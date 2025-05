One UI 8 permettrait d’étendre la mémoire vive virtuelle sur les smartphones Galaxy

Vous pensiez que votre Galaxy avait assez de mémoire ? One UI 8 va lui offrir un coup de boost… à condition que votre portefeuille ait suivi. Parce que oui, il faudra acheter les smartphones les plus puissants de Samsung.

Samsung préparerait une mise à jour One UI 8 pour Android 16, mais avec un twist pour les accros au multitâche. D’après des fuites, la prochaine surcouche de Samsung permettrait de pousser la mémoire virtuelle RAM Plus jusqu’à 12 Go, voire 16 Go sur les appareils les plus costauds. Une aubaine pour ceux qui jonglent entre dix apps et vingt onglets Chrome sans jamais fermer quoi que ce soit.

Cette évolution a été repérée par nos confrères de SamMobile dans une version beta testée sur le Galaxy Z Flip 6, où l’option 12 Go fait son apparition aux côtés des 2, 4 et 8 Go actuels. Une logique qui laisse supposer que les modèles avec 16 Go de RAM physique pourraient, eux, débloquer 16 Go de mémoire virtuelle.

RAM Plus : de la bidouille intelligente… mais sélective

Pour rappel, la RAM Plus utilise une portion de la mémoire interne du téléphone comme extension de la RAM physique. Traduction : votre stockage se transforme en espace temporaire pour garder plus d’apps en arrière-plan. Pratique, mais pas magique, le SSD est moins rapide que la RAM classique. Il ne faut donc pas penser totalement replacer la RAM physique par de la RAM virtuelle.

Le hic ? Ces nouveaux paliers (12 ou 16 Go) ne seraient accessibles que sur les appareils équipés de suffisamment de RAM physique. Un Galaxy S24 avec 8 Go de RAM restera donc bloqué à 8 Go de virtuel, tandis que le S25 Ultra ou les futurs smartphones pliables pourraient titiller les 16 Go. Un moyen pour Samsung de pousser à l’achat de ses modèles premium.

À part ça, One UI 8 ne devrait pas chambouler l’expérience utilisateur. Les beta commenceraient cet été, probablement avec les prochains pliables. Les fans de nouveautés plus visibles devront patienter, le gros du travail se fait sous le capot. Reste à voir si cette manœuvre séduira les utilisateurs, ou si elle ne se montrera pas si utile que cela au quotidien.