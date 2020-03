Meilleurs processeurs : quel modèle choisir en 2020 ?

Vous cherchez un processeur pour équiper votre nouvel ordinateur ? Malheureusement, entre les nombreux CPU commercialisés par des les deux géants du secteur, Intel et AMD, vous êtes complètement perdu ! On va vous aider à y voir plus clair grâce à notre sélection des 10 meilleurs processeurs de 2020. Suivez le guide !

Les meilleurs processeurs pas chers

AMD Ryzen 5 2600

On commence ce guide d’achat avec le Ryzen 5 2600 d’AMD. Très abordable, le CPU s’appuie sur l’architecture Zen, sur 6 cœurs, un cache de 16 Mo, 12 threads et une fréquence de base de 3,4 GHz (jusqu’à 3,9 GHz via le mode Boost). Enfin, il est accompagné d’un système de refroidissement efficace et silencieux.

Gravé en 12 nm, le Ryzen 5 2600 d’AMD est idéal pour faire tourner des logiciels bureautique standard. Il s’annonce par contre un peu décevant dans le domaine du gaming. Le processeur est disponible au prix de 135 euros sur un site de e-commerce comme Amazon.

Les points forts :

Son petit prix

Sa polyvalence

Le système de refroidissement intégré

AMD Athlon 200GE

On enchaîne avec l’Athlon 200GE d’AMD. Vendu sous la barre des 60€, le CPU s’impose comme une excellente alternative aux processeurs Intel Pentium. Modeste, il se contente de 2 cœurs, d’un cache de 4 Mo et de 4 threads. C’est le processeur parfait pour animer les machines les moins exigeantes et contenter les usagers les moins gourmands. Avec un Athlon 200GE, vous pourrez confortablement faire de la navigation, de la bureautique de base et regarder des séries et des films en streaming.

Les + :

Le mini prix

Une faible consommation d’énergie

AMD Ryzen 7 2700X

Disponible aux alentours des 180 euros, le CPU d’AMD est basé sur l’architecture Zen+ et dispose de 8 cœurs, 16 threads, d’un cache de 16 Mo et d’une fréquence allant de 3,7 à 4,3 GHz. C’est idéal pour faire tourner des logiciels de bureautique, voire des jeux pas trop gourmands. Gravé en 12 nm, le processeur se distingue par un excellent système de refroidissement, le Wraith Prism, et des performances très correctes en multitâche grâce ses 16 threads

Les atouts :

16 threads à petit prix

Un bon système de refroidissement

Intel Core i3-9100F

Avec ses 4 cœurs, ses 4 threads, une fréquence située entre 3,6 GHz et 4,2 GHz, et un cache de 6 Mo, le CPU d’Intel se distingue par des performances polyvalentes, même dans le domaine du gaming, et une consommation électrique plutôt réduite. C’est l’un des meilleurs rapports qualité prix du marché si les usages de votre ordinateur s’annoncent variés mais modestes. Le processeur est proposé sous la barre des 100 euros chez la plupart des revendeurs. Parfait pour les professionnels dont le budget n’est pas illimité.

Les atouts :

Un boost de fréquence à 4,2 GHz

Ultra polyvalent

Bon rapport qualité prix

Intel Pentium G5400

Disponible aux alentours des 65 euros, notamment sur Amazon, ce CPU d’entrée de gamme promet des performances décentes pour faire un peu de consultation web et de bureautique. Les utilisateurs férus de gaming ou de traitement de l’image risquent par contre rapidement de se sentir à l’étroit.

Le processeur se contente en effet de 2 cœurs, d’un cache de 4 Mo, de 4 threads et d’une fréquence plafonnée à 3.70 GHz. Basée sur l’architecture Intel Coffee Lake, la Pentium reste l’une des reines de configuration bureautique à petit prix.

Les + :

Un prix défiant toute concurrence

Parfaite pour la bureautique

Les meilleurs processeurs pour le gaming

AMD Ryzen 5 3600X

Avec ses 6 cœurs, 12 threads, une fréquence oscillant entre 3,8 et 4,4 GHz,et une mémoire cache plutôt confortable de 32 Mo, le Ryzen 5 3600X est l’un des meilleurs CPU destiné aux amateurs de gaming. Basé sur l’architecture Zen 2 et la gravure en 7 nm, le processeur offre des performances élevées pour un prix contenu et situé sous la barre des 200 euros.

Côté bureautique, le CPU propose une expérience correcte. C’est la solution parfaite pour les gamers qui ne souhaitent pas vider leur compte en banque pour équiper leur nouvelle machine.

Les points forts :

Un prix contenu

Optimisé pour le jeu vidéo

Intel Core i7-9700K Coffee Lake

Vendu autour des 450 euros, le Core i7-9700K d’Intel est un puissant CPU sans concession. Avec ses 8 cœurs, ses 8 threads cadencés entre 3,6 et 4,9 GHz, ses 12 Mo de mémoire cache, il surclasse les AMD Ryzen 5 3600X dans le domaine de la bureautique et du jeu vidéo. C’est le CPU parfait pour les gamers à la recherche de vélocité et de puissance.

Les atouts :

Un prix en baisse par rapport à son lancement

Performances gaming et applicatif accrue

Intel Core i9 9900Kf

Pour les joueurs les plus exigeants, on vous conseille d’opter pour le CPU Intel Core i9 9900Kf. Avec ses 8 cœurs, 16 threads, un cache de 16 Mo et des fréquences allant de 3,6 GHz à 5 GHz en mode boost, c’est l’un des meilleurs processeurs développés par Intel. Aussi adapté aux gamers qu’aux professionnels les plus pointus, le CPU est vendu dans les 550 euros sur la toile, notamment sur Amazon ou LDLC. Attention, le CPU se fait par contre remarquer par sa consommation énergétique plutôt élevée, inévitable vu les performances de la bête.

Les + :

Une fréquence de 5 GHz avec le mode turbo

Des performances polyvalentes

16 threads

Les meilleurs processeurs pour les professionnels de l’image

AMD Ryzen 9 3950X

On arrive dans le domaine des processeurs réservés aux ordinateurs professionnels dédiés au traitement de l’image et au montage vidéo. Avec sa gravure en 7 nm, ses 16 cœurs, 32 threads, une fréquence oscillant entre 3,5 GHz et 4,7 GHz avec le mode Boost, le CPU d’AMD promet des performantes ultra élevées, notamment dans le domaine de l’applicatif lourd.

Le processeur reste par contre un peu en retrait dans le domaine du jeu vidéo par rapport aux composants Intel sur le même segment tarifaire. Basé sur l’architecture Zen 2, le CPU est vendu autour des 850€. Á réserver aux pros.

Les points forts :

Une puissance de calcul élevée

Une consommation contenue vu les performances

Intel Core i9-9980XE

Place au top du top de ce guide d’achat ! Avec ses 18 cœurs, ses 36 threads, une fréquence allant de 3 à 4,5 GHz, et un confortable cache de 24,75 Mo, le Core i9 9980XE 4 est le processeur rêvé des professionnels qui ont besoin d’un ordinateur performant, stable et d’une grande puissance de calcul. Sans surprise, Intel vend le CPU au prix fort : plus de 2000 euros !

Les + :

36 threads

Un boost fréquence à 4,5 GHz

🤔Quel processeur choisir en fonction des usages ?

Dans ce guide d’achat, nous avons divisé les différents processeurs du marché en 3 catégories distinctes : les CPU dédiés aux machines les plus modestes (et moins chères), les composants parfaits pour le gaming, et les monstres de puissance uniquement destinés aux ordinateurs pros.

Avec un processeur d’entrée de gamme, vous pourrez sans problème utiliser votre PC pour surfer sur Internet, écouter de la musique, regarder des séries et des films en streaming, ou faire du traitement de texte. Sans surprise, les CPU de la section gaming sont réservés aux fans de jeux vidéo.

Si vous vous servez de votre PC pour jouer en ligne ou en local, on vous conseille d’opter pour un CPU de la liste. Enfin, les processeurs pour les pros concernent surtout les PC destinés à l’applicatif lourd, comme le traitement ou le montage de vidéos ou des logiciels de conception 3D.

🤷‍♂️Combien de coeurs et de threads pour un processeur ?

L’un des critères importants lors de l’achat d’un processeur est le nombre de cœurs et de threads. Un CPU (Central Processing Unit) est composé de cœurs. Chaque cœur permet de traiter une ou des instructions. Plus un CPU est bardé de cœurs, plus il peut exécuter des commandes en simultané. Si vous comptez ouvrir plusieurs programmes en parallèle et exécuter des tâches en simultané, vous aurez besoin de plusieurs cœurs.

Pour un usage bureautique modéré, 2 à 6 cœurs sont suffisants. Pour les gamers et le pros, optez pour des CPU avec un minimum de 8 cœurs pour être à l’aise. Les threads sont les tâches ou processus gérés par les cœurs d’un processeur. Plus d’un CPU est équipé de threads, plus ses cœurs pourront exécuter des tâches en parallèle.

C’est une notion concomitante à celle de cœurs. Si un processeur offre 2 cœurs/ 4 threads, alors chaque cœur peut traiter simultanément 2 threads. Les PC basiques se contenteront de 4 à 8 threads. Les machines plus sophistiquées ont plutôt besoin de 12 ou 16 threads.

💰Quels sont les différents prix moyen en fonction des processeurs ?

Pour un usage bureautique classique, vous devriez trouver votre bonheur entre 50 et 200 euros, en fonction des performances recherchées. Pour élaborer un PC de gamers, comptez entre 200 et 650 euros. Enfin, les CPU pour des machines professionnelles avec de bonnes performances sont tarifés entre 800€ et 1200 euros. Certains modèles, ultra puissants, peuvent dépasser ce tarif. Attention, 90% des usagers n’ont pas besoin de mettre autant d’argent dans un CPU.