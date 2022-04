Meilleurs répétiteurs Wi-Fi : quel modèle acheter en 2022 ?

Grande maison ou petit appartement : il est toujours un moment où le Wi-Fi n'arrive plus à traverser les murs. Pour donner un coup de boost à votre signal, vous pouvez toujours faire appel à un répéteur. Voici les produits que nous avons sélectionnés pour vous.

Notre sélection des meilleurs répéteurs Wi-Fi en 2022

TP-Link Re-200 23.89€ Voir 26.3€ Voir 26.82€ Voir 27.88€ Voir 29.87€ Voir 39.99€ Voir Plus d'offres TP-Link RE605X 89.9€ Voir 91.56€ Voir 97.49€ Voir 98.79€ Voir Delvo GigaGate 174.99€ Voir 239.15€ Voir 289.84€ Voir

Beaucoup sont tentés de se dire que “Le Wi-Fi, c'est internet”. Mais c'est loin d'être le cas. La technologie sans fil régit surtout votre réseau local, ou la connexion de vos appareils à votre box pour simplifier. C'est elle qui va ensuite vous connecter à Internet. Et qui dit technologie réseau, dit normes et puissances différentes. S'il est possible d'améliorer la couverture de son réseau WiFi avec des astuces simples, un répéteur reste la solution ultime. Pour bien sélectionner votre répéteur Wi-Fi, nous avons pour vous une sélection qui correspond à divers besoins.

TP-Link RE200 : pour les petits appartements

Vous ne voulez pas sortir des mille et des cent, mais simplement étendre un peu votre couverture Wi-Fi dans votre appartement tout en longueur ? Pas de souci. Le TP-Link RE200 a le grand avantage d'être très peu coûteux et très simple à configurer.

Avec lui, vous pourrez facilement étendre votre Wi-Fi de manière à ce qu'il atteigne l'autre bout de votre appartement sans encombre. Vous pourrez même profiter de son port Ethernet pour avoir de meilleures performances sur un appareil qui a besoin d'une connexion ultra stable.

Les + Les - Simple à configurer Limité techniquement Petit format Gestion réseau absente Peu cher

TP-Link RE605X : le meilleur répéteur Wi-Fi 6

Vous connaissez le principe : un répétiteur Wi-Fi se connecte à votre box internet et étend le signal de votre réseau sans fil. Il joue l'intermédiaire pour vous permettre d'avoir une connexion plus large. Aussi, il faut bien faire attention à la configuration dont vous avez besoin avant de sélectionner votre appareil. Mais il faut aussi faire attention au type de Wi-Fi que vous utilisez. La dernière norme en date, le Wi-Fi 6, est beaucoup plus stable et plus performante que ses prédécesseurs.

Avec le Tp-Link RE605X, vous cocherez toutes les cases. Le répéteur a le grand avantage d'être compatible avec la dernière norme, ce qui n'est pas le cas des appareils d'entrée de gamme. Si vous ne savez pas tout à fait quoi prendre, il représente le meilleur rapport qualité-prix pour éviter les mauvaises surprises.

Les + Les - Compatible Wi-Fi 6 Onéreux Simple à configurer et installer Mode Mesh limité aux produits TP Link Bons débits

Devolo Magic 2 Wi-Fi Next

Si vous avez besoin d'une solution intégrale, il n'y a pas meilleur que le Devolo Magic 2 Wi-Fi Next. La raison est simple : ces CPL intègrent un répéteur Wi-Fi. De ce fait, vous pourrez faire passer vos appareils ayant le plus besoin d'une connexion stable (un PC de jeu, une box TV) par votre réseau électrique, tandis que les autres pourront profiter du Wi-Fi sans encombre. Pour couvrir un large espace ou pour optimiser un setup destiné à être ultra productif sur internet, il n'y a pas mieux.

Les + Les - Solution complète L'appli pourrait être meilleure Facile à installer et configurer

TP-Link RE650 : le répéteur pour tous

Si vous n'avez pas forcément à cœur d'avoir la toute dernière technologie chez vous, alors le RE650 de TP-Link pourrait vous séduire pour une raison très simple : son profil moins encombrant que la plupart des autres solutions. Qui plus est, sa compatibilité avec le Wi-Fi 5 fait que vous aurez tout de même une très bonne qualité réseau. Seuls les joueurs pourraient être véritablement embêtés par celui-ci, puisque le Wi-Fi 6 promet une latence réduite. Pour tous les autres : c'est une valeur sûre.

Les + Les - Facile à installer et configurer Prend de la place Bons débits en Wi-Fi 5GHz Pas de Wi-Fi 6

Devolo GigaGate

Nous sommes ici presque dans une solution dite “professionnel”, puisque le Devolo GigaGate vous permet de créer votre propre réseau mesh. Une sorte de “réseau dans le réseau”, pour faciliter la compréhension : le routeur Devolo se connectera directement à votre box, tandis que des plots satellites vous permettent par la suite d'étendre votre couverture à loisir.

La solution est onéreuse, mais il s'agit de la solution la plus performante. Si vous avez une large maison de campagne à couvrir, mieux vaudra investir sur un système de la sorte plutôt que de faire avec des petits répéteurs moins performants. C'est le prix de la qualité.

Les + Les - Réseau simple à mettre en place Très coûteux Large couverture Grosse consommation électrique Fait également switch

Tout dépend de la configuration de votre espace. Pour des petits espaces comme des appartements de ville, les répéteurs les plus basiques suffiront. Mais si vous cherchez à couvrir une grande maison de campagne, mieux vaudra investir sur un réseau dit maillé (mesh network en anglais).

Où installer son répéteur Wi-Fi ?

L'emplacement de votre répéteur WiFi tout aussi important que celui de la box internet. Le répéteur est comme un petit ordinateur qui a pour unique rôle de se connecter au Wi-Fi et de le repasser à ses voisins. Mieux vaut donc éviter de l'installer à la limite de votre couverture Wi-Fi existante, et plutôt le mettre à mi-chemin pour garantir la meilleure connexion.

Un répéteur Wi-fi est un appareil qui va se connecter à votre réseau Wi-Fi déjà existant, puis créer son propre réseau Wi-Fi. Les appareils qui en sont proches se connectent à lui, et le répéteur Wi-Fi va ensuite transmettre les demandes à votre box.

Quelle différence entre une box et un répéteur Wi-Fi ?

Votre box est capable de se connecter directement à internet. C'est ce que l'on appelle communément un modem. Et elle est aussi capable de se connecter aux appareils de votre maison, en filaire ou en Wi-Fi, ce que l'on appelle un routeur. Un répéteur Wi-Fi n'est pas capable de se connecter à internet : il ne fait office que de routeur. Il doit donc après transmettre les communications à votre box pour pouvoir aller sur internet.

Est-ce qu'un répéteur Wi-Fi est sécurisé ?

Un répéteur profite des mêmes normes de sécurité que les box WiFi classiques. Et n'oubliez pas qu'il s'agit d'un réseau Wi-Fi connecté directement à votre box : il doit donc lui aussi avoir un mot de passe fort que vous êtes le seul à connaître. Sans quoi, vous compromettez la sécurité de vos données, et des personnes malveillantes pourraient s'en servir pour attaquer vos appareils.