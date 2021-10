Meilleurs PC portables étudiant 2021 : quel modèle acheter ?

Les ordinateurs portables sont au cœur de la vie des étudiants. Prise de notes, cours en visioconférence, travaux appliqués. Plus que jamais, les laptops sont devenus indispensables pour les personnes qui se lancent dans les études supérieures. Parmi les nombreux modèles de PC portables du marché, il y en a qui se démarquent des autres, notamment de par leur taille, puissance et fonctionnalités qu'ils proposent. Nous avons sélectionné et regroupé ici les meilleurs PC portables 2021 pour les étudiants.

Notre sélection des meilleurs PC portables étudiants

Lorsqu'on est étudiant, difficile de choisir un PC portable qui réponde à tous les besoins. Si la taille est l'un des éléments les plus importants à prendre en compte, d'autres facteurs entrent en jeu. Dans notre liste qui n'est bien évidemment pas exhaustive, vous retrouverez les meilleurs PC portables s'apprêtant à un usage adapté pour les études supérieures.

Taille, poids, puissance, fonctionnalités, prix, autant d'éléments essentiels à prendre en compte avant de passer à l'achat, sur lesquels nous reviendrons en fin de ce guide. Même si le combo parfait n'existe pas, certains modèles du marché s'en rapprochent fortement. Sans plus attendre, découvrez notre sélection 2021 des meilleurs PC portables pour étudiants !

Apple MacBook Air avec puce M1

On commence notre sélection des meilleurs PC portables étudiants 2021 avec le MacBook Air 13″ d'Apple. avec un format compact, ce dernier reprend à l’identique les dimensions de son prédécesseur. Coté dimensions, il mesure 30,4 cm de large et 21,2 cm de profondeur. Idéal donc pour les étudiants puisque facile à emporter avec soi.

Pour le stockage, on retrouve deux configurations : l'une avec un SSD d'une capacité de 256 Go et l'autre avec 512 Go (SSD soudé) épaulé par 8 Go de mémoire RAM. La partie graphique est confiée au GPU Apple M1 7-core. Très endurant, il tiendra facilement une journée de cours grâce à sa batterie qui lui confère une autonomie de fonctionnement pouvant atteindre jusqu'à 15 heures.

Très polyvalent également, sa puissance est suffisante pour jouer, monter des films et retoucher des photos mais aussi effectuer des tâches du quotidien scolaire (bureautique, tableur, traitement de texte). Pour plus d'informations, nous vous invitons à lire notre test complet du MacBook Air 13″ M1.

Les + Les - Bonne autonomie Toujours pas de Touch Bar pour le MacBook Air Excellente colorimétrie de l'écran Compatibilité pour les applications Macintel Un clavier très agréable à utiliser

Asus Zenbook UX425EA-BM189T

Continuons avec un ultrabook d'Asus. Le PC portable Asus UX425EA-BM189T offre un design premium. Disponible aux alentours des 800 euros, il s'avère être un compagnon de choix pour les étudiants. Le modèle présent propose une configuration milieu de gamme.

On retrouve un écran d'une diagonale de 14 pouces avec une définition Full HD. La partie hardware se compose d'un processeur Intel core Intel Core i5-1135G7, d'une mémoire RAM de 8 Go ainsi que d'un SSD de 512 Go. Le tout est porté par Windows 10. On retrouve en autre une caméra infrarouge pour la reconnaissance faciale, 2 ports Thunderbolt 4 et une carte réseau Wifi 6. Un des meilleurs choix pour les étudiants qui seraient à la recherche d'un PC portable à utiliser dans le cadre de leurs études mais également pour des usages extra scolaires tels que le multimédia, le divertissement ou bien encore la bureautique.

Les + Les - Bonne autonomie Adaptateur obligatoire pour la prise jack audio Performances Revêtement sensible aux traces de doigts Wifi 6 et caméra IR Windows Hello

Microsoft Surface Pro 7

Passons à présent à un outil professionnel très performant, la Microsoft Surface Pro 7. Tout comme l'ultrabook d'Asus que nous avons précédemment présenté, cet ordinateur portable hybride peut aussi être utilisé dans le cadre du multimédia. Son écran tactile de 12,3 pouces de 2736 x 1824 pixels peut en effet se transformer en tablette. Le clavier Signature Type Cover vous permet de facilement passer du mode tablette au mode PC portable pour une mobilité et une facilité d'utilisation optimale dans les tâches professionnelles.

Avec des dimensions de 20.1 x 29.2 x 0.8 centimètres pour un poids de 776 grammes, il se fera très discret dans un sacoche et vous aurez un PC portable très compact offrant des performance et une réactivité sans faille. La partie connectique et connectivité sans fil se compose du Bluetooth, d’un port USB 3.0 et du Wi-Fi.

La Microsoft Surface Pro offre une excellente autonomie pouvant atteindre jusqu'à 10,5 heures. Une grande prouesse au vu de sa finesse. Enfin, la Microsoft Surface Pro 7 présentée ici embarque un processeur Intel Core i5 3470, un SSD de 256 Go ainsi que 8 Go de mémoire vive. Le tout tourne sous Windows 10. De quoi pouvoir travailler et étudier efficacement avec ce PC portable hybride, fin, léger, polyvalent et performant.

Les + Les - Usage professionnel et multimédia Son prix PC Hybride 2 en 1 Facile à emporter Poids plume

HP Envy X360 13

Convertible et tactile, le PC portable HP Envy X360 13 arbore un écran IPS Full HD d'une diagonale de 13,3 pouces. En plus de proposer des dimensions compactes ‎(19.5 x 30.6 x 1.6 centimètres) et un poids relativement léger (1,3 kg), il allie des performances décentes à un design minimaliste et séduisant avec un châssis entièrement métallique.

Cet ultrabook embarque un processeur AMD Ryzen 5 4500U couplé à 16 Go de mémoire RAM et un SSD de 512 Go. Il offre en outre une excellente autonomie lui permettant d'être utilisé pendant 13 heures sans passer par la case recharge. Idéal donc pour assurer une journée de travail. Et si cela ne vous suffit pas, sachez qu'il est également doté d'un système de charge rapide qui lui permet de gagner environ 50% de batterie en 30 minutes.

Pour la partie connectique, on retrouve un port USB Type-C SuperSpeed, deux ports USB Type-A SuperSpeed, une prise adaptateur secteur Smart Pin, une prise combinée casque/microphone et un lecteur de cartes microSD, pratique pour échanger vos travaux avec vos camarades d'amphi. Enfin, le PC est livré avec le système d’exploitation Windows 10 Famille 64 et son clavier AZERTY est rétroéclairé. Il pourra également combler et occuper vos soirées week-end puisqu'il s'apprête notamment à un usage multimédia (Streaming vidéo comme Netflix, Prime Video, etc…).

Les + Les - Châssis attrayant et léger

Autonomie moyenne sur la version 4K Bonnes performances



Bel écran

Excellente autonomie (Full HD)

Haut-parleurs nets et puissants

Surface Laptop 3

Un autre PC portable idéal pour les étudiants, le Surface Laptop 3 de Microsoft. Ce dernier est doté d'un écran tactile PixelSense de 13,5 pouces et embarque un processeur Intel Core i5 3470, une mémoire RAM de 8Go et un SSD d'une capacité de 256 Go M.2, PCI-Express. Niveau connectique, on retrouve un port USB-A, un port USB type-C, un port Surface Connect, une prise jack combinée casque/micro. Le Surface Laptop 3 dispose également des connectivités WiFi 6 et Bluetooth 5.0.

TRès endurant, il offre jusqu'à 11,5 heures d'autonomie, et une veille améliorée lorsque vous êtes en déplacement. L'appareil est également équipé d'une webcam de 0.9 Mpx. Le tout a des dimensions de 30.8 x 1.46 x 22.3 cm pour un poids de 1,288 kg. Enfin, c'est le système d'exploitation Windows 10 Famille que l'on retrouve sur ce modèle. Élégant et léger, tout en offrant des performances haut de vol, le Surface Laptop 3 représente l'un des meilleurs PC portables pour les étudiants. Cela dit, son prix avoisine les 1 000 euros, détail non négligeable à prendre en compte.

Les + Les - Excellente qualité de finition

Autonomie moyenne

Bel écran

Son prix

Bonnes performances

Clavier confortable



HP Spectre x360

L'ultrabook haut de gamme d'HP affiche un design très élégant. La dernière version 2021 propose une excellente fiche technique avec la 11e génération des processeurs Intel Core. Le modèle de notre sélection intègre un processeur Intel Core i7-1165G7 avec carte graphique Intel Iris X pour un affichage optimisé et fluide à l'écran. On retrouve 16 Go de RAM ainsi qu'un SSD de 1To , deux ports USB Type-C avec Thunderbolt 3, un DisplayPort 1.4, un port USB 3.1 Gen 1 Type A.

Il offre une autonomie record de 22h45 avec en plus un système de charge rapide qui lui permet de gagner environ 50% de batterie en 30 minutes. Son écran tactile multipoint Full HD 13,3 pouces (1920 x 1080) est de type IPS, propose des bordures très fines, un système anti-reflet, un taux de luminosité de 400 nits, et couvre 100% du sRGB.

De plus, avec e PC portable, vous préservez votre confidentialité et avez l’esprit tranquille grâce à un dispositif d’arrêt de la caméra intégré, un bouton dédié de coupure du microphone et un lecteur d'empreintes digitales. Enfin, vous bénéficiez d’une expérience audio incroyablement puissante, grâce aux doubles haut-parleurs HP et à une optimisation sonore signée par Bang & Olufsen.

Les + Les - Finition de grande qualité

Autonomie moyenne

Excellentes performances globales

Qualité audio perfectible Clavier confortable



Asus Vivobook 14

Pour les étudiants au budget plus réduit, l'Asus Vivobook 14 référence E410MA-EK971TS fera parfaitement l'affaire. D'autant plus qu'il est proposé chez Rue du Commerce sous forme de pack incluant une sacoche de transport, une souris ainsi que la suite bureautique Microsoft Office 365 offerte pendant un an. Le tout pour 399,99 €.

Concernant les caractéristiques techniques de ce PC portable, on retrouve un écran de 14 pouces d'une définition Full HD. Sous le capot, on a un processeur Intel Pentium N5030 (4 cœurs x 3,10 GHz) couplé à un SSD d'une capacité de 128 Go et une mémoire RAM de 4 Go (DDR4 2400 MHz). Le tout tourne sous Windows 10 Home. Facilement transportable, il a des dimensions de 32,5 x 21,7 x 1,8 cm pour un poids de 1,3 kg.

Les + Les - Son rapport qualité-prix Performances un peu faibles Son écran Full HD Format compact, facilement transportable Livré avec Windows 10

Lenovo Chromebook IdeaPad 3

Le Chromebook Lenovo IdeaPad 3, référence 14IGL05 est un bon PC portable pour les étudiants. Cela dit, proposé à 249,99 €, il faudra faire l'impasse sur quelques fonctionnalités présentes sur les modèles précédemment présentés. Tout d'abord, dites adieu à Windows 10, puisque c'est ici le système d'exploitation Chrome OS que l'on retrouve. Ensuite, pour la partie stockage, on a droit à 64 Go type eMMC. Cela dit, il est possible de profiter de 100 Go de stockage en ligne en activant l'offre d'essai d'un an à Google One. Pour l'affichage aussi, on se contente d'un écran LED TN d'une diagonale de 14 pouces au format 16:9 de définition HD 1366 x 768 pixels.

Le processeur Intel Celeron N4020 n'est lui non plus pas une bête de course, et la quantité de mémoire vive de 4 Go ne permettra pas de profiter du multitâches de façon optimale. Cela dit, pour moins de 250 euros, il conviendra parfaitement pour la prise de notes, la rédaction de texte, et les recherches internet. Des tâches indispensables à tout bon étudiant.

Ce Chromebook offre en outre une excellente autonomie capable d'atteindre jusqu'à 10 heures. De quoi tenir une journée de cours avec une seule charge, d'autant plus que le système d'exploitation Chrome OS se charge d'optimiser en permanence les performances de la batterie. La partie connectique est basique mais utile et pratique. Elle se compose de deux ports USB 3.1, deux ports USB Type C, un lecteur de carte microSD et un combo jack audio/micro. On retrouve aussi une webcam HD 720p, pratique pour les visioconférences. Pour ce tarif contenu, un PC tout de même adapté selon nous, aux besoins de la plupart des étudiants en 2021.

Les + Les - Son petit prix Les limites de Chrome OS La définition HD de son écran Faible espace de stockage Son autonomie La partie connectique

Nous avons passé en revue les meilleurs modèles, à présent, place à notre FAQ pour bien choisir son PC portable étudiant. Quelle taille, quel type de clavier et pavé tactile, quelle connectique et connectivité privilégier, mais aussi quel budget allouer ou bien encore quel système d'exploitation et accessoires choisir pour accompagner votre appareil. Autant de facteurs importants à prendre en compte avant de passer à l'achat et choisir le meilleur PC portable adapté le mieux à vos besoins d'étudiant.

📏Quelle taille d'écran choisir ?

La taille de l'écran à choisir pour votre PC portable dépend surtout de l'utilisation principale de ce dernier. Si vous faites des études dans le domaine des lettres ou artistique, nous vous conseillons de privilégier un PC portable avec une diagonale de 15 pouces minimum. Au delà de 16 pouces, une utilisation sédentaire s'impose. Cependant, certains constructeurs à l'image de Dell par exemple réussissent à réduire au maximum les bordures de l'écran et proposent des modèles avec écran 15,6 pouces dans un format 14 pouces.

Pour la portabilité, un écran avec une dalle comprise entre 12 et 14 pouces est l'idéal. Aussi, sachez que vous pouvez très bien utiliser votre petit PC portable à la maison, avec un confort amélioré. En effet, rien ne vous empêche de le connecter à un moniteur plus grand, accompagné en prime d'un clavier et une souris adaptés.

🧐Avec ou sans écran tactile ?

La question peut se poser. Si vous optez pour un PC portable avec un écran tactile, les avantages sont assez nombreux. Si en plus de cela il est convertible ou hybride, c'est encore mieux puisqu'il vous offre un confort d'utilisation accru, notamment lorsque vous regarder une vidéo sur YouTube, un film sur Netflix ou naviguer sur le Web pour faire du shopping. Vous gagner pas mal de temps et profiter quasiment des mêmes fonctionnalités qu'offrent les tablettes.

Mais il y a aussi un inconvénient puisque si vous utilisez souvent l'écran tactile, il y a de fortes chances que vous passiez pas mal de temps à essuyer vos traces de doigts. Mis à part ce petit désagrément, l'écran tactile reste un atout sur les PC portables, qu'ils soient ou non destinés pour les étudiants.

🔎Quel type d'écran choisir ?

Le type d'écran est aussi un élément important à prendre en compte avant votre achat. Nous avons énumérés les principaux avantages et inconvénients pour chaque type de dalles.

OLED (Organic Light-Emitting Diode) : Idéal pour les personnes passant beaucoup de temps sur leur PC portable, une dalle de type OLED est le mieux qui puisse se faire à l'heure actuelle sur les PC portables. Bons angles de vision, noirs profonds et contraste infinis, reproduction colorimétrique fidèle à la réalité et bon temps de réponse. Le top du top pour les étudiant graphistes. Les PC portables embarquant cette technologie d'affichage sont cela dit assez couteux puisque les modèles entrée de gamme s'affichent aux alentours des 850 euros. De plus, ils ont tendance à se détériorer plus facilement avec le temps.

TN (Twisted Nemastics) : On retrouve surtout ce type de dalle sur les PC portables gamer. Il offre un affichage très rapide, et convient donc pour les sessions gaming. Cela dit, les contrastes et les angles de vision sont plutôt médiocres. On déconseille donc l'achat d'un PC portable pour étudiant embarquant un écran de ce type, à moins que vous décidiez de faire l'école buissonnière.

IPS (In-Plane Switching) : Sans doute le meilleur compromis, les dalles IPS offrent d'excellents angles de vision, des couleurs belles et profondes. Cela dit, par rapport aux dalles OLED ou VA, son contraste est limité, tout comme son temps de réponse. Mais puisque ce guide d'achat est dédié aux PC portables pour les étudiants, ce dernier point est peu important.

VA (Vertical Alignment) : Les dalles VA, si elles proposent un bon temps de réponse, d'excellents niveaux de contrastes, doit cela dit faire quelques concessions. Notamment au niveau des angles de vision qui ne sont pas aussi bons que ceux que l'on peut retrouver sur les dalles IPS mais aussi au niveau des couleurs qui sont moins immersives. Dernier point, il n'est pas aussi véloce que le TN.

QLED (Quantum-Dot-Light-Emitting-Diode) : il s'agit la d'une dalle VA améliorée par Samsung. Les modèles QLED sont encore très peu répandus sur le marché. Parmi eux, on peut citer le Samsung Galaxy Book Flex. Ce type de dalle offre de belles couleurs, une bonne luminosité, un temps de réponse correct et se démarque de la concurrence de par sa durabilité et sa consommation moindre d'énergie. Cela dit, il n'atteint pas le niveau des écran IPS est selon nous la meilleure alternative, notamment en termes d'angles de vision et de contraste.

⌨Quel type de clavier et pavé tactile choisir ?

Le type de clavier mais aussi le pavé tactile sont à étudier lorsque vous faites le choix de votre PC portable. Concernant ce domaine, on peut le dire sans aucune hésitation, ceux des MacBook d'Apple sont clairement les plus efficaces et les meilleurs du marché. Cela dit, il ne sont pas à la portée de toutes les bourses.

Dans la grande majorité des cas, les claviers des ordinateurs portables sont de type “Chiclet”, avec les touches espacées les unes des autres pour éviter des frappes multiples. Plus l'espace entre les touches et grand, plus le confort de frappe est optimal. Concernant les pavés numériques, ont les retrouvent que très rarement sur les PC portables. Cependant, certains modèles en intègrent un directement au pavé tactile (NumPad).

🔋Quelle autonomie minimale recommandée ?

Logiquement, pour les étudiants, un bon PC portable devrait pouvoir tenir un minimum de 4 ou 5 heures en utilisation continue. C'est largement suffisant, sachant que les étudiants, la plupart du temps ne sont pas constamment amenés à utiliser un ordinateur pendant leurs heures.

Il faut savoir que pour les modèles de PC portables les plus performants, leur batterie aura tendance à se vider plus rapidement que celle d'un modèle de gamme inférieure. Logique puisque ces derniers exploitent des ressources gourmandes en énergie pour faire tourner leurs composants internes de façon optimale. A vous donc de trouver le bon compromis selon vos besoins quotidiens.

🔌Quelle connectique privilégier ?

La partie connectique est également très importante dans le choix d'un PC pour les études. Si vous souhaitez par exemple le connecter à votre TV 4K, assurez vous que ce dernier dispose d'une sortie HDMI. Si vous envisagez d'utiliser un ou plusieurs périphériques externes tels qu'un disque dur, une clé USB, ou autre accessoires, vous aurez besoins de port(s) USB. Dans le cas où un seul USB est disponible, vous pouvez également penser à l'acquisition d'un Hub USB qui permet de les multiplier facilement.

Plusieurs types de ports USB existent : les ports USB 2.0 qui permettent de connecter un grand nombres de périphériques actuels, et qui assurent également une compatibilité avec l'USB 3.0. Les ports USB-C (mini) qui dans certains cas sont les seuls branchements disponibles. Même si c'est assez rare, prévoyez tout de même un adaptateur à emporter.

Certains PC portables sont aussi équipés de lecteurs de carte mémoire SD. Pratique pour emporter partout avec vous vos films, photos, et autres travaux et projets dans le cadre de vos études. Avec les adaptateurs SD, il est même possible d'avoir accès aux fichiers et contenus multimédias présents sur les carte microSD que l'on retrouve dans certains smartphones ou tablettes prenant en charge ce type de support de stockage amovible.

Si on retrouve le Wi-Fi sur tous les ordinateurs portables, la version embarquée de la technologie sans fil est aussi à prendre en compte. Actuellement, la norme WiFi 6 est la plus rapide. Depuis le début de l'année 2021 elle tend à se démocratiser sur l'ensemble des PC, portables ou fixes. Aussi, assurez-vous de bien vérifier, toujours selon vos besoins de la présence du Bluetooth, d'une webcam, d'un lecteur d'empreinte, d'un port Ethernet, ou d'autres éléments de connectivité.

💾Quel système d'exploitation choisir ?

Là aussi, tout dépend de votre préférence. Si vous êtes habitué à l'environnement Mac, il vous sera certainement difficile de passer sur un PC tournant sur Windows et vice-versa. Les deux systèmes d'exploitations ont leurs propres avantages et inconvénients, mais dans l'ensembles, ils offrent pour leurs utilisateurs, une expérience agréable. MacOS se voudrait plus beau niveau design, intuitif quant à son utilisation et plus qualitatif au niveau de ses applications. Cela dit, ces dernières sont plus chères et moins nombreuses que celles que l'on peut trouver sur Windows.

Le système de Microsoft se veut plus “universel”, polyvalent et surtout plus accessible au grand public. En effet, avec l'arrivé de Windows 11 le 5 octobre 2021, la firme de Redmond y a appliqué une refonte graphique et intégré des petites nouveautés qui lui permettent d'être à coup sûr un choix de qualité pour l'ensemble des utilisateurs.

Pour les étudiants dont l'usage d'un PC portable se limite à de la bureautique, Chrome OS que l'on retrouve sur les ChromeBook fera largement l'affaire. Le rapport qualité prix des appareils sur lesquels il est déployé reste l'un de ses meilleurs atouts pour les petits budgets. Enfin, Linux, le système d'exploitation Open Source dont les versions sont désormais très stables peut également être un premier choix pour les personnes allergiques aux OS précédemment cités. Il a l'avantage de pouvoir être utiliser en double boot.

🖱Quels accessoires choisir pour mon PC étudiant ?

Parmi les accessoires indispensables pour un PC portable étudiant, la sacoche de transport est incontestablement celui qui s'avère être le plus indispensable. Si pour une raison ou une autre vous n'avez pas la possibilité de charger votre PC régulièrement, l'acquisition d'une batterie externe est également envisageable. Pour éviter les pertes de données, un disque dur externe, une clé USB sont toujours bons pour faire une sauvegarde de vos fichiers les plus importants. Et pour plus de sécurité, vous pouvez également faire un backup dans le cloud. Sait on jamais.

Si vous n'êtes pas à l'aise avec le pavé numérique, il vous faudra certainement vous tournez vers une souris. Enfin, dans le cas ou vous seriez amené à écrire souvent, et que le clavier de votre PC portable ne vous convient pas, un clavier avec éventuellement un repose poignet est plus que recommandé. Cette liste n'étant pas exhaustive, d'autres accessoires nous ont peut-être échappés.

💰Quel budget pour mon PC portable pour étudiant ?

Là aussi, tout dépend du domaine dans lequel vous êtes étudiant. Par exemple, si vous avez choisi une spécialisation en montage vidéo, ingénierie, design, graphisme ou architecture, vous aurez sans doute besoin d'un ordinateur portable haut de gamme avec un combo GPU / CPU qui puisse faire tourner des logiciels gourmands en ressources, et supportant le multitâches sans trembler. Ces PC portables se trouvent en général dans un fourchette de prix comprise entre 800 et 1 500 euros.

Si vous souhaitez à coté de vos études, vous détendre un peu le week-end ou lors des soirées hivernales, vous pouvez allier travail et plaisir en vous tournant vers un modèle polyvalent, aussi bien adapté pour vos études que pour votre temps libre. Entre 500 et 800 euros, pas mal de modèles permettent d'allier ces deux usages. Pour les étudiants en lettres, économie, ou droit, un PC portable basique, supportant les logiciels bureautiques tels que Microsoft Word, Excel, PowerPoint fera largement l'affaire. Pas besoin donc d'y consacrer un gros budget. Ce type d'ordinateur varie entre 250 et 500 euros.

🔥En tant qu'étudiant, puis-je bénéficier de réductions sur mon PC portable ?

Oui, Dell, Samsung et Apple, pour ne citer qu'eux font partie des quelques constructeurs qui proposent des réductions spéciales pour les étudiants. Les remises sont en général de l'ordre de 10 à 15 %. Pour y être éligible, il faut dans la majorité des cas, présenter sa carte étudiant ou adresse mail liée à son établissement universitaire.

Voilà pour notre guide d'achat 2021 sur les meilleurs PC portables pour étudiant. Nous espérons qu'il vous aidera à trouver le modèle qui correspond le mieux à votre budget mais surtout à vos besoins. En tant qu'étudiant, quel modèle de PC portable possédez vous ? Lequel recommanderiez-vous ? N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires.