Meilleures tablettes tactiles à acheter en 2020 : notre sélection à ne pas rater !

Dans ce guide d’achat des meilleurs tablettes, vous trouverez toutes les meilleures offres du moment. Des produits, pour la plupart haut de gamme, vraiment la crème de la crème en somme. Toutes ne sont pas sorties cette année mais nous avons conservé les meilleures en espérant que vous trouverez celle qui correspond le mieux à vos attentes.

L’offre est tellement vaste et les fourchettes de prix tellement différentes qu’il est difficile de faire son choix. Heureusement, certains produits se démarquent et c’est justement sur eux que nous avons décidé de nous arrêter.

Toutes les tablettes que vous trouverez dans cette sélection sont des produits récents, pour la plupart haut de gamme et conçus par des constructeurs connus et reconnus. Certaines sont des tablettes « basiques » surtout orientées vers la performance et la productivité, d’autres proposent des fonctionnalités spécifiques mais une chose est sûre, c’est que quelques soient vos besoins, dès que vous aurez achevé la lecture de ce guide d’achat, vous aurez trouvé celle qu’il vous faut.

Quel critère compte le plus pour vous lors de l’achat d’une tablette ? La définition de l’écran, le modèle de processeur embarqué ou la solidité de l’engin ? Quelques soient les critères qui importent le plus pour vous, notre guide d’achat est là pour vous aiguiller vers la tablette Android qui saura vous satisfaire.

Apple iPad 10″

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L’APPLE IPAD SUR AMAZON

À propos des caractéristiques de l’iPad, la tablette dispose d’un écran Retina de 10,2 pouces ; d’une puce A10 Fusion ; du capteur d’empreintes digitales Touch ID et Apple Pay ; d’un appareil photo arrière 8 MP ; d’une caméra avant FaceTime HD 1,2 Mpx ; de haut‐parleurs stéréo ; du Wi‑Fi 802.11ac et de 10 heures d’autonomie maximale. Enfin, la tablette est fournie avec un câble Lightning vers USB et un adaptateur secteur USB.

Samsung Galaxy Tab S6

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA SAMSUNG GALAXY TAB S6 SUR CDISCOUNT

La dernière tablette haut de gamme Samsung Galaxy Tab 6 est propulsée par un SoC Snapdragon 855 couplé à 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage extensible jusqu’à 510 Go via carte microSD. La batterie de 7040 mAh permet de profiter jusqu’à 15 heures lecture vidéo. On retrouve un double capteur photo 13 MP ouverture f/2.0 + 5 MP ultra grand angle f/2.2 au dos ainsi qu’un module frontal 8 MP f/2.0 pour les selfies et la reconnaissance faciale. Côté logiciel, c’est bien sûr Android 9 Pie avec surcouche One UI qui est de la partie.

Samsung Galaxy Tab S5e

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA SAMSUNG GALAXY TAB S5E SUR RUE DU COMMERCE

La Samsung Galaxy Tab S5e est animée par un SoC Qualcomm Snapdragon 670, couplé à 4 Go de mémoire vive. La Tab S5e est embarque 64 Go de stockage interne, extensibles via un port microSD (jusqu’à 512 Go). C’est la modèle Wifi qui fait l’objet de ce bon plan. Avec 5,5 mm d’épaisseur pour un poids de 400 g seulement,elle est plus compacte et légère que jamais et arbore un châssis noir à la fois moderne et épuré.

L’autre atout de la tablette c’est son autonomie annoncée de 14h30 grâce à une batterie de 7040 mAh. Du reste, elle est équipée d’un capteur avant de 8 mégapixels et un appareil arrière de 13 mégapixels, d’un écran Super AMOLED de 10,5 pouces au ratio 16:10, d’Android 9 Pie et de la surcouche Samsung One UI et de la recharge rapide.

Samsung Galaxy Tab S4

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA SAMSUNG GALAXY TAB S4 SUR CDISCOUNT

La Samsung Galaxy Tab S4 propose des performance haut de vol avec notamment la présence du processeur maison Samsung Exynos 8895 et 4 Go de mémoire RAM. Plus fine par rapport ai modèle précédent, elle est équipé d’un écran de 10,5 pouces de définition 2560 x 1600 pixels.

Borderless, on note que le bouton home à disparu et qu le dock clavier, vendu séparément permet de transformer la tablette en ordinateur. On retrouve avec la tablette le S Pen qui améliore la productivité des professionnels. La tablette Samsung Galaxy Tab S4 se place comme principale concurrente de l’iPad Pro. Elle tourne sous Android Oreo et promet une autonomie pouvant atteindre jusqu’à 16 heures en utilisation.

Microsoft Surface Pro 7

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA SURFACE PRO 7 128 GO SUR AMAZON

La Microsoft Surface Pro 7 succède à la déjà excellente Surface Pro 6 et embarque un écran écran PixelSense de 12,3 pouces (définition de 2 736 points par 1 824) qui adapte automatiquement le niveau de sa luminosité selon l’environnement dans lequel vous l’utilisez. Cela lui confère un gain d’énergie considérable lui permettant d’obtenir une autonomie de 10 heures.

Huawei MediaPad M5 Lite

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA HUAWEI MEDIAPAD M5 LITE SUR AMAZON

Si vous êtes à la recherche d’une tablette pour moins de 250 euros, la Huawei MediPad M5 Lite est un excellent choix. Elle propose un des meilleurs rapport qualité prix du marché. La tablette Huawei MediaPad M5 Lite propose une belle autonomie avec sa batterie de 7500 mAh. Elle est également compatible avec la charge rapide pour optimiser au maximum vos moments partagés en famille ou entre amis. En moins de 3 heures, votre tablette est entièrement rechargée pour prolonger l’aventure. Voici ses principales caractéristiques techniques :

Processeur : Kirin 659 8-Core 4xA53 (2.4 GHz) + 4xA53 (1.7 GHz)

Système : Android 8.0 avec EMUI 8.0

Écran : IPS 10.1 pouces, résolution 1920 x 1200 pixels

RAM : 3 Go

APN : 8 MP avec autofocus et caméra frontale 8 MP

Stockage : 32 Go extensible par micro SD jusqu’à 256 Go

Connectivité: Wi-Fi a/b/g/n/ac (2.4 et 5 GHz), Bluetooth 4.2, USB Type-C, jack 3.5mm

Dimensions: 243.4 x 162.2 x 7.7 mm

Poids: 475 g

Huawei Mediapad T3

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA HUAWEI MEDIAPAD T3 SUR CDISCOUNT

Cette tablette tourne sous Android Nougat avec un écran de 9,6 pouces affichant une définition HD (1280 x 800) au format 16:10. Elle intègre 16 Go de mémoire interne extensible via son port micro SD.Très légère avec un poids affichant 460 grammes sur la balance elle embarque le processeur embarque le pro processeur Qualcomm Snapdragon 425 couplé à 2 Go de mémoire RAM.

Sa batterie de 4 800 mAh lui confère une excellente autonomie. Côté connectique elle propose un port micro USB ainsi qu’une prise jack 3.5 mm. La partie photo est quand à elle assurée par un capteur photo de 5 MP à l’arrière et 2 MP à l’avant. On la trouve généralement aux alentours des 130 euros.

Amazon Fire HD8

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA FIRE HD8 SUR AMAZON

A la recherche d’une tablette tactile avec un écran 8 pouces pour moins de 150 € avec des performances correctes ? La Amazon Fire HD8 est un choix qui peut s’avérer pertinent. Si vous n’êtes pas à la recherche de puissance, ce modèle vous conviendra parfaitement. On retrouve un écran : 8 pouces de définition HD avec un SoC: Mediatek MT8163A cadencé à 1,3 GHz. Au niveau de la RAM, il faut se contenter de 1,5 Go. Elle propose en revanche une excellente autonomie de 12 heures.

Lenovo 8 (TAB3 8 Plus)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA LENOVO P8 SUR GEARBEST

Cette dernière est équipée du SoC Qualcomm Snapdragon 625. Elle embarque 3 Go de mémoire RAM pour 16 Go de mémoire interne (extensible via microSD). Idéale pour les personnes qui cherchent une tablette peu encombrante, elle dispose d’un écran technologie IPS de 8 pouces et de définition Full HD 1920 x 1080 pixels.

Très compacte, elle se glissera aisément dans n’importe quel sac à dos grâce à ses dimensions de 208 x 123 x 8.8 mm. Avec un poids de 326 grammes, elle est très agréable à prendre en main. La partie photo est assurée par un capteur principal de 8 MP à l’arrière et un frontal de 5 MP.

Que puis-je faire avec une tablette en 2020 ?

En 2020, les tablettes tactiles permettent de faire une multitude de choses, similaires à ce que proposent les smartphones. Elles sont parfois livrées avec un stylet ou un clavier, permettant une productivité accrue par rapport à l’utilisation d’un smartphone. Dans certains domaines, elles ne sont pas aussi performantes que les smartphones, notamment au niveau de la photo.

Quelle tablette choisir ?

Tout dépend de vos besoins. Samsung, Apple, Microsoft proposent tous des tablettes tactiles de qualité, plutôt haut de gamme avec des tarifs bien souvent au dessus des 500 €. Si vous souhaitez une tablette entrée / milieu de gamme, Lenovo, Huawei ou bien encore Amazon sont des marques de confiance.

Quelle taille d’écran pour votre tablette ?

Si vous êtes tourné vers le multimédia et la productivité, le minimum pour exploiter au maximum votre tablette est un écran de 9 pouces. Certains modèles comme la Lenovo P8 ou la Fire HD8 proposent un écran de 8 pouces voire de 7 pouces. Pratiques pour les personnes à la recherche d’une tablette plus compacte, facile à emporter.