Meilleurs SSD internes : quel modèle choisir en 2020 ?

Si l’apport positif des SSD pour nos ordinateurs et consoles de jeux vidéo est indéniable, leurs prix exorbitants constituaient un frein à leur adoption. Mais vous n’avez désormais plus d’excuse, les tarifs n’ayant cessé de baisser depuis quelques années. Quels sont les meilleurs SSD disponibles en 2020 ? Suivez le guide pour savoir quel modèle correspond le mieux à vos besoins et surtout à votre budget.

Vous vous êtes enfin résolu à passer au SSD pour donner un coup d’accélérateur à votre machine embarquant un HDD nonchalant. Ou simplement êtes-vous à la recherche d’un nouveau SSD plus performant. Parce qu’il peut être difficile de se retrouver dans la kyrielle d’options et d’interfaces proposées, nous vous aidons à bien choisir le SSD qui convient à vos besoins.

Certains analystes prédisent qu’en 2020, au moins 60% des PC seront équipés d’un SSD. Il n’y a aucune raison qu’il en soit autrement quand on sait que leur prix a baissé de moitié depuis 2018 en version 1 To. Et comparativement aux HDD, les avantages en termes de rapidité et de consommation d’énergie valent largement l’écart de tarif entre les deux types de disques.

Les meilleurs SSD 2,5″ SATA

Le format 2,5 SATA est encore très répandu en 2020. Si vous utilisez un vieux PC portable ou ordinateur de bureau embarquant un disque dur et que vous souhaitez le remplacer, le choix d’un SSD 2,5 pouces pourrait s’imposer. Ce type de disque offre des performances largement supérieures aux HDDs traditionnels et vous apporteront une expérience utilisateur beaucoup plus ergonomique : démarrage accéléré du système, chargement plus rapide des applications et une meilleure vitesse de transfert des données.

Samsung SSD Interne 860 PRO SATA

La série SSD EVO de Samsung est la plus populaire depuis plusieurs années. Le 860 EVO Pro est un excellent choix pour ceux qui recherchent un SSD solide dans tous les compartiments : vitesse, fiabilité, garantie, logiciel de gestion, le tout à un prix contenu. Alimenté par la technologie flash V-NAND MLC, ce SSD offre une vitesse d’écriture maximale de 530 Mo/s et un débit de 560 Mo/s en lecture.

Que vous soyez un gamer, un créateur de contenus ou un utilisateur lambda à la recherche de plus de réactivité, le SSD Evo 860 Pro assure des performances optimales et une bonne longévité grâce à l’utilisation d’une mémoire MLC. L’indice TBW est de 1200 To pour chaque To de capacité. En d’autres termes, pour un Samsung 860 Pro de 1 To, la durée de vie théorique s’élève à plus de 3 décennies (33 ans) à raison de 100 Go de données écrites par jour. La garantie constructeur quant à elle est de 5 ans. Ce SSD est proposé au tarif de 133 € en version 512 Go ou 230 € en capacité de 1 To.

SSD SanDisk Ultra 3D

Western Digital et sa filiale SanDisk font partie des acteurs les plus crédibles du marché des SSD. Le SanDisk Ultra 3D, comme son nom l’indique utilise la technologie 3D NAND TLC épaulée par un nCache 2.0 qui s’apparente à un système de cache SLC. Ce système offre des performances et une endurance exemplaires. Sa conception durable lui permet de résister non seulement aux chocs et aux vibrations, mais aussi aux températures jusqu’à 70°C.

Les vitesses séquentielles de lecture et d’écriture peuvent respectivement atteindre 560 et 530 Mo/s. La garantie du fabricant est de 3 ans, mais le TBW pour la version 500 Go est de 200 To, soit 100 Go de données écrites par jour pendant environ 5 ans. Ce SSD est disponible en capacité de 500 Go à 4 To avec des prix allant de 71 à 423 €.

Crucial BX 500 SSD

Vous recherchez un SSD 2,5″ pas cher et aux performances décentes ? Le Crucial BX 500 est une excellente alternative au Samsung EVO 860 et au SanDisk Ultra 3D. Ses vitesses séquentielles de lecture et d’écriture maximales sont de 540 et 500 Mo/s, de quoi bénéficier d’un système 3 à 4 fois plus rapide qu’avec un disque dur classique.

Ce SSD utilise une mémoire 3D NAND TLC. Sa une durée de vie est de 120 TBW pour la version 480 Go, ce qui offre une marge d’écriture de 65 Go sur le disque tous les jours pendant 5 ans. Le constructeur offre toutefois une garantie de 3 ans. Les capacités de stockage disponibles vont de 480 Go à 2 To. Les prix oscillent entre 70 € et 279 €.

Samsung 860 QVO

Le SSD 860 QVO de Samsung est le premier à utiliser la technologie QLC à 4 bits de données par cellule, ce qui permet de baisser considérablement le rapport prix/capacité de stockage. Une mémoire NAND QLC stocke en effet 33% de données supplémentaires comparativement au TLC, ce qui permet de baisser le coût de fabrication. Ce SSD est géré par le contrôleur MJX de Samsung qui garantit un fonctionnement optimal.

Quant aux performances, l’utilisation d’un système de cache SLC permet d’atteindre les vitesses habituelles des SSD SATA, à savoir 550 Mo/s en lecture et 520 Mo/s en écriture. Il convient toutefois de préciser que sans le cache, on redescendant à des performances beaucoup plus modestes : environ 80 Mo/s pour les vitesse de lecture et d’écriture. Enfin, son TBW est de 360 To pour la version 1 To, ce qui est plutôt confortable pour un SSD QLC. La garantie offerte par Samsung est de 3 ans. Quant au prix, il est de 107 € pour la version 1 To sur Amazon.

Les meilleurs SSD M.2 NVMe

La plupart des PC récents proposent un format M.2. Il se présente sous la forme d’une carte semblable à celle des mémoires RAM, mais le connecteur a une largeur de 22 mm. Les SSD au format M.2 utilisent une interface SATA ou PCIe avec le protocole NVMe. Les SSD NVMe sont les plus rapides. C’est donc le choix à faire si vous voulez des performances sans compromis.

Ils ne sont pas limités au plafond de débits situé entre 500 et 600 Mo/s. Les SSD NVMe (PCIe) sont de plus en plus courants et équipent notamment les Mac et MacBook depuis plusieurs années. Voici notre sélection des meilleurs SSD NVMe du moment.

SSD Interne Samsung 970 PRO

Le SSD 970 Pro de Samsung est une référence sur le marché des SSD M.2 NVMe. Il utilise plus précisément un format M.2 2280 (22 millimètres de large, 80 mm de long), le plus courant et opère via l’interface PCIe 3.0 avec jusqu’à 4 connecteurs de ligne. La technologie Samsung V-NAND ajoutée au type de mémoire MLC utilisé dans ce SSD garantit une des performances impressionnantes.

Vous bénéficiez d’une vitesse de lecture jusqu’à 3500 Mo/s et de 2700 Mo/s en écriture séquentielle. Par ailleurs, avec jusqu’à 1200 de TBW, ce SSD offre une durée de vie confortable. Il est couvert par une garantie de 5 ans. Les versions 512 Go et 1 To sont disponibles aux tarifs respectifs de 164 et 316 €.

Western Digital Black SN750

Le WD Black SN 750 offre des performances décentes et représente une bonne alternative au Samsung 970 Pro avec des vitesses 6 fois plus rapides qu’un SSD SATA classique. La vitesse de lecture va jusqu’à 3100 Mo/s et 1600 Mo/s en écriture grâce à la technologie TLC et l’utilisation d’un cache SLC . Le format est un M.2 2280 NVMe (PCIe x 4). Que vous cherchiez à améliorer la vitesse globale de votre système ou à charger plus rapidement vos jeux vidéo, ce SSD offre une expérience fluide.

Il est disponible en capacité de 256 Go à 2 To. Son TBW est de 300 To pour la version 512 Go. À partir de cette capacité, ce SSD bénéficie d’un dissipateur thermique qui assure un fonctionnement optimal pendant plus longtemps. La garantie constructeur quant à elle est de 4 ans.

Intel SSD 660p series

L’Intel 660p est un SSD M.2 NVMe d’entrée de gamme utilisant la technologie QLC qui lui permet d’être proposé à un tarif plus accessible pour des capacités confortables. Pour autant, vous bénéficiez de très bonnes performances avec des débits en lecture et en écriture de 1800 Mo/s dans les deux cas. Intel y parvient grâce à l’utilisation d’un cache SLC dynamique et d’un DRAM statique.

Le rapport qualité prix est son principal argument : 89 € pour 1 To de stockage. Intel offre ici une fiabilité et une longévité satisfaisantes avec une garantie de 5 ans. L’indice TBW est de 100 To pour le la version 512 To et monte jusqu’à 400 To pour la capacité de 2 To.

Meilleurs SSD M.2 SATA

Les SSD au format M.2 peuvent également se connecter en interface SATA. Malgré leurs similitudes avec les SSD PCIe/NVMe sur la forme, ils sont limités au débit de 500 à 600 Mo/s maximal imposé par ce type d’interface, mais vous permettent de profiter d’une rapidité d’exécution et d’un confort satisfaisant comparativement aux HDD traditionnels.

SSD Crucial MX 500

Avec le SSD MX500 de Crucial qui est au format M.2 2280, boostez les performances de votre ordinateur grâce à la technologie 3D NAND en TLC. Les débits de 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture vous assurent une expérience agréable en vitesse d’exécution. Le TBW est de 360 To pour la version 1 To. Le constructeur est suffisamment confiant pour proposer une garantie de 5 ans. Disponible à partir de 49 € sur Amazon.

Samsung 860 EVO M.2 SATA

C’est l’équivalent M.2 du Samsung EVO 860 au format 2,5″. Ce SSD de type MLC offre une vitesse d’écriture et de lecture séquentielles de 520 et 550 Mo/s. Les performances et la durée de vie sont optimales grâce à l’utilisation du contrôleur MJX basé sur un algorithme solide. Le TBW du Samsung 860 EVO M2 va de 150 To pour la version 250 Go à 2400 pour celle de 4 To. Vous bénéficiez d’une garantie de 5 ans. Quant au prix, il est de 89 € pour la version 500 Go, 177 € pour la version 2 To ou 349 € pour celle de 2 To.

🤔 Qu’est-ce qu’un SSD ?

Le SSD (Solid State Drive) est un disque de stockage non volatile qui enregistre et récupère des données en utilisant uniquement des circuits électroniques et non des pièces mécaniques en mouvement contrairement au HDD qui écrit et lit les données depuis des disques rotatifs également appelés plateaux. Les SSD reposent sur la technologie des mémoires flash, la même que l’on retrouve dans les clés USB et cartes SD.

Chaque bit de données stocké sur une cellule se fait via une charge électrique. Les SSD gardent les données stockées accessibles de manière permanente, même sans alimentation, puisqu’il s’agit de mémoires flash non-volatiles. Par ailleurs, l’absence de plateaux permet aux SSD d’être moins volumineux et donc plus compacts. Mais ce n’est pas leur unique avantage.

👌 Les avantages du SSD comparativement au HDD traditionnel

Les SSD sont plus fiables, car ne comportant pas de partie mécanique en mouvement, ce qui les rend moins prédisposés à l’usure physique dans le temps. Ils sont en effet plus résistants aux chocs, aux chutes et autres accidents tout en étant complètement silencieux. Mais leur plus gros avantage se trouve au niveau des performances.

Premièrement, sur le plan de la latence. Le temps d’accès aux données d’un disque dur typique est de 5 à 10 ms alors qu’un SSD prend entre 0,35 à 0,1 ms (10 microsecondes), soit jusqu’à 100 fois moins de temps. La vitesse de lecture des disques durs tourne autour de 150 Mo/s au mieux, mais elle peut aller jusqu’à 560 Mo/s pour les SSD en SATA, soit un débit 3 à 4 fois supérieur. Combiné au temps d’accès réduit aux données, les PC en sortent beaucoup plus performants : démarrage rapide du système, lancement accéléré des applications, meilleure vitesse de transfert des données, moins de ralentissements, mais aussi une consommation énergétique moindre.

Avec les SSD NVMe, les vitesses de lecture et d’écriture séquentielles sont encore plus élevées. Les disques les plus performants à l’image du Samsung SSD 970 Pro atteignent jusqu’à 3500 Mo/s en lecture et 2700 Mo/s en écriture, de quoi garantir une expérience des plus fluides en toute circonstance.

💽 Quels sont les différents types de SSD ?

On peut classer les types de SSD en deux grandes catégories : le type de mémoire NAND utilisé et le format du SSD. Pour ce qui est du type de mémoire, il existe quatre grandes familles :

SLC (Single Level Cell) ou cellule avec un seul niveau : permet de stocker un bit de données sur chaque cellule de mémoire

ou cellule avec un seul niveau : permet de stocker un bit de données sur chaque cellule de mémoire MLC (Multi Level Cell) ou cellule à niveaux multiples : 2 bits de données sur chaque cellule

ou cellule à niveaux multiples : 2 bits de données sur chaque cellule TLC (Tri Level Cell) ou cellule à trois niveaux : 3 bits de données sont stockés sur chaque cellule

ou cellule à trois niveaux : 3 bits de données sont stockés sur chaque cellule QLC (Quad Level Cell) ou cellule à quatre niveaux : 4 bits sur chaque cellule

Plus la densité par cellule est élevée, plus les constructeurs sont en mesure de proposer des SSD de grande capacité à prix réduit. Mais les performances et la longévité en prennent un coup. En effet, la vitesse de lecture et d’écriture diminue à mesure que la quantité de bits stockés par cellule augmente. Idem pour la durée de vie (nombre de cycle d’écritures sur une cellule avant son usure).

Les types de mémoire les plus répandus pour le grand public sont le MLC et le TLC qui offrent un bon compromis entre performances, capacité de stockage, longévité et prix. Le très récent QLC offre des capacités encore plus grandes pour un coût plus faible, mais les performances et la durée de vie sont davantage réduites. Afin de garantir des performances optimales, les constructeurs utilisent un cache de type SLC ou DRAM. Il s’agit d’une petite quantité de mémoire non-volatile qui sera réservée à la mise en cache des données pour des vitesses de traitement beaucoup plus rapides.

Les limites liées à la capacité de stockage des SSD sont aujourd’hui inexistantes. En effet, de gros progrès permettent d’assurer une densité sans effort et de baisser davantage les coûts de production. Les NAND 3D ont permis de multiplier le nombre de couches de cellules exploitables.

En effet, contrairement aux NAND 2D standards dont les cellules sont alignées à l’horizontale sur une seule couche, la 3D permet d’empiler plusieurs couches verticalement, de quoi obtenir une densité de stockage incroyablement plus grande tout en améliorant la durée de vie.

Les mémoires flash V-NAND de Samsung permettent par exemple d’empiler jusqu’à 96 couches de cellules dans un seul SSD.

Les SSD selon le format

Les SSD sont proposés en différents formats/interfaces, comme nous l’avons vu plus haut :

Format 2,5 pouces SATA : ces SSD sont embarqués dans un boîtier de 2,5 pouces et se contentent via l’interface SATA comme les HDD traditionnels. Leurs vitesses de lecture et d’écriture maximales sont situées entre 500 et 600 Mo/s.

Format M.2 SATA : le format M.2 utilise deux types d’interfaces dont le SATA avec les mêmes limites en termes de vitesse que les SSD 2,5 pouces

Format M.2 PCIe (NVMe) : ces SSD utilisent le protocole NVMe sur le bus PCIe. Ce protocole permet d’atteindre les meilleures vitesses d’écriture et de lecture séquentielles (plus de 3000 Mo/s).

Enfin, le format M.2 est proposé en différentes tailles exprimées en « largeur x longueur ». La largeur standard est de 22 mm. Quant à la longueur, les plus courantes sont celles de 42, 60 et 80 mm (M.2 2242, M.2 2260 ou M.2 2280). Le 2280 est le format que l’on retrouve dans plus de 90% des cas. Avant de faire votre choix, vérifiez les spécifications de votre PC pour savoir quel type de SSD va avec ses slots.

⏲ Quelle est la durée de vie d’un SSD ?

Si la fiabilité des SSD tient de leur résistance en raison de l’absence de pièces mécaniques, leur durée de vie est malgré tout limitée par les contraintes liées aux cycles d’écriture. En d’autres termes, chaque cellule d’une mémoire NAND ne supporte qu’un nombre limité d’écritures en raison de l’usure provoquée par les charges électriques.

Le nombre de cycles varie selon le type de mémoire utilisé (SLC, MLC, TLC ou encore QLC). Une puce SLC supporte 50 000 à 100 000 cycles d’écritures contre 3000 à 10 000 pour le MLC et 500 à 2000 pour le type TLC (1000 en moyenne). Les nouvelles mémoires QLC qui stockent 4 bits de données sur une seule cellule ont une espérance de vie encore plus limitée, quoique dans la pratique, des tests ont montré que le cycle d’écritures est semblable à celui des mémoires TLC.

Pour simplifier l’estimation de la durée de vie d’un SSD afin de la rendre plus compréhensible au grand public, les constructeurs l’expriment en TBW (Terabytes Written). C’est la quantité de données qu’il est théoriquement possible d’écrire sur un disque avant qu’il ne tombe en panne. Pour un TBW de 100 To, il sera possible d’écrire environ 280 Go de données par jour pendant 1 an ou 56 Go de données au quotidien pendant 5 ans.

Si on considère qu’un utilisateur normal de PC écrit entre 10 et 35 Go de données par jour environ, il pourra théoriquement utiliser le SSD pendant au moins 8 ans. Et plus la capacité de stockage augmente, plus le TBW évolue de manière proportionnelle, ce qui offre une marge encore plus grande. Les meilleurs SSD à l’image du Samsung Evo 860 Pro offrent un TBW allant jusqu’à 300 To pour une capacité de 256 Go ou 1200 To pour chaque To de capacité.

Cela équivaut à 100 Go de données par jour pendant 33 ans ! C’est une marge confortable, même pour les utilisateurs intensifs comme les gamers et créateurs de contenus. En d’autres termes, vous aurez certainement changé de PC ou mis à niveau l’ensemble de votre configuration avant que votre SSD n’atteigne ses limites.

Enfin, les constructeurs offrent une garantie de 5 ans en moyenne. C’est dire qu’on peut en réalité espérer une durée de vie réelle allant bien au-delà de la période de garantie, mais tout dépend de l’indice TBW et de l’usage de chaque utilisateur comme expliqué plus haut. Afin d’éviter toute surprise, les marques proposent un logiciel pour optimiser votre SSD, mais aussi suivre son état de santé grâce aux données S.M.A.R.T qui surveillent statistiques d’usage de votre disque. C’est le cas de l’outil Magician de Samsung.

💰Quel est le prix des SSD en 2020 ?

Pendant longtemps, le rapport capacité/prix des SSD est resté largement défavorable comparativement aux HDD, mais l’écart se resserre de plus en plus grâce aux progrès technologiques réalisés par les constructeurs, tant en ce qui concerne les niveaux de cellules que le nombre de couches qu’il est possible d’empiler verticalement (3D/V-NAND). Avec la vulgarisation de la technologie QLC à 4 bits par cellule, le prix des SSD baisse davantage.

C’est le choix à faire si vous souhaitez un SSD pas cher avec un espace de stockage confortable. L’Intel 660p coûte par exemple 89 € pour 1 To de stockage. Un Samsung 860 QVO (QLC) de 1 To est disponible entre 110 et 130 €. Mais gare aux performances. Si avec l’utilisation du cache SLC, la vitesse en écriture peut grimper jusqu’à 520 Mo/s, elle tombe à 80 Mo/s sans cache.

Un Samsung 860 EVO utilisant la technologie TLC + V-NAND coûte environ 100 € en 2020 pour une capacité de 500 Go ou 180 à 229 € en version 1 To. Les EVO 860 Pro qui utilisent la technologie MLC plus rapide et plus endurante coûtent plus cher. Comptez un peu moins de 200 € pour une capacité de 512Go en SATA et entre 250 et 300 € pour 1 To. En version PCIe NVMe, les SSD coûtent quelques dizaines d’euros supplémentaires. Bien sûr, les prix varient en fonction des marchands.