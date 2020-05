Les meilleurs PC ultrabooks en 2020 : quel modèle acheter ?

Quel ultrabook acheter en 2020 ? Découvrez les meilleurs modèles du moment dans notre guide d’achat. Les PC ultraportables ont une forte côte auprès des utilisateurs qui misent tout sur la finesse et une portabilité facile tout en bénéficiant de performances décentes.

En quelques années, les ultrabooks ont gagné en popularité, s’appuyant sur leurs atouts que sont la finesse, un design attractif, une grande portabilité et surtout un système fluide pour l’exécution des tâches les plus courantes. Il existe même des modèles conçus pour le gaming, à l’image du Razer Blade Stealth 13 2019 qui n’est toujours pas arrivé en France. Que vous soyez attiré par les convertibles ou les PC ultra-portables, voici les meilleurs modèles disponibles en 2020.

Dell XPS 13 (version 2020)

Le Dell XPS 13 est une référence sur le marché des ultrabooks. La nouvelle version de 2020 ne trahit pas la réputation de la série. Avec son épaisseur de 14.8 mm pour un poids de 1,2 kg, ce PC ultra-portable est très fin et propose une fiche technique tout aussi attrayante. Son CPU est un Intel Core i7-1065G7 (1,3 GHz / jusqu’à 3,9 GHz) est épaulé par 16 Go de RAM et 1 To SSD.

L’appareil est équipé d’un écran de 13.4 pouces en définition Full HD (non-tactile) ou 4K (tactile) au choix. Pour ce qui est du GPU, il intègre la dernière carte graphique Intel IRIS Plus qui assure des performances optimales. Son prix : à partir de 1999 €.

Les + Les - Design élégant

Son prix Excellente autonomie Haut-parleurs moyens

Des performances solides

Bel écran

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE DELL XPS 13

HP Envy 13

L’HP Envy 13 est un PC ultra-portable milieu de gamme. Il allie des performances décentes à un design minimaliste et séduisant. Cet ultrabook embarque un écran de 13 pouces en définition Full HD, un processeur Intel Core i5 ou i7 de 8e génération (Core-U) avec 4 cœurs cadencés à 1,6 GHz.

Son GPU est un Intel UHD Graphics 620. L’ordinateur embarque par ailleurs un SSD NVMe PCIe de 256 Go et 8 Go de RAM. Le HP Envy 13 a une épaisseur de 14,9 mm pour un poids de 1,3 kg. Son prix : 665 €

Les + Les - Châssis attrayant et léger

Autonomie moyenne sur la version 4K Bonnes performances



Bel écran

Excellente autonomie (Full HD)

Haut-parleurs nets et puissants

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE HP ENVY 13

Surface Laptop 3

Le Surface Laptop 3 accueille la 10e génération des CPU Intel Core avec un GPU Intel HD Graphics. Vous pouvez aussi opter pour une configuration avec une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650, une GeForce GTX 1660 Ti ou encore une Quadro RTX 3000. Le PC dispose d’une mémoire RAM de 8 Go, d’un stockage de base de 256 Go.

Niveau connectique, on retrouve un port USB-A, un port USB type-C, un port Surface Connect, une prise jack combinée casque/micro. Le Suface Laptop 3 dispose également des connectivités WiFi 6 et Bluetooth 5.0. Son prix : à partir de 1449 €.

Les + Les - Excellente qualité de finition

Autonomie moyenne

Bel écran

Son prix

Bonnes performances

Clavier confortable



CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE SURFACE LAPTOP 3

Apple MacBook Air (2020)

Avec le tout dernier MacBook Air, Apple est resté fidèle à la recette qui fait la popularité de ce modèle : un design minimaliste et premium, une autonomie confortable et des performances adaptées à divers usages : bureautique, multimédia, sans pour autant offrir la puissance d’un MacBook Pro. La particularité du MacBook Air 2020 est qu’il remplace le clavier papillon traditionnel par le nouveau Magic Keybord (mécanisme ciseau) avec touches rétro-éclairées.

Le MacBook Air 2020 embarque un processeur Intel Core i3 dual-core et peut monter jusqu’au Core i7 quad-core (processeurs de 10e génération). La capacité de stockage de base est de 256 Go et peut monter jusqu’à 2 To selon l’option choisie. Pour le reste, vous bénéficiez de 8 à 16 Go de RAM, d’un GPU Intel Iris Plus et des connectiques Thunderbolt 3. L’USB-C sert à la recharge. Le nouvel ultrabook d’Apple est disponible à partir de 1199 €.

Les + Les - Excellent design

Autonomie moyenne

Nouveaux processeurs Intel de 10e génération et meilleur GPU



Clavier amélioré

Clavier confortable



CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE MACBOOK AIR 2020

HP Spectre x360

L’ultrabook haut de gamme d’HP affiche un design moins élégant que les modèles de la concurrence. La dernière version en date qui a été lancée en 2019 dispose néanmoins d’une bonne fiche technique avec la 10e génération des processeurs Intel Core. Le modèle de notre sélection intègre un Core i7-1065G7 cadencé à 1.3 GHz de fréquence de base (jusqu’à 3.9 en boost). Ce dernier est épaulé par 8 Go de RAM et une carte graphique Intel Iris Plus pour un affichage optimisé et fluide à l’écran. On y retrouve également un SSD de 256 Go, deux ports USB Type-C avec Thunderbolt 3, un DisplayPort 1.4, un port USB 3.1 Gen 1 Type A. Le HP Spectre x360 est disponible au tarif compétitif de 1279 €. Les + Les - Finition de grande qualité

Autonomie moyenne

Excellentes performances globales

Qualité audio perfectible Clavier confortable

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE HP SPECTRE X360 Asus Zenbook Flip S Le ZenBook Flip S d’Asus est l’un des ultrabooks les plus fins et les plus légers au monde. C’est un convertible dont l’écran tactile de 13,3 pouces peut pivoter à 360°. Il est conçu pour être transporté facilement partout où vous allez. Son épaisseur est de seulement 10,9 mm pour un poids de 1,1 kg. Le PC intègre un processeur Intel Core i5 de 8e génération cadencé à 1.6 GHz. Ce dernier est épaulé par une mémoire RAM de 8 Go. Enfin, on y retrouve un SSD SATA de 512 Go. Son prix : 1463 €. Les + Les - Super slim et léger

Autonomie en dessous

de la moyenne

Bel écran (tactile)

Webcam de 480p Composants de base puissants

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L’ASUS ZENBOOK FLIP S Lenovo Yoga C940

Cet ultrabook dispose d’un écran 14 pouces Full HD. Il est au format 2-en-1, capable de prendre la forme d’un PC portable ou d’une tablette tactile en tournant le clavier à 360° autour de la charnière. À l’intérieur, on retrouve un processeur Intel Core i5-1035G4 (1,10 GHz, 4 cœurs, jusqu’à 3,70 GHz avec Turbo Boost, cache 6 Mo). Il est épaulé par 8 Go de mémoire LPDDR4X et 256 Go de stockage de base SSD NVMe.

La carte graphique est un. Niveau connectique, on y retrouve 2 ports USB Type-C Thunderbolt 3, un port USB 3 Type-A (Gen 2), une prise Jack 3,5 mm et une prise micro. Son prix : 2384 €.

Les + Les - Super slim et léger

Autonomie en dessous

de la moyenne

Bel écran (tactile)

Webcam de 480p Composants de base puissants



CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE LENOVO YOGA C940

Dell XPS 15

Ce PC ultra-portable intègre un CPU Intel Core i7 de 9e génération avec une cadence allant jusqu’à 4,5 GHz. Sa carte graphique est une Nvidia GeForce GTX 1650 (4 Go de VRAM), ce qui en fait un choix idéal pour les gamers. Le processeur est épaulé par une mémoire vive de 16 Go et un SSD NVMe de 512 Go. Niveau connectique, vous bénéficiez de deux ports USB 3.1, d’un port Thunderbolt 3, d’une entrée HDMI 2.0 et d’une prise Jack 3.5 mm. Son prix : 2599 €.

Les + Les - Performances solides

Prix élevé

Design réussi

Bonne autonomie (modèle Full HD)



CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE DELL XPS 15

💻 Qu’est ce qu’un ultrabook ?

Le terme ultrabook est apparu en 2011 et a été utilisé pour la première fois par Intel pour désigner une catégorie d’ordinateurs portables modernes, fins, avec un design attrayant. Pour être un ultrabook, un PC portable doit être incroyablement fin : moins de 25 mm ou 2,5 cm d’épaisseur. Quant à la puissance, elle n’est pas la principale caractéristique visée, mais le système doit être réactif grâce à l’intégration d’un SSD ou en s’appuyant sur d’autres techniques d’accélération pour les HDD.

Un ultrabook doit également avoir une autonomie allongée grâce notamment à l’usage d’un processeur basse consommation. Alors que les PC portables traditionnels ont une autonomie généralement inférieure à 4h, les ultrabooks dépassent souvent les 5h d’autonomie. De nombreux appareils de type 2-en-1 respectent ces critères, d’où leur considération dans notre guide d’achat.

🤔 Un ultrabook pour quelle utilisation ?

Un ultrabook est une bonne option si vous n’avez pas besoin d’un ordinateur portable puissant et que le design, la compacité et la portabilité sont importants pour vous. Un PC ultra-portable convient amplement pour des besoins de bureautique, de surf, de divertissement multimédia et pour l’exécution des tâches les plus courantes. Il est fait pour les personnes souhaitant un ordinateur portable léger qui peut les accompagner discrètement partout et en toute circonstance.

❔ Un ultrabook pour le gaming ?

Les ultrabooks ne sont pas conçus pour tourner les jeux exigeants en ressources. Leur processeur dispose d’une fréquence généralement inférieure à 2 GHz et la carte graphique reste très souvent limitée à une puce Intel HD Graphics embarquée, même s’il est possible que certains modèles embarquent un GPU dédié, en l’occurrence un Nvidia milieu de gamme.

En 2019, Razer a lancé un PC portable qu’il présente comme le premier véritable ultrabook pour le gaming. Toutefois, ces caractéristiques ne se rapprochent pas des meilleurs PC portables game. Le Razer Blade Stealth 13 est en effet équipé d’un processeur Intel Core de 10e avec une fréquence allant de 1,3 Ghz pouvant monter jusqu’à 3,9 GHz en mode Turbo Boost, d’une carte graphique Nvidia GTX 1650 ou encore d’un écran Full HD ou 4K de 13 pouces.

💲 Quel prix pour un ultrabook ?

L’objectif de prix fixé par Intel pour les ultrabooks est de 1000 $, soit environ 1000 €. La plupart des modèles franchissent cette limite avec des tarifs se situant généralement entre 1200 et 1500 euros. Le Macbook Air 2020 a par exemple été lancé au prix de 1200 €.

En fonction des caractéristiques, les ultrabooks peuvent monter jusqu’à 2000 €, voire plus pour les modèles les plus avancés, à l’image du Dell XPS 13 et sa carte graphique Intel IRIS Plus qui assure des performances optimales, même pour certains jeux. Il est proposé au tarif de 1999 €, mais la version 15 pouces est vendue à plus de 2500 €.

Nos autres guides d’achat informatique