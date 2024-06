Test Honor 200 Pro : un smartphone qui vient faire de l’ombre au Magic6 Pro

Comme prévu, Honor a annoncé deux nouveaux smartphones de sa série « N » : le Honor 200 et le Honor 200 Pro. Si le premier succède assez logiquement au Honor 90 de 2023, le second est taillé pour susurrer des mots doux aux modèles ultra haut de gamme. Plate-forme nerveuse et maitrisée, écran de toute beauté et équipement photo de qualité, le Honor 200 Pro n’a cessé de nous impressionner. Explications.

Cela fait maintenant presque 3 ans que Honor est revenu « dans le game ». Après une période de vache maigre très frustrante, l’ancienne filiale de Huawei, devenue indépendante en 2021, a passé le grand braquet pour multiplier les belles réalisations. Nous ne comptons plus les smartphones signés Honor qui ont comptabilisé 4 ou 4,5 étoiles dans nos tests. Que ce soit sur le haut de gamme, avec les Magic5 Pro et Magic6 Pro, par exemple. Ou bien sur le segment milieu de gamme premium où nous retrouvons la gamme « N ».

Cependant, cette gamme n’a jamais joué les « gros bras ». Que ce soit les Honor 50, Honor 70 ou Honor 90. Chacun d’eux a suffisamment laissé de place au-dessus pour ne pas gêner la gamme Magic. Notamment en France. Mais, en Chine, les N se déclinent aussi en version Pro, dont les spécifications techniques ressemblent beaucoup à celles des Magic Pro. Une proximité que nous pouvons désormais mesurer, puisque Honor vient d’annoncer l’arrivée en France des deux dernières itérations de la gamme N : le Honor 200, remplaçant du Honor 90 et le Honor 200 Pro que nous testons ici.

Prix et disponibilité

Le Honor 200 Pro est proposé à 799 euros, hors promotion avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il n’existe qu’une seule configuration. Ce téléphone est donc beaucoup plus cher que le Honor 90 sorti en 2023. Et c’est normal : il ne se situe pas tout à fait sur la même gamme. À titre de comparaison, le successeur du Honor 90, le Honor 200, est à 650 euros. Soit une augmentation tarifaire de 50 euros.

À 800 euros, le Honor 200 Pro ne se situe pas sur le même segment que le Magic6 Pro, vendu 500 euros plus cher. Honor justifie cette différence de prix avec un équipement photo plus intéressant, un écran LTPO, une batterie un peu plus importante et la compatibilité avec la messagerie par satellite. Mais est-ce vraiment suffisant ?

Le Honor 200 Pro est un concurrence naturel des OnePlus 12, ZenFone 11 Ultra, Xiaomi 14, Galaxy S24, iPhone 15, Pixel 8 et Motorola Edge 50 Pro. Le prix de ces derniers varie de 700 à 1000 euros pour des expériences aussi complètes, voire un peu moins. Le Honor 200 Pro se décline en trois coloris : noir, blanc et bleu (notre unité de test). Dans la boîte, il n’est accompagné que d’un câble USB-C. Pas de chargeur ni de coque en plastique pour la protection du téléphone. Certains concurrents cités ici en proposent…

Design

Démarrons ce test avec le design. Le Honor 200 Pro profite d’un look branché et travaillé. À l’image du Honor 90, du Honor 100 Pro (exclusif à la Chine) et du Magic6 Pro, le Honor 200 arbore un motif très élégant à l’arrière, notamment pour la version cyan que nous testons ici. La marque explique qu’elle s’est inspirée du littoral et des vagues pour imaginer ce motif. C’est très joli. Et ça ne garde pas les traces de doigt. Comme le Honor 100 Pro, le Honor 200 Pro reprend cette courbe élégante qui coupe la coque en deux parties, une brillante située sous le module photo et une irisée.

Le module photo, justement, est lui aussi très travaillé. Inspiré de l’architecte espagnol Antoni Gaudi (notamment l’hôtel Casa de Mila à Barcelone), ce module joue sur une symétrie classique, même au niveau de l’emplacement des éléments techniques qui y sont intégrés. Le module est ovale, protubérant, cerclé de métal et recouvert de verre minéral. Il est suffisamment imposant et sort suffisamment de la coque pour déséquilibrer le Honor 200 Pro quand il est posé à plat sur une table.

À l’avant, le Honor 200 Pro profite d’une grande dalle tactile de 6,78 pouces incurvés sur les quatre côtés. Cet écran est très légèrement plus grand que celui du Honor 200 (6,7 pouces). Un lecteur d’empreinte est caché dessous. Et un poinçon allongé est visible sous l’écouteur téléphonique, au centre de la bordure supérieure. Il contient deux objectifs. Une légère protection d’écran est installée en usine. Mais elle se raye facilement.

Le matériau de la coque est du verre minéral, tandis que celui des tranches et du châssis est de l’aluminium. Sur ces tranches aux coins arrondis, outre les éléments habituels, vous retrouvez un capteur infrarouge, pour ceux qui utilisent leur téléphone comme une télécommande, et deux grilles de haut-parleurs. Le Honor 200 Pro est certifié IP64 contre l’eau et la poussière. Il ne supporte pas l’immersion totale, mais la pluie ne lui fait pas peur. Il pèse quasiment 200 grammes.

Écran

Restons en façade et étudions l’écran. Honor a choisi ici une dalle OLED très similaire à celle du Honor 100 Pro. Les évolutions entre les deux dalles se comptent sur les doigts d’une seule main. La fiche technique indique une forte augmentation de la luminosité, passant de 2600 nits en HDR et localement à 4000 nits. Notez que si vous optez pour le Honor 200, vous bénéficiez de cette même luminosité. En comparaison de l’écran du Honor 90, l’écart est considérable, puisque la luminosité locale en HDR ne peut monter que jusqu’à 1600 nits.

Dans la réalité, la luminosité de l’écran monte difficilement jusqu’à ce point. Nous avons mesuré avec notre sonde 591 nits, une valeur au-dessus de la moyenne constatée lors de nos tests. La colorimétrie de l’écran est plutôt bonne, avec un Delta E moyen de 1,9, ce qui est bon, et une température moyenne des couleurs de 6256°, soit légèrement en dessous des normes. Ces résultats ont été obtenus avec le mode « couleurs normales ». Le mode « couleurs vives » est beaucoup plus contrasté et et froid. Une roue chromatique permet de contrebalancer cette tendance et de corriger les défauts.

Notez aussi la présence d’un mode « true tone » qui adapte la température de la dalle en fonction de l’environnement, comme chez Apple, par exemple. Nous retrouvons également tous les outils pour la protection des yeux que nous avons pu croiser chez Honor ces dernières années : affichage nocturne, gradation dynamique, anti-scintillement, etc.

Pour le reste, cet écran n’est pas une grande révolution. Vous retrouvez la même résolution (435 pixels par pouce) pour une définition de 1224 x 2700 pixels. C’est parfait pour la plupart des usages. Vous retrouvez aussi un taux de rafraichissement maximal de 120 Hz, comme l’an passé. Vous avez toujours trois réglages : dynamique, standard (60 Hz permanent) et élevé (120 Hz permanent). Le premier fait varier le taux entre 60 Hz, 90 Hz et 120 Hz selon le contenu. La technologie LTPO aurait pu apporter un peu de granularité.

Interface

Une fois le smartphone allumé, vous arrivez sur Magic OS, ici en version 8.0 et basé sur Android 14. Cette interface est quasi identique à celle que nous avons pu expérimenter ces derniers mois avec le Magic6 Pro, notamment. La grande majorité des gestes habituels d’Android sont pris en charge : double écran d’accueil, volets de notification et de paramétrage rapide différenciés, écran Discover, etc. Et, héritage de Huawei qui perdure chez Honor, le tiroir des applications est désactivé par défaut.

Certaines grandes améliorations de Magic OS 8.0 ont déjà été croisée avec le Magic6 Pro. Nous pensons notamment à la Magic Capsule, sorte de réponse au Dynamic Island d’Apple sur les iPhone 14/15 Pro / Pro Max. L’usage est identique. Et le bénéfice similaire. Autre nouveauté de Magic OS 8.0 : Magic Lock Screen, un outil pour personnaliser l’écran de verrouillage du téléphone avec de multiples options.

Nous retrouvons aussi Air Gesture pour contrôler le téléphone sans toucher l’écran et Magic Portal qui fluidifie les interactions entre les applications. Magic Portal est l’exemple le plus concret de l’intégration de l’IA par Honor. Quand vous sélectionnez un contenu, Magic Portal va vous proposer des interactions en fonction du contenu, mais aussi de vos habitudes et des applications installées. C’est pratique.

Magic OS 8.0 profite de la suite Google, bien sûr, ainsi que des applications habituelles de Honor, dont l’App Market, My Honor, Honor Docs, Gestionnaire Système, Honor Notes ou encore Honor Santé. L’interface profite aussi de plusieurs applications liées au jeu vidéo : Gestionnaire de Jeu qui optimise le téléphone et Game Center qui permet de télécharger de nouveaux titres. Ça fait un peu doublon avec l’App Market…

Bien sûr, Magic OS 8.0 présente quelques partenaires commerciaux. Netflix, Facebook, TikTok, Booking, AliExpress, Amazon (Music et Boutique), WPS Office et Trip.com. N’oublions pas non plus Microsoft qui apporte ici Swiftkey, lequel est activé par défaut. Honor annonce 3 ans de mise à jour de l’OS et 4 ans de patch de sécurité, une politique insuffisante par rapport à la réglementation européenne qui impose 5 ans de mise à jour du système et qui entrera en vigueur en 2025.

Performances

Parlons maintenant performances. Le Honor 200 Pro dispose d’un Snapdragon 8s Gen 3, accompagnée ici de 12 Go de mémoire vive (et 12 Go de mémoire virtuelle activée par défaut). Nous rencontrons ce SoC ici pour la seconde fois après le Poco F6 de Xiaomi. Ce composant offre un peu moins de puissance, mais promet une meilleure maitrise de la chauffe et de la stabilité. Nous avions justement remarqué avec le Poco F6 que la promesse n’était pas entièrement tenue, puisque la chauffe était bien présente.

Pour éviter de rencontrer le même problème, Honor annonce avoir utilisé une chambre à vapeur en acier inoxydable beaucoup plus grande. Mais ce n’est visiblement pas la seule action effectuée par la marque. Une bride a également été installée. En effet, les résultats des benchmarks sont tous un peu en dessous de ceux du Poco F6, que ce soit AnTuTu, Geekbench, PCMark ou 3DMark.

Le Honor 200 Pro chauffe également, même si cela n’atteint pas le niveau du Poco F6. Quand il est très sollicité, le téléphone monte en température, jusqu’à 48°C environ. Les tranches, l’écran et le dos du téléphone sont alors plus chauds qu’en usage normal. Ce n’est cependant pas gênant pour la prise en main. Cette maitrise de la chaleur se fait au détriment de la stabilité qui s'établit autour de 70% (entre 60% et 80% selon les benchmarks). Notez que les jeux tels que Honkai Star Rail et Diablo Immortal tournent très bien sur ce téléphone, sans le faire chauffer. Il n’y a donc pas d’inquiétude à avoir.

Le Honor 200 Pro est compatible 5G, WiFi 6 Dual Band et Bluetooth 5.3. La connectivité est gérée ici par un composant maison appelé C1+. Celui-ci va optimiser la connectivité sans fil, notamment cellulaire. Le Honor 200 Pro dispose aussi d’un capteur NFC et, comme signalé précédemment, d’un port infrarouge. La connectivité est donc complète. En revanche, même s’il est de type C, il s’agit d’un port USB 2.0 seulement. Les usages sont donc plus limités qu’avec un port USB 3.2 tel que celui du Magic6 Pro.

Batterie

Pour apporter de l’énergie à cette plate-forme, le Honor 200 Pro est muni d’une batterie en silicium carbone de 5200 mAh. C’est 200 mAh de mieux que le Honor 100 Pro et que le Honor 90. Mais cela ne sous-entend pas qu’il est plus endurant à l’usage. En effet, le Snapdragon 8s Gen 3 consomme plus qu’un Snapdragon 7 Gen 1. Résultat, l’autonomie en usage standard que nous avons mesurée atteint, environ une journée et demie, comme pour le Honor 90.

Vous pourriez certainement frôler les deux jours en effectuant quelques réglages et en limitant certains usages. En jeu, le Honor 200 Pro offre une bonne autonomie comprise entre 5 et 6 heures en continu. C’est ce que nous avons constaté avec Honkai Star Rail avec les réglages par défaut. D’autres smartphones font moins bien.

Une fois la batterie totalement déchargée, nous passons par la case recharge. Ici, deux options. La charge filaire bien sûr, avec le câble USB fourni avec le téléphone. Le téléphone accepte une puissance maximale de 100 watts, avec la promesse d’une recharge à 60 % en moins de 15 minutes. Bien sûr, il est difficile de profiter de cela quand la marque ne fournit aucun chargeur dans la boîte. Nous avons utilisé un chargeur 88 watts de Huawei. Et nous sommes passés de 0 % à 100 % en 49 minutes. Soit 8 minutes de plus que la promesse de la marque. Voici nos mesures intermédiaires :

10 mn 24 %

20 mn 50 %

30 mn 76 %

40 mn 92 %

45 mn 97 %

Le Honor 200 Pro est également compatible charge sans fil, acceptant une puissance maximale de 66 watts. Ce n’était pas le cas du Honor 90 qui ne proposait pas cette fonctionnalité. Et cela explique pourquoi le Honor 200 Pro est très légèrement plus épais. Notez aussi la présence dans l’interface de la charge programmée et de la « gestion de batterie intelligente » qui ne va jamais charger la batterie à 100 % si l’option est activée afin d’éviter les surcharges.

Audio

Côté audio, le Honor 200 Pro est un smartphone plutôt qualitatif, mais qui ne sort pas du lot non plus. Nous avons trois arguments pour expliquer cet avis. D’abord, il y a deux haut-parleurs asymétriques, pour un résultat stéréo légèrement déséquilibré. Le haut-parleur de la tranche inférieure est plus gros. Et le haut-parleur caché dans l’écouteur téléphonique est plus petit. Ce dernier est donc moins puissant, même s’il possède deux sorties : sur la façade avant et sur la tranche supérieure.

À 50 % du volume, l’expérience offerte par ces deux haut-parleurs est bonne, même si le rendu n’est pas identique en haut et en bas. Plus de rondeur et plus de détails sont perceptibles sur le haut-parleur principal. Les basses pourraient être plus présentes. À 100 % du volume, les détails restent présents sur le haut-parleur principal, moins sur la sortie secondaire. Les grésillements, en revanche, restent maitrisés.

Deuxième argument : les micros. Vous n’en avez que deux ici. Un sur la tranche inférieure pour la prise de son. Et un sur la tranche supérieure pour la réduction de bruit active. C’est suffisant pour un appel audio ou un appel visio. Mais pour la captation vidéo, c’est juste. Certains concurrents intègrent un micro à l’arrière de leur téléphone pour améliorer cela.

Troisième argument, les codecs audio. Le smartphone fonctionnant sur un SoC Qualcomm, vous retrouvez naturellement le codec aptX HD, un bon codec avec une latence raisonnable et un bon rendu. Le Honor 200 Pro profite aussi de Histen, un codec développé par Huawei qui inclut une partie audio spatiale et des profils adaptés aux différents contenus. Mais Histen ne fonctionne pas avec les haut-parleurs du téléphone. Seulement avec des écouteurs. Et il faut qu'ils soient compatibles. Sinon, c’est SBC et AAC… En outre, pas de DTS, ni Dolby, ni LDAC. Le choix est assez limité.

Photo

Terminons ce test avec la photo. Le Honor 200 Pro a plusieurs particularités dans ce domaine. D’abord, côté matériel. Il reprend en partie la configuration du Magic6 Pro, notamment son capteur principal. Son téléobjectif est meilleur que celui du Honor 100 Pro. Et tous ces capteurs sont globalement utiles. Voici tous les détails de cette configuration :

Principal : capteur 50 MP, objectif ouvrant à f/1.9, autofocus à détection de phase, stabilisateur optique

: capteur 50 MP, objectif ouvrant à f/1.9, autofocus à détection de phase, stabilisateur optique Panorama : capteur 12 MP, objectif ouvrant à f/2.2, angle de vue 112˚, autofocus à mesure de contraste

: capteur 12 MP, objectif ouvrant à f/2.2, angle de vue 112˚, autofocus à mesure de contraste Téléobjectif : capteur 50 MP, objectif ouvrant à f/2.4, autofocus à détection de phase, stabilisateur optique, zoom optique 2.5x

: capteur 50 MP, objectif ouvrant à f/2.4, autofocus à détection de phase, stabilisateur optique, zoom optique 2.5x Selfie : capteur primaire 50 MP, objectif ouvrant à f/2.1 ; capteur secondaire 2 MP avec objectif ouvrant à f/2.4 dédié au calcul des distances

Ensuite côté logiciel. Le Honor 200 Pro profite du fameux partenariat avec Harcourt évoqué dans un article publié dans nos colonnes. Un partenariat qui se concrétise par un mode portrait avec un menu « Harcourt » intégrant trois styles photographiques : classique, couleur et vibrant. Techniquement, il ne s’agit pas de filtres, mais de modes spécifiques à la configuration photo du Honor 200 Pro. Deux capteurs vont prendre la même photo et la partie logicielle va retravailler les portraits pour créer un effet type « Harcourt ».

Les résultats offerts par le Honor 200 Pro sont-ils à la hauteur de l’ambition ? La réponse est globalement oui. En journée et en soirée, le capteur principal propose des photos très détaillées, avec de beaux contrastes, des couleurs naturelles et un bon piqué. En soirée, le mode nuit peut s’activer en mode automatique. Vous n’avez donc pas besoin de changer de mode. En outre, cette activation est contextuelle : si la lumière ambiante est suffisante, le téléphone n’allongera pas forcément le temps de pause.

Le capteur principal profite d’une belle maitrise de la luminosité, même en contre-jour, avec une plage dynamique assez large pour révéler des détails dans les ombres. Les reflets sur les optiques sont également bien gérés, puisqu’ils sont très peu présents. L’autofocus est également très bon, figeant instantanément les sujets en mouvement. Bien sûr, l’optique du Honor 200 Pro n’est pas aussi lumineuse que celui du Magic6 Pro. Et cela se voit surtout en soirée.

Le capteur ultra grand-angle offre de bons résultats, même si les couleurs sont globalement un peu trop saturées, Dès que la soirée s’installe, vous devez passer obligatoirement par un temps de pause très long pour compenser le manque de luminosité du capteur et de son objectif. Résultat : du flou disgracieux apparait. Le mode macro avec ce capteur est intéressant en journée et un peu moins en soirée. Et malgré les apparences, ce mode est toujours pris en charge par l'utra grand-angle, même quand vous “zoomez”.

Même chose pour le téléobjectif, même si les résultats sont de meilleurs qualité que l’ultra grand angle, que ce soit en journée ou en soirée. Le zoom optique est à 2,5x et le zoom numérique monte à 50x (limitation à 10x avec le mode nuit). Nous vous conseillons toutefois de rester sous la barre des 10x pour éviter d’être envahi par le bruit et le lissage des textures. En outre, si vous devez choisir entre un zoom 2x lossless à partir du capteur principal ou un zoom optique 2,5x avec le téléobjectif, nous vous conseillons la première solution.

Parlons aussi des portraits. Avec le capteur principal et le téléobjectif, vous avez accès au mode Harcourt. Vous avez trois focales possibles, les meilleurs étant 1x et 2x avec le capteur principal. Vous avez trois modes de couleur : Vibrant (très contrasté), Couleur (avec des tons plus chauds) et Classique (en noir et blanc, avec des contrastes très prononcés). Quel que soit le style, les portraits sont plutôt réussis, notamment en journée ou en intérieur avec de la lumière. Et l’émulation du mode Harcourt classique rend très bien. Bien sûr, ce n’est qu’une « émulation » : le téléphone recrée virtuellement des conditions de studio. Mais tout ne se joue pas qu’à ce niveau, car la lumière influence énormément le rendu. En soirée, c’est déjà moins bluffant.

Le capteur selfie, lui, ne profite pas du mode Harcourt. Mais les clichés qu'il offre sont très corrects et proches du mode Vibrant. La texture de la peau est respectée. Le grain est précis. Grâce au second capteur, les autoportraits sont bien détourés et le bokeh est élégant. Et cela compense l’absence d’autofocus. Finissons avec la vidéo. Le Honor 200 Pro est capable de filmer en 4K à 60 images par seconde, en 16/9 ou en 21/9. Attention, le capteur ultra grand angle est incompatible avec le mode 60 images par seconde. Il faut obligatoirement descendre en 30 images par seconde, même en 720p. Et le téléphone se débrouille aussi bien en vidéo qu’en photo.

Alors, on achète ?

Le Honor 200 Pro offre une expérience très qualitative. Design, écran, performances, recharge et photos sont ces atouts, notamment le mode Harcourt pour les portraits qui différencie vraiment ce téléphone de la concurrence et même des autres modèles de la marque. Nous avons quelques regrets, sur la photo, sur l’audio, sur l’autonomie ou sur les accessoires embarqués, notamment pour un téléphone vendu au-dessus de 700 euros. Mais, si vous n’avez pas le budget pour vous offrir un Magic6 Pro, ce sont des compromis acceptables. Attention cependant à la concurrence qui est, elle aussi, très agressive.