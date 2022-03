Précommande iPad Air 5 (2022) : où l’acheter au meilleur prix ?

L'iPad Air 5 ou iPad Air 2022 est la toute dernière génération de la gamme de tablettes d'Apple. Quasiment un an après l'iPad Pro, il hérite de la fameuse puce M1 qui propulse la tablette dans une nouvelle dimension. Vous avez craqué pour l'iPad Air 5 M1 ? On vous dit où l'acheter au meilleur prix.

La marée M1 continue d'engloutir les produits Apple. Un an après la version Pro, l'iPad Air se met à jour et s'offre la nouvelle puce Apple Silicon qui lui permet de s'améliorer sur tous les tableaux. La tablette délivre plus de puissance, dispose de meilleurs capteurs photos et accueille la 5G et le WiFi 6, entre autres. L'iPad Air 5 (2022) conserve le même design que son prédécesseur avec notamment un écran de 10,9 pouces.

Si son apparence ne change pas, l'iPad Air 5 2022 mise tout sur sa beauté intérieur qui fait tout son charme. Et puis, Apple n'est pas réputé pour changer le design de ses produits tous les ans ou même tous les deux ans. Si vous souhaitez vous offrir la nouvelle tablette de la firme, on vous donne toutes les adresses pour l'avoir au meilleur prix.

iPad Air 5 (2022) : sur quelles boutiques l'acheter au meilleur prix ?

La nouvelle iPad Air 2022 ou iPad Air 5 est disponible à la précommande depuis le vendredi 11 mars 2022. Sa date de sortie est prévue pour le 18 mars 2021, soit une semaine après le début des précommandes. L'iPad Air 2022 est disponible en deux versions de stockage : 64 Go et 256 Go avec des prix respectifs de 699 € et 869 € (versions WiFi).

Chaque option de stockage est également disponible en version WiFi + 5G aux prix respectifs de 869 € (64 Go) et 1039 € (256 Go). Il faut donc compter 170 € de plus que la version WiFi pour avoir la 5G. Enfin, le nouvel iPad Air 2022 est disponible en 5 coloris : le gris sidéral, le bleu, le mauve, le rose et le blanc (lumière stellaire). La tablette est également compatible avec l’Apple Pencil et le Magic Keyboard qui sont vendus séparément.

Quelles sont les nouveautés de l'iPad Air 2022 ?

La principale nouveauté de l'iPad Air 2022, c'est évidemment l'intégration de la puce Apple M1 comme l'iPad Pro 2021. Celle-ci est épaulé par 8 Go de RAM. La nouvelle puce permet à la tablette d'offrir un gain de performances de 60% pour la puissance de calcul. Son GPU intégré est quant à lui 2 fois plus rapide pour les traitement graphiques. L'iPad Air 5 est ainsi une tablette idéal pour les créateurs, mais aussi pour le jeu vidéo sur mobile.

La tablette est par ailleurs compatible 5G, ce qui est une nouveauté majeure pour la gamme. Toujours en ce qui concerne la connectivité, l'Ipad Air 2022 est compatible avec le WiFi 6. Pour le recharger ou transporter des fichiers en filaire, on retrouve toujours un USB-C.

Pour la partie photo, l'iPad Air 5 dispose d'un capteur grand-angle de 12 MP avec ouverture à f/1.8 1/3″ (vidéos jusqu'à 4K @ 30 fps). A l'avant, le capteur selfie est aussi d'une définition de 12 MP (ultra grand-angle). Son large champ de vision rend favorise la nouvelle fonctionnalité phare pour le capteur avant cette année : la fonction cadre centré.

Lorsque vous faites des appels vidéo et que vous bougez, la caméra s’ajuste auto­ma­ti­que­ment pour vous garder au centre de l’image. Cette fonctionnalité est semblable à l'Active Track qui est très courant sur les stabilisateurs pour smartphone. Mieux, lorsque plusieurs personnes sont dans le champ de la caméra, celle-ci s'ajuste aussi pour mieux cadrer tout le monde.