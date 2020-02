Quelles sont les meilleures cartes graphiques en 2020 ?

Vous souhaitez investir dans une nouvelle carte graphique ? Quel modèle offre le parfait compromis entre vos exigences et votre budget ? Qu’il s’agisse de monter une nouvelle machine de guerre pour le gaming ou pour gérer des tâches graphiques exigeantes, voici notre guide pour vous aider à choisir la bonne carte graphique.

Nvidia continue de dominer le marché des cartes graphiques dédiées, mais AMD a fait des progrès ces dernières années sur le segment milieu de gamme. Cette progression est marquée par l’arrivée de sa nouvelle architecture RDNA avec une gravure en 7 nm. Les Radeon RX Série 5000 représentent une offre solide pour les gamers qui recherchent de la performance sans se ruiner.

Le niveau de la compétition monte d’un cran en 2020 sur le segment des GPU haut de gamme. Après les GeForce RTX Série 2000 et 2000 Super, Nvidia s’apprête à lancer ses cartes graphiques RTX Séries 3000 sous la nouvelle architecture Ampere qui passe à une finesse de gravure en 7 nm à l’instar des GPU Navi de chez AMD. Du côté des rouges, la microarchitecture RDNA 2 fera ses débuts avec des gains de performances et surtout le support du Ray Tracing.

Nvidia GeForce RTX 2080 Ti : si vous voulez le meilleur sans compromis

La GeForce RTX 2080 Ti de Nvidia est la carte graphique grand public la plus puissante du moment. Avec elle, vous pourrez tourner facilement la plupart des jeux les plus exigeants en définition 4K à 60 fps pour des paramètres de jeu élevés. Elle est non seulement beaucoup plus puissante que la GeForce GTX 1080 Ti qui l’a précédée, mais c’est aussi la meilleure carte graphique pour profiter au mieux des avancées les plus notables en termes de graphisme, en l’occurrence les technologies Ray Tracing et les améliorations apportées par l’IA grâce aux cœurs Tensor.

Si vous possédez un écran WQHD à 4K avec un taux de rafraîchissement supérieur à 120 Hz, cette carte graphique vous permet de l’exploiter au maximum de son potentiel. Pour les jeux en 1440p, le framerate tourne facilement autour des100 fps sans compromis sur la qualité du graphisme. Il faut évidemment disposer d’un budget conséquent. L’Asus DUAL RTX 2080 Ti coûte par exemple 1350 € sur Amazon. Alternativement, vous pouvez prendre la GeForce RTX 2080 Super qui reste tout à fait capable en 4K pour plusieurs centaines d’euros de mois.

Cœurs : 4 352 | Fréquence : 1350 MHz (1665 MHz boost) | Mémoire : 11 Go GDDR6 | Fréquence mémoire : 14 GHz | TDP : 250 W | Alimentation : 2 x 8 broches, 650 W recommandé | Bus : PCIE 3.0 x16 | Sorties : 2 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0b, 1 x USB-C

Nvidia GeForce RTX 2070 Super : pour jouer en 1440p Ultra

La RTX 2070 Super est la meilleure carte graphique pour jouer en 1440p sans accroc, même avec des paramètres graphiques Ultra. Vous pouvez vous passer de la 2080/Ti tout en atteignant un framerate supérieur à 60 fps pour la plupart des jeux, même avec le Ray Tracing. Elle est 15% plus puissante comparativement à la RTX 2070 classique pour un prix 100 € inférieur, du moins au lancement.

Sur un jeu comme Shadow of the Tomb Raider, elle maintient un framerate au-dessus de 60 fps en 1440p Ultra et largement plus confortable en consentant une légère baisse sur qualité des graphismes. La Nvidia RTX 2070 Super coûte en 535 et 600 €, soit près de 3 fois moins cher qu’une 2080 Ti.

Cœurs : 2560 | Fréquence : 1815 MHz | Mémoire : 8 Go GDDR6 | Fréquence mémoire : 14 GHz | TDP : 215 W | Alimentation : 8+6 broches, 650 W recommandé | Bus : PCIE 3.0 x16 | Sorties : 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0b, 1 x USB-C

Nvidia GeForce 2060 Super : l’alternative moins chère

Pour jouer en WQHD, vous pouvez opter pour la 2060 Super qui reste tout aussi performante dans cette définition pour un tarif bien plus accessible que la 2070 Super. Sur Battlefield V par exemple, on obtient une expérience de jeu fluide en Ultra, même avec le Ray Tracing activé sans chercher la stabilité autour de 60 FPS. Metro Exodus, un autre jeu gourmand en ressources, est très fluide en 1440p Ultra. À défaut d’une GeForce 2070 Super, la 2060 Super offre donc un bon rapport prix/performance pour du QHD, le tout pour un prix de 450 euros.

Cœurs : 2176 | Fréquence : 1695 MHz | Mémoire : 8 Go GDDR6 | Fréquence mémoire : 14 Gbps | TDP : 175 W | Alimentation : 1 x 8 broches, 550W | Bus : PCIE 3.0 x16 | Sorties : 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0b, 1 x USB-C

AMD RX 5700 XT : la référence des rouges, très à l’aise en 1440p

Chez AMD, la Radeon RX 5700 XT tire pleinement profit du GPU Navi 10 en architecture RDNA avec une gravure en 7 nm. Sur le papier, elle est comparable à la RTX 2070 Super. Dans les jeux, on obtient des performances légèrement inférieures, mais au-dessus à mi-chemin entre la RTX 2060 Super. En d’autres termes, cette carte graphique permet de jouer confortablement en 1440p sans compromis sur la qualité du graphisme.

Si la 4K est à sa portée, il faut néanmoins consentir de gros sacrifices sur le framerate pour les jeux les plus exigeants. Cette carte graphique embarque jusqu’à 8 Go de RAM GDDR6. Son prix est son argument le plus solide face à Nvidia. Comptez environ 430 € pour la version XT ou 350 € pour la RX 5700 qui est elle aussi tout à fait capable pour joue en 1440p confortablement.

Cœurs : 2560 | Fréquence : 1815 MHz | Mémoire : 8 Go GDDR6 | Fréquence mémoire : 14 Gbps | TDP : 225 W | Alimentation : 8+6 broches, 600 W | Bus : PCIE 4.0 x16 | Sorties : 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0b

Nvidia GTX 1660 Super : une carte graphique milieu de gamme pour du Full HD

Avec la GTX 1660, Nvidia proposait déjà une belle offre pour jouer en Full HD de manière très confortable sans casser la tirelire. La version Super vous permet de bénéficier de performances supérieures à la GTX 1660 standard, mais comparables à celles de la GTX 1060 Ti pour un prix inférieur.

Si vous recherchez une carte graphique pour jouer de manière très à l’aise en 1080p sans céder aux fanfares du Ray Tracing, une GTX 1060 Super n’a pas grand-chose à envier aux modèles de base de la RTX Série 2000/Super. Vous pourrez par exemple facilement atteindre les 60 fps en Ultra pour la plupart des jeux.

Cœurs : 1408 | Fréquence : 1530 MHz (1785 MHz boost)| Mémoire : 6 Go GDDR6 | Fréquence mémoire : 14 Gbps | TDP : 125 W | Alimentation : 1 x 8 broches, 450W | Bus : PCIE 3.0 x16 | Sorties : 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0b, DVI-D

AMD RX 5600 XT : pour jouer en Full HD sans accroc et même en 1440p

L’une des meilleures cartes graphiques pour les jeux en 1080p. L’AMD Radeon RX 5600 XT se frotte sur le papier à la Nvidia GeForce RTX 2060 avec son prix plus abordable. À l’instar de 5700 XT, c’est une carte tout à fait capable en WQHD avec une expérience fluide à condition de ne pas vous montrer trop gourmand sur les jeux AAA.

La Radeon RX 5600 XT est surtout la référence AMD pour jouer confortablement en Full HD Ultra. Elle bénéficie de l’architecture RDNA qui offre davantage de performances tout en consommant moins d’énergie.

Cœurs : 2304 | Fréquence : 1750 MHz | Mémoire : 6 Go GDDR6 | Fréquence mémoire : 14 Gbps | TDP : 160W | Alimentation : 1 x 8 broches | Bus : PCIE 4.0 x16 | Sorties : 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0b

🤔 Quel est le rôle d’une carte graphique ?

Dans les cartes graphiques, on retrouve un GPU (Graphic Processing Unit) ou processeur graphique qui est un circuit intégré spécifique. À la différence d’un CPU qui est capable de gérer différentes tâches d’ordre général, un GPU est conçu pour réaliser des traitements particuliers, en l’occurrence les calculs graphiques.

Dans les PC et consoles de jeux vidéo, le GPU sert à restituer des images, des vidéos et des animations 2D et 3D en envoyant des pixels à l’écran. Il est équipé de plusieurs milliers de cœurs dont chacun effectue parallèlement des calculs différents pour améliorer l’efficacité de traitement. C’est ainsi que le GPU rend des images 3D complexes en quelques millisecondes.

👁‍ Les caractéristiques d’une carte graphique : les critères à prendre en compte

Dans la fiche technique des cartes graphiques, vous voyez souvent des indicateurs sans pour autant savoir ce qu’ils signifient ? On vous explique toutes les caractéristiques qui déterminent les performances d’un GPU.

Nombre de cœurs : cette unité est analogue au nombre de cœurs d’un processeur. Un GPU peu en compter plusieurs milliers. Ils sont également désignés par cœurs CUDA sur les cartes NVIDIA ou Stream Processor chez AMD. Le nombre de cœurs est l’un des critères qui déterminent la puissance globale d’une carte graphique.

Fréquence du GPU : c’est la vitesse de calcul des cœurs du processeur graphique. Elle est exprimée en MHz ou GHz. Deux cartes graphiques avec la même fréquence d’horloge n’auront pas nécessairement les mêmes performances. Plusieurs autres facteurs entrent en jeu : le nombre de cœurs, la quantité de mémoire vidéo dédiée ou encore la microarchitecture globale de la puce, etc.

Quantité de mémoire :la VRAM n’a aucune influence sur la puissance de calcul d’un GPU, mais peut impacter les performances. En effet, le GPU a énormément recours à la mémoire pour stocker des données de manière temporaire afin d’y accéder plus rapidement.

Type de mémoire : la quantité de mémoire compte, mais la génération ou type de mémoire aussi. Plus elle est récente, plus les performances sont élevées à quantité de RAM égale. La plupart des cartes graphiques modernes utilisent le GDDR5, mais la dernière génération, le GDDR6 commence à équiper les modèles haut de gamme comme les GeForce RTX 2070 et 2080 ou encore les RX 5600 (XT) et 5700 (XT) de chez AMD.

Fréquence de la mémoire : elle est aussi indiquée en MHz ou GHz et correspond à la vitesse à laquelle la carte graphique peut accéder aux données stockées dans la RAM. Ce critère est tout aussi important pour de meilleures performances.

Largeur de bus mémoire : la largeur de bus est la quantité de données pouvant circuler entre la mémoire et le processeur graphique à chaque cycle d’horloge. Elle est exprimée en bits (64 bits, 128 bits, 256 bits, etc).

Bande passante du processeur : elle est exprimée en Go/s et offre une indication plus précise de la rapidité d’un GPU. La bande passante s’obtient en multipliant trois indicateurs : la fréquence du GPU, le nombre de transferts par cycle et la largeur de bus. Le nombre de transferts par cycle dépend du type de mémoire (génération).

Par exemple, une mémoire GDDR5 effectue 4 transferts par cycle. Sur une carte graphique avec une fréquence de 1500 Mhz et une largeur de bus de 256 bits (32 octets), la bande passante est donc de 1,5 GHz x 4 x 32 octets, ce qui donne 192 Go/s.

TDP : ou Thermal Design Power est l’indicateur de l’enveloppe thermique d’un GPU/CPU. Il s’agit de la quantité maximale de chaleur générée par la carte graphique et que le système de refroidissement doit dissiper dans des conditions normales. Un TDP élevé nécessite un gros refroidisseur et entraîne plus de bruit et une consommation électrique plus élevée.

En dehors des caractéristiques clefs énumérées plus haut, d’autres facteurs sont à prendre en compte pour bien choisir votre carte graphique.

Quelle est la définition et le taux de rafraîchissement de votre écran ?

Si vous ne comptez pas changer l’écran de votre PC dans un avenir proche, il n’est pas nécessaire d’investir dans une carte graphique qui ne sera pas exploitée au maximum de son potentiel. De nombreuses cartes permettent de jouer en définition Full HD à 60 FPS très facilement, ce qui correspond à la définition et au framerate de la plupart des écrans grand public.

Si vous comptez par contre investir pour l’avenir, n’hésitez pas à choisir une carte graphique à l’aise en définition WQHD, voire 4K avec un bon framerate si votre budget le permet. Idem pour le taux de rafraichissement. Si la carte graphique est assez puissante pour débiter un framerate élevé dans une certaine définition, vous aurez besoin d’un écran avec une fréquence de rafraîchissement à trois chiffres pour en profiter comme il se doit.

La compatibilité : port PCIe et nombre de connecteurs de ligne

Toutes les cartes graphiques récentes nécessitent un port PCI-E sur votre carte mère et disposent presque toujours de 16 connecteurs de ligne (x16). Saisissez le modèle de votre carte mère ou la plateforme utilisée (Chipset) dans Google pour savoir si la taille du port PCIe correspond à celle de la carte graphique si vous ne savez pas reconnaître le format des bus.

Pour les cartes mères récentes, vous ne devriez rencontrer aucun problème, quel que soit le nombre de connecteurs de ligne de la carte graphique. Les dimensions générales des cartes sont également à prendre en compte. À cause du système de refroidissement, certaines cartes ont un gros gabarit. Assurez-vous d’avoir assez d’espace dans la tour pour une fixation sans encombre.

Votre boîtier d’alimentation

Enfin, l’alimentation est un autre critère capital. Le boîtier d’alimentation de votre ordinateur doit disposer de câbles adéquats et d’une puissance suffisante pour alimenter la carte graphique. Les modèles milieu de gamme à haut de gamme récents nécessitent généralement deux câbles de 6 à 8 broches. Assurez-vous d’en avoir suffisamment sur le boîtier.

Idem pour la puissance exprimée en Watts. L’enveloppe thermique offre une idée générale de la consommation de la carte graphique, même si techniquement le TDP et la consommation ne veulent pas dire la même chose. Les marques renseignent souvent sur la puissance nécessaire. Vous pouvez également trouver l’information facilement sur Internet avec le nom de la carte graphique. Exemple : une RTX 2080 Super ou 2080 Ti nécessite 650 à 750 W pour avoir une marge confortable.

FreeSync ou G-Sync ?

Une autre raison de choisir une entreprise plutôt qu’une autre est de savoir si votre moniteur prend en charge FreeSync (AMD) ou G-Sync (Nvidia). Ces deux technologies synchronisent le taux de rafraîchissement entre la carte vidéo et l’écran pour éliminer les déchirements (tearing).

Le mieux est de disposer d’un écran supportant les deux technologies, mais ces modèles coûtent très cher. Toutefois, Nvidia propose désormais une norme appelée « G-Sync Compatible » qui fonctionne avec la technologie FreeSync sur un écran même avec une carte graphique Nvidia.

🤷‍♂️ AMD ou Nvidia : quelle marque de carte graphique choisir ?

Entre les deux principaux fournisseurs, tout va dépendre de votre budget et des performances recherchées. AMD dispose de GPU compétitifs sur l’entrée et le milieu de gamme. La marque a réalisé des progrès avec sa dernière architecture RDNA sur les GPU Navi qui sont gravés en 7 nm. Cela leur permet d’atteindre une efficacité énergétique optimale, soit un TDP et une consommation moindre.

Si vous recherchez le meilleur sans compromis, optez pour une carte graphique NVIDIA. La GeForce RTX 2060 Super permet de jouer confortablement en 1080p. Pour le QHD (1044p), optez pour une RTX 2070 Super. Le meilleur pour joueur en 2k ou 4K avec un framerate décent est une GeForce RXT 2080 Ti ou une RTX 2080 Super.

AMD propose des alternatives qui tiennent la dragée haute à Nvidia sur le segment milieu de gamme, surtout pour ceux qui misent sur bon compromis entre performances et prix. Les cartes graphiques phares du fondeur en ce moment sont les Radeon RX 5700 et 5700 XT qui sont assez puissantes pour tourner tous les jeux exigeants en 1080p et 1440p sans couac.

Elles sont moins efficaces lorsqu’on s’approche de la 4K, quoique la version XT vous permet de jouer sans souci dans cette définition pour peu que vous consentiez un sacrifice sur le framerate. Enfin, si vous choisissez AMD, il faudra mettre une croix sur le Ray Tracing, à moins d’attendre les prochaines cartes du fondeur qui disposeront de l’architecture RDNA 2. Celle-ci porte de belles promesses.

🤔 Quelles marques proposent des cartes graphiques ?

Nvidia et AMD permettent à d’autres sociétés d’utiliser leurs GPU dans des cartes graphiques personnalisées avec leur propre marque. C’est ainsi que des entreprises comme ASUS, Gigabyte, MSI, Aorus, Sapphir, ou encore EVGA vendent des cartes graphiques custom avec des GPU AMD ou NVIDIA à l’intérieur.

Ces marques se différencient généralement sur des critères comme les solutions de refroidissement, la fréquence d’horloge maximale (overclocking) et le logiciel de gestion de leurs cartes. Les performances varient légèrement d’une marque à une autre et l’expérience utilisateur offert pas les logiciels de gestion n’est pas la même.

💻 Carte graphique intégrée et dédiée : quelles différences ?

On parle de carte graphique intégrée lorsqu’un GPU est gravé directement dans le circuit imprimé du processeur ou de la carte mère (plus rarement). La puce graphique dans ce cas ne dispose pas de mémoire vidéo propre et va utiliser une partie de la RAM. Chez AMD, le couple CPU/GPU est appelé APU.

Une carte graphique dédiée quant à elle est un composant séparé qui vient en appoint au processeur. Elle dispose de sa propre mémoire vidéo (vRAM) et offre plus de puissance pour gérer les tâches graphiques lourdes (jeux vidéo, design, modélisation 3D, etc).

Si vous utilisez votre ordinateur pour de la bureautique, une puce HD Graphics directement intégrée aux processeurs Intel ou un APU AMD suffit largement pour tous les types d’usage classiques d’un ordinateur. En d’autres termes, pour surfer sur Internet, travailler dans Word et Excel ou encore regarder des vidéos en local ou en streaming (Netflix, YouTube), etc. Les gamers et les professionnels du graphisme quant à eux devront naturellement se tourner vers une carte graphique dédiée.