Meilleurs smartphones Sony Xperia 2022 : quel modèle acheter ?

Avec ses Xperia, Sony fait une proposition originale sur le marché. Les smartphones du japonais ne ressemblent à aucun autre. Et si la marque ne fait plus grand bruit désormais, elle garde une bonne estime auprès de nombreux utilisateurs.

Son nom ne résonne plus aussi fort qu'il y a quelques années sur le marché des smartphones, mais Sony est toujours là et propose d'ailleurs des modèles hautement qualitatifs. Et même si son catalogue a été beaucoup simplifié dernièrement, il n'est pas évident d'y voir clair pour qui ne suit pas bien Sony sur ce marché.

La marque propose aujourd'hui trois gammes principales : les Xperia 1 et Xperia 5 qui évoluent sur le segment premium. Vous avez d'autre part les Xperia 10 milieu de gamme qui sont disponibles à des prix beaucoup plus raisonnables. Il existe une autre série, celle des Sony Xperia Pro qui est très récente et qui s'adresse à un public bien particulier.

Sony Xperia 1 IV : le plus récent des modèles premium

Lancement en Juin 2022

C'est le Galaxy S22 Ultra de Sony pour ainsi dire. Ce smartphone joue dans la même cour que les modèles les plus avancés de la concurrence. Et comme tous les smartphones de Sony, il se distingue par son format 21:9 si particulier. Il affiche une apparence fine et longue qui peut effrayer les petites mains. Toutefois dans la pratique, l'utilisation n'est pas plus compliquée que celle des smartphones concurrents de 6,5 pouces.

Car 6,5 pouces, c'est la diagonale du Sony Xperia 1 IV qui est théoriquement encore plus petit que le Galaxy S22+. La dalle est de type OLED, de définition 3840 x 1644 pixels et tourne à une fréquence de rafraichissement variable de 120 Hz maximum. Le smartphone est équipé de la toute dernière génération des puces Qualcomm, à savoir le Snapdragon 8 Gen 1 gravé en 4nm. Le SoC est épaulé par 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage. Vous pouvez en plus étendre le stockage grâce au port microSDXC intégré.

Vous êtes assuré de profiter de performances de haut vol, quel que soit le contexte, et donc même pour les jeux vidéo les plus exigeants. Venons-en à la partie photo qui se compose de 4 capteurs : un module principal grand angle de 12 MP, un capteur ultra grand angle de 12 MP, un téléobjectif de 10 MP avec zoom optique 2x et enfin un ToF pour la profondeur.

Enfin, la batterie est d'une capacité de 5000 mAh et le smartphone est compatible avec une recharge rapide de 30W. C'est l'un des rares points faibles du modèle face à la concurrence. Il est aussi compatible avec la recharge sans fil rapide ainsi qu'avec la recharge rapide inversée. L'autre bonus du Xperia 1 IV, c'est son port jack 3,5 mm. Le smartphone sera disponible à la mi juin à partir de 1399 €.

Sony Xperia 1 III : l'alternative

Cette version sortie en 2021 n'a pratiquement rien à envier à son successeur. Le Xperia 1 III dispose d'une fiche technique très similaire à celle du Xperia 1 IV. Ils partagent les mêmes caractéristiques à l'exception du processeur qui est ici un Snapdragon 888 et sa batterie qui est d'une capacité 500 mAh inférieure, soit 4500 mAh. Il est aujourd'hui possible d'avoir ce smartphone sous la barre des 1000 € et c'est le principal argument qui justifie son choix plutôt au détriment du Xperia 1 IV.

Sony Xperia 5 III : un Xperia 1 III en plus compact

Sony met en avant l'aspect compact de la gamme Xperia 5. S'il n'est pas vraiment un modèle “mini” comme le plus petit de la fratrie iPhone 13 ou encore l'iPhone SE, le Xperia 5 III est tout de même légèrement plus compact que le 1 III pour ceux qui veulent un modèle moins imposant. La diagonale de l'écran est de 6,1 pouces et celui-ci est de type OLED avec une fréquence de rafraichissement de 120 Hz. Le smartphone porte toujours la signature du format 21:9 facilement reconnaissable.

Sous le capot, on retrouve le Snapdragon 888 haut de gamme épaulé par 8 Go de RAM et 128/256 Go de stockage extensible. La partie photo est la même que celle du Xperia 1 III, à l'exception du capteur ToF qui passe à la trappe. La batterie est d'une capacité de 4500 mAh et elle est compatible avec une charge rapide de 30W (50% en 30 minutes). Enfin, le Xperia 5 III se trouve facilement sous la barre des 800 € en ce moment.

Sony Xperia 10 IV : un bel équilibre et un tarif beaucoup moins salé

Lancement en Juin 2022

Impossible en 2022 de survivre uniquement sur le segment haut de gamme en tant que marque. Sony propose logiquement des modèles édulcorés à des prix beaucoup plus accessibles que ses smartphones premium. le Xperia 10 IV est le plus récent des représentant de cette gamme. Il sera disponible à la mi-juin à partir de de 499 €.

On y retrouve un SoC Snapdragon 695, une puce milieu de gamme qui assure des performances confortables et est compatible avec la 5G. Pour l'accompagner, vous avez une mémoire RAM de 6 Go ainsi que 128 Go de stockage. L'écran est d'une diagonale de 6 pouces en définition Full HD+ et de technologie OLED. La fréquence de rafraichissement reste malheureusement bloquée à 60 Hz.

Pour la partie photo, le Xperia 10 IV embarque trois capteurs : 12 MP grand-angle, 8 MP ultra grand-angle et un téléobjectif de 8 MP avec zoom optique 2x. Enfin, la batterie est d'une capacité de 4500 mAh et en bonus, le smartphone dispose d'un port mini jack.

Xperia 10 III : l'alternative

Le Xperia 10 III est le milieu de gamme Sony de 2021. Il est une génération plus vieux que le 10 IV, mais reste une bonne alternative d'autant plus que son prix va baisser dans les semaines à venir. Sur le papier, les deux smartphones ont beaucoup de points en commun. Ils disposent du même écran OLED Full HD+ de 6 pouces (60 Hz), d'une batterie de 4500 mAh et d'un triple capteur photo de 12 + 8 + 8 MP. Son processeur est un Snapdragon 690 5G gravé en 8 nm. Lancé au prix de 429 €, on le retrouve assez souvent sous la barre des 400 € en 2022.

Sony Xperia Pro-I : un modèle pour les vidéaste et les pros de la photographie

Comme son nom l'indique, le Xperia Pro-I est un smartphone taillé pour les professionnels. S'il partage la même apparence ainsi que la plupart des caractéristiques des autres modèles du catalogue, il a la particularité de proposer une partie photo très avancée. Il dispose notamment d'un gros capteur de 1 pouce qui est sans équivalent sur le marché des smartphones. Ce dernier offre un autofocus à détection de phase (315 points couvrant 90 % du cadre).

c'est un capteur de 12 mégapixels (24 mm) avec des pixels individuels de 2,4 microns. Vous êtes assurés de prendre des photos lumineuses et sans bruit de jour comme de nuit. Le Sony Xperia Pro-I dispose de deux autres capteurs de 12 MP chacun : un ultra grand-angle 16 mm (f/2.2) et un téléobjectif 50 mm (f/2.4) avec zoom optique 2X. Enfin, l'ensemble est épaulé par un ToF pour la profondeur de champ et les photos en mode portrait.

La partie vidéo quant à elle n'a pas été négligée. Le smartphone dispose notamment d'une fonctionnalité de suivi automatique d'objets et est capable de filmer des vidéos 4K à 120 fps. Un ralenti 5X également de la partie. Pour le reste, ce smartphone reprend essentiellement les caractéristiques du Xperia 1 III : même écran, même processeur et une batterie + charge rapide identiques.

Pourquoi acheter un smartphone Sony ?

C'est un fait assez surprenant qu'en 2022 Sony ne fasse plus partie des acteur majeurs du marché des smartphones. Et pourtant, ce n'est pas faute de proposer des modèles de qualité. Les Xperia restent des haut de gamme capables de rivaliser avec n'importe quel smartphone premium en termes de performances et de qualité de construction, et même pour la partie photo.

La plupart des modèles du marché intègrent d'ailleurs des capteurs photo produits par Sony. C'est autant de raisons de choisir la marque nippone qui jouit en outre d'une très bonne réputation. La chute des parts de marché est attribuable principalement au positionnement tarifaire des smartphones du constructeur. Il y a mieux en matière de rapport qualité-prix, mais l'expérience Sony ne déçoit pas.

Quel modèle Sony Xperia choisir ?

En 2022, le catalogue de Sony est assez bien catégorisé. Si vous recherchez le meilleur sans compromis, optez pour un Sony Xperia 1. Les représentants les plus récents de la série sont les Xperia 1 IV (2022) et Xperia III (2021). La différence entre les deux n'est pas énorme. L'un ou l'autre satisfera pleinement vos besoin, peu importe la nature.

Les Xperia de la série 5 sont eux aussi destinés aux utilisateurs exigeants. Ce sont des smartphones haut de gamme légèrement plus compacts que ceux de la série 1 et qui font quelques petites concessions mineures pour un prix plus abordable. Enfin, si vous voulez du Sony et que vous n'avez pas plus de 500 €, voire 400 € dépenser dans un smartphone, optez pour un Xperia de la série 10.