Meilleurs PC portables : quel modèle choisir en 2020

Il est temps d’acheter un nouvel ordinateur portable, mais la multitude d’offres et la diversité des modèles peuvent porter à confusion et rendre votre choix difficile. L’achat d’un ordinateur portable se révèle être bien plus compliqué que l’achat d’un ordinateur fixe. Si pour le second, les possibilités de mise à niveau matérielles sont quasi infinis, on ne peut pas en dire autant en ce qui concerne un PC portable. D’où l’intérêt de ne pas se tromper et faire le bon choix d’entrée de jeu.

Les meilleurs PC portables pour la bureautique

Acer Chromebook CB3-431-C64E

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER SUR AMAZON

Pour un budget de 250 euros, ce PC portable propose un excellent rapport qualité prix. Il tourne sous le système d’exploitation Chrome OS, optimisé pour l’apprentissage et le travail. Avec un démarrage ultra rapide de 8 secondes, il se révèle être un compagnon idéal pour les étudiants.

Son écran de 13.9 pouces d’une définition Full HD de 1920 x 1080 pixels lui permet d’être transporté facilement sans être encombré. De plus, il embarque 4 Go de mémoire vive et 32 Go de stockage interne eMMC. Coté hardware, on retrouve un processeur entrée de gamme Intel Celeron N3160 épaulé par une puce graphique intégrée Intel HD Graphics 400.

La partie connectivité est sans être extraordinaire plutôt bonne puisqu’on a 1 port HDMI, et 2 ports USB 3.0. Enfin, sa batterie d’une capacité de 3 920 mAh lui assure une autonomie pouvant atteindre jusqu’à 14 heures.

Les points forts de ce produit :

Son prix

Son écran Full HD

Sa portabilité

Acer Swift 1 SF114-32-P6M2

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER SUR CDISCOUNT

Le Acer Swift 1 SF114-32-P6M2 est un PC portable dédié à un usage basique et bureautique. Il affiche une dalle IPS Full HD avec un système anti-éblouissement offrant des angles de vision élevés et un temps de réponse de 25 ms. Doté d’un SSD de 64 Go, il embarque un processeur Intel Pentium Silver N5000 / cadencé à 1.1 GHz couplé à 4 Go de mémoire vive et une puce graphique dédié Intel UHD Graphics 605.

Avec un design premium grâce à son châssis tout en métal, ce PC portable pour moins de 350 euros vous offre les performances dont vous avez besoin. Le tout tourne sous Windows 10 Home 64 bits en mode S et offre une autonomie pouvant atteindre jusqu’à 17 heures en utilisation.

Les + du produit :

Design premium avec châssis en métal

Sa dalle IPS Full HD

Lecteur d'empreintes digitales intégré pour un niveau de sécurité accru

Asus VivoBook S-14-S412

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER SUR BOULANGER

Ce PC portable représente un excellent compromis entre un usage dédié pour la bureautique et le multimédia occasionnel. Il arbore un écran LCD 14 pouces de définition Full HD (1920 x 1080 px) avec des bordures particulièrement fines. Avec un processeur Intel Core i3-7020U : 2,3 Ghz / 2 coeurs / 3 mo de cache, 8 Go de mémoire vive et un SSD de 256 Go, ce PC tournant sous Windows 10 cet ordinateur est à conseiller, en particulier, à des étudiants dont le budget est serré.

Coté connectique, on est plutôt gâtés puisqu’on retrouve sur le côté gauche de la machine, une entrée pour l’alimentation, un port HDMI, un port USB type A (3.1), un port USB type C (3.1), et une prise combo jack entrée ligne / sortie casque. Sur la tranche droite, on trouve un port microSD, un témoin d’état batterie faible, un témoin d’état marche / arrêt / veille, un port USB type A (2.0) et un slot pour les dispositifs de sécurité.

Les points forts de ce produit :

Ecran Full HD 14 pouces (35,6 cm)

Poids de seulement 1,5 kg

Stockage SSD 256 Go

Mémoire vive de 8 Go

Les meilleurs PC portables polyvalents multimédia

Microsoft Surface Pro 7

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER SUR AMAZON

Outil professionnel très performant, la Microsoft Surface Pro 7 peut également être utilisée dans le cadre du multimédia. Ce PC hybride se transforme également en tablette. Le clavier Signature Type Cover vous permet de facilement passer du mode tablette au mode PC portable pour une mobilité et une facilité d’utilisation optimale dans les tâches professionnelles.

Côté connectique, elle dispose du Bluetooth, d’un port USB 3.0 et du Wi-Fi. La tablette a une autonomie de 10,5 heures, mesure 20 x 29,2 cm et pèse 776 grammes. Enfin, la Microsoft Surface Pro 7 présentée ici embarque un SSD de 256 Go ainsi que 8 Go de mémoire vive.

Les points forts du produit :

Usage professionnel et multimédia

PC Hybride 2 en 1

Facile à emporter

Lenovo Ideapad C340-14IWL-461

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER SUR AMAZON

Si vous cherchez un PC portable compact, polyvalent destiné au multimédia, ce Lenovo Ideapad C340-14IWL est un excellent choix. Il repose sur le système d’exploitation Windows 10 et est également convertible. Il passe facilement d’un mode PC portable à un usage type tablette.

Son écran tactile de 14 pouces peut être utilisé avec le stylet numérique qui vous permet de capturer les moindres moments d’inspiration et de prendre des notes à la volée, où que votre vie trépidante vous mène. Il embarque un CPU Intel Core i5-8265U, 8 Go de mémoire vive ainsi qu’un SSD de 256Go avec carte graphique intégrée Intel HD Graphics.

Coté connectivité, on a droit à 2 ports USB 3.1 Type A, 1 port USB type C, et une port HDMI 1.4b. Sa batterie vous permet de l’utiliser une journée entière et intègre la technologie RapidCharge permettant une recharge à 80 % en tout juste une heure.

Les points forts de ce PC portable :

Stylet + Fingerprint + Cache Webcam + Clavier rétroéclairé

Convertible en tablette

Rapide, puissant et réactif

Apple MacBook Air 13.3

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER SUR CDISCOUNT

Si vous êtes plutôt Mac, vous pouvez vous tourner vers le MacBook Air 13.3 ! Nous avons sélectionné ici la variante la plus accessible proposée pour 869.99 euros sur Cdiscount. Ce dernier embarque le processeur Intel Core I5 (5ème génération) 1.8 GHz avec 8 Go de RAM.

On retrouve un écran 13.3″ d’une définition de 1440 x 900 pixels (WXGA+). La mémoire interne est de 128 Go via SSD PCIe et on a droit pour la partie graphique à une puce Intel HD Graphics 6000. L’autonomie de ce PC est clairement son point fort puisqu’il peut tenir avec une seule charge jusqu’à 12 heures. La partie connectique est plutôt bien fournie puisqu’on a droit à 2 ports USB 3.0, une sortie casque, et un port Thunderbolt 2. Le tout tourne sous Apple macOS Mojave 10.14.

Les points forts du produit :

Une excellente autonomie

Son système d’exploitation mac OS

Sa connectique

Dell XPS 15-7590

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER SUR AMAZON

On ne présente plus Dell pour la qualité de ses PC aussi bien portables que fixes. Le dernier modèle XPS 15 7590 est un modèle haut de gamme destiné aux personnes les plus exigeantes. Il arbore un superbe écran OLED de 15.6 pouces UltraThin Ultra HD 4K (3 840 x 2 160) offrant 100 % des couleurs Adobe RVB

Il intègre les derniers composants haut de gamme tels que le processeur Intel Core i7-9750H couplé à la carte graphique Nvidia GTX1650Ti 4GB et 16 Go de mémoire vive. La partie connectivité n’est pas en reste puisque ce modèle XPS 15 de 2019 propose 1 port HDMI, 2 ports USB 3.0, et 1 port VGA.

Les points forts de ce produit :

Son écran 4K UHD

Son processeur Intel Core i7-9750H (9ème génération)

Sa carte graphique dédiée Nvidia GTX1650Ti 4GB

Les meilleurs PC portable gaming

Acer Nitro 5 AN515-54

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER SUR CDISCOUNT

Pour un budget de 800 euros, vous pouvez acquérir un PC portable pour le jeu. Le PC Portable 15,6 » Acer Nitro 5 AN515-54 embarque un processeur Intel Core i5 (9ème génération) 9300H / 2.4 GHz couplé à 8 Go de mémoire RAM et une carte graphique Nvidia GTX 1660Ti 6Go.

L’affichage est assuré par un écran 15.6 pouces de définition Full HD 1920 x 1080 pixels avec fonctions anti-éblouissement, ComfyView, et un taux de réponse de 25 ms. Tournant sous Linux, ce PC gamer offre un affichage à 300 nits de luminosité couvrant ainsi jusqu’à 72 % de la norme NTSC.

Les points forts du produit :

Bonne autonomie

Ecran anti-éblouissement

Taux de rafraîchissement de 144 Hz

Asus ROG Strix Scar III

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER SUR AMAZON

Taillé pour le jeu, le PC portable Asus ROG Strix Scar II est commercialisé aux alentours des 2000 euros. Ce PC portable embarque un processeur Intel Core i7-9750H 9ème génération épaulé par 16 Go de mémoire vive et un HDD de 1 1To couplé à un SSD de 256Go. La partie graphique est animée par une carte Nvidia RTX 2070 avec 8 Go dédiés.

Son écran de 15.6 pouces propose une définition FHD triple NanoEdge, un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 3ms. Il est équipé de la technologie Firecuda (8Go de SSHD) qui permet d’augmenter les performances du disque HDD de 30% en terme de rapidité de lecture/écriture. Pour la partie connectivité : 4 ports USB, 1 port HDMI, et les technologies Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 (Dual band), Wi-Fi, Bluetooth.

Ses points forts :

Grande capacité de stockage

Processeur Intel de dernière génération

4 ports USB

Razer Blade Pro 17

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER SUR AMAZON

Modèle très haut de gamme, ce PC propose une des meilleures fiches techniques du moment. Il embarque le puissant processeur 9ème génération Intel Core i7-9750H, et les cartes graphiques de la gamme NVIDIA GeForce RTX 2080 (8Go dédiée) avec les technologies de Ray Tracing offrant un rendu de qualité cinématographique. Il est également conçu pour lancer des jeux AAA exigeants en performance sans latence.

Son écran Full HD de 17.3 pouces propose un taux de rafraîchissement de 144 Hz assurant un affichage fluide avec des bords ultra fin et un affichage optimisé. Coté connectivité, ce PC portable intègre un port USB 3.2 Gen 2, 2.5 Go Ethernet, lecteur de carte SD UHS-III, Wi-Fi 6 (802.11ax), Windows Hello et Thunderbolt 3. En outre, il embarque 16 Go de mémoire vive, extensible jusqu’à 32 Go. et offre 512 Go de stockage en SSD.

Les points forts :

Carte graphique dédiée très puissante

Grand écran de 17.3 pouces avec taux de rafraîchissement de 144 Hz

Partie connectique complète

Acer Predator Triton 500

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER SUR AMAZON

Pour les inconditionnels de jeu, l’Acer Predator Triton 500 représente en quelques sorte la Rolls des PC portables dédiés au gaming. Avec un processeur Intel Core i7 de 9e génération et une carte graphique RTX 2070, cette machine de guerre propose une finesse extrême avec un châssis de 18 mm d’épaisseur seulement.

La partie hardware est composé d’un CPU Intel Core i7 8750H épaulé par 16 Go de RAM, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2070 et un SSD d’une capacité de 1 To. Très complet au niveau de la connectique on retrouve un port USB Type-C 3.1 compatible Thunderbolt, trois ports USB Type-A 3.1, un port HDMI, une entrée RJ45, un Mini DisplayPort et une prise micro et casque pour couronner le tout.

Les + de ce produit :

Écran d’excellente qualité

Carte graphique et CPU efficaces en jeu

Clavier agréable d’utilisation

🤔Quel usage pour le choix d’un PC portable ?

Bureautique : ce sont les ordinateurs portables les plus accessibles au niveau de leur prix, et le budget à consacrer pour acquérir un « netbook » est relativement faible et n’excède généralement pas les 500 €. Les PC portables dans cette catégorie sont également les moins performants et sont destinés aux personnes ayant pour principale utilisation la bureautique (traitement de texte, tableurs, clients de messagerie) ou le surf sur Internet.

Nomade : si vous êtes du genre à vous déplacer très souvent, ce type de PC portable vous conviendra le mieux. Les PC portables nomades qu’on apelle aussi ‘ultrabook » se destinent donc aux personnes qui veulent s’en servir dans toutes circonstances, en voyage, en vacances ou pour toute autre occasion. Ils sont généralement de petite taille et leur poids (devant être des plus léger) est l’un des principaux critère dans leur choix.

Multimédia : leur utilisation touche un grand nombre de personnes. En général, les ordinateurs portables destinés au multimédia sont fait pour la vision des vidéos, tout comme les travaux de création graphique et vidéo. Les fans de jeu vidéo peuvent aussi en profiter, à condition que ce soit pour une utilisation occasionnelle.

Gamer : avec des caractéristiques techniques très poussées, les PC portables pour les joueurs sont destinés à faire tourner les derniers jeux. Ils embarquent en général un processeur puissant avec une quantité de mémoire RAM élevée faire tourner sans ralentissement les jeux gourmands en ressources graphiques.

Professionnel : principalement utilisé dans le cadre professionnel, c’est un PC qui allie performance, permettant le multitâche et est à la fois facile à transporter.

🔎Quelle est la quantité de mémoire RAM recommandée pour un PC portable ?

La quantité de mémoire vive aussi appelé RAM à accès aléatoire est importante car elle épaule le processeur afin de traiter plusieurs tâches à la fois. Pour le calcul de base, un minimum de 2 Go est requis, mais 8 Go ou plus sont recommandés si vous travaillez avec des logiciels graphiques destiné au montage photo vidéo. La plupart des ordinateurs portables sont équipés de 4 Go ou 8 Go pré-installés, quand certains embarquent jusqu’à 64 Go.

🤷‍♂️Quel processeur choisir entre AMD et Intel ?

Sans doute l’un des composants les plus importants à prendre en compte lors de l’achat de votre PC portable, afin d’en déterminer sa puissance le processeur est la base de ce dernier. Les PC portables entrée de gamme sont souvent équipé d’un processeur dual core, ceux milieu de gamme quad-core et ceux les plus haut de gamme peuvent intégrer un processeur hexa-core.

Au delà de la fréquence à laquelle est cadencé un processeur, le plus important à retenir est sa mémoire cache. Plus celle-ci est élevée, plus le PC portable gagne en réactivité. Ainsi, pour un PC portable destiné au multimédia ou à des tâches professionnelles, 6 Mo sont recommandés, pour la bureautique et internet, 2 Mo suffisent. Pour les PC portables qui se destinent au jeu, une quantité de mémoire cache de 8 Mo ou plus est clairement recommandée.

Intel, leader du marché des processeur pour PC et PC portable propose dans l’ensemble trois gammes facilement mémorisables. Intel Core i3, i5 et i7. Dans l’entrée de gamme, les Atom et dual-core Pentium i3 équipent généralement les PC portables ayant une utilisation basique telle que la bureautique ou la navigation internet. Les PC tournant avec des processeurs Core i5 (2 à 4 cœurs) représentent le milieu de gamme et sont plus polyvalents alors que les Core i7 et i9 (4 à 6 cœurs) sont les plus puissants et sont destinés aux PC portables dédiées pour le jeu ou pour la création graphique / vidéo de haut vol.

AMD, principal concurrent de Intel équipe aussi les PC portables avec une gamme de processeurs bas prix se déclinant de l’E2 à l’A9. Le constructeur à récemment lancé les Ryzen, des processeurs offrant désormais des performances comparables à leurs équivalents Intel.

📏Quelle taille d’écran choisir pour un PC portable ?

La taille de l’écran d’un PC portable peut varie de 11 à 17 pouces, mesurée en diagonale. Un écran plus grand est idéal pour jouer, regarder des films, éditer des photos et des vidéos et afficher des documents côte à côte. Attention cela dit, un grand écran peut également augmenter la taille globale, le poids et la consommation d’énergie d’un PC.

💽Que type de stockage choisir sur un PC portable ?

Il existe 3 options de stockage: SSHD, SSD et HDD. Les plus courants sont les modèles avec HDD (disque dur normal), étant les plus accessibles de par leur bas prix. Cependant, nous vous recommandons de vous tourner vers les modèles équipés de SSD. Ils sont certes un peu plus chers, mais également beaucoup plus rapides et plus durables que les disques durs classiques. SSHD est un hybride entre les deux, qui combine un disque dur HDD avec la vitesse SSD.

Grâce à cette ingénieuse combinaison, vous profitez des avantages des disques durs HDD classiques et ceux des SSD, à savoir un coût de revient au stockage beaucoup moins élevé que celui d’un SSD tout en gardant une grande rapidité en lecture et écriture des données.

🎨Carte graphique intégrée ou dédiée ?

La plupart des processeurs que l’on retrouve sur les PC portables sont livrés avec des cartes graphiques intégrées. Les derniers modèles de ces puces sont généralement suffisamment puissants pour exécuter des jeux exigeants des ressources graphiques moyennes.

Cependant, si vous souhaitez tirer le meilleur parti dans votre expérience de jeu, avec plus de détails, vous devrez vous tourner vers un ordinateur portable qui embarque une carte graphique dédiée, c’est-à-dire une puce séparée avec sa propre mémoire vidéo.

💰Quel budget consacrer pour un PC portable ?

Nous avons vu en détails les critères les plus importants à prendre en compte avant l’achat d’un PC portable, vient à présent la question du budget alloué pour son acquisition. Ainsi, pour une utilisation basique ou dans le cadre de la bureautique, on peut facilement trouver des modèles entre 350 et 500 euros.

Si vous envisagez d’utiliser votre PC portable dans le cadre du multimédia, embarquant un processeur milieu de gamme tel qu’un Core i5, un budget compris entre 600 et 900 euros devrait faire l’affaire. Pour les PC portables dédiés aux professionnels, comptez un budget avoisinant les 1000 euros.

Enfin, les joueurs désirant profiter de la portabilité d’un PC capable de faire tourner les derniers jeux sans trembler devront, pour avoir une machine digne de ce nom débourser au moins 1500 euros. Une fois tous ces éléments pris en compte, difficile de vous tromper pour le budget à consacrer à l’achat d’un PC portable.