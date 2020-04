Meilleurs iPad : quelle tablette Apple choisir en 2020 ?

Vous êtes à la recherche d’un nouvel iPad ? Chers lecteurs, vous êtes tombés à l’endroit idéal pour ça. Dans ce guide d’achat, nous allons faire le point complet sur les meilleurs iPad du marché. En fin d’article, on répondra ensuite aux questions les plus courantes sur les célèbres tablettes d’Apple. Suivez le guide !

Depuis leur sortie en 2010, les iPad d’Apple ont largement phagocyté le marché des tablettes tactiles. En 2020, les iPad détiennent même près de 40% du marché mondial des tablettes. Face à l’hégémonie d’Apple, les appareils de Microsoft, Samsung et consorts peinent à exister et trouver leur public. Dans votre quête de la tablette idéale, vous envisagerez donc rapidement de vous tourner vers un iPad. On a décortiqué l’offre en la matière pour vous.

iPad Pro 2020 – 11 ou 12,9 pouces

Début 2020, Apple a présenté l’iPad Pro 2020, une nouvelle génération de tablettes tactiles haut de gamme, dans le but avoué de remplacer le traditionnel PC. Décliné en 11 ou 12,9 pouces, l’iPad Pro 2020 représente le nec plus ultra de la marque californienne. Il est sublimé d’un bel écran borderless parfaitement calibré de 120 Hz True Tone. La dalle LCD ravira donc à la fois les amateurs de jeux vidéo et les mordus de Netflix. Grâce à la puce A12Z Bionic, l’engin offre des performances de haut vol, que ce soit pour le montage vidéo, la prise de notes ou la consultation web.

Cette année, Apple a apporté un soin particulier à la partie photographie. Au dos, on trouve en effet un double capteur photo accompagné d’un scanner Lidar. Grâce à ce dispositif, la tablette utilise la réalité augmentée pour placer des objets inexistants dans votre champs de vision. Le rendu est précis et réaliste. Ce nouvel iPad Pro est accompagné d’un nouveau Magic Keyboard qui propose enfin un pavé tactile. Il est aussi compatible avec l’Apple Pencil.

Malheureusement, la tablette pèche par une autonomie parfois un peu juste en cas d’utilisation gourmande. De même, on notera qu’il faut 3 heures pour récupérer une charge complète. On regrettera aussi les photos de piètre qualité du capteur frontal et de l’appareil photo au dos. Sans surprise, Apple commercialise son iPad Pro au prix fort. La version WiFi 11″ est proposée à partir de 899€. Il faut compter un prix de départ de 1 119 € pour la version WiFi 12,9″. On réservera cette édition aux professionnels et notamment aux graphistes et designers. Ici découvrez notre test et avis sur l’iPad Pro 2020.

Les + Les - Un design borderless sublime et moderne Un prix très élevé Face ID et jusqu'à 1To de stockage Le prix excessif des accessoires Le scanner LIDAT Une autonomie un peu décevante en multitâche Des performances élevées Des photos pas toujours réussies

iPad Pro 2018 – 11 ou 12,9 pouces

Pour les bourses plus modestes, l’iPad Pro 2018 constitue toujours une solide alternative taillée pour les pros. Cette génération se distingue uniquement de l’iPad Pro 2020 par l’absence de double capteur photo au dos et du scanner Lidar pour la réalité augmentée. Du reste, il dispose des mêmes atouts : écran 120 Hz True Tone idéal pour le gaming et les vidéos, compatibilité

Apple Pencil et avec le Magic Keyboard avec trackpad, des performances de haut niveau, un design borderless, et la reconnaissance faciale Face ID (la même technologie qui équipe les iPhone depuis l’iPhone X lancé en 2017). Comme son successeur, il se recharge via un port USB-C. Par contre, comme la génération 2020, la batterie de l’iPad Pro 2018 a tendance à fondre lorsque vous poussez les performances dans leurs retranchements.

Vous l’aurez compris : la génération d’iPad Pro 2018 est encore loin d’être désuète. Sauf si le double capteur photo et le scanner Lidar vous semblent indispensables, vous réaliserez de belles économies en optant pour la version 2018. Les tablettes sont en effet toujours proposées à des prix cassés sur des revendeurs en ligne, comme Amazon. Comptez 800 euros pour la version de base en 11 pouces et autour des 1000 euros pour la déclinaison de 12,9 pouces.

Les + Les - Un prix en baisse Autonomie un peu courte Compatible Apple Pencil et Magic Keyboard avec trackpad Pas de double capteur photo Face ID Plus rapidement obsolète que l'iPad Pro 2020 USB-C plutôt que le Lightning Design élégant et stockage jusqu'à 1 To

iPad Air 3 – 10,5 pouces

Disponible à partir de 569 euros, l’iPad Air 3, aussi appelé iPad Air 2019, représente le milieu de gamme du catalogue d’Apple. Construit autour d’un écran de 10,5 pouces cerclé de larges bordures, l’iPad mise sur un design à l’ancienne. Contrairement aux iPad Pro, il est en effet équipé d’un lecteur d’empreintes digitales Touch ID situé dans une bordure inférieure. Pas de reconnaissance faciale Face ID donc.

Du côté des performances, il est évidemment moins véloce que les iPad Pro. Néanmoins, grâce à sa puce A12 Bionic, il ne vous laissera pas tomber, que ce soit lors de la prise de notes ou le jeu vidéo. On notera que l’iPad Air est compatible avec l’Apple Pencil premier du nom mais pas avec la seconde génération de stylet.

Enfin, Apple réutilise un connecteur Lightning à la place de la connectique USB-C des modèles Pro. C’est le choix idéal pour les usages les plus polyvalents. Attention, l’iPad Air est parfait en complément d’un PC mais ne permet pas de le remplacer dans le cadre d’un usage professionnel.

Les + Les - Un bon rapport qualité prix Un design à l’ancienne Compatible avec le Pencil 1 et les claviers Bluetooth Pas compatible avec le Pencil 2 L’écran de grande qualité Pas de Face ID Bonne autonomie Un connecteur Lightning à la place de l’USB-C



iPad Mini 5 – 7,9 pouces

On termine cette sélection avec l’iPad Mini 5. Contrairement à ses quelques concurrents, Apple continue de proposer une tablette dotée d’un écran de moins de 9 pouces. D’un point de vue de sa fiche technique, la tablette est similaire à l’iPad Air 3. Elle offre des performances correctes et est compatible avec l’Apple Pencil premier du nom. L’iPad Mini 5 est donc plutôt polyvalent.

Vu son format réduit, on réservera la tablette aux utilisateurs qui souhaitent la glisser dans un sac à main, lire un livre à une main ou occuper leurs enfants pendant un repas de famille par exemple. Elle est vendue à partir de 489 euros.

Les + Les - Un prix correct Des usages assez limités Compatible Apple Pencil 1 et clavier Bluetooth Un design démodé Performances correctes Un connecteur Lightning à la place de l’USB-C Autonomie décevante

🤔Quels usages pour mon iPad ?

Comme un smartphone ou un ordinateur, un iPad permet de surfer sur Internet, de communiquer avec vos proches ou de prendre des notes. Vu le format de l’appareil, c’est aussi l’idéal pour lire un ebook ou un PDF. La tablette d’Apple est équipée d’un capteur photo frontal et d’un appareil photo au dos. Elle se présente un peu comme un iPhone géant. Sans surprise, elle permet donc de faire des photos, de tourner des vidéos ou de passer des appels en visioconférence.

Avec certains modèles, il est aussi possible de se servir de l’iPad comme d’une tablette graphique. Attention, si vos usages sont variés et intensifs (notamment dans le cadre de votre travail), tournez vous vers les iPad les plus puissants, comme les iPad Pro, au risque de rencontrer des problèmes de performances. Enfin, on notera que les iPad permettent de profiter de l’écosystème d’Apple (dont iMessage par exemple) et des nombreuses applications présentes sur l’App Store.

🙄Quel iPad pour remplacer mon ordinateur ?

Apple assure que les iPad peuvent remplacer l’ordinateur portable ou de bureau traditionnel. Les utilisateurs qui se contentent d’un usage multimédia ou bureautique limité pourront facilement se passer d’un ordinateur en achetant un iPad. Pour les usagers plus exigeants et les professionnels, il faudra se tourner vers des accessoires. Les tablettes sont en effet compatibles avec l’usage d’une souris et d’un clavier. Avec ces accessoires, l’iPad est en effet très proche d’un MacBook ou d’un PC portable classique.

💽Quelle capacité de stockage interne pour mon iPad ?

Le stockage interne de l’iPad servira à stocker des vidéos, des photos et des applications. Une fois le stockage saturé, il faudra passer par le cloud. Fidèle à sa philosophie, Apple ne permet pas de placer une carte mémoire dans ses appareils. Avant d’acheter une tablette, soyez donc attentif à la capacité de stockage. Les utilisateurs qui se cantonnent à la consultation, au jeu ou à la lecture se contenteront sans problème de 32 Go.

Par contre, si vous avez l’habitude de prendre beaucoup de photographies, vous serez plus à l’aise avec un minimum de 64 Go de stockage. Pour un usage professionnel, dans le cas où vous serez amené à stocker de nombreux fichiers, optez directement pour 256 Go de stockage. Les graphistes, les designers et les monteurs de vidéos, devraient même tabler sur des modèles avec 512 Go ou 1To de stockage interne par sécurité.

📡WiFi ou cellulaire ?

Depuis toujours, Apple décline ses iPad en deux versions : une variante qui se cantonne à une connexion en WiFi et une édition équipée d’une connexion cellulaire. Les tablettes avec connexion cellulaire sont munies d’un tiroir pour carte SIM. Il est donc possible de se connecter à la 4G pour surfer sur la toile lors d’un déplacement. Vous aurez donc besoin d’un abonnement mobile.

Plus chère, on réservera les iPad avec connexion cellulaire aux usagers les plus nomades. Si votre iPad est surtout destiné à traîner dans votre salon ou votre chambre, faites l’impasse sur cette option. En cas de besoin, vous pourrez toujours partager la connexion 4G de votre iPhone/smartphone avec la tablette.

🤷‍♂️Quels accessoires avec ma tablette Apple ?

Pour les usagers professionnels soucieux de remplacer leur ordinateur traditionnel, on vous conseillera d’investir dans une souris sans fil et un clavier sans fil. Pour les iPad Pro, vous pourrez aussi opter pour un trackpad. De même, certains apprécieront l’ajout de l’Apple Pencil. Le stylet maison d’Apple permet de dessiner ou d’annoter des documents.

C’est un accessoire très utile pour la prise de notes. Pour les autres, on se contentera de vous conseiller une bonne coque de protection. On vous invite à choisir une coque avec un rabat (afin de protéger l’écran) qui peut aussi servir de support pour garder l’iPad debout.

💰Quel budget pour un iPad ?

Apple propose des iPad pour toutes les bourses. Pour un usage bureautique limité, vous trouverez facilement votre bonheur entre 350 et 550 euros. Pour plus de stockage et une connexion cellulaire, il faudra investir quelques centaines d’euros supplémentaires. Pour les professionnels, Apple propose ses iPad Pro entre 800 et 1300 euros, en fonction des options choisies. Pour vraiment remplacer un ordinateur professionnel, comptez un budget de 1000 euros.

Nous espérons que ce guide d’achat des meilleurs iPad vous permettra de trouver votre bonheur. Si vous avez d’autres suggestions, ou si une erreur est parvenue à se glisser dans ce guide d’achat malgré notre vigilance, n’hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous.