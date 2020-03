Meilleurs Chromebook : quel modèle choisir en 2020 ?

Vous avez envie d’un nouveau Chromebook ? Malheureusement, vous ne parvenez pas à trouver votre bonheur dans la pléthore d’offres existantes. On fait le tri parmi les meilleurs modèles du marché actuel. Suivez le guide !

Les meilleurs Chromebook haut de gamme

Asus Chromebook Flip C434

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER SUR LA FNAC

Ce Chromebook haut de gamme d’Asus se distingue par son design luxueux et compact, des performances de haut vol grâce à un processeur Intel Core épaulé par 8 Go de RAM, un sublime écran de 14 pouces Full-HD (1920 x 1080 pixels) et une excellente autonomie de 10 heures. Cerise sur le gâteau : le Chromebook est convertible en tablette ! Il est vendu aux alentours de 700€ chez la plupart des revendeurs.

Les points forts :

L’écran Full-HD convertible en tablette

L’autonomie

De bonnes performances

Acer Spin 13 (CP713-1W)

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER SUR EBAY

Le Chromebook d’Acer propose un écran de 13.5 pouces (2256 x 1504) utilisable dans différentes positions, dont un format tablette ultra pratique. Sous le capot, on trouve le processeur Intel Core i5 8250U, 8 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage interne. On trouve aussi une batterie qui garantit près de 10 heures d’autonomie. Il se distingue par son format très compact. Le Spin 13 est vendu autour de 1199 euros.

Les atouts :

L’écran convertible très pratique

Le format compact

L’autonomie

Acer Chromebook CB713

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER SUR AMAZON

Ce modèle haut de gamme d’Acer est construit autour d’un écran de 13 pouces avec une définition Quad HD (2256 x 1504 pixels). Le reste de la fiche technique ne démérite pas : on y trouve un CPU Intel Core i3-8130U couplé avec 8 Go de RAM et une batterie offrant 10 heures d’autonomie.

Les atouts :

Prix contenu (autour de 500€)

Un design élégant

L’écran Quad HD

Dell Inspiron Chromebook 14-7486

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER SUR AMAZON

Ce Chromebook 2 en 1 dispose d’un bel écran de 14 pouces tactile accompagné d’un stylet EMR, d’un processeur Intel Core i3-8130U couplé à 4 Go de RAM et d’une connectique ultra complète. Plutôt imposant, il se destine surtout aux professionnels et aux étudiants plutôt qu’aux novices de l’informatique. La machine permet de faire tourner des jeux trouvés sur le Play Store sans problème. Le Dell Inspiron Chromebook 14-7486 est à 600€ sur Amazon.

Les atouts :

Les performances de folie

La connectique complète

L’écran compatible avec un stylet EMR

Lenovo Chromebook C330

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER SUR AMAZON

Convertible en tablette, le Chromebook C330 offre une expérience très complète grâce à son processeur Mediatek MT8173C et ses 4 Go de RAM et ses 64 Go de stockage extensibles. Très compact et léger, il est doté d’un écran 11 pouces et vendu autour des 550€.

Les atouts :

Légèreté et portabilité

Stockage extensible

Bonne autonomie

Les meilleurs Chromebook milieu de gamme

Dell Chromebook 3120 XDGJH

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER SUR AMAZON

Véritable monstre d’autonomie, le Chromebook 3120 de Dell offre une journée de travail complète sans devoir passer par la case recharge. Il est alimenté par un processeur Intel Celeron N2840 avec 4 Go de RAM, pour des performances correctes, et construit autour d’un écran de 11,6 pouces d’une définition de 1366 x 768 pixels. C’est l’idéal si vous cherchez un appareil endurant. On peut le trouver dans les 200€.

Les +

Une autonomie d’une journée

La résistance accrue grâce à la bordure de caoutchouc

Asus Chromebook C523 (NA-A20033)

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER SUR BOULANGER

Le Chromebook C523 se distingue d’abord par son grand écran de 15,6 pouces 1366 x 768 pixels à prix cassé (seulement 250 euros sur Amazon). Du reste, il propose des performances honnêtes grâce à un Intel Pentium N4200 épaulé par 4 Go de RAM. C’est l’idéal pour les étudiants ou les utilisateurs qui se contentent de faire un peu de consultation et de bureautique.

Les + :

La robustesse

Le petit prix

L’écran de 15,6 pouces

Asus Chromebook C423 (NA-BZ0027)

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER SUR BOULANGER

Disponible à 300€ sur Amazon, le Chromebook C423 est alimenté par un processeur Intel Pentium N4200/ Intel CELERON N3350 épaulé par 8 Go de mémoire vive et une batterie de 38 Wh pour un peu moins de 10h d’autonomie. Il est sublimé d’un écran de 14 pouces très confortable.

Les + :

Design haut de gamme

Autonomie et performances correctes

Un écran 14 pouces

Acer Spin 311 For Work (R721T-4058)

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER SUR EBAY

Très complet, ce Chromebook signé Acer propose les meilleures fonctionnalités des Chromebook (écran convertible en tablette de 11 pouces et facilité de transport) à un prix avoisinant les 300 euros. Pourvu d’un revêtement anti choc, il est résistant aux chutes. Enfin, il est alimenté par un processeur AMD couplé à 4 Go de RAM et 32 Go de stockage.

Les points forts :

La résistance aux accidents

L’autonomie de 10 heures

HP Chromebook X360 12

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER SUR AMAZON

Ce Chromebook signé HP est équipé d’un écran tactile réversible en mode tablette de 12 pouces. Ultra pratique et compact, c’est l’idéal pour les transports quotidiens. Il offre des performances correctes grâce au CPU Intel Celeron N4000 épaulé par 4 Go de RAM. Il dispose aussi de 32 Go de stockage et est vendu à un prix de 300€.

Les + :

Ultra compact

Bonne autonomie (+ de 10h)

🤔Quels usages pour un Chromebook ?

Les étudiants et les professionnels : les Chromebook se distinguent du PC portable classique par l’intégration de Chrome OS, un système d’exploitation développé autour des applications de la suite bureautique de Google, dont Google Doc ou Google Sheets. Ces Chromebook sont surtout destinés aux étudiants et aux professionnels cantonnés à une utilisation bureautique classique.

Les novices : les Chromebook les moins costauds sont aussi idéaux pour les novices de l’informatique (comme les personnes âgées par exemple) ou les personnes qui recherchent simplement une machine d’appoint plus facile à transporter, en complément d’un PC fixe plus traditionnel. Dans ce cas-ci, le Chromebook se rapproche de l’usage d’une tablette par exemple.

🙄Quelle est la quantité de mémoire RAM recommandée pour un Chromebook ?

La plupart des Chromebook du marché intégrent 4 ou 8 Go de mémoire vive, ce qui est largement suffisant pour une utilisation professionnelle classique. Pour de la navigation et de la consultation, les machines avec 4 Go feront parfaitement l’affaire. Evitez les modèles avec seulement 2 Go de RAM au risque que le multitâche devienne rapidement laborieux.

🤷‍♂️Quel processeur Intel pour mon Chromebook ?

Le choix du processeur dépend de l’usage que vous comptez faire de votre Chromebook. Pour une utilisation essentiellement consacrée à la navigation, vous pouvez opter pour une machine avec processeur Intel Celeron, Pentium ou encore AMD A4/ A6. Pour les utilisateurs plus gourmands en quête de productivité, on vous conseille d’opter pour un processeur Intel Core M3 ou i3. Pour des performances de haut vol, choisissez des composants comme l’Intel Core i5 et i7. C’est surtout indispensable si vous utilisez beaucoup d’applications du Play Store.

📏Quelle taille d’écran pour mon Chromebook ?

Sans surprise, la taille de l’écran dépend de votre utilisation. Si vous envisagez de transporter votre Chromebook tous les jours avec vous, vous aurez plus facile avec une machine dotée d’un écran moins encombrant (11 ou 12 pouces). C’est l’idéal pour les étudiants qui souhaitent s’en servir pour prendre des notes en classe.

Si votre Chromebook reste le plus souvent dans votre appartement, ou si vous regardez souvent des vidéos sur Netflix ou YouTube, n’hésitez pas à choisir une surface d’affichage plus spacieuse et confortable (14 ou 15 pouces).

💽Combien d’espace de stockage ?

Les Chromebook avec 32 Go de stockage interne sont réservés aux utilisateurs qui se cantonneront à la navigation web (mails, réseaux sociaux,…) voire à un peu de traitement de texte. Les 32 Go s’annonceront vite étroits si vous commencez à stocker des documents. Dans ce cas là, on vous conseille d’opter pour un Chromebook avec 64 Go de stockage.

C’est indispensable pour les utilisateurs qui souhaitent installer des applications Android ou Linux. Pour les utilisateurs qui souhaitent à la fois installer des tas d’applications et stocker des documents (texte, audio ou video), orientez vous vers un Chromebook avec 128 Go de stockage.

💰Quel budget pour mon nouveau Chromebook ?

Nous venons de passer en revue les critères essentiels à prendre en compte avant de craquer sur un Chromebook. Vient maintenant la question du prix. Pour un usage basique dans le cadre privé, vous trouverez aisément la machine qu’il vous faut entre 200€ et 450€. A ce prix là, vous aurez généralement droit à 32 ou 64 Go de stockage, un processeur Intel Celeron ou Pentium et 4 Go de RAM.

Pour les utilisateurs professionnelles, il faudra généralement débourser dans les 500€ pour un Chromebook qui tienne vraiment la route. Les modèles les plus chers et les plus robustes peuvent passer la barre des 1000€. Néanmoins, les options entre 700 et 1000€ offrent d’excellentes performances. Nous espérons que ce guide d’achat a répondu à toutes vos interrogations. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à les poser dans les commentaires ci-dessous.