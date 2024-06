Les Honor 200 et 200 Pro sont déjà moins chers : où acheter les rois du portrait photo au meilleur prix ?

Honor frappe un grand coup avec le lancement de deux nouveaux smartphones en France : les Honor 200 et 200 Pro. Les deux smartphones font l'objet d'une offre de lancement qui permet de les acheter moins cher. S'ils vous ont séduit, voici où et comment les acheter au meilleur prix.

Honor a décidé de sortir le grand jeu avec ses Honor 200 et 200 Pro, deux nouveaux smartphones qui se positionnent respectivement sur les segments milieu de gamme et haut de gamme. Ils ont plusieurs points en commun, mais s'appuient sur des processeurs différents.

C'est surtout sur la partie photo que Honor a sorti l'artillerie lourde. Grâce à un partenariat avec le studio Harcourt Paris, la marque souhaite faire des Honor 200 et 200 Pro les nouveaux rois du portrait photo. Les deux smartphones ne sont pas pour autant négligés sur les autres aspects et offrent des fiches techniques solides pour leurs gammes respectives.

S'ils vous ont séduits, les Honor 200 et 200 Pro sont déjà disponibles à la précommande. Et bonne nouvelle : la marque propose une offre de lancement pour les acheter moins chers.

Où acheter les Honor 200 et 200 Pro au meilleur prix ?

Pour leur lancement, la marque propose une remise immédiate de 100 € sur les Honor 200 et 200 Pro. Ils sont ainsi respectivement à 699 € au lieu de 799 € et 549 € au lieu de 649 €. Honor vous offre en plus l'excellent casque audio Marshall Major IV dont la valeur est de 150 euros. Cette offre est disponible chez tous les revendeurs partenaires de la marque. La réduction et le casque sont offerts au panier.

Si vous précommandez les deux smartphones sur le site officiel d'Honor, la réduction s'applique avec le code promo 200 Pro-shop. La marque vous offre en plus la montre connectée HONOR Watch GS 3 d'une valeur de 250 €. Et comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez bénéficier d'un bonus de reprise de 80 € pour le 200 Pro et de 60 € pour le Honor 200 en revendant un ancien appareil (smartphone, tablette, console ou montre connectée).

Le Honor 200 Pro est disponible en deux coloris : noir et blanc, mais il y a un troisième coloris (bleu ciel) disponible uniquement sur le site de la marque. Le Honor 200 quant à lui est proposé en coloris bleu et noir. Les deux smartphones commenceront à être livrés à partir de 17 juin 2024.

Quels sont les atouts des Honor 200 et 200 Pro ?

Comme nous vous l'annoncions en début d'article, l'atout phare des deux smartphones porte sur la partie photo. Bien connue pour ses photos portrait, le studio Harcourt a prêté son expertise à Honor pour peaufiner le rendu du bloc photo.

Tout se joue ici sur un traitement IA. L'intelligence artificielle de Honor s'est entraînée sur plus de 10 000 photos du studio pour permettre aux Honor 200 et 200 Pro de réaliser des portraits réussis, que ce soit en noir et blanc ou en couleur. Pas besoin de retouches particulières, le traitement est réalisé en temps réel.

Pour le reste, les Honor 200 et 200 Pro reste dans la ligne de ce que la marque fait de mieux. On a ici un design réussi avec des bordures très fines et des bords légèrement incurvés sur la version Pro. Cette dernière disposant de deux caméras à l'avant, son encoche est légèrement plus étirée.

À l'arrière, les Honor 200 et 200 Pro affiche un bloc photo ovale qui abrite 3 capteurs pour la version avancée et deux capteurs pour celle standard. Le 200 Pro dispose ainsi d'un module grand-angle de 50 MP, d'un téléobjectif de 50 MP et d'un capteur ultra grand-angle de 12 MP.

À l'avant, on retrouve deux capteurs de 50 MP et 2 MP. Le Honor 200 se limite quant à lui au seul capteur de 50 MP à l'avant. La batterie quant à elle est d'une capacité de 5200 mAh sur les deux smartphones, avec une charge rapide de 100W. Retrouvez plus d'informations ici sur les Honor 200 et 200 Pro, deux nouveaux modèles phares de la marque.