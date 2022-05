Meilleurs smartphones Nokia : quels modèles valent le coup en 2022 ?

Nokia se limite désormais à une gamme restreinte de smartphones d'entrée, voire de milieu de gamme. La marque mise tout sur le suivi logiciel de ses appareils, des tarifs accessibles et sur une bonne qualité de construction.

Notre sélection des meilleurs smartphones Nokia en 2022

Nokia G21 au meilleur prix 171.59€ Voir 210.99€ Voir Nokia 8.3 5G au meilleur prix 261€ Voir 415.89€ Voir 632€ Voir 659.16€ Voir 693€ Voir Nokia X20 5G au meilleur prix 320€ Voir

À l'instar de Sony, Nokia n'a pas encore abandonné le marché des smartphones. Les deux constructeurs suivent des stratégies totalement différentes, même s'ils semblent liés par un destin commun sur ce marché : celui de tomber dans l'oubli malgré le grand nom qu'ils portent.

Nokia en ce qui le concerne se concentre désormais sur le segment d'entrée de gamme avec des prix qui oscillent entre moins de 200 € et 400 € au maximum. Le renouvellement de son catalogue suit également un rythme beaucoup plus lent. Pour autant, la marque finlandaise propose encore une bonne base de modèles dans laquelle piocher.

Leurs principaux atouts sont : de bonnes finitions, une autonomie au dessus de la moyenne, une partie photo correcte, des prix accessibles à tous et surtout 3 ans de mises à jour au moins.

Nokia 8.3 5G

Nokia 8.3 au meilleur prix Amazon 415.89€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 632€ Découvrir l'offre

Rakuten 659.16€ Découvrir l'offre

Cdiscount 693€ Découvrir l'offre

S'il n'est pas le plus récent des smartphones de Nokia, c'est encore le meilleur modèle de la marque en 2022. Le Nokia 8.3 est un smartphone milieu de gamme qui se distingue par son design soigné, son bel écran, ses solides performances, mais aussi par sa bonne autonomie. Sans oublier bien sûr sa compatibilité 5G.

Il intègre un SoC Snapdragon 765 5G, une puce qui a fait la pluie et le beau temps sur le segment milieu de gamme et qui reste pertinente en 2022. On la retrouve sur plusieurs modèles populaire comme le OnePlus Nord ou encore le Google Pixel 5. Sur le Nokia 8.3, le SoC est accompagné de 6 ou 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne extensible.

Le smartphone dispose d'un écran Full HD+ de 6,89 pouces qui couvre 83% de la surface avant. La partie photo est assurée par un quadruple capteurs : un module principal de 64 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et deux capteurs de 2 MP (profondeur et macro). La batterie du Nokia 8.3 est d'une capacité de 4500 mAh.

Nokia X20 5G

Fnac 320€ Découvrir l'offre

C'est le smartphone le plus avancé parmi les modèles récents de Nokia. Et pourtant, sa fiche technique ne casse pas trois pattes à un canard. Sorti il y a bientôt un an, le Nokia X20 est un smartphone 5G équipé d'une puce Snapdragon 480. Celle-ci est épaulée par 6 ou 8 Go de RAM. À titre indicatif, c'est le même SoC que l'on retrouve sur les Oppo A74 et A54 5G ou encore sur le OnePlus Nord N200 5G.

Le smartphone dispose d'un écran IPS Full HD+ de 6,67 pouces. Cette diagonale le place entre le Galaxy S22+ et le S22 Ultra pour vous donner une idée du gabarit. Le Nokia X20 dispose d'un espace de stockage de 128 Go avec un slot microSDXC pour l'étendre à votre guise. Un autre atout intéressant à signaler est la présence d'un port jack 3,5 mm.

Pour la partie photo, le smartphone embarque quatre capteurs : un module principal de 64MP (grand-angle), un capteur ultra grand-angle de 5MP et de deux autres capteurs de 2 MP (ToF et macro). La batterie du Nokia X20 est d'une capacité de 4470 mAh.

Le smartphone a été lancé sous Android 11 mais est compatible avec Android 12. La marque promet au moins trois ans de support. Son prix de départ était de 399 € mais on le retrouve désormais moins cher.

Les + Les - Design premium

Performances trop justes

Bonne autonomie

Manque de finesse malgré le design agréable

Trois ans de mises à jour

On trouve mieux chez la concurrence au même prix



Nokia G50 5G

Nokia G50 au meilleur prix Amazon 218.9€ Découvrir l'offre

Rakuten 239€ Découvrir l'offre

Si le design du G50 ne sort pas de l'ordinaire, il bénéficie tout de même d'une finition soignée. Il dispose d'un grand écran Full HD+ de 6,82 pouces. C'est l'un des smartphones les plus imposants du marché. Sous le capot, on retrouve le même SoC que celui du X20, à savoir un Snapdragon 480 5G. Il est épaulé par 4 ou 6 Go de mémoire vive et par 64 ou 128 Go de stockage interne.

Le Nokia G50 prend de belles photos de jour grâce à son capteur principal de 48 MP. Celui-ci est épaulé par un module grand angle de 5 MP et par un ToF de 2MP. Le smartphone dispose d'un autre atout : sa bonne autonomie assurée par une batterie de 5000 mAh. Côté bonus, vous avez un port jack 3,5 mm qui accompagne la connectique USB-C. Quant au prix, il est situé sous la barre des 300 €.

Les + Les - Bonne qualité de finition

Performances limitées

Bonne autonomie

Manque de finesse malgré le design agréable

Connectivité 5G pour son prix

Ecran perfectible



Nokia X10 5G

Nokia X10 5G au meilleur prix Amazon 215€ Découvrir l'offre

Cdiscount 225€ Découvrir l'offre

Fnac 268.99€ Découvrir l'offre

Rakuten 321.46€ Découvrir l'offre

Ce smartphone a été lancé au même moment que le Nokia X20, même si son nom laisse penser qu'il est de la génération précédente. Les deux modèles ont d'ailleurs une fiche technique très similaire, à quelques différences près. Le Nokia X10 dispose du même écran de 6,67 pouces, de la même puce Snapdragon 480 5G et d'une batterie identique (4470 mAh). Ils partagent aussi le même design.

Quant aux points qui les distinguent, le Nokia X10 dispose de 2 Go de RAM en moins par rapport au X20. Pour les performances, il sera donc légèrement en retrait. La partie photo du X10 est également inférieure sur le papier. On y retrouve en effet un module principal de 48 MP contre 64 MP pour le X20. Idem pour le capteur frontal (8 MP contre 32 MP). Quant au prix, le Nokia X10 se trouve facilement sous la barre des 300 €.

Les + Les - Design premium

Performances trop justes

Bonne autonomie

Manque de finesse malgré le design agréable

Trois ans de mises à jour



Nokia G21

Nokia G21 au meilleur prix Amazon 171.59€ Découvrir l'offre

Cdiscount 210.99€ Découvrir l'offre

C'est le petit nouveau du catalogue de Nokia. Lancé en février 2022, le Nokia G21 est un smartphone d'entrée de gamme commercialisé à moins de 200 €. C'est donc un modèle idéal pour ceux qui disposent d'un tout petit budget mais qui recherchent un smartphone fonctionnel pour gérer les tâches les plus courantes du quotidien avec un relatif confort.

L'appareil est équipé d'un écran IPS de 6,5 pouces avec une fréquence de rafraichissement de 90 Hz, ce qui n'est pas mal pour un modèle à ce prix. À l'intérieur, on retrouve également une puce Unisoc T606 (2 cœurs Cortex-A75 et 6 cœurs Cortex-A55). Elle est épaulée par 3 à 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage interne extensible.

La partie photo est assurée par un triple capteur composé d'un module principal de 50 MP, d'un macro de 2MP et d'un ToF de 2 MP aussi. Enfin, sa batterie est d'une capacité confortable de 5000 mAh et le constructeur garantit une mise à jour logiciel de 3 ans sachant que le Nokia G21 a été lancé sous Android 11.

Les + Les - Joli design

Faibles performances

Bonne autonomie

Son écran terne

Mises à jour sur 3 ans

Un écran 90 Hz pour son prix



Pourquoi choisir Nokia en 2022 ?

Changement de stratégie oblige, Nokia a choisi de se consacrer presque exclusivement au segment de l'entrée de gamme ces derniers mois. La marque finlandaise semble ne plus penser aux smartphones premium capables de rivaliser avec les meilleurs du marché, ou même à des milieu de gamme s'élevant au niveau des meilleurs de chez Xiaomi, Poco ou encore Realme.

Nokia a donc décidé ces derniers temps de servir un public bien particulier, avec des arguments dont on doute de la pertinence. Les modèles récents du constructeur ont la particularité d'être peu chers. Ils misent sur des atouts tels que leur qualité de finition, leur autonomie ou encore le suivi logiciel d'au moins trois ans.

Ce sont donc les principaux arguments en faveur des smartphones Nokia en 2022. Mais peut-être assisterons-nous à un changement de stratégie dans les mois à venir. Avec un Nokia beaucoup plus agressif niveau rapport qualité-prix pour espérer rivaliser avec la concurrence chinoise.

Quels smartphones proposent Nokia en 2022 ?

En 2021, Nokia a changé sa manière de nommer ses smartphones. Pas de Nokia 5.4 ou 8.4 comme on l'attendait. Ce changement de code s'est accompagné d'une nouvelle stratégie visible. Depuis quelques mois, Nokia ne propose que des smartphones d'entrée de gamme, voire à la frontière entre l'entrée et le milieu de gamme.

C'est le cas des Nokia X20 et XR20, du Nokia X10 ou encore du G50. Ces derniers ont d'ailleurs plusieurs points en commun, dont leur SoC Snapdragon 480 5G. Vous les trouverez à des prix situés entre 200 et un peu plus de 300 €. Pour moins de 200 €, vous avez le Nokia G21, un entrée de gamme pur sang qui ne manque pourtant pas d'arguments.