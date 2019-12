Les meilleures batteries externes à acheter en 2020

Place à notre top des meilleurs batteries externes du marché ! Nos usages évoluent. Chaque jour, nous passons plusieurs heures à utiliser notre smartphone. Pour téléphoner parfois, mais surtout pour accéder à internet et à nos précieuses applications. Problème, la batterie de ne tient souvent pas toute la journée. Or, on ne peut pas toujours le brancher pour le recharger. La solution est donc d’opter pour une batterie externe. Mais comment bien choisir sa batterie de route ? Découvrez nos modèles favoris.

Anker PowerCore+

Anker est l’un des vendeurs de batteries externes les plus réputés du marché. Ce modèle est très léger et ne prend pas beaucoup de place ce qui le rend vraiment pratique d’usage. Il compte deux ports qui proposent la technologie PowerIQ et USB-C. Cela vous permet donc de charger votre smartphone, votre tablette ou même le dernier MacBook. Sa taille compacte et ses 10 LED en font la batterie idéale pour emmener avec soi.

Puissance annoncée : 20 100 mAh

20 100 mAh Prix de vente : A partir de 69.99 euros sur Amazon

RAVPower External Power Bank

Un autre fabricant reconnu qui propose des modèles de qualité et présentent donc certaines garanties. Trois ports USB sont au programme dont un Quick Charge de Qualcomm et un USB-C. Quatre lumières LED vous permettent de savoir où en est le niveau de votre batterie externe. Veuillez utiliser le câble de chargement d’origine de votre appareil ou le câble RAVPower MFi / Micro-USB, pour les meilleures performances possibles.

Puissance annoncée : 20 100 mAh

20 100 mAh Prix de vente : A partir de 39,99 euros sur Amazon

Xiaomi Mi 2000 mAh

Très puissante, la Xiaomi Mi 2000 mAh est l’un des batteries les plus complètes, et au meilleur rapport qualité prix de cette sélection. Il est en effet possible de recharger un smartphone standard jusqu’à 7 fois avant de devoir brancher la batterie sur une source d’alimentation. Très compacte, elle se fondera à merveille au fond de votre sac.

Puissance annoncée : 2 000 mAh

2 000 mAh Prix de vente : A partir de 23.30 euros sur Gearbest

Outxe Rugged Power Bank 20,100 mAh

C’est un modèle définitivement conçu pour les aventuriers. Vous allez partir en mode camping et vous voulez pouvoir rester en contact avec la civilisation ? Alors prenez le temps de regarder ce modèle. Certifié IP67 (poussière et eau), il est aussi résistant aux chocs et petit bonus, il inclut un panneau solaire qui vous permettra d’avoir encore un peu de rab pour vos recharges. Sa lampe torche intégrée peut durer jusqu’à 50 heures et compte 3 modes différentes. Deux ports USB sont proposés.

Puissance annoncée : 10 000 mAh

10 000 mAh Prix de vente : A partir de 32.99 euros sur Amazon

Tecknet : 10 000 mAh

Particulièrement puissante et élégante, la batterie externe est munie de 2 ports USB pour relier plusieurs appareils en simultané. Bref un accessoire idéal pour vos urgences et vos sorties. La batterie est équipée plusieurs lumières LED pour vous indiquer le niveau restant de batterie et d’une fonction arrêt automatique. Avec la technologie avancée de Power Delivery, elle se recharge pendant environ 2.5 heures avec un chargeur PD18W.

Puissance annoncée : 10 000 mAh

10 000 mAh Prix de vente : 16,99 euros sur Amazon

Batterie externe Aukey : 10 000 mAh pour 20€ !

La marque Aukey propose un des meilleurs rapports qualité/prix du marché. Vous pourrez trouver des batteries externes très compactes et assez puissantes, jusqu’à 20 000 mAh. Notre coup de coeur c’est le modèle de 10 000 mAh, disponible à moins de 20€ sur Amazon. Très légère et très facilement transportable, la batterie est en plus sublimé d’un élégant design. Des dispositifs de sécurité intégrés protègent vos appareils contre le courant excessif, la surchauffe et la surcharge. Un must !

Puissance annoncée : 5000, 7000, 10 000 mAh.

Prix de vente : moins de 20 euros

Et vous quel modèle utilisez-vous ? Lequel correspond le mieux à vos habitudes et à vos besoins ? Faites-le nous découvrir dans les commentaires !

