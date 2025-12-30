Galaxy Buds3 Pro : les excellents écouteurs de Samsung sont à prix cassé avec ces 2 offres cumulables !

Vous cherchez de bons écouteurs avec une réduction de bruit efficace mais à prix accessible ? Normalement en vente à 199 €, les Samsung Galaxy Buds3 Pro passent à seulement 99 € en cumulant l’offre de remboursement de 50 € avec le bonus reprise de 50 €. C’est un excellent prix pour un modèle avec de telles caractéristiques !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Pour terminer l’année 2025, Samsung ne fait pas les choses à moitié. Le géant coréen propose 2 offres cumulables sur ses écouteurs haut de gamme. Les Samsung Galaxy Buds3 Pro passent ainsi à prix sacrifié.

Habituellement en vente à 199 €, ce modèle doté d’une excellente réduction de bruit active profitent d’un remboursement de 50 €. Ils vous reviennent alors à 149 €. Mais ça n’est pas tout ! Vous avez aussi un bonus reprise de 50 €, ce qui fait chuter le prix final à 99 € seulement !

Quelles sont les caractéristiques des Galaxy Buds3 Pro ?

Les Galaxy Buds3 Pro sont actuellement les meilleurs écouteurs de Samsung. Ils adoptent un look plus proches des AirPods Pro 2 puisqu’ils sont dorénavant équipés d’une tige qui permet à la fois un maintien optimal, une meilleure captation vocale et un contrôle des contenus d’une simple pression. De plus, chaque écouteur embarque une lumière latérale qui les démarque de la concurrence.

Côté audio, ce modèle se place parmi ce qu’on trouve de mieux sur le marché des écouteurs sans fil. Grâce au codec Samsung Seamless qui comprime et encode avec une résolution audio jusqu’à 24bits / 96kHz, vous profitez d’un son Hi-Fi. Avec les deux hauts-parleurs de 10,5 mm et 6,1 mm, le rendu sonore est extrêmement précis. Grâce à la présence de deux hauts-parleurs, un de 10,5 mm et un autre de 6,1 mm, vous profitez d’une expérience riche et équilibré.

La réduction de bruit active des Galaxy Buds3 Pro est par ailleurs ultra efficace, même dans les endroits particulièrement bruyants. Grâce à Galaxy AI, ces écouteurs sont capables d’analyser et d’adapter la réduction active de bruit en fonction de ce qu’il se passe autour de vous. Ils peuvent soit vous isoler totalement, soit jouer sur la transparence pour laisser passer les annonces importantes. L’intelligence artificielle permet aussi de faire de la traduction vocale en temps réel.

Comme ils sont sont certifiés IP57, vous pouvez parfaitement les utiliser en extérieur même sous la pluie ou les utiliser pour faire du sport sans avoir à craindre de les abimer avec la transpiration. Enfin, vous profitez d’une autonomie confortable de 30 heures d’utilisation avec le boitier de recharge sans ANC ou 26 heures avec la réduction de bruit active.

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter notre test complet des Galaxy Buds3 Pro ici.