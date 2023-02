Meilleures tablettes Samsung : quelle tablette choisir ?

Samsung propose un large choix de tablettes. Quel modèle a le meilleur rapport qualité-prix ? Laquelle est la plus performante ? Face à toutes les versions disponibles, faire le bon choix n’est pas forcément évident. Dans ce comparatif, vous retrouverez notre sélection des meilleures tablettes Samsung.

Sélection des meilleures tablettes Samsung

Le marché des tablettes tactiles est depuis longtemps dominé par Apple et ses incontournables iPads mais Samsung occupe une solide 2ème place et ne cesse d’augmenter ses ventes. Le groupe coréen mise en effet sur des tablettes Android performantes qui rivalisent sérieusement avec les iPads dernière génération.

Les tablettes tactiles peuvent être des alternatives intéressantes aux smartphones mais aussi aux ordinateurs. Moins lourdes et moins volumineuses qu’un ordinateur portable, elles fonctionnent soit à l’aide du Wifi, soit avec une connexion 5G. Vous pouvez ainsi les utiliser pour naviguer sur internet, traiter des e-mails, créer et consulter des documents ou encore profiter de fichiers multimédia.

Découvrez notre sélection des meilleures tablettes Samsung dans ce guide.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

En 2022, Samsung dévoilait sa dernière génération de tablettes tactiles, les Galaxy Tab S8, S8+ et S8 Ultra.

La Galaxy Tab S8 Ultra adopte un format inédit. En effet cette tablette haut de gamme est dotée d’un grand écran de quasiment 15 pouces (14,6 pouces). C’est donc la tablette Android la plus grande du marché. Sa dalle AMOLED d’une résolution de 2960 x 1848 pixels affiche un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Équipé du puissant processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra est clairement une bête de course. La tablette tactile est dotée de deux capteurs photo de 13 et 6 mégapixels à l’arrière et d’un double capteur (un grand-angle et un ultra grand-angle) de 12 mégapixels à l’avant. C’est donc une tablette idéale pour faire des visioconférences.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test du Samsung Galaxy Tab S8 Ultra.

Les + Les - Tablette légère et fine Prix élevé Très bel écran Autonomie un peu décevante Stylet S-Pen fourni

Samsung Galaxy Tab S8+

Affichée à un prix plus abordable que la S8 Ultra, la Samsung Galaxy Tab S8+ succède à la S7+ sortie en 2020. Elle reprend les mêmes bases que le précédent modèle tout en apportant des améliorations non négligeables.

La tablette reste dotée du même écran tactile AMOLED de 12,4 pouces avec un taux de rafraîchissement maximal à 120 Hz. Elle intègre néanmoins le nouveau processeur Snapdragon 8 Gen1 de Qualcomm, une puce haut de gamme ultra puissante.

La Samsung Galaxy Tab S8+ est équipé de deux modules photo à l’arrière, un grand-angle de 13 Mpx et un ultra grand-angle de 6 mégapixels. Quant à lui, le module frontal passe à 12 Mpx.

Les + Les - Bonnes performances Autonomie qui n’a pas été améliorée Bel écran

Samsung Galaxy Tab S7+

Même si elle est sortie en 2020, la Samsung Galaxy Tab S7+ reste aujourd’hui encore une très bonne tablette qui se présente en alternative solide à l’iPad Pro.

La Galaxy Tab S7+ est dotée d’un écran AMOLED de 12,4 pouces qui a un taux de rafraîchissement maximal à 120 Hz et profite d’une résolution de 2800 x 1752 pixels.

Avec son processeur Qualcomm Snapdragon 865+ (7nm), c’est une tablette performante. Côté photo, les capteurs sont un peu moins bien que les modèles plus récents mais ils n’ont pas à rougir. Le capteur selfie fait 8 mégapixels tandis que les 2 capteurs arrière font 13 Mpx en f / 2.0 et 5 MP en ultra grand angle de f / 2.2.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test de la tablette Samsung Galaxy Tab S7+.

Les + Les - Bel écran Un peu faible niveau photo Puissance toujours bonne pour un ancien modèle Tarif plus accessible pour du haut de gamme

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Sortie quelques temps après la Samsung Galaxy Tab S7+, cette ”Fan Edition” se veut moins chère en gardant plus ou moins la même qualité pour l’utilisateur. On retrouve donc une tablette Samsung avec toujours d’excellentes finitions, un design haut de gamme et un stylet fourni directement dans la boite. Avec seulement 608 grammes sur la balance, elle est particulièrement agréable à utiliser.

Son écran est une dalle LCD de 12,4 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Niveau puissance, on retrouve un processeur Snapdragon 778G avec 6 Go de mémoire vive. La batterie de 10 090 mAh permet d’obtenir une autonomie d’un peu plus de 17 heures.

Avec son bloc recharge fourni de 25 W, vous pouvez faire une recharge complète en 3 heures mais il est aussi possible de recharger en 45 W (si vous vous procurez un chargeur compatible) pour avoir une recharge complète en moins de 2 heures. Enfin, pour la partie photo, on retrouve à l’arrière un unique module photo de 8 mégapixels et à l'avant une caméra selfie de 5 mégapixels.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test de la tablette Samsung Galaxy Tab S7 FE.

Les + Les - Design réussi Module photo anecdotique Bonne autonomie Processeur peu puissant Stylet fourni

Samsung Galaxy Tab A8

Si vous souhaitez une tablette pas chère, nous vous conseillons de vous tourner vers les modèles qui commencent par la lettre A. C’est donc le cas de la tablette Samsung Galaxy Tab A8, la plus récente des tablettes d’entrée de gamme du constructeur coréen. Ce type de tablette est essentiellement destiné à un usage web et de divertissement.

Niveau design, il est sobre mais réussi avec un corps en aluminium à l’aspect premium. Son poids léger de 500 grammes est un atout pour l’utiliser au quotidien. L’écran est une dalle LCD de 10,5 pouces avec une définition 1080p et un taux de rafraichissement de 60 Hz. Pour faire tourner la machine, on retrouve un SoC d’entrée de gamme, un Unisoc Tiger T618 (12 nm) épaulé par 4 Go de RAM et de 128 Go de mémoire. Rien d’incroyable donc mais suffisant pour des usages de base.

La batterie d’une capacité de 7040 mAh offre 8 heures d’autonomie. Pour la connectique, on retrouve un port carte microSD et SIM, un port USB Type-C, mais aussi un port Jack 3.5 mm. Enfin, la partie photo dispose un capteur photo arrière de 8 mégapixels et d’un capteur avant de 5 mégapixels.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test de la tablette Samsung Galaxy Tab A8.

Les + Les - Rapport qualité-prix Tablette peu puissante Autonomie correct Ecran LCD médiocre Design agréable

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Si vous cherchez le modèle de tablette Samsung le moins cher possible, vous êtes au bon endroit. Comme son nom l’indique la A7 Lite est la version allégée de la tablette A7.

Avec son petit écran de 8,7 pouces (résolution WXGA+ de 1340 x 800 pixels) et son poids de seulement 366 grammes, il s’agit d’un petit modèle qui conviendra pour un usage nomade et aux petites mains. Malgré son petit prix, elle bénéficie tout de même de belles finitions métal. Pour les performances, il faudra se contenter d’un processeur MediaTek Helio P22T couplé à 3 Go de RAM et une batterie de 5100 mAh.

Malgré un prix mini, Samsung a souhaité garder un module photo avec un capteur arrière de 8 mégapixels et un capteur selfie de 2 mégapixels.

Les + Les - Prix mini Très peu puissant Finitions de qualité Capteur selfie Format de poche

Quelle est la meilleure tablette Samsung pas cher ?

Samsung propose différentes gammes de tablettes tactiles. Vous avez ainsi la série S, les tablettes haut de gamme du constructeur coréen et la série A qui est plus abordable. Les tablettes tactiles de la série S sont des appareils ultra puissants mais chers même si les versions Wifi sont plus abordables que les versions 5G.

Si vous avez un budget réduit, vous pouvez choisir un modèle d’une précédente génération comme le Samsung Galaxy Tab S7FE 64 Go qui était en vente à 669 euros à sa sortie et qu’on trouve aujourd’hui à moins de 500 euros.

Si vous cherchez une tablette Samsung pas cher, préférez une tablette de la série A qui se situe en entrée ou milieu de gamme. Vous trouverez ainsi la Samsung Galaxy Tab A7 Lite 32 Go WiFi à moins de 170 euros.

Tablette Apple ou Samsung ?

Même si Apple est leader du marché, Samsung propose de belles alternatives aux iPad avec ses tablettes tactiles. Les deux marques proposent des tablettes premium.

La dernière tablette d’Apple, l’iPad Pro, embarque la nouvelle génération de puces Apple, la M2, qui intègre un CPU 8 cœurs tandis que Galaxy Tab S8 Ultra est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SM8450. Ce sont donc des bêtes de course qui rivalisent avec de véritables ordinateurs portables. Apple vous offre d’ailleurs la possibilité d’ajouter le clavier Magic Keyboard et Samsung le Book Cover Keyboard.

Ce qui va surtout différencier les tablettes Apple de Samsung ce sont les écosystèmes iOS et Android. Tout comme le choix entre un iPhone ou un smartphone Samsung Galaxy, c’est l’expérience utilisateur qui va faire pencher votre choix d’un côté ou de l’autre.