15 000 livres. Elle est vendue au prix de 139 €.

Écran : 6 pouces, 1440 x 1080 (300 ppp)

6 pouces, 1440 x 1080 (300 ppp) Rétroéclairage : oui, réglage manuel + mode nuit

oui, réglage manuel + mode nuit Stockage : 16 Go

16 Go Autonomie : jusqu’à 3 semaines

jusqu’à 3 semaines Dimensions : 134 x 155 x 15 mm

134 x 155 x 15 mm Poids : 240 g

240 g Connectivité : WiFi

WiFi Formats supportés : ePub, PDF, HTML, TXT, FB2, JPEG, PNG, GIF, BMP, ICO, TIF, PSD

ePub, PDF, HTML, TXT, FB2, JPEG, PNG, GIF, BMP, ICO, TIF, PSD Étanchéité : non

Les + Les - Qualité de l'écran

Un peu lourde Son design agréable Pas de support de livres audio Rétroéclairage réglable manuellement Pas étanche Mode nuit

Amazon Kindle

Nous poursuivons sur le format 6 pouces avec la Kindle 2019, la liseuse d’entrée de gamme d’Amazon. Disponible à 80 €, c’est l’option de base pour ceux qui souhaitent s’offrir une liseuse pas chère, simple et qui joue efficacement son rôle. Elle est équipée d’un écran e-ink d’une définition de 800 x 600 px (résolution 167 ppp) qui reste confortable à la lecture en toute condition, même en plein soleil.

C’est le premier Kindle d’entrée de gamme à proposer un éclairage frontal réglable manuellement et qui est composé de quatre LED pour lire même dans le noir. La capacité de stockage est de 4 Go dont une partie est occupée par le système d’exploitation. Il reste un peu moins de 3 Go pour stocker vos contenus mais cela est suffisant pour abriter au moins 1500 livres électroniques. Une seule charge de batterie permet à l’Amazon Kindle de tenir jusqu’à 4 semaines avec le WiFi désactivé et la luminosité réglée sur 13, à raison de 30 minutes de lecture par jour.

Écran : 6 pouces, 800 x 600 px (167 ppp)

6 pouces, 800 x 600 px (167 ppp) Rétroéclairage : oui, réglage manuel

oui, réglage manuel Stockage : 4 Go

4 Go Autonomie : jusqu’à 4 semaines

jusqu’à 4 semaines Dimensions : 160 x 113 x 8,7 mm

160 x 113 x 8,7 mm Poids : 174 g

174 g Connectivité : WiFi

WiFi Formats supportés : AZW3, AZW, TXT, PDF, MOBI non protégé, PRC natif ; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP converti.

AZW3, AZW, TXT, PDF, MOBI non protégé, PRC natif ; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP converti. Étanchéité : non

Les + Les - Rétroéclairage réglable (manuel)

Pas de mode nuit Léger et facile à tenir

Le rétroéclairage ne s'adapte pas automatiquement à la lumière ambiante Possibilité d'écouter des livres audio

Résolution limitée Son prix Pas étanche

Les meilleures liseuses grand format de 7 à 8 pouces

Kobo Libra H20

On monte en gamme avec la Libra H20 de Kobo qui arbore un design élégant et moderne en plus d’offrir une expérience de lecture des plus confortables. Elle se présente sous une forme carrée et dispose de deux boutons sur la tranche inférieure pour naviguer facilement entre les pages. Grâce au système ComfortLight PRO qui accompagne le rétro-éclairage, vous bénéficiez d’une lecture apaisante qui ménage vos yeux le jour comme la nuit avec la possibilité de régler la température de couleur pour réduire l’exposition à la lumière bleue.

La libra H20 est équipée d’un écran tactile anti-reflet de 7 pouces (1680 × 1264 px) pour une densité de pixels de 300 ppp. La liseuse est entièrement étanche avec une certification IPX8 qui lui permet de résister à un plongeon de 60 minutes jusqu’à 2 mètres de profondeur. 14 formats de fichiers sont pris en charge nativement : EPUB, EPUB3, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR pour ne citer qu’eux. La Kobo Libra H20 est disponible au prix de 171 € sur Amazon.

Écran : 7 pouces, 1680 × 1264 px (300 ppp)

7 pouces, 1680 × 1264 px (300 ppp) Rétroéclairage : oui, adaptatif avec réglage de la température de couleur

oui, adaptatif avec réglage de la température de couleur Stockage : 8 Go

8 Go Autonomie : plusieurs semaines

plusieurs semaines Dimensions : 159 x 144 x 7.8 mm

159 x 144 x 7.8 mm Poids : 192 g

192 g Connectivité : WiFi

WiFi Formats supportés : EPUB, EPUB3, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR

EPUB, EPUB3, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR Étanchéité : non

Les + Les - Design élégant Pas étanche Écran confortable Pas de fonctionnalité audio Rétroéclairage adaptatif et réglage de la température de couleur

Vivlio InkPad 3

L’InkPad 3 est la liseuse grand format de Vivlio. Avec son écran haute définition de 7,8 pouces (300 ppp), l’InkPad 3 offre un excellent confort proche de la lecture sur papier. La fonctionnalité SmartLight permet d’ajuster l’intensité de la lumière mais aussi la température de couleur (du bleu au jaune) pour un éclairage optimal quelle que soit l’heure de la journée.

Vous bénéficiez également de plusieurs boutons de fonction sur la tranche inférieure dont deux boutons de défilement des pages, d’une fonctionnalité de synthèse vocale pour une lecture audio de tous vos livres électroniques, d’une connectivité Wi-Fi et enfin de 8 Go de stockage qui permet de contenir jusqu’à 6000 ebooks. Malgré cela, le stockage interne est extensible grâce à la présence d’un port micro SD.

L’InkPad 3 ne pèse que 210 g et est facile à transporter malgré sa grand taille. On regrette juste son manque d’étanchéité. Elle est disponible au tarif de 226 €.

Écran : 7,8 pouces, 1 872 x 1404 px (300 ppp)

7,8 pouces, 1 872 x 1404 px (300 ppp) Rétroéclairage : oui, adaptatif avec réglage de la température de couleur

oui, adaptatif avec réglage de la température de couleur Stockage : 8 ou 32 Go

8 ou 32 Go Autonomie : plusieurs semaines

plusieurs semaines Dimensions : 195 x 136.5 x 8 mm

195 x 136.5 x 8 mm Poids : 210 g

210 g Connectivité : WiFi

WiFi Formats supportés : ePUB, ePUB (CARE), ePUB (ADOBE DRM)/ACSM, PDF, PDF (ADOBE DRM), FB2, FB2.zip, TXT, RTF, HTML, HTM, PRC, MOBI, CHM, DJVU, DOC et DOCX, JPEG, BMP, PNG et TIFF

ePUB, ePUB (CARE), ePUB (ADOBE DRM)/ACSM, PDF, PDF (ADOBE DRM), FB2, FB2.zip, TXT, RTF, HTML, HTM, PRC, MOBI, CHM, DJVU, DOC et DOCX, JPEG, BMP, PNG et TIFF Étanchéité : non

Les + Les - Ecran spacieux et confortable Rétroéclairage adaptatif et filtre anti-lumière bleue Livres audio et synthèse vocale Etanche

Kobo Forma

La Kobo Forma est une liseuse de 8 pouces (300 ppp) dont le design séduisant ne vous laissera certainement pas de marbre. Son épaisseur et son poids sont maitrisés malgré son grand écran. La liseuse dispose d’une texture granuleuse antidérapante à l’arrière qui réduit les risques de la voir glisser entre vos doigts.

La Kobo Forma profite d’un éclairage frontal à 19 LED (contre 17 pour la Libra H20) et de la technologie ComfortLight Pro qui réduit progressivement l’exposition à la lumière bleue de sorte que vous puissiez lire la nuit puis vous endormir facilement. La liseuse répond aux exigences de la norme IPX8. Étanche jusqu’à 60 minutes dans 2 mètres d’eau. Les différences par rapport à la Libra H20 se situe essentiellement au niveau de la taille d’écran et des dimensions.

Écran : 8 pouces, 1 920 x 1 440 px (300 ppp)

8 pouces, 1 920 x 1 440 px (300 ppp) Rétroéclairage : oui, adaptatif avec réglage de la température de couleur

oui, adaptatif avec réglage de la température de couleur Stockage : 8 Go

8 Go Autonomie : plusieurs semaines

plusieurs semaines Dimensions : 177.7 x 160 x 8.5 mm

177.7 x 160 x 8.5 mm Poids : 197 g

197 g Connectivité : WiFi

WiFi Formats supportés : EPUB, PDF, TXT, RTF, HTML, CBZ, CBR, MOBI, EPUB3, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF

EPUB, PDF, TXT, RTF, HTML, CBZ, CBR, MOBI, EPUB3, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF Étanchéité : oui

Les + Les - Ecran spacieux et confortable Rétroéclairage adaptatif et filtre anti-lumière bleue Livres audio et synthèse vocale Etanche

Amazon Kindle Oasis

C’est le choix à faire si vous tenez à l’écosystème d’Amazon et recherchez la meilleure liseuse électronique de sa gamme. La Kindle Oasis est équipée d’un grand écran de 7 pouces et se tient facilement d’une main grâce à son design original marqué par une coque asymétrique à l’arrière. Une excroissance sur le côté permet en effet de la tenir confortablement dans la paume de votre main. Cette partie dispose d’une épaisseur de 8,4 mm contre 3,4 mm pour le reste de la liseuse, ce qui permet d’avoir un ensemble très fin et équilibré pour un poids maitrisé de 188 g.

Grâce à la présente d’un accéléromètre, l’orientation du contenu s’adapte automatiquement à l’utilisateur selon qu’il soit gaucher ou droitier. Deux boutons facilement accessibles au pouce permettent de défiler les pages de vos ebooks. L’Amazon Kindle Oasis est par ailleurs équipé de 6 LED pour l’éclairage frontal avec possibilité de régler son intensité ainsi que la température de couleur pour une expérience de lecture optimale dans n’importe quelle condition de luminosité. Vous pouvez lire en plein soleil comme dans le noir total tout en vous évitant la fatigue oculaire.

La liseuse est également résistante à l’eau (IPX8) afin que vous puissiez lire en toute sérénité dans le bain ou au bord de la piscine. Elle est disponible en version WiFi et WiFi + 4G pour un accès indépendant à Internet. Deux options de stockage sont également disponibles : 8 Go et 32 Go pour la version WiFi et 32 Go uniquement pour celle avec la 4G. L’Amazon Kindle Oasis est proposée à partir de 249 €.

Écran : 7 pouces, 1 680 x 1 264 px (300 ppp)

7 pouces, 1 680 x 1 264 px (300 ppp) Rétroéclairage : oui, adaptatif avec réglage de la température de couleur

oui, adaptatif avec réglage de la température de couleur Stockage : 8 ou 32 Go

8 ou 32 Go Autonomie : jusqu’à 6 semaines

jusqu’à 6 semaines Dimensions : 159 x 141 x 3,4-8,4 mm.

159 x 141 x 3,4-8,4 mm. Poids : 188 g

188 g Connectivité : WiFi ou WiFi + 4G

WiFi ou WiFi + 4G Formats supportés : AZW3, AZW, TXT, PDF, MOBI non protégé, PRC natif ; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP converti.

AZW3, AZW, TXT, PDF, MOBI non protégé, PRC natif ; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP converti. Étanchéité : oui

Les + Les - Design soigné Son prix élevé Compact et facile à tenir malgré l'écran de 7 pouces Le rétroéclairage et température d'éclairage réglables (manuel ou automatique) Possibilité de lire des audio books Étanche

🔲 Pourquoi opter pour une lisseuse ?

Une myriade de raisons justifient le choix d’une liseuse électronique. Si vous êtes un grand lecteur, vous cherchez constamment à ajouter de nouveaux bouquins à votre collection. La question de l’encombrement devient ainsi le premier argument en faveur d’une liseuse. Même avec une quantité de stockage aussi faible que 4 Go, vous pouvez stocker des milliers de livres numériques. Cette possibilité, aucune bibliothèque physique personnelle ne peut l’offrir.

Vous bénéficiez en plus de l’avantage de la mobilité. Où que vous alliez, votre liseuse vous accompagne avec toute votre collection, aussi importante soit-elle. Essayez par contre de vous déplacer avec une dizaine de bouquins et constatez la différence… Quant au confort de lecture, toutes les liseuses récentes embarquent les dernières technologies en matière d’écran à encre électronique qui procurent une ergonomie proche de la lecture sur papier.

Le rétro-éclairage adaptatif, les solutions de gestion intelligente de la température de couleur et le filtrage de la lumière bleue sur certains modèles permettent également de conserver un confort de lecture optimal quelle que soit les conditions de luminosité. Vous pouvez livre de jour comme de nuit tout en vous épargnant la fatigue des yeux.

Les livres numériques coûtent généralement moins cher comparativement à leur version physique. A cela s’ajoute la possibilité de télécharger instantanément tous vos contenus depuis une boutique en ligne, c’est vachement plus commode que de se déplacer dans une librairie ou de commander un livre sur Internet et attendre quelques jours pour le recevoir.

🤔 Quels avantages comparativement à une tablette classique ?

Beaucoup d’entre vous se demandent certainement pourquoi investir dans une liseuse plutôt qu’une tablette. La réponse est pourtant très simple : pour le plaisir de lire, aucun autre appareil n’est aussi adapté qu’une liseuse numérique. D’abord en raison du type d’écran utilisé par ce genre d’appareil. La technologie e-ink reflète la lumière comme une feuille de papier. Le rétro-éclairage sur les modèles les plus récents est moins agressif pour les yeux que les écrans classiques de nos ordinateurs, smartphones, tablettes et téléviseurs.

Si vous passez plusieurs heures par semaine à lire, le papier électronique procure un meilleur confort de lecture. Il est aussi moins éprouvant pour vos yeux en plus d’être léger, durable et plus flexible que les autres types d’affichage. Les liseuses sont conçues spécifiquement pour la lecture et ne font rien, sinon pas grand-chose d’autre. Leurs performances sont limitées et ne convient pas aux usages tels que la lecture multimédia, le surf et autres tâches courantes que nous effectuions sur smartphone et tablette.

C’est aussi un avantage dans le sens où vous êtes mieux concentré pour vous consacrer à votre lecture plutôt que d’être distrait par les applications et les notifications incessantes. Enfin, les écrans à encre électronique consomment beaucoup moins d’énergie, ce qui fait qu’une liseuse peut s’utiliser pendant plusieurs semaines sans être rechargée, là où les tablettes ne dépassent généralement pas une journée pleine.

Plusieurs critères définissent la pertinence du choix d’une liseuse plutôt qu’une autre : l’écran, l’ajustement du rétro-éclairage, l’autonomie, l’ergonomie ou encore l’étanchéité. Voici les caractéristiques à prendre en compte pour choisir la liseuse idéale.

La taille de l’écran : elle est de 6 pouces pour la plupart des liseuses. Privilégiez cette taille si souhaitez une liseuse au format proche d’un livre de poche. Les liseuses haut de gamme comme la Kindle Oasis, la Kobo Format ou la Vivlio Inkpad 3 ont une taille comprise entre 7 et 8 pouces. Leur conception et leur poids permettent toutefois une tenue facile avec l’avantage d’offrir plus d’espace pour une lecture agréable.

La résolution : plus la résolution de l’écran est grande, moins l’affichage sera pixelisé. La majorité des liseuses offrent une résolution de 300 ppp, ce qui est largement suffisant pour une lecture confortable. L’Amazon Kindle 2019 est la seule liseuse de notre sélection offrant une résolution de 167 ppp. Mais la différence se remarque à peine, à moins que vous zoomiez le texte.

Le rétro-éclairage : l’avantage d’un écran rétro-éclairé est de vous permettre de lire la nuit même lorsque les lumières sont éteintes. L’éclairage d’une liseuse est moins agressif que celui des écrans LCD et OLED traditionnels. La lumière créée n’arrive pas directement dans vos yeux. La plupart des liseuses rétro-éclairées offrent un réglage adaptatif de la luminosité en fonction de l’éclairage ambiant. Privilégiez les modèles permettant de régler manuellement ou automatiquement la température de couleur pour réduire l’exposition à la lumière bleue.

L’autonomie : l’endurance de la batterie varie en fonction des liseuses mais ce facteur est moins problématique comparativement aux tablettes classiques. Pour une utilisation d’environ 30 minutes par jour avec le Wifi et/ou la 4G désactivé, une liseuse peut tenir jusqu’à 6 semaines sur une seule charge.

L’étanchéité : pas obligatoire mais c’est un plus pour emporter votre liseuse à la plage, à la piscine ou lire dans la baignoire sans craindre pour l’eau.

Les formats supportés : l’epub est le format le plus répandu. Il est compatible avec les liseuses de toutes les marques sauf les Kindle d’Amazon qui utilisent le format propriétaire AZW. Pour transférer un livre epub sur une Kindle, vous allez devoir le convertir avec un logiciel comme Calibre. Idem pour le transfert des livres AZW sur une liseuse Kobo, Vivilio ou Booken.

Calibre ne convertit pas les livres verrouillés par un DRM. Toutefois, certains outils permettent de sauter le verrou avant de procéder à la conversion. Quant aux formats CBZ et CBR spécifiques aux bandes dessinées, comics et aux mangas, ils sont gérés par toutes les marques sauf par les Kindle encore une fois. Pour les lire sur une liseuse d’Amazon, vous allez devoir utiliser l’outil KCC (Kindle Comics Converter) pour les convertir.

Enfin, que vous optiez pour une liseuse Kindle, Kobo, Vivlio ou Booken, vous pourrez lire des fichiers au format PDF, TXT, HTML ou encore de images JPG, PNG ou BMP.