Samsung lance les Galaxy Tab S9 : la formule reste la même, à quelques détails près

Samsung a levé le voile sur sa nouvelle génération de tablettes haut de gamme : les Galaxy Tab S9, S9+ et S9 Ultra. Pas de révolution à l’horizon, mais une actualisation d’une ligne qui a fait ses preuves. Le plus gros changement réside dans l’écran de la Tab S9, qui passe du LCD à l’OLED.

Pourquoi changer une équipe qui gagne ? Samsung a annoncé sa nouvelle ligne de tablettes. Trois produits ont été dévoilés : la Galaxy Tab S9, la Galaxy Tab S9+ ainsi que la Galaxy Tab S9 Ultra. Pas de grande révolution par rapport à la ligne des S8, sortie début 2022, mais quelques changements bienvenus.

Galaxy Tab S9 Galaxy Tab S9+ Galaxy Tab S9 Ultra Ecran 11"

AMOLED

2560 x 1600 pixels, 120 Hz 12,4"

AMOLED

2800 x 1752 pixels, 120 Hz 14,6"

AMOLED

2960 x 1848 pixels, 120 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Epaisseur 5,9 mm 5,7 mm 5,5 mm Capteurs avant 12 Mp 12 Mp 12 Mp Stockage 128, 256 Go 128, 256 Go 128, 256, 512 Go Batterie 8400 mAh 10090 mAh 11 200 mAh Recharge 45W filaire 45W filaire 45W filaire OS Android 13 + One UI 5.1 Android 13 + One UI 5.1 Android 12 + One UI 5.1

Nous avons toujours trois tablettes pour trois tailles différentes. Alors que la S9 adopte une taille de 11 pouces, la S9+ fait 12,4 pouces et la S9 Ultra 14,6 pouces. La Galaxy Tab S9 a la particularité d’embarquer une dalle OLED (comme les deux autres), une nouveauté par rapport à la S8 qui se contentait du LCD. Samsung promet aussi un boost de la luminosité pour une utilisation plus sereine à l’extérieur.

Des Galaxy Tab S9 qui n’évoluent que peu

Côté design, pas de changement majeur, mis à part quelques détails visuels comme la bande miroir à l’arrière. Nous avons toujours des produits qui misent sur la finesse (entre 5 et 6 mm). On note toutefois l’arrivée de la certification IP68, parfait pour utiliser sa tablette au bord de la piscine ou dans son bain. Le S-Pen est inclus, mais ce n’est pas le cas des housses de protection ni du clavier qu’il faut acheter à part. Dommage.

Côté technique, les trois machines sont équipées du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, le plus puissant du marché actuellement, et de batteries similaires par rapport aux modèles S8 (8 400 mAh, 10 090 mAh et 11 200 mAh).

Elles sont disponibles à partir du 11 août en noir et en crème. Voici les tarifs :

Galaxy Tab S9 : à partir de 899 euros

Galaxy Tab S9+ : à partir de 1149 euros

Galaxy Tab S9 Ultra : à partir de 1349 euros

Bien entendu, nous testerons ces produits en temps et en heure. Nous avons déjà pu les prendre en main rapidement, et nous sommes toujours aussi séduit par la finition Samsung et leur finesse. Cependant, il faut jouer au jeu des sept différences avec les Tab S8. Il faudra voir les changements à l’usage.