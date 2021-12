Meilleur PC portable à moins de 1000 € : quel modèle choisir

Vous souhaitez acheter un PC portable à moins de 1 000 € ? Que ce soit pour le gaming, le multimédia ou pour étudier, il existe de nombreux modèles qui peuvent répondre à chacun de vos besoins. Afin de faire le bon choix, nous avons préparer ce guide d'achat qui vous permettra de choisir au mieux le meilleur PC portable à moins de 1 000 euros.

Notre sélection des meilleurs PC portables à moins de 1000 €

Asus R415JA-EK143T Meilleurs prix 399.00 € Voir Rakuten

529.00 € Voir Darty

Asus ZenBook 13" OLED Meilleurs prix 699.99 € Voir Darty

849.99 € Voir Fnac

Asus TUF 516PM-AZ066 Meilleurs prix 999.99 € Voir Cdiscount

1,004.99 € Voir Rakuten

Meilleur PC gamer à moins de 1000 €

Meilleur PC gamer à moins de 1000 €

HP Victus 16-d0296nf

On commence notre sélection des meilleurs PC portable à moins de 1 000 € avec un modèle de la marque HP. Le HP Victus 16 référence 16-d0296nf est un PC portable gamer qui a plus d'une corde à son arc. Proposé généralement aux alentours des 1 300 euros, il est possible de s'en équiper à 999 euros lorsqu'il fait l'objet de promotions comme c'est en ce moment le cas du coté de Leclerc.

Venons-en à présent à ses caractéristiques techniques. Le HP Victus a de sérieux arguments à faire valoir par rapport à la concurrence. Tout d’abord, on retrouve un écran IPS de taille intermédiaire d’une diagonale de 16,1 pouces (40,9 cm) et de définition Full HD 1920 x 1080 pixels. Il est livré avec le système d’exploitation Windows 10 et prend en charge la mise à jour vers Windows 11.

Ensuite, la partie hardware se compose d’un processeur Intel Core i5-11400H d’une mémoire cache de 12 Mo, couplé à une carte graphique dédiée Nvidia GeForce RTX 3060 (6 Go dédiés en GDDR6). Il s’avère être très véloce grâce à ce combo, complété par un SSD de 512 Go (M.2 NVMe PCIe 3.0, TLC), une mémoire RAM de 8 Go (2933MHz DDR4-SDRAM et un système audio de deux haut-parleurs signés Bang&Olufsen.

De plus, il est compatible charge rapide et peut gagner 50 % de batterie en seulement 30 minutes. Plutôt un bon point puisque l’autonomie annoncé est de 6h30 en utilisation. Cependant, même s’il s’agit d’un PC portable gamer, la majorité des joueurs ont en général tendance à l’utiliser branché sur une prise secteur. Pour finir, on retrouve les technologies sans fil Bluetooth 5.0 et Wi-Fi ax, et embarque un port USB-C, un port HDMI, un port Ethernet et audio jack 3,5 mm ainsi que trois ports USB 3.0.

Asus TUF 516PM-AZ066

On continu avec un autre PC gamer, de la marque Asus cette fois-ci. Le PC portable gamer Asus TUF 516PM-AZ066 est disponible à 999,99 euros. Pour ce tarif, vous disposez d'un PC portable gamer qui propose un excellent rapport qualité prix et qui se targue d'embarquer une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 6Go. Son écran IPS est d'une diagonale de 15,6″ pouces de définition Full HD (1920 x 1080 px) avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz et temps de réponse de 3 ms.

On y retrouve la technologie Adaptive Sync permet de synchroniser la fréquence de rafraîchissement de l'écran avec celle du processeur graphique. Ce dans le but de réduire les lags, les saccades au niveau de l'IPS et élimine les déchirures de l'image pour des graphismes ultra-fluides. Sous le capot, on retrouve un processeur Intel Core i5-11300H de 11ème génération couplé à une mémoire RAM de 16 Go (32 Go max) ainsi qu'une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 3060 6 Go accompagnée d'une puce intégré Intel Iris Xe Graphics.

Pour le stockage, c'est un SSD M.2 PCIe NVM Express (NVMe) de 512 Go qui est de la partie. Pour la connectique, cet Asus Dash TUF embarque une prise combo casque/microphone, trois ports USB 3.2 Gen, un port LAN Ethernet, un port HDMI ainsi qu'un port USB 4 (type-C) supportant Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode. Enfin, petit bémol, il faudra y installer un système d'exploitation puisque ce dernier en est dépourvu.

HP – Pavilion Gaming 15-dk2067nf

Parmi notre sélection de meilleurs portables gamer à moins de 1 000 euros, on compte le HP Pavilion Gaming 15-dk1067nf. Ce dernier est équipé d'un “cran d'une diagonale de 15,6” de définition Full HD 1920 x 1080 pixels. Ce dernier offre un grand angle de vision de 178°, et embarque la technologie G-Sync pour une expérience de jeu fluide et précise. Sa fréquence de rafraîchissement est de 144 Hz la prise en charge de la technologie

On retrouve une carte graphique dédiée Nvidia GeForce RTX 3050 4 Go, un processeur Intel Core i5 11300H de 11ème génération une mémoire RAM de 16 Go, un SSD d'une capacité de 512 Go.

Le tout tourne sous le système d'exploitation Windows 10. Ce PC portable gamer est affiché au tarif de 999,99 €. Il a également l'avantage d'être éligible à la mise à jour gratuite vers Windows 11. Pour la partie connectique, cet HP Pavilion est doté de un port USB Type-C, un port USB Type-A SuperSpeed, vitesse de transfert de 5 Gbit/s (HP Veille et Charge), deux ports USB Type-A SuperSpeed, un port HDMI 2.0, un port RJ-45, une prise secteur Smart Pin et une prise combo casque / microphone.

Acer Nitro AN515-45-R9F1

Enfin, pour conclure avec les PC portables gamer à moins de 1 000 €, nous faisons une petite exception avec ce modèle Acer Nitro AN515-45-R9F1 qui s'affiche au tarif de 1 049 €. Concernant sa fiche technique, ce modèle embarque un écran IPS d'une diagonale de 15,6”, définition Full HD 1920 x 1080 pixels avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de 3 ms.

De quoi profiter de tous vos jeux en toute fluidité. Ensuite, pour la partie hardware, cet Acer Nitro embarque un processeur AMD Ryzen 5 5600H couplé à une carte graphique dédiée Nvidia GeForce RTX 3060 (6 Go dédiés), une mémoire RAM de 8 Go, ainsi qu'un SSD d'une capacité de 512 Go.

De la partie également, un clavier rétroéclairé rouge et technologies Acer NitroSense & Acer CoolBoost pour contrôler les fonctionnalités essentielles du système et jouer en toute fluidité. Comme le modèle précédemment présenté, il est doté du système d'exploitation Windows 10 mais est éligible à la mise à jour gratuite vers Windows 11.

Meilleur PC multimédia à moins de 1000 €

Asus VivoBook Pro OLED 14″ et 15″

Passons à présent aux meilleurs PC portables à moins de 1 000 euros pour le multimédia. Dans cette tranche de prix, il y a pas mal de modèles, dont des OLED qui valent vraiment le coup. On commence donc avec les PC portables Asus VivoBook Pro 14 et 15 OLED qui s'apprêtent idéalement à un usage pour le multimédia, notamment grâce à la qualité et le confort visuel assurés par leurs écrans.

Pour la partie technique, on a donc un écran OLED 14 pouces de définition 2.8K (2880 x 1800 pixels) ou 15 pouces définition Full HD. Il intègrent la technologie NanoEdge. Ils offrent tous les deux une luminosité maximale de 600 nits et affichent une colorimétrie 100 % DCI-P3 pour des couleurs plus vraies que nature.

La partie hardware se compose d'un processeur quadcore Intel Core i5-11300H de 11ème génération cadencé à 3,1 GHz (boost 4,4 GHz), couplé à un GPU intégré Intel Iris Xe Graphics, ainsi que 8 Go de mémoire RAM (16 Go sur le modèle 15 pouces). Sur le modèle 15 pouces, on retrouve une carte graphique dédiée Nvidia GeForce GTX 1650.

La partie stockage est confiée à un SSD NVMe d'une capacité de 512 Go. Enfin, la partie connectique est plutôt bien fournie avec notamment un port USB 3.2 Gen 1 type 1, deux ports USB Type A, un port USB 3.2 Gen 1 type C, un port HDMI, une prise jack 3,5 mm et un lecteur de cartes microSD. Enfin, le tout tourne sous Windows 10 Home et sera en mesure de recevoir la mise à jour Windows 11.

Asus – Zenbook UX425EA-BM189T

On passe à présent à un modèle du constructeur Asus, de la gamme ZenBook cette fois-ci. Le ZenBook UX425EA que l'on trouve à 799 euros est un PC portable multimédia qui propose de belles caractéristiques techniques. Pour commencer, son design est des plus premium. Disponible en plusieurs configurations, le modèle que nous vous présentons est doté d'un processeur Intel core Intel Core i5-1135G7, d'une mémoire RAM de 8 Go, ainsi que d'un SSD de 512 Go.

Pour le système d'exploitation, c'est Windows 10 que l'on retrouve. A noter que ce PC portable Asus ZenBook est éligible à la mise à jour gratuite vers Windows 11. On retrouve en autre une caméra infrarouge pour la reconnaissance faciale, 2 ports Thunderbolt 4 et une carte réseau Wifi 6. Enfin cet Asus ZenBook 14 arbore un écran NanoEdge avec cadre fin et rapport écran/appareil de 90 % pour une expérience visuelle plus immersive. Il représente une solution idéale pour le multimédia mais aussi la bureautique.

Meilleur PC étudiant à moins de 1000 €

Lenovo Chromebook IdeaPad 3

Pour les étudiants à la recherche d'un PC portable à moins de 1 000 euros, le Chromebook Lenovo IdeaPad 3, référence 14IGL05 est un bon choix. Il est disponible aux alentours des 250 euros. A ce tarif, il faut logiquement faire quelques concessions sur quelques fonctionnalités que l'on retrouve les modèles plus onéreux.

Pour commencer, pas de Windows 10, puisque c'est ici le système d'exploitation Chrome OS que l'on retrouve. Ensuite, pour la partie stockage, on a droit à 64 Go type eMMC. Cela dit, il est possible de profiter de 100 Go de stockage en ligne en activant l'offre d'essai d'un an à Google One. Pour l'affichage aussi, on se contente d'un écran LED TN d'une diagonale de 14 pouces au format 16:9 de définition HD 1366 x 768 pixels.

Le processeur Intel Celeron N4020 n'est lui non plus pas une bête de course, et la quantité de mémoire vive de 4 Go ne permettra pas de profiter du multitâches de façon optimale. Cela dit, pour moins de 250 euros, il conviendra parfaitement pour la prise de notes, la rédaction de texte, et les recherches internet. Des tâches indispensables à tout bon étudiant.

Ce Chromebook offre en outre une excellente autonomie capable d'atteindre jusqu'à 10 heures. De quoi tenir une journée de cours avec une seule charge, d'autant plus que le système d'exploitation Chrome OS se charge d'optimiser en permanence les performances de la batterie. La partie connectique est basique mais utile et pratique. Elle se compose de deux ports USB 3.1, deux ports USB Type C, un lecteur de carte microSD et un combo jack audio/micro. On retrouve aussi une webcam HD 720p, pratique pour les visioconférences. Pour ce tarif contenu, un PC tout de même adapté selon nous, aux besoins de la plupart des étudiants en 2021.

Asus R415JA-EK143T

Si votre budget avoisine les 500 euros, ce modèle pourrait convenir à vos besoins. Le Asus R415-JA-EK143T est proposé à 529,95 € du coté d'Electro-Depot qui l'affiche à ce tarif avantageux dans un pack comprenant une souris filaire Asus et une sacoche de transport.

Ce PC portable à moins de 1 000 euros conviendra aux étudiants qui souhaitent un ordinateur également adapté pour le multimédia occasionnel. La partie hardware se compose d'un processeur dual core Intel Core i3-1005G1 à 1,2 GHz ( 3,4 GHz en mode turbo), couplé à une mémoire RAM de 4 Go DDR4 on board + 4 Go DDR4 SODIMM. Pour le stockage, il faut compter sur un SSD M.2 NVMe PCIe d'une capacité de 512 Go.

On retrouve le système d'exploitation Windows 10, avec une comptabilité assurée vers Windows 11. La partie connectique n'est pas en reste avec 2 ports USB 2.0, un port USB 3.0, un port USB 3.1 Type-C (Gen1), un port HDMI 1.4 et un emplacement pour carte SD. Son écran mat NanoEdge à bords fins de 14 pouces offre une définition Full HD, 45% NTSC 200cd/m² ainsi qu'un filtre antireflet, très utile pour un usage en extérieur.

Asus Vivobook 14

On continue notre sélection des meilleurs PC portable à moins de 1 000 euros avec l'Asus Vivobook E410MA-EK971TS. Il est disponible à 399,99 € sur Rue du Commerce dans un pack comprenant une sacoche de transport, une souris ainsi que la suite bureautique Microsoft Office 365 offerte pendant un an. Pour ce petit prix, vous avec un PC adapté aussi bien à la bureautique qu'au multimédia occasionnel.

Concernant les caractéristiques techniques de ce PC portable, on retrouve un écran de 14 pouces d'une définition Full HD. Sous le capot, on a un processeur Intel Pentium N5030 (4 cœurs x 3,10 GHz) couplé à un SSD d'une capacité de 128 Go et une mémoire RAM de 4 Go (DDR4 2400 MHz). Le tout tourne sous Windows 10 Home. Facilement transportable, il a des dimensions de 32,5 x 21,7 x 1,8 cm pour un poids de 1,3 kg.

Asus ZenBook 13″ OLED

Enfin, on clôture notre sélection des meilleurs PC à moins de 1 000 euros avec cet ultra portable Asus ZenBook 13 OLED. Il est actuellement disponible à dans sa configuration embarquant un SSD NVMe au format M.2 de 256 Go pour 849,99 €.

Pour en venir à ses caractéristiques techniques, ce nouveau Asus ZenBook 13 OLED est doté d'un écran OLED non tactile de 13,3 pouces de définition Full HD 1920 x 1080 pixels avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et un ratio écran/façade de 88%. Sous le capot, on retrouve le processeur Intel Core i5-1135G7, 2.4 GHz (8M Cache, jusqu'à 4.2 GHz, 4 cœurs) couplé à une puce GPU Intel Iris Xe Graphics intégrée. La mémoire RAM allouée est de 8 Go.

La partie connectique se compose de 2 ports USB-C, un port USB-A, un port HDMI 2.0, un slot carte Micro-SD ainsi que deux ports ThunderBolt 4 pour l’alimentation, l’affichage et la connexion. Le tout tourne sous Microsoft Windows 10 Edition Home à 64 bits et compatible avec la mise à jour Windows 11. Pour plus d'informations, vous pouvez lire notre test complet de l'Asus ZenBook 13 OLED.

Quelles différences entre un PC gamer, PC bureautique, multimédia

Les principales différences entre les PC portables gamers, bureautique et multimédia sont caractérisées par les composants qu'embarquent ces différents appareils. Pour ce qui est de l'autonomie, les PC portables destinés à un usage bureautique et multimédia sont souvent plus endurants que ceux dédiés pour le gaming. Exploitant moins de ressources, ils ont logiquement la capacité d'offrir une meilleure autonomie. Le poids et la taille sont également des éléments qui différencient les PC portables de ces trois catégories d'usages.

Un PC pour la bureautique ou pour le multimédia aura tendance à proposer un cadre plus fin, un poids moins élevé que ceux des PC portable dédiés au jeu. Logique puisque dans la grande majorité des cas, ils embarquent l'essentiel des composants, sans intégrer des périphériques spécifiques que l'on retrouve dans les PC portables gamer (carte graphique dédiée, système de refroidissement…).

Enfin, si les modèles dédiés aux gaming sont plus imposants, plus lourds et sont moins autonomes que ceux adaptés à la bureautique ou au multimédia, ils ont l'avantage de pouvoir couvrir tous les besoins. Bureautique, multimédia, jeu, navigation… Le seul bémol que l'on pourrait trouver ce serait au niveau de la mobilité, puisqu'il ne sont pas aussi facilement transportables que les PC portables s'adaptant à la bureautique ou au multimédia.

Un PC multimédia peut lui aussi être un choix pertinent lorsqu'il s'agit de s'en servir pour un usage professionnel, multimédia ou bureautique et peut donc faire office de double emploi. Pour terminer, les PC portables dits bureautique sont quant à eux les plus limités. S'ils sont les plus abordables, leurs fonctionnalités sont assez limitées et il est difficile dans la majorité des cas de s'en servir dans un autre type d'usage pour lesquels ils sont à la base conçus. Le meilleur compromis est donc un PC portable multimédia, facilement transportable, pouvant faire tourner quelques jeux à l'occasion et servir également dans le cadre professionnel.