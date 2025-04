Du Galaxy A16 au A56 : Samsung sort le grand jeu pour tous les budgets pendant les French Days !

Profitez dès maintenant des promos Samsung sur la gamme Galaxy A pour les French Days. Du Galaxy A16 au Galaxy A56, voici les modèles à retenir, du plus simple au plus complet.

Samsung célèbre les French Days en grandes pompes cette année. Pendant ce début de mois de mai, et parfois même jusqu’à début juin, le constructeur coréen casse les prix de nombreux produits. Parmi eux, on trouve la gamme Galaxy A, des smartphones plus accessibles que les Galaxy, mais toujours avec la qualité signée Samsung.

Entre remises immédiates, offres de reprise et réductions accessoires, vous trouverez forcément votre bonheur dans notre sélection des meilleures offres Samsung pour les French Days.

Quatre modèles sont concernés, accessibles pour tous les budgets :

A36 5G : un smartphone qui mise sur l’essentiel, sans compromis

Acheter le Galaxy A36 dès 349€

Smartphone de milieu de gamme, le Galaxy A36 5G bénéficie de promotions bien pensées :

30€ remboursés par Samsung (valable jusqu’au 1er juin inclus)

Un Galaxy SmartTag2 noir offert (valable jusqu’au 22 mai inclus, l’article s’ajoute automatiquement au panier)

Sous son design sobre, le Galaxy A36 5G cache un écran AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz, lumineux et fluide, même en extérieur. Il s’appuie sur un processeur octa-core qui assure une navigation fluide, une bonne gestion du multitâche et des performances stables sur la durée. Côté fonctionnalités, on retrouve les outils maison comme l’effaceur d’objet pour retoucher ses clichés en un geste, ou encore la fonction “Entourer pour chercher” intégrée à l’interface. La promesse logicielle est forte : Samsung garantit six ans de mises à jour système et de sécurité, un gage de longévité rare dans cette gamme de prix. L’autonomie est confortable et le téléphone embarque Knox Vault pour sécuriser les données sensibles. Une option équilibrée, pensée pour durer, sans superflu inutile.

A56 5G : pour ceux qui veulent un peu plus sans viser le haut de gamme

Acheter le Galaxy A56 dès 449€

Le Galaxy A56 5Gest lui aussi à prix mini pour les French Days et profite de plusieurs offres :

Des Galaxy Buds FE Graphite offerts (valable jusqu’au 22 mai inclus, l’article s’ajoute automatiquement à votre panier)

50€ remboursés par Samsung (valable jusqu’au 1er juin inclus)

Avec sa coque en métal, son verre Gorilla Glass Victus+ et sa certification IP67, le Galaxy A56 se positionne comme un smartphone plus robuste et mieux fini. Il conserve un bel écran AMOLED et une batterie de 5 000 mAh capable de tenir plus d’une journée complète, même avec une utilisation soutenue. Le capteur photo principal de 50 Mpx est épaulé par des outils logiciels intéressants, comme la “Meilleure pose” pour réussir les photos de groupe, ou le montage vidéo par IA. Les performances sont solides grâce à une puce de dernière génération, et l’expérience logicielle reste fluide. Comme sur le reste de la gamme, six ans de mises à jour sont assurés. Un bon compromis pour celles et ceux qui cherchent un smartphone durable, polyvalent, et bien équipé sans exploser leur budget.

A16 5G : petit prix, vraie promesse de longévité

Acheter le Galaxy A16 dès 199€

Disponible dès 199€, c’est le modèle le plus abordable de la sélection, mais il ne se contente pas du minimum. Jusqu’au 23 mai prochain (inclus), Samsung vous propose de bénéficier d’une remise immédiate de 30€ sur le Galaxy A16.

Le Galaxy A16 5G propose un écran AMOLED de 6,7 pouces, chose encore rare à ce niveau de prix. Il est compatible 5G, dispose d’une batterie de 5 000 mAh et d’un triple module photo avec capteur principal de 50 Mpx. Malgré sa position d’entrée de gamme, il reprend des fonctions logicielles pratiques comme le partage rapide Quick Share ou Smart Switch pour migrer facilement ses données. Il est également certifié IP54 pour résister aux éclaboussures, et tient dans 7,9 mm d’épaisseur, avec plusieurs coloris disponibles. Mais son principal atout, c’est la promesse de longévité : six ans de mises à jour système et sécurité, comme les modèles plus chers. Pour un smartphone à moins de 200 €, difficile de trouver un suivi logiciel équivalent. Un bon choix pour un premier smartphone ou un usage quotidien sans prise de tête.

A26 5G : le bon compromis pour ceux qui hésitent

Acheter le Galaxy A26 dès 279€

Ni trop simple, ni trop ambitieux : le Galaxy A26 5G s’adresse à ceux qui cherchent une formule équilibrée. Jusqu’au 7 mai (inclus), il est disponible dès 279€. Et ce n’est pas tout ! Jusqu’au 2 juin prochain (inclus), Samsung vous rembourse 30€ pour l’achat du smartphone (toutes capacités et tous coloris).

Le A26 reprend les bases du A16, mais y ajoute quelques points clés. Son triple capteur photo bénéficie notamment d’une stabilisation optique (OIS), utile pour les photos en mouvement. Il est certifié IP67, résiste à l’eau et à la poussière, et embarque un écran AMOLED de 6,7 pouces. Côté autonomie, sa batterie assure jusqu’à 17 heures de lecture vidéo. Il est équipé d’un processeur Exynos 1380, taillé pour le multitâche et le streaming. Le design reste sobre mais robuste, avec une coque en verre et un affichage confortable. Il tourne sous One UI 7 et profite lui aussi de six années de mises à jour. Bref, un milieu de gamme qui assume sa place, sans en faire trop, mais sans compromis sur les fonctions essentielles.

Finalement, les French Days, c’est l’occasion idéale pour faire une bonne affaire. Avec ses promos, Samsung donne un petit coup de pouce bienvenu à tous ceux qui cherchent un nouveau smartphone sans trop dépenser. Mais attention, les offres sont à durée limitée. Alors qu’attendez-vous pour vous laisser tenter ?

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Samsung.