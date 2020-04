Meilleurs Hub USB-C pour PC Windows et MacBook : quel modèle choisir en 2020 ?

Vous êtes à la recherche d’un Hub USB-C pour accompagner votre PC sous Windows ou votre nouveau Macbook ? Vous êtes tombé au bon endroit ! Dans ce guide d’achat, nous avons sélectionné les 10 meilleurs docks USB-C du marché. Suivez le guide.

Les temps changent. De nos jours, les connecteurs USB traditionnels sont peu à peu remplacés par des Hub USB-C. De nombreux laptops sur le marché, dont les derniers MacBook d’Apple, ont en effet sauté le pas et misent uniquement sur de l’USB-C. Pour éviter les amas de fils et d’adaptateurs divers sur votre bureau, on vous conseille d’opter pour un de ces 10 Hub USB-C. On a trié les meilleures solutions du marché pour vous, en fonction des PC disponibles et des usages les plus répandus.

Hub USB-C Amazon Basics 7 ports

Compact et basique, le hub d’Amazon se distingue par la présence de 7 ports USBA avec une vitesse de transfert de données allant jusqu’à 5 Gb/s. Vendu autour des 30 euros, le hub s’adresse surtout aux usagers souhaitant brancher des appareils reliés par USB, comme une tablette, un smartphone ou une clef USB.

Il permet de compenser l’absence de ports USB sur votre machine, que ce soit en voyage, au bureau ou à domicile. Malheureusement, il manque évidemment de polyvalence et est incompatible avec des périphériques comme des écrans externes ou des imprimantes par exemple. Enfin, on regrettera son design entièrement conçu en plastique.

Les + Les - Un prix correct pour un outil très pratique Que des ports USB 7 ports USB Pas de ports USB-C supplémentaire pour assurer la charge Un design cheap en plastique

Hub USB-C Vava 8 en 1

Polyvalent et ultra complet, le Vava VA-UC006 est doté d’un port USB-C (idéal pour recharger son PC en parallèle), d’une prise Ethernet, d’un lecteur de cartes SD, d’un lecteur de cartes MicroSD et de trois ports USB-A. Il devrait suffire à désengorger votre bureau de tous les câbles inutiles.

De plus, il ravira les utilisateurs d’un écran externe grâce à son port HDMI compatible 4K UHD et Full HD. Il déçoit uniquement par son débit maximal de 60W. On le réservera donc aux PC les moins gourmands en énergie. Il est disponible à un prix avoisinant les 50 euros.

Les + Les - Polyvalent Un seul port USB-C Un joli design en aluminium avec un bel effet premium Un débit de seulement 60W Un port Ethernet, ce qui est assez rare pour être souligné

Hub USB-C NOVOO 8 en 1

Disponible à un prix avoisinant les 40 euros sur Amazon, le hub 8 en 1 de NOVOO est équipé d’un port USB-C pour la recharge, d’une prise HDMI compatible 4K (parfait pour les moniteurs dédiés au graphisme et au montage vidéo), de 3 ports USB A, d’un lecteur de cartes SD, d’un lecteur de cartes MicroSD et d’un port Ethernet. Discret et élégant, il se fera facilement oublier sur votre bureau. Par contre, il offre une puissance de recharge cantonnée à 60W. C’est un peu limite pour les PC les plus puissants et professionnels.

Les + Les - Prise HDMI 4K Un seul port USB-C Port Ethernet Un débit de seulement 60W

Hub USB-C Aukey 4 ports

Pour les usagers qui ne veulent pas se ruiner dans l’achat d’un Hub USB-C, Aukey propose le CB-C64 à un prix de seulement 15 euros. A ce prix là, il ne brille évidemment pas par sa connectique, limitée à seulement 4 ports USB 3.1. On notera surtout l’absence très embêtante de port USB-C supplémentaire pour recharger le PC pendant l’utilisation du hub.

Une fois le hub branché, vous ne pouvez pas recharger votre ordinateur. Le risque est de passer son temps à brancher/ débrancher le hub pour connecter le chargeur. Ce hub ultra abordable s’adresse surtout aux personnes qui ont besoin de quelques ports USB supplémentaires pour brancher notamment des clefs voire une imprimante de façon de ponctuelle. Sans surprise, son design tout de plastique trahit l’orientation entrée de gamme du dock.

Les + Les - Le prix ultra mini Pas de port USB-C pour la charge Connectique très limitée Un design tout en plastique

Hub USB-C Anker 4 ports

On enchaîne avec le Hub USB-C proposé par Anker, une autre alternative de taille pour les budgets les plus serrés. Comme la solution d’Aukey proposée juste au dessus, le hub se résume à quatre ports USB 3.0. Là encore, on regrettera l’absence d’un port USB-C supplémentaire pour assurer la recharge pendant l’utilisation.

On réservera donc cet accessoire aux PC qui sont déjà équipés de plusieurs prises USB-C, comme un MacBook Pro 16 pouces par exemple. C’est l’idéal pour compenser l’absence de ports USB sur un PC. De plus, c’est aussi l’un des hub les plus faciles à transporter dans vos voyages. Il est vendu à seulement 19,99€. C’est une alternative un peu plus élégante au hub d’Aukey.

Les + Les - Discret, élégant et peu encombrant Pas de port USB-C pour la recharge Un prix réduit

Dual Hub USB-C Hyperdrive 7 en 2

On continue sur le haut de gamme avec le Hub USB-C 7 en 2 vendu par Hyperdrive. Ce dock de qualité se compose de deux ports USB-C, deux ports USB-A 3.1, une prise HDMI, d’un port pour carte SD et d’une dernière connectique pour carte microSD. Très complet, il déçoit uniquement par l’absence de port Ethernet et par seulement 2 ports USB-A. Par contre, on appréciera la présence de deux prises USB-C, dont une est évidemment consacrée à la recharge de l’ordinateur.

C’est un atout de taille, d’autant que le port est compatible avec la recharge 100W. C’est parfait pour les PC les plus puissants du marché. Enfin, la station se distingue de la concurrence par son beau design en aluminium qui ravira surtout les utilisateurs de Macbook. Le hub est vendu au prix de 70 euros sur Amazon par exemple.

Les + Les - Compatible avec la recharge 100W Seulement 2 ports USB 2 ports USB-C Pas de port Ethernet

Hub USB-C HooToo Premium 8 en 1

Place au Hub USB-C Premium 8 en 1 de HooToo ! Ce dock comprend 8 ports différents : 2 ports USB 3.1, 1 port USB 2.0, un port USB-C pour assurer une recharge en simultané, un port HDMI compatible 4K, un port Ethernet un lecteur de cartes SD et enfin un lecteur de cartes MicroSD. Complet et polyvalent, il devrait contenter la plupart des utilisateurs. Il est de plus compatible avec une recharge de 100W, qui contentera les machines les plus gourmandes. Il est proposé autour des 50 euros.

Une variante sans port Ethernet ni lecteur de cartes MicroSD est aussi proposée pour quelques euros de moins. C’est une alternative à prendre en compte si vous n’avez pas besoin de l’Ethernet (si vous privilégiez le WiFi par exemple) et du Micro SD. Enfin, son design ne dépareillera pas du tout avec les plus élégants laptops du marché.

Les + Les - Un dock ultra polyvalent et complet Un seul port USB-C (forcément dédié à la charge) Un port Ethernet 3 ports USB

Station d’accueil Dell D6000

Orienté haut de gamme, ce dock USB-C signé Dell est composé de quatre prises USB-A, d’une prise USB-C, une prise HDMI et deux Display Port pour la vidéo, une prise Gigabit Ethernet, et deux prises jack pour brancher des écouteurs, des enceintes ou un casque. Autoalimenté, cette station d’accueil de qualité n’entamera donc pas la batterie de votre ordinateur. Elle offre une puissance de recharge de 65 watts, ce qui devrait suffire à la plupart des PC dans ce cas précis.

La station permet en outre de charger votre smartphone, tablette ou votre casque audio sans fil sans devoir passer par un chargeur supplémentaire. C’est le dock idéal pour les bureaux les plus encombrés, que ce soit par du matériel audio ou vidéo. Sobre mais élégant, il vendu à un prix très élevé de 175 euros. A réserver aux professionnels de l’image et de l’audio.

Les + Les - Deux display ports Le prix Deux prises jack Auto-alimenté, il ne pompe pas l'énergie de votre PC

Hub USB-C DODOCOOL

Dédié aux MacBooks récents (avec 2 ports USB-C sur les flancs), le Hub de Dodocool se branche sur le côté de l’appareil. Contrairement à la plupart des docks de cette sélection, il reste bien collé au laptop. Du reste, il comprend une prise HDMi compatible 4K, 3 ports USB-C (dont un port dédié à la recharge), trois prises USB-A 3.0, et d’un lecteur de cartes SD et microSD.

Il est compatible Thunderbolt 3 et délivre une puissance de 100W, ce qui suffira à tous les MacBooks. Il est proposé autour des 35 euros sur Amazon notamment. C’est la solution parfaite pour compenser l’absence de connectique des derniers Macbook sans trahir le design épuré d’Apple.

Les + Les - Un design idéal pour les MacBook Pas de port Ethernet Des finitions exemplaires Connectique complète

Hub USB-C ENKLEN 12 en 1

On termine avec un hub ultra complet, probablement le plus complet de ce guide, le 12 EN 1 de ENKLEN. L’accessoire se compose de 4 ports USB-A, deux connecteurs HDMI (dont 1 compatible 4K), un connecteur Ethernet, d’un lecteur de cartes SD, d’un lecteur de cartes MicroSD, d’une prise VGA, de deux ports USB-C et d’un port USB C pour la recharge en simultané. C’est la solution rêvée pour épurer votre bureau.

Ce hub permet en effet de brancher à peu près tout ce que vous voulez sans passer par un adapteur supplémentaire. Cerise sur le gâteau, il est sublimé d’un élégant design en aluminium brossé et supporte la recharge jusqu’à 100W. C’est la solution idéale pour les professionnels. Sans surprise, son prix est assez salé mais reste correct : 70€.

Les + Les - Ultra complet Le prix plutôt élevé (mais justifié) La prise VGA Compatible avec la charge 100W

🤔Combien de ports USB pour mon hub ?

Tout dépend du matériel, des accessoires et des périphériques que vous allez brancher à votre ordinateur. Avant de craquer pour un modèle en particulier, faites la liste des connecteurs dont vous aurez besoin sur votre bureau : ethernet, USB, Micro SD, HDMI… Comme annoncé, tout dépend vraiment de vos usages et de vos habitudes en matière de périphérique. Avant d’opter pour un hub, essayez aussi d’anticiper les changements futurs de votre set up (ajouts, transformations…) afin de ne pas devoir repasser à la caisse dans quelques mois.

Tout dépend aussi de la connectique déjà présente sur votre ordinateur. Si celle proposée sur votre machine est pauvre, on vous conseille de compenser avec une station polyvalente, comprenant notamment plusieurs USB-C. Si votre PC est déjà bien équipé, vous pourrez vous contenter d’une station plus modeste.

🤷‍♂️Quel débit ?

L’autre point à prendre en compte avant d’acheter un hub est le débit. Pour brancher et alimenter un ordinateur portable de petite taille, comme un MacBook Air ou un Chromebook, un débit de 60W sera suffisant. Par contre, si vous êtes équipé d’un MacBook Pro ou d’un PC gaming, on vous invite à tabler sur un débit de 100W.

De même, on réservera le 60W aux stations les moins complètes, avec seulement quelques port USB par exemple. Les hub dotés de différents types de ports, HDMI ou VGA, ont généralement besoin d’un débit plus élevé.

💰Quel budget pour acheter un bon hub USB-C ?

Pour un Hub USB-C basique, avec essentiellement des ports USB-A voire un port USB-C supplémentaire, vous n’avez pas besoin d’investir des sommes colossales. Vous trouverez aisément votre bonheur entre 15 et 30 euros. Sans surprise, le prix grimpe rapidement en fonction des connectiques intégrées au hub.

Les solutions plus complètes tournent entre 40 et 80€ d’investissement. Les solutions plus haut de gamme et performantes dépassent parfois ce seuil en intégrant des fonctionnalités comme la recharge auto-alimentée ou des connectiques plus rares (comme le Display Port).

Parfois, le design et les matériaux utilisés font aussi grimper le tarif. On espère que ce guide d’achat des meilleurs Hub USB-C va vous permettre de trouver votre bonheur. Si vous avez d’autres suggestions, ou si une erreur s’est glissée dans ce guide, n’hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous.