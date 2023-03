Meilleures tablettes pas chères : quel modèle acheter en 2023 ?

Vous n’avez pas forcément besoin d’un gros budget pour acheter une tablette tactile qui répond à vos attentes. De nombreux modèles proposés à des prix raisonnables offrent de bonnes performances. Pour vous aider à faire le bon choix, on a sélectionné pour vous les meilleures tablettes pas chères du moment.

Avec l’arrivée des smartphones de plus en plus grands, l’intérêt pour les tablettes tactiles a baissé ces dernières années. Pour autant, les adeptes du format sont encore très nombreux. Et chaque année, les constructeurs proposent de nouveaux modèles qui couvrent une large gamme de prix.

Les tablettes haut de gamme à l’image de celles de Samsung et d’Apple coûtent plus de 1000 €, mais on trouve également de nombreux modèles sous Android à moins de 300 €. Et si vous préférez l’écosystème d’Apple, il est possible de trouver un iPad à moins de 500 €, voire 400 €. Voici notre sélection des meilleures tablettes pas chères en 2023.

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 au meilleur prix Rakuten 288€ Découvrir l'offre

Fnac 323.77€ Découvrir l'offre

Cdiscount 329.99€ Découvrir l'offre

Amazon 349€ Découvrir l'offre

Boulanger 399€ Découvrir l'offre

Cette tablette offre des performances confortables grâce à son SoC Snapdragon 860, une puce haut de gamme sortie début 2021 et qui est ici épaulée par 6 Go de RAM. Pour le stockage, vous avez le choix entre une version de 128 Go et une autre de 256 Go. La tablette ne dispose pas d'un port microSD. La Xiaomi Pad 5 assure des performances confortables et suffisantes pour gérer n'importe quelle tâche, et notamment pour faire tourner des jeux 3D exigeants en ressources. Les benchmarks le placent juste dernière le Samsung Galaxy S20+.

L’autre atout de cette tablette, c’est son autonomie confortable. Elle dispose d'une batterie de 8720 mAh. Nos mesures lors de notre test de la Xiaomi Pad 5 montrent que pour une journée ordinaire (à base de bureautique, web, vidéo, jeu…), le terminal est capable de tenir jusqu'à 16h et 36 minutes en usage continu. En théorie, vous pourrez l'utiliser jusqu'à deux jours, voire plus selon vos usages sachant que les tablettes sont généralement moins sollicitées que les smartphones.

L’écran de la Xiaomi Pad 5 est d’une diagonale de 11 pouces. Et même s’il ne s’agit pas d’une dalle OLED, la qualité d’affichage est bonne et le taux de rafraichissement monte jusqu’à 120 Hz. Enfin, même si les performances en photo sont un critère marginal pour une tablette, la Pad 5 dispose d'un capteur arrière de 13 mégapixels et d'un module facial de 8 mégapixels qui assurent des prises de bonne facture.

On trouve souvent cette tablette sous la barre des 300 € en promotion, mais son prix conseillé est de 399 €. Son rapport performances/prix, est l'un des meilleurs du marché.

Les + Les - Excellent rapport qualité/prix Stylet optionnel Super autonomie Ecran non-AMOLED SoC puissant

Ecran 120Hz

Galaxy S6 Lite 2022

Samsung Galaxy S6 Lite Fnac 293.99€ Découvrir l'offre

Cdiscount 299.9€ Découvrir l'offre

Amazon 306.27€ Découvrir l'offre

Rakuten 350€ Découvrir l'offre

Boulanger 399€ Découvrir l'offre

Darty 399.99€ Découvrir l'offre Plus d'offres

Après une version 2020 qui a séduit de nombreux utilisateurs, Samsung a lancé une nouvelle version de la Galaxy Tab S6 Lite en 2022 sous Android 12. Elle vise à offrir une expérience proche des tablettes haut de gamme de Samsung pour un prix nettement plus accessible. Rappelons que les modèles de la série Galaxy Tab S8 s'obtiennent à des prix dépassant les 1000 €. La Tab S6 Lite 2022 quant à elle a été lancée au tarif de 449 €, mais il est possible de l'avoir pour moins de 400 € quand elle est en promotion.

Pour en venir à ses caractéristiques, cette tablette intègre une puce Snapdragon, en l'occurrence le Snapdragon 720G qui remplace l'Exynos 9611 de la Galaxy Tab S6 Lite première du nom. Plus puissante, cette puce milieu de gamme offre des performances confortables et est d'ailleurs optimisée pour le gaming et l'intelligence artificielle. Elle est épaulée par 4 Go de mémoire vive et 64 ou 128 Go de stockage. La présence d'un port microSD vous permet d'étendre la capacité de stockage à souhait.

L'ardoise dispose d'un écran LCD de 10,4 pouces (2000 x 1200 pixels). La dalle est assez lumineuse et offre de bons angles de visions, avec des couleurs bien calibrées. La tablette est compatible avec le stylet S-Pen qui est inclus dans la boîte. Vous n'aurez donc pas à l'acheter séparément.

La Galaxy Tab S6 Lite (2022) dispose d'un capteur photo de 8 mégapixels à l'arrière et d'un module de 5 mégapixels à l'avant. Enfin, sa batterie de 7040 mAh offre une autonomie confortable.

Les + Les - Design métallique élégant Une partie photo faible, sans surprise Une expérience qualitative en audio

Une excellente autonomie Performances confortables

Stylet fourni avec

iPad 9 (2021)

iPad de 9e génération au meilleur prix Fnac 325€ Découvrir l'offre

Rakuten 339.99€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 370€ Découvrir l'offre

Amazon 396.12€ Découvrir l'offre

Cdiscount 438.98€ Découvrir l'offre

Darty 439.99€ Découvrir l'offre Plus d'offres

L'iPad 2021 (de 9e génération) est le modèle le plus accessible de la gamme d’Apple. On le trouve souvent sous la barre des 400 €. Cette tablette dispose d’un écran Retina de 10,2 pouces avec une définition de 2 160 x 1 620 pixels. La dalle est compatible True Tone, la technologie qui permet d'adapter la luminosité et les couleurs en fonction de votre environnement.

L’iPad 9 est propulsé par le SoC Apple A13 qui n’est certes plus tout jeune, mais reste performant en 2023. De quoi exécuter confortablement n’importe quelle tâche. La tablette est la seule du catalogue qui dispose encore d’un bouton Touch ID. C'est aussi la seule à conserver le design classique des tablettes Apple. Elle est proposée en versions WiFi et WiFi + 4G.

La partie photo a énormément évolué comparativement aux versions précédentes de l'iPad. Surtout pour le capteur selfie qui passe d'un module de 1.2 MPx à un capteur ultra grand-angle de 12 Mpx. La qualité des prises est bien meilleure en photo comme en vidéo, avec un angle de champ large ainsi que la présence d'une technologie de suivi de la personne qui maintient le sujet automatiquement au centre de l'objectif lors des appels vidéo.

Pour ce qui est des accessoires, l’iPad 9 est compatible avec le stylet Apple Pencil de première génération ainsi qu’avec le clavier Smart keyboard. D’autres claviers de constructeurs tiers comme Logitech peuvent également aller avec. Les accessoires sont vendus en option. Enfin, la tablette offre jusqu’à 10 heures d’autonomie en continu. De quoi tenir au moins une journée pleine, voire plus en fonction de vos usages.

Les + Les - Bel écran LCD Stylet Apple Pencil de première génération Super autonomie Design qui n'évolue pas SoC A13 performante

Capteur photo arrière qui n'évolue pas

Lenovo Tab P11 Gen 2 (2022)

Lenovo Tab P11 Gen 2 (2022) Amazon 322.07€ Découvrir l'offre

Populaire pour son rapport qualité prix intéressant, la Lenovo Tab 11 qui a été lancée en 2021 a eu droit à une nouvelle version en 2022. La deuxième génération de la tablette Lenovo apporte quelques nouveautés. Si le design reste globalement le même, sa taille passe de 11 à 11,5 pouces pour une définition de 2000 x 1200 pixels.

La Lenovo Tab P11 Gen 2 embarque un SoC Helio G99 (6 nm) qui est logiquement plus performant que le Snapdragon 662 de la version précédente. La puce est épaulée par 4 ou 6 Go de mémoire vive et 64 ou 128 Go de stockage interne selon les versions. On apprécie la présence d'un port microSD qui permet d'ajouter plus de stockage au besoin.

Les performances de la tablette sont très correctes et elle est compatible WiFi 6E, mais ne propose pas de version 4G ou 5G. La Tab P11 2022 dispose d'un capteur grand angle de 13 MPx à l'arrière et d'un module de 8 MPx pour les selfies et appels vidéo. Sa batterie est d'une capacité de 7700 mAh et elle tourne sous Android 12, avec certainement une prochaine mise à jour vers Android 13.

Les + Les - Finition de qualité Pas de version 4G/5G Bel écran Bonnes performances

Autonomie confortable

Compatible avec clavier et stylet.



Galaxy Tab A8

Samsung Galaxy Tab A8 Cdiscount 180.98€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 199€ Découvrir l'offre

Amazon 204.28€ Découvrir l'offre

Fnac 209€ Découvrir l'offre

Samsung 249€ Découvrir l'offre

Boulanger 249€ Découvrir l'offre

Darty 249.99€ Découvrir l'offre Plus d'offres

La Galaxy Tab A8 est une tablette abordable vendue autour des 200 €. Pour descendre à ce prix, Samsung a dû faire des concessions comparativement à ses tablettes haut de gamme. Pour autant la Tab A8 bénéficie d’une bonne qualité de construction et répondra à vos attentes si vous recherchez une tablette pour le divertissement multimédia, surfer sur le web, lire des eBooks ou encore pour jouer à des jeux peu gourmands.

Lors de notre test du Galaxy tab A8, nous l’avons soumis au jeu 3D Geshin Impact. S’il fonctionne bien, il faut tout de même garder les graphismes au minimum et accepter des ralentissements lors des phases d’action. La tablette s’appuie sur le SoC Tiger T618 d’Unicon épaulé par 3 Go de RAM pour la version avec 32 Go de stockage et 4 Go pour les versions 64 Go et 128 Go. Vous avez également le choix entre une version WiFi et une autre avec le WiFi et la 4G.

La Galaxy Tab A8 dispose d'un écran LCD de 10,5 pouces. Ne vous attendez pas à l’excellence de la qualité d’affichage des meilleurs écrans de Samsung, mais le rendu est plutôt correct pour une tablette d'entrée de gamme. Enfin, si l’autonomie de la Galaxy Tab A8 est confortable, la vitesse de charge laisse à désirer. Il vaudra mieux charger la tablette la nuit pour éviter les longues attentes.

Les + Les - Design de bonne facture Ecran perfectible pour un appareil signé Samsung Excellent rapport performances/prix Charge lente Bonne autonomie



Lenovo Tab M10 Plus Gen 3 (2022)

Lenovo Tab M10 Plus Gen 3 (2022) 141€ Voir 146.49€ Voir 152.65€ Voir 154.94€ Voir

Pour un prix de 220 €, voire moins en cas de promotion, la Lenovo tab M10 Plus est une tablette d’entrée de gamme qui vous conviendra si vous recherchez un modèle aux performances correctes. C’est une tablette qui jouit d’une bonne qualité de construction pour son prix. Idéale pour le divertissement et pour un usage familial, elle embarque un processeur Helio G80 épaulé par 3 ou 4 Go de RAM et 32 Go/64 Go/128 Go de stockage selon les versions.

Lenovo propose une seconde version équipée d’un SoC Snaodragon 680. Elle est compatible 4G, mais ce modèle n’est pas disponible en France hors marketplace. La Tab M10 Plus de 3e génération (2022) dispose par ailleurs d’un écran de 10,61 pouces avec une définition de 2000 x 1200 px. Sa batterie de 7700 mAh est très endurante. Comptez jusqu’à 20 heures d’utilisation en continu, soit plusieurs jours d’endurance pour une utilisation normale au quotidien.

Les + Les - Design efficace Pas de version 4G/5G Ecran de bonne facture Performances correctes

Autonomie satisfaisante

Bonne autonomie.



Xiaomi Redmi Pad

Xiaomi Redmi Pad Amazon 213.84€ Découvrir l'offre

Cdiscount 218.99€ Découvrir l'offre

Fnac 224€ Découvrir l'offre

Rakuten 257.84€ Découvrir l'offre

Boulanger 299€ Découvrir l'offre

Darty 299.99€ Découvrir l'offre Plus d'offres

Xiaomi, par l’intermédiaire de sa marque Redmi propose ici une tablette qui veut séduire un public qui cherche un terminal au design agréable et parfait pour le divertissement, le tout sans se ruiner. Proposé sous la barre des 300 €, le Redmi Pad dispose d’un écran de 10,61 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La marque met en avant la certification SGS de cet écran qui offre la garantie d’une faible fatigue visuelle.

Pour la partie audio, la tablette dispose de quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, un bon point pour l’expérience des films et séries. La Redmi Pad est par ailleurs conçue pour une bonne expérience des appels vidéo grâce à son capteur selfie ultra grand-angle de 8 MP 105°. De quoi cadrer tous les membres de la famille ou des collègues dans l’objectif lors d'une visio.

La Redmi Pad est propulsée par le SoC Mediatek Helio G99, soit le même que l’on retrouve sous le Lenovo Tab P11 Plus 2022. Ses performances sont correctes pour le divertissement et les tâches les plus courantes. L’autre atout de cette tablette est sa batterie de 8000 mAh, qui offre une autonomie généreuse. Elle est disponible en deux versions : 3/64 Go et 4/128 Go de RAM/Stockage. Pour en savoir plus, voici notre prise en main de la Redmi Pad.

Les + Les - Un design simple, mais efficace Charge lente Ecran de bonne facture/prix Pas de version 4G/5G Performances correctes

Excellente autonomie



Honor Pad 8

Tablette Honor Pad 8 Rakuten 249.99€ Découvrir l'offre

Fnac 255€ Découvrir l'offre

Cdiscount 269€ Découvrir l'offre

Amazon 341.54€ Découvrir l'offre

Première tablette de Honor, la Pad 8 a la même vocation que la plupart des tablettes notre sélection : offrir une belle expérience pour un prix situé sous la barre des 300 €. Pour gagner son pari, la marque a misé sur un design unibody en métal et un SoC Qualcomm Snapdragon 680 sous le capot. Ce dernier est couplé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Pour une tablette, ce combo est suffisant pour répondre aux besoins de la plupart des utilisateurs.

La Honor Pad 8 dispose d’un grand écran de 12 pouces de définition 2000 x 1200 px (2K). La partie audio est gérée par 8 haut-parleurs avec un son surround. Et pour vos appels visio ou audio, la tablette bénéficie d’un algorithme d'optimisation de la voix pour restituer les détails des conversations en présentiel.

Enfin, cette la Honor Pad 8 dispose d’une batterie de 7 250 mAh qui assure 14 heures de lecture vidéo en local ou 10 heures de cours en ligne. En fonction de usages, elle pourra être utilisée jusqu'à deux jours.

Les + Les - Bonne ergonomie Pas de port microSD Ecran de bonne facture Pas de version 4G/5G Bonnes performances pour son prix

Autonomie satisfaisante

128 Go de stockage, mais...



Une tablette pas chère, ça vaut vraiment le coup ?

Sur ce segment, les marques font des concessions pour proposer des prix à la portée de tous, sachant que les meilleures tablettes haut de gamme ont des tarifs qui grimpent à plus de 1000 €. La bonne nouvelle, c'est qu'il est peu probable que vous regrettiez l'achat d'une tablette sous la barre des 400 €, voire 300 €. Les meilleurs modèles offrent des performances confortables pour les usages de la grande majorité des utilisateurs.

La plupart des gens achètent une tablette pour le divertissement multimédia, pour surfer sur le web, lire des eBooks ou encore communiquer avec leurs proches… Si vous achetez une tablette pour jouer à des jeux 3D, un bon modèle pas cher devrait aussi assurer des prestations correctes pour peu que vous soyez prêt à faire quelques sacrifices, notamment en matière de qualité des graphismes.

Quelle tablette pas chère choisir ?

Dans cette catégorie, tous les modèles ne se valent pas. Et le choix dépendra de ce que vous recherchez. Par exemple, la plupart des modèles ne proposent pas de version 4G/5G. Si ce critère peut s'avérer sans importance pour certains, il est indispensable pour d'autres. Pour ceux qui recherchent une tablette puissante, la Xiaomi Pad 5 offre le meilleur rapport performances/prix du moment. Elle permet de couvrir tous les usages, et notamment le gaming dans de bonnes conditions.

Pour un prix un peu plus élevé, la Galaxy Tab S6 Lite (2022) de Samsung offre aussi une belle expérience sans pour autant atteindre les performances de la Pad 5 de Xiaomi. De plus, elle offre le choix entre une version WiFi et une autre avec le WiFi et la 4G, contrairement à la tablette Xiaomi.

Si vous êtes habitué à l'écosystème d'Apple, l'iPad 9 (2021) est la tablette la plus accessible du catalogue. En promotion, on la trouve très souvent sous la barre des 400 €, ce qui est plutôt abordable pour une tablette Apple. La seule concession à faire est relative à son design Old School. Sinon, cette tablette offre des performances et une expérience confortables.

Enfin, si vous recherchez vraiment les petits prix, la Galaxy Tab A8 de Samsung ou encore la Lenovo Tab M10 Plus (2022) devraient vous convenir pour des tarifs de plus ou moins 200 €.