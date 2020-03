Les meilleures imprimantes multifonction jet d’encre et laser en 2020

Vous recherchez une imprimante efficace et polyvalente ? Les modèles multifonction ont la cote et vous permettent de réaliser plusieurs choses à la fois : photocopier, scanner ou encore imprimer sans difficulté. Vous disposez de nombreuses options sur le marché avec des prix en dessous de 100 € qui peuvent grimper jusqu’à plus de 500 € pour les modèles haut de gamme. Quelle imprimante multifonction acheter selon vos besoins ? Voici notre guide d’achat.

Les imprimantes multifonction sont le type d’imprimante le plus vendu en France. Que vous achetiez une imprimante pour un usage à domicile ou pour une petite ou moyenne entreprise, autant choisir un modèle capable de gérer plusieurs fonctions à la fois : photocopie, numérisation, impression papier ou photo, voire télécopie.

Ce choix est d’autant plus pertinent que les prix des imprimantes multifonction correspondent à toutes les bourses. Mais attention au coût par impression qui peut revenir cher, surtout pour les imprimantes jet d’encre. Ils ont néanmoins plusieurs avantages comparativement aux imprimantes laser. Les réponses à toutes vos questions sont dans notre guide.

Les meilleures imprimantes multifonction jet d’encre

Comme leur nom l’indique, les imprimantes à jet d’encre fonctionnent en projetant des gouttelettes d’encre sur le support de sortie. Elles sont meilleures pour la qualité des couleurs et idéales pour l’impression des photos.

Les imprimantes jet d’encre sont également moins volumineuses et coûtent moins cher à l’achat, mais nécessitent des cartouches d’encre plus onéreuses. Ce type d’imprimante convient aux particuliers et aux entreprises qui ne sont pas régulièrement confrontés à de gros volumes d’impression.

HP DeskJet 2620

La HP Deskjet 2620 est imprimante couleur compact et multifonction. Elle est capable de gérer tous vos besoins de numérisation, de photocopie et d’impression sans fil depuis un ordinateur tablette ou un smartphone. Sa vitesse d’impression est de 7,5 ppm (page par minute) en noir et blanc et de 5,5 ppm pour les impressions couleur.

Elle compatible avec de multiples formats d’impression : ANSI A (Lettre), A4, B5 , A6 , etc. L’imprimante est livrée avec deux cartouches d’encre : une cartouche de démarrage noire authentique HP 304 et une cartouche trois couleurs authentique HP 304. La Deskjet 2620 est peu encombrante, facile à configurer depuis un smartphone et remplit pleinement vos besoins d’impression quotidiens. Elle est disponible au prix de 62 € sur Cdiscount.

Résolution maximale : 4800 x 1200 ppp

4800 x 1200 ppp Vitesse d’impression : 7,5 ppm (monochrome), 5,5 ppm (couleur)

: 7,5 ppm (monochrome), 5,5 ppm (couleur) Capacité du bac : 60 feuilles

: 60 feuilles Nombre de cartouches : 2

: 2 Impression couleur : oui

: oui Interface : USB, Wi-Fi

: USB, Wi-Fi Poids : 3,42 kg

Les + Les - Bonne qualité d’impression Impression recto verso manuelle Impression couleur/strong> Compatible WiFi Bon rapport qualité prix

Canon Pixma TS3350

La Prixma TS3350 est l’une des toutes dernières imprimantes jet d’encre à petit prix de Pixma. Il s’agit d’une imprimante WiFi 3-en-1 capable d’imprimer, de scanner et de photocopier. Elle est compacte et occupe peu d’espace avec ses dimensions de 43,5 x 31,6 x 14,5 mm. Cette imprimante sans fil se configure très facilement et dispose d’un écran LCD monochrome de 3,8 cm pour accéder aux informations importantes ou gérer diverses fonctions.

Sa vitesse d’impression est de 7,5 ppm en noir et blanc et de 4 ppm en couleur. Le bac à papier situé à l’arrière peut contenir jusqu’à 60 feuilles. On notera au tableau des défauts de cette imprimante qu’elle ne dispose pas de port SD, mais un port USB est présent pour vous permettre d’imprimer vos documents et photos. L’imprimante est disponible au prix de 49 € chez Fnac. Résolution maximale : 4800 x 1200 ppp

4800 x 1200 ppp Vitesse d’impression : 7,5 ppm (monochrome), 4 ppm (couleur)

: 7,5 ppm (monochrome), 4 ppm (couleur) Capacité du bac : 60 feuilles

: 60 feuilles Nombre de cartouches : 2

: 2 Impression couleur : oui

: oui Interface : USB, Wi-Fi

: USB, Wi-Fi Poids : 5,16 kg Les + Les - Bonne qualité d’impression Impression recto verso manuelle Impression couleur Connexion WiFi Peu encombrant Bon rapport qualité prix Cliquez ici pour acheter cette imprimante HP Envy Photo 6220 La HP Envy Photo 6220 est une imprimante multifonction complète et pas chère qui trouvera une place n’importe où dans votre mobilier grâce à sa taille de 45,3 x 50,3 x 15,9 cm ou un poids de 6,75 kg. Imprimez, numérisez et copiez facilement depuis n’importe quel appareil via une connexion WiFi ou filaire (Ethernet). Elle dispose également d’un écran tactile 2,2 pouces pour imprimer vos documents et photo (sans bordure) facilement depuis une clé USB. Sa vitesse d’impression est de 14 ppm en noir et blanc et de 9 ppm pour les impressions couleur. Tous les formats courants sont supportés y compris le A4. La capacité du bac d’alimentation est de 125 feuilles. Son prix est de 69,99 € sur Cdiscount. Résolution maximale : 1200 x 1200 ppp

1200 x 1200 ppp Vitesse d’impression : 14 ppm (monochrome), 9 ppm (couleur)

: 14 ppm (monochrome), 9 ppm (couleur) Capacité du bac : 125 feuilles

: 125 feuilles Nombre de cartouches : 2

: 2 Impression couleur : oui

: oui Interface : USB, Wi-Fi, Ethernet

: USB, Wi-Fi, Ethernet Poids : 6,7 kg Les + Les - Vitesse d'impression Impression couleur Connexion WiFi Grande capacité du bac d'alimentation Impression recto verso automatique Prix abordable Cliquez ici pour acheter cette imprimante Canon Pixma TS8350

On monte en gamme avec la Pixma TS8350 de Canon, une imprimante 3-en-1 plus performante que la TS3350. Il s’agit d’une imprimante sans fil (Bluetooth et WiFi) capable de numériser, de copier et d’imprimer. Elle est compatible avec tous les formats de papier courants. On y retrouve deux bacs d’alimentation d’une capacité de 100 feuilles chacun, soit 200 au total.

La vitesse d’impression est de 15 ppm en monochrome et de 10 ppm pour les impressions couleur. Les impressions recto verso sont automatiques et vous pouvez imprimer à distance via Internet grâce à la compatibilité Google Print. L’imprimante est également compatible AirPrint. Enfin, elle emploie 6 cartouches, dont 4 couleurs et 2 noirs, et dispose d’un large écran tactile couleur de 4,3 pouces. Son prix : 169 €.

Résolution maximale : 4800 x 1200 ppp

4800 x 1200 ppp Vitesse d’impression : 15 ppm (monochrome), 10 ppm (couleur)

: 15 ppm (monochrome), 10 ppm (couleur) Capacité du bac : 100 feuilles

: 100 feuilles Nombre de cartouches : 6

: 6 Impression couleur : oui

: oui Interface : USB, Wi-Fi

: USB, Wi-Fi Poids : 6,6 kg

Les + Les - Vitesse et qualité des impressions Six cartouches d'encres = coût d'impression élevé Impression couleur Connexion WiFi Grande capacité du bac d'alimentation Impression recto verso automatique Son grand écran tactile couleur

Epson EcoTank ET-M3750

Nous achevons notre sélection des imprimantes multifonction jet d’encore par l’Epson EcoTank-M3750, une imprimante haut de gamme adaptée aux professionnels et aux petites entreprises. Elle dispose d’un atout de taille : son coût par page très économique avec jusqu’à 3 ans d’utilisation des cartouches sans les remplacer. Tout dépend de votre rythme d’impression, mais il y a assez de marge pour une utilisation longue durée.

Concrètement, le constructeur promet jusqu’à 14 000 pages en noir et 11 200 pages en couleur. L’imprimante est doté d’un bac papier de 150 feuilles, d’une fonction d’impression recto verso automatique avec une vitesse d’impression élevée de 15 ppm en noir et blanc et de 8 ppm en couleur. Elle est compatible Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet et avec tous les formats de papier courant, y compris pour l’impression des photos. Son prix : 329 € sur Amazon.

Résolution maximale : 4800 x 1200 ppp

4800 x 1200 ppp Vitesse d’impression : 15 ppm (monochrome), 8 ppm (couleur)

: 15 ppm (monochrome), 8 ppm (couleur) Capacité du bac : 150 feuilles

: 150 feuilles Nombre de cartouches : 4

: 4 Impression couleur : oui

: oui Interface : Wi-Fi, USB, Ethernet, Wi-Fi Direct

: Wi-Fi, USB, Ethernet, Wi-Fi Direct Poids : 6,7 kg

Les + Les - Coût à la page très bas (0,006 €) Prix élevé à l'achat Vitesse et qualité des impressions Impression couleur Connexion WiFi Impression recto verso automatique

Les meilleures imprimantes multifonction laser

Les imprimantes laser sont plus chères à l’achat, tout comme les cartouches qu’elles utilisent, mais sont plus économiques sur la durée, car ayant un coût par page globalement inférieur. Leur vitesse d’impression est également plus élevée. La qualité des impressions couleur est moins bonne, notamment pour les photos. Ce type d’imprimante est plus courant dans les entreprises. Il est fait pour vous si vous imprimez de gros volumes régulièrement.

HP LaserJet Pro M130a

L’imprimante laser multifonction monochrome HP LaserJet Pro M130a est d’un excellent rapport qualité prix. Proposée à seulement 104 €, elle est conçue pour optimiser vos impressions, numérisations et de copies des documents de qualité professionnelle. La taille de la machine est parfaitement maîtrisée pour qu’elle s’intègre facilement dans votre espace de travail. Niveau caractéristiques, vous bénéficiez d’une vitesse d’impression de jsuqu’à 22 ppm, d’une résolution maximale de 1200 x 1200 ppp. Le bac d’entrée est d’une capacité de 150 feuilles.

Résolution maximale : 1200 x 1200 ppp

1200 x 1200 ppp Vitesse d’impression : 22 ppm

: 22 ppm Capacité du bac : 150 feuilles

: 150 feuilles Cartouches : toner de démarrage de 700 pages

: toner de démarrage de 700 pages Impression couleur : non

: non Interface : USB

: USB Poids : 6,8 kg

Les + Les - Excellente qualité d’impression des textes Monochrome Multifonction Pas de connexion WiFi Excellent rapport qualité prix Vitesse d’impression

Canon i-SENSYS MF643Cdw couleur

Il s’agit d’une imprimante laser multifonction et couleur capable d’assurer des tâches de numérisation de photocopie et d’imprimantes. Elle est proposée au prix de 272 €, un tarif très intéressant pour une imprimante couleur de ce type. Sa vitesse d’impression est de 21 ppm aussi bien pour les impressions mono que couleur. La résolution max est de 1200 x 1200 dpi.

L’imprimante est compatible Ethernet, mais aussi WiFi pour des impressions sans fil. Son bac d’entrée est d’une capacité de 250 feuilles contre 100 feuilles pour le bac de sortie. Les impressions recto verso sont automatiques et vous disposez d’un écran tactile couleur de 5 pouces pour contrôler toutes les fonctions de l’imprimante.

Résolution maximale : 1200 x 1200 ppp

1200 x 1200 ppp Vitesse d’impression : 21 ppm

: 21 ppm Capacité du bac : 250 feuilles

: 250 feuilles Cartouches : toner de démarrage 045 cyan/magenta/jaune (690 pages) + toner 045 noire (1400 pages)

: toner de démarrage 045 cyan/magenta/jaune (690 pages) + toner 045 noire (1400 pages) Impression couleur : oui

: oui Interface : USB, Ethernet Gigabit, Wi-Fi

: USB, Ethernet Gigabit, Wi-Fi Poids : 26,6 kg

Les + Les - Impression de qualité et en couleur Son poids élevé Ecran tactile couleur de 5 pouces Vitesse d'impression Recto verso automatique Rapport qualité prix

Brother MFC-L2750DW

Il s’agit d’une imprimante multifonction 4-en-1 (photocopie, scan, impression et fax). Elle est monochrome, compacte pour une imprimante professionnelle et surtout silencieuse. Vous bénéficiez d’une connectivité sans fil (WiFi et NFC) pour des impressions à distance depuis un ordinateur et même un smartphone ou une tablette.

La vitesse d’impression maximale est de 34 pages par minute, le bac papier peut contenir 250 feuilles avec chargeur automatique de documents de 50 feuilles. L’imprimante est livrée avec un toner de démarrage de 1 200 pages. Son écran tactile couleur de 6,8 cm facilite vos impressions. Le prix de l’imprimante est de 269 € chez Fnac.

Résolution maximale : 2400 x 600 ppp

2400 x 600 ppp Vitesse d’impression : 34 ppm

: 34 ppm Capacité du bac : 250 feuilles

: 250 feuilles Cartouches : toner de démarrage donné pour 1 200 pages

: toner de démarrage donné pour 1 200 pages Impression couleur : oui

: oui Interface : USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi direct et NFC

: USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi direct et NFC Poids : 12 kg

Les + Les - Excellente qualité d’impression des textes Monochrome Coût d'impression avantageux Interface complète (usb, WiFi, WiFi Direct Ethernet Gigabit, NFC) Imprimante 4-en-1 (fax compris)

🤔 Jet d’encre ou laser : quelles différences ?

Imprimante à jet d’encre ou laser ? Que vous achetiez une imprimante pour le travail ou pour la maison, c’est la première question à laquelle vous allez devoir répondre pour opérer le bon choix. Petit rappel sur leur mode de fonctionnement. Les imprimantes à jet d’encre effectuent des impressions en pulvérisant de petites gouttes d’encre sur une page pour répliquer à la lettre l’objet à imprimer. Cette encre provient de capsules en plastique appelées cartouches d’encre.

Une imprimante laser en ce qui le concerne n’utilise pas d’encre, mais des cartouches de toner pour effectuer les impressions. Un toner est une poudre qui fond sur une page à haute température. Contrairement aux cartouches d’encre, les toners permettant d’imprimer sur une longue période sans avoir à les remplacer. Leur coût par impression est plus économiques.

🖨 Quel type d’imprimante choisir ?

Si vous recherchez une imprimante polyvalente capable de gérer d’effectuer toutes les impressions avec un rendu nette, optez pour un jet d’encre. Les imprimantes à jet d’encre produisent des documents de qualité que ce soit en noir et blanc ou en couleur. C’est aussi le type d’imprimante le mieux adapté à l’impression des photos.

Si vous recherchez une imprimante pour la productivité, les imprimantes laser sont le meilleur choix. Elles assurent des impressions de documents de bonne qualité à une meilleure vitesse. Idéal pour imprimer du texte et des graphiques en grande quantité. Les impressions couleur sont nettes comparativement aux imprimantes jet d’encre.

💲 Prix des imprimantes et le coût d’impression par page

À fonctions égales, les imprimantes jet d’encre coûtent moins cher que les imprimantes laser. En entrée de gamme, il est facile de trouver des jet d’encre couleur multifonction à moins de 100 €, comme vous pouvez le constater avec la plupart des modèles de notre sélection. Il est également possible de trouver des imprimantes laser à un prix de plus ou moins 100 €, mais il s’agit généralement de modèle monochrome (impression noir blanc uniquement). Une imprimante laser multifonction et couleur coûte entre 250 € et 500 €, voire plus.

Pour ce qui est du coût par impression, il varie beaucoup d’une marque à une autre et dépend de la cartouche d’encre ou du toner choisi. L’information est généralement donnée par le fournisseur du consommable. Si vous disposez tout au moins d’une estimation du nombre d’impressions total, divisez le prix de la cartouche ou du toner par ce denier pour obtenir le coût par page. Ce dernier est moins élevé pour le imprimantes laser comparativement aux imprimantes jet d’encore.