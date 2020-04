Les meilleurs écrans PC gamer en 2020

Quel écran PC choisir en 2020 pour le gaming ? Que vous recherchiez un moniteur 4K, QHD ou Full HD, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs moniteurs actuellement disponibles sur le marché selon vos besoins.

Vous avez beau disposer d’une tour de guerre avec un CPU et une carte graphique dernier cri, la qualité de votre expérience de jeu dépendra en grande partie de l’écran qui va avec. Si vous achetez un nouvel écran PC en 2020, mieux vaut investir sur la durée avec un modèle décent qui s’adaptera à l’évolution de votre machine. Mais en fonction de votre budget, vous pouvez tout aussi bien choisir un écran qui tire le meilleur parti de la configuration actuelle de votre ordinateur. Nous avons fait le tour des options disponibles sur le marché. Voici notre sélection des meilleurs écrans PC gamer du moment.

Les meilleurs écrans PC gaming 4K en 2020

Asus ROG Swift PG27UQ

Taille de l’écran : 27 pouces | Format : 16:9 | Définition : 3840 x 2160 px | Luminosité : 1000 cd/m2 | Taux de rafraîchissement : 120 à 144 Hz | Temps de réponse : 4 ms | Angle de vision : 178 ° (H) / 178 ° (V) | Rapport de contraste: 1 000: 1 | Couleurs : 97% DCI-P3

L’Asus ROG Swift PG27UQ est un écran PC 4K haut de gamme destiné aux gamers les plus exigeants pour peu qu’ils soient prêts à y mettre le prix. Ce moniteur de 27 pouces offre un taux de rafraîchissement natif de 120 Hz qui est overclockable jusqu’à 144Hz. Il utilise un format standard de 16:9 et est compatible G-Sync Ultimate et HDR 10 avec une luminosité maximale de 1000 nits.

Vous bénéficiez par ailleurs d’un temps de latence de 4 ms, d’une couverture à 97% de la gamme de couleurs DCI-P3. cet écran dispose d’une connectique DisplayPort 1.4, d’un port HDMI 2.0 et USB 3.0. Pour ce qui est de l’ergonomie, vous pouvez ajuster sa hauteur à votre convenance, pivoter l’écran sur presque tous les axes et même l’utiliser en mode portrait. Il est disponible au prix de 2499 €.

Les + Les - Ecran Ultra HD 120 Hz Rapport de contraste un peu juste Excellente luminosité de 1000 nits Compatible HDR 10 et G-syn Ultimate Bons angles de vision Excellente colorimétrie

Acer Predator XB273K

Taille de l’écran : 27 pouces | Format : 16:9 | Définition : 3840 x 2160 px | Luminosité : 400 cd/m2 | Taux de rafraîchissement : 120 à 144 Hz | Temps de réponse : 4 ms | Angle de vision : 178 ° (H) / 178 ° (V) | Rapport de contraste: 1 000: 1 | Couleurs : 90% DCI-P3

C’est une alternative moins chère à l’Asus Rog PG27UQ. Cet écran 4K (IPS) de 27 pouces est un excellent choix si vous recherchez un taux de rafraîchissement élevé (120 Hz overclockable à 144 Hz). Il offre un temps de réponse de 4 ms et un angle de vision 178 ° / 178 ° typique des dalles IPS.

L’Acer Predator XB273K est compatible HDR avec un pic de luminosité à 400 cd/m² pour un taux de contraste classique de 1000:1. Vous bénéficiez pour autant des couleurs équilibrées, qu’il s’agisse des teintes les plus saturées ou des noirs les plus profonds. Niveau connectique, il dispose d’un port HDMI 2.0, d’un DisplaySport 1.2 d’un port port USB 3.0 mais aussi d’une prise Jack audio. Son prix : 999 €.

Les + Les - Taux de rafraîchissement de 144 Hz Rapport de contraste un peu juste Ecran IPS réactif Luminosité au dessus de la moyenne mais limite pour profiter convenablement du HDR Bons angles de vision Prix élevé Bonne colorimétrie

BenQ EW3270U

Taille de l’écran : 32 pouces | Format : 16:9 | Définition : 3840 x 2160 px | Luminosité : 300 cd/m2 | Taux de rafraîchissement : 60 Hz | Temps de réponse : 4 ms | Angle de vision : 178 ° (H) / 178 ° (V) | Rapport de contraste: 3 000: 1 | Couleurs : 95% DCI-P3

Le BenQ EW3270U est un écran VA de 32 pouces. Il offre un excellent rapport qualité prix pour ceux qui souhaitent un écran 4K décent sans ruiner. Malgré sa compatibilité HDR, son pic de luminosité est de 300 cd/m². Le rapport de contraste quant à lui est élevé : 3000 :1, ce qui vous permet de profiter de noir plus profonds. La gamme de couleurs prise en charge est satisfaisante avec une couverture de 95% de l’espace DCI-P3 pour des couleurs précises et réalistes.

Pour ce qui est de la connectique, vous disposez de deux ports HDMI 2.0, d’un DisplayPort 1.4 bien que la fréquence de rafraîchissement soit limitée à 60 Hz. Cet écran représente un excellent choix si vous souhaitez passer à la 4K pour pas cher tout en bénéficiant d’une expérience confortable. Il est disponible au tarif de 489 €.

Les + Les - Bon rapport qualité prix Taux de rafraîchissement de 60 Hz Excellent rapport de contraste Bonne colorimétrie

Les meilleurs écrans WQHD : notre sélection

Alienware AW3418DW

Taille de l’écran : 34 pouces | Format : 21:9 | Définition : 3440 x 1440 px | Luminosité : 300 cd/m2 | Taux de rafraîchissement : 120 Hz | Temps de réponse : 4 ms | Angle de vision : 178 ° (H) / 178 ° (V) | Rapport de contraste: 1 000: 1 | Couleurs : 90% DCI-P3

Avec l’Alienware AW3418DW vous profitez d’un niveau d’immersion que seul un écran au format de 21: 9 peut offrir avec un design incurvé, une grande taille de 34 pouces et un angle de vision de 178 degrés. Son taux de rafraîchissement est de 120 Hz pour un temps de réponse de 4 ms. Il bénéficie d’un contraste de 1 000:1, d’une cote de luminosité de 300 cd/m² et d’une couverture de 90% de l’espace colorimétrique DCI-P3 ou 99 % de l’espace sRGB.

Ce moniteur WQHD est réglable en hauteur sur 13 cm et en inclinaison jusqu’à 25°. Il est par ailleurs compatible G-Sync. Vous bénéficiez d’une connectique DisplayPort, d’un port HDMI 1.4 et USB 3.0. L’écran est disponible au tarif de 715 €.

Les + Les - Ecran IPS incurvé Rapport de contraste moyen Format 21:9 avec une diagonale confortable de 34 pouces Bons angles de vision Bonne ergonomie

LG 27GL850-B 27

Taille de l’écran : 27 pouces | Format : 16:9 | Définition : 2560 x 1440 px | Luminosité : 350 cd/m2 | Taux de rafraîchissement : 144 Hz | Temps de réponse : 1 ms | Angle de vision : 178 ° (H) / 178 ° (V) | Rapport de contraste: 1 000: 1 | Couleurs : 98% DCI-P3

Cet écran WQHD très complet profite de la technologie IPS et parvient à offrir un taux de réponse ultra-rapide de 1 ms. Sa diagonale de 27 pouces conviendra à la grande majorité des gamers. La technologie utilisée est du nano IPS pour être plus précis. Il s’agit d’une version propriétaire de la norme IPS signée LG qui permet d’obtenir une gamme de couleurs plus large couvrant jusqu’à 98% de l’espace DCI-P3.

L’écran délivre un taux de rafraîchissement rapide de 144 Hz qui s’allie au taux de réponse rapide pour offrir une expérience de jeu des plus fluide. C’est un écran FreeSync certifié G-Sync Compatible avec un support HDR bien que la luminosité de 350 cd/m² soit limitée pour en profiter convenablement. Niveau connectique, l’écran dispose d’un DisplayPort 1.4, de deux ports HDMI 2.0 et de deux entrées USB 3.0. Son prix : 529 €.

Les + Les - Ecran IPS Rapport de contraste moyen Fréquence de 144 Hz Luminosité limite pour profiter du HDR Temps de réponse de 1 ms Bonne ergonomie (hauteur et inclinaison ajustables

Aoc CQ32G1 32″

Taille de l’écran : 32 pouces | Format : 16:9 | Définition : 2560 x 1440 px | Luminosité : 300 cd/m2 | Taux de rafraîchissement : 144 Hz | Temps de réponse : 1 ms | Angle de vision : 178 ° (H) / 178 ° (V) | Rapport de contraste: 3 000: 1 | Couleurs : 91% DCI-P3

L’Aoc CQ32G1 est un moniteur VA d’une diagonale relativement imposante de 32 pouces. Il offre un taux de réponse de 1 ms et un angle de vision large de 178°. Son taux de rafraîchissement maximal est de 144 Hz, ce qui vous permet de profiter d’une expérience de jeu fluide même en définition WQHD pour peu que votre carte graphique soit au niveau.

Sa luminosité maximale est de de 300 cd/m² pour un rapport de contraste très élevé de 3000:1. Les noirs sont ainsi beaucoup plus profonds. L’Aoc CQ32G1 couvre par ailleurs 91 % de l’espace colorimétrique DCI-P3. Il est équipé de deux ports HDMI (1.4 + 2.0) et d’un DisplayPort 1.2. Il est disponible au prix de 362 €.

Les + Les - Dalle incurvé de 32 pouces Pieds non ajustable en hauteur Fréquence de 144 Hz Rapport de contraste élevé et bonne colorimétrie

Samsung C32HG70QQU

Taille de l’écran : 32 pouces | Format : 16:9 | Définition : 2560 x 1440 px | Luminosité : 600 cd/m2 | Taux de rafraîchissement : 144 Hz | Temps de réponse : 1 ms | Angle de vision : 178 ° (H) / 178 ° (V) | Rapport de contraste: 3 000: 1 | Couleurs : 95% DCI-P3

Cet écran a plusieurs atouts à son arc : technologie QLED, un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un rapport de contraste élevé de 3000:1 qui permet d’avoir des noirs plus marqués et un blanc éclatant pour des scènes toujours plus claires. Il bénéficie d’une luminosité maximal de 600 nits – cd/m2 avec compatibilité HDR et couvre 95% de l’espace DCI -P3 ou 92% de l’Adobe RGB.

Il s’agit d’une dalle incurvée au format 16:9 avec une diagonale de 32 pouces. Son taux de réponse est de 1 ms. Il s’agit d’un écran AMD FreeSync 2 certifié G Sync Compatible. Pour ce qui est de la connectique, il est équipé de deux ports HDMI (1.4 et 2.0) et d’un DisplayPort 1.2. Son prix est de 561 €.

Les + Les - Dalle QLED incurvé de 32 pouces Pas de défaut majeur pour cet écran Fréquence de 144 Hz Rapport de contraste élevé et bonne colorimétrie Compatible DisplayHDR 600 Ecran AMD FreeSync 2 certifié G Sync Compatible Ergonomique (pied réglable + rotation)

HP Pavilion Gaming 32″

Taille de l’écran : 32 pouces | Format : 16:9 | Définition : 2560 x 1440 px | Luminosité : 600 cd/m2 | Taux de rafraîchissement : 75 Hz | Temps de réponse : 5 ms | Angle de vision : 178 ° (H) / 178 ° (V) | Rapport de contraste: 3 000: 1 | Couleurs : 98% DCI-P3

Le HP Pavillon Gaming de 32 pouces est un écran HDR qui vous permet de profiter d’images très contrastées avec un taux de 3000 :1 et une luminosité atteignant les 600 cd/m2. Les blancs sont plus lumineux et les noirs particulièrement profonds pour vous offrir des détails précis même dans les scènes les plus sombres, le tout avec une couverture de 98% de l’espace DCI-P3.

Il s’agit d’une dalle VA à rétroéclairage LED offrant un large angle de vision de 178 degrés. Il dispose par ailleurs d’une connectique DisplayPort, de deux ports HDMI et USB 3.0. Son taux de rafraîchissement maximum et de 75 Hz. Cet écran est disponible au prix de 388 €.

Les + Les - Dalle de 32 pouces Pied non réglable en hauteur Rapport de contraste élevé et bonne colorimétrie Fréquence de 75 Hz (pouvait faire mieux) Compatible DisplayHDR 600 Excellente colorimétrie

Meilleurs écrans Full HD en 2020

Asus VG249Q

Taille de l’écran : 24 pouces | Format : 16:9 | Définition : 1920 x 1080 px | Luminosité : 250 cd/m2 | Taux de rafraîchissement : 144 Hz | Temps de réponse : 1 ms (MPRT)| Angle de vision : 178 ° (H) / 178 ° (V) | Rapport de contraste: 1 000: 1 | Couleurs : N/C

Le TUF VG249Q est un nouvel écran milieu de gamme du catalogue d’Asus. C’est une dalle IPS Full HD avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et d’un temps de réponse rapide de 1 ms (MPRT) et de 4 ms (gris à gris). Il profite également la de technologie ELMB (Extreme Low Motion Blur) qui permet de garantir des images nettes en adaptant le rétroéclairage au taux de rafraîchissement.

Sa luminosité est de 250 cd/m2 pour un taux de contraste à 1000:1 (typique). L’écran est compatible FreeSync et dispose d’un port D-Sub, HDMI, d’une connectique DisplayPort mais aussi d’une prise 3.5 mm. Niveau ergonomie, il est réglable en hauteur et en inclinaison, avec la possibilité de le pivoter dans les deux sens, voire de l’utiliser en mode portrait. Son prix : 209 €.

Les + Les - Fréquence de 144 Hz Temps de réponse correct pour une dalle IPS Qualité d'image décente Pied réglable en hauteur en inclinaison, écran pivotable

Samsung C27F396

Taille de l’écran : 27 pouces | Format : 16:9 | Définition : 1920 x 1080 px | Luminosité : 250 cd/m2 | Taux de rafraîchissement : 60 Hz | Temps de réponse : 4 ms | Angle de vision : 178 ° (H) / 178 ° (V) | Rapport de contraste: 3 000: 1 | Couleurs : 72% NTSC

Cet écran Full HD au format 16:9 profite d’un design incurvé pour une meilleure immersion. Vous profitez d’un temps de réponse de 4 ms et d’une luminosité moyenne de 250 cd/m2. Son taux de contraste élevé de 3000:1 qui permet d’avoir des noirs beaucoup plus profonds. Il offre par ailleurs un taux de rafraîchissement limité à 60 Hz, d’où l’absence d’une connectique DisplayPort. Vous disposez néanmoins d’un port HDMI et d’une entrée VGA. Son prix : 179 €.

Les + Les - Dalle incurvée Pieds non ajustable en hauteur Excellent rapport de contraste Bon rapport qualité prix

Viewsonic XG2405

Taille de l’écran : 24 pouces | Format : 16:9 | Définition : 1920 x 1080 px | Luminosité : 250 cd/m2 | Taux de rafraîchissement : 144 Hz | Temps de réponse : 1 ms | Angle de vision : 178 ° (H) / 178 ° (V) | Rapport de contraste: 1 000: 1 | Couleurs : 104% sRGB

Le ViewSonic XG2405 est un moniteur gaming IPS de 24″ avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de 1 ms qui procure une expérience de jeu fluide. Sa luminosité est de 250 cd/m2 pour un taux de contraste de 1000:1. Vous bénéficiez également d’un large angle de vue de 178º sur l’axe horizontal et vertical. Doté de la technologie AMD FreeSync, le ViewSonic XG2405 offre une mélange de vitesse, de contrôles hyper-réactifs et couleurs IPS éclatantes. Son prix : 197 €.

Les + Les - Taux de rafraîchissement de 144 HZ Pas de défaut majeur Excellent rapport de contraste Ecran tès réactif Bonne qualité des couleurs (écran IPS) Bonne ergonomie

🔲 Quelle taille d’écran choisir ?

La taille idéale dépend en grande partie de la définition de l’écran. Pour du Full HD, restez sur un écran de 24 pouces idéalement. 27 pouces, c’est la taille médiane pour quasiment toutes les définitions. Elle est particulièrement répandue sur les écrans 1440p. A partir de 32 pouces, la diagonale commence à devenir imposante pour un moniteur de PC mais si vous avez de l’espace sur votre mobilier et êtes habitués à jouer sur TV, vous n’aurez aucun mal à vous y faire.

Quant aux écrans 4K, les constructeurs repoussent constamment les limites. Les moniteurs de 27 à 32 pouces trouvent un large public dans cette définition mais les marques n’hésitent plus à proposer du 43 pouces et jusqu’à 55 pouces comme le Dell Alienware AW5520QF et le Viewsonic XG550 annoncé au CES 2020, tous deux des écrans OLED offrant un temps de réponse de 0,5 ms.

🤔 Quel type de dalle pour un écran gamer ? TN, VA, IPS, OLED

Chaque type de dalle a ses avantages et ses inconvénients. Les écrans TN, les plus vieux compagnons des gamers sont connus pour offrir un temps de réponse ultra rapide et sont les écrans les moins chers. Mais ce type de dalle souffre d’une moins bonne précision des couleurs. Celles-ci sont plus ternes et moins vibrantes. Toutefois, les constructeurs ne cessent d’améliorer le rendu grâce à un meilleur traitement logiciel. L’angle de vision est également limité.

Les écrans IPS sont le choix privilégié par de nombreux joueurs. Ils offrent une meilleure qualité d’images avec une excellente colorimétrie et un meilleur angle de vision, mais c’est au détriment du temps réponse dont la moyenne tourne autour de 4 ms contre 1 ms pour les dalles TN. Les écrans VA en ce qui les concernent offrent un bon compromis entre les deux types précédemment cités avec des couleurs qui se rapprochent des dalles IPS sans les égaler dans les meilleurs configurations. Ils profitent surtout d’un contraste élevé permettant d’avoir des noirs plus profonds.

Enfin, les écrans OLED représentent le nec plus ultra pour les écrans gamers. A l’instar des smartphones et des écrans de TV, ils sont bien meilleurs que les écrans IPS/LCD dans toutes les catégories, avec un taux de contraste très élevé, un rendu des couleurs et une réactivité excellentes. Toutefois, pour les quelques modèles disponibles actuellement sur le marché, les prix sont pour le moment hors de portée pour la grande masse.

👁‍ Le taux de rafraîchissement

Indiquée en Hertz (Hz), la fréquence de rafraîchissement des écrans se situe généralement entre 60 Hz à 144 Hz. Il est indicatif du confort visuel et représente le nombre d’images que l’écran est capable d’afficher par seconde. De nombreux gamers se contentent de 60 FPS mais les cartes graphiques et jeux récents étant capables d’offrir de meilleures performances, il est préférable d’opter pour un écran avec une fréquence supérieure à 100 Hz surtout si vous investissez pour l’avenir.

🤷‍♀️ Ecran G-Sync et FreeSync : lequel choisir ?

Les deux technologies permettent de synchroniser en temps réel le nombre d’images par secondes délivrées par la carte graphique et la fréquence d’affichage de l’écran. Cela permet d’éviter les déchirures et sauts d’images pour une expérience de jeu fluide et sans heurts. Le FreeSync est une technologie ouverte d’AMD s’appuyant sur la norme Adaptive-Sync, NVidia en ce qui le concerne met en avant le G-Sync, une technologie propriétaire et fermée.

Pendant longtemps, les cartes graphiques Nvidia ne se synchronisaient qu’avec les écrans G-Sync. Mais depuis janvier 2019, la marque au caméléon a fait un grand pas en annonçant son ouverture à la norme FreeSync. En d’autres termes, il est désormais possible avec un écran FreeSync de bénéficier d’une synchronisation avec les cartes graphiques Nvidia récentes, soit automatiquement (écran testé et certifié G-Sync Compatible) ou en activant manuellement la synchronisation.

L’inverse n’est toutefois pas possible. En d’autres termes, vous ne pouvez pas bénéficier d’une syncronisation en utilisant un écran G-Sycn avec une carte graphique AMD.