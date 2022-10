Meilleurs PC hybrides convertibles en tablette : lesquels choisir ?

Un PC hybride est le meilleur compromis entre un ordinateur portable et une tablette. Le fait d’être 2-en-1 lui permet de combiner les qualités des deux appareils en même temps. Il est ainsi léger et compacte comme une tablette tactile tout en apportant le confort d’utilisation et les performances d’un ordinateur. Pour faciliter votre choix, découvrez notre comparatif des meilleurs PC hybrides convertibles en tablette.

Sélection des meilleurs PC hybrides convertibles en tablette

Surface Pro 8 1349€ Voir 1435.01€ Voir 1435.19€ Voir 1440.69€ Voir 1495.22€ Voir Lenovo Duet 5 440€ Voir 499€ Voir HP Spectre x360 15 1878.25€ Voir 2436.82€ Voir

Le PC hybride 2-en-1 est un appareil qui mixe les qualités d’un ordinateur portable avec celles d’une tablette. Avec son écran tactile et son clavier, c’est un PC convertible qui cumule puissance, légèreté et autonomie. Facile à transporter et polyvalent, il peut être utilisé pour le travail, les études ou le loisir.

Il est à noter que la plupart des PC hybrides convertibles en tablette n’ont pas les mêmes caractéristiques qu’un PC portable classique

On en trouve cependant à tous les prix et les modèles les plus haut de gamme affichent des performances qui rivalisent sérieusement avec les meilleurs ordinateurs portables du marché.

Surface Go 3

Surface Go 3 version Intel Pentium Gold 524.31€ Voir 540.42€ Voir 590.04€ Voir 599€ Voir 599.99€ Voir Surface Go 3 version Intel Core i3 679.99€ Voir 699.5€ Voir 743.65€ Voir

Le Microsoft Surface Go 3 est un PC hybride 2-en-1 qui tourne sous Windows 11. Il ressemble à une tablette mais en y attachant un clavier Type Cover, il devient un ordinateur aussi performant qu’un PC. Doté d’un pied multiposition intégré, vous pouvez incliner l’appareil à votre convenance.

Le modèle de base dispose d’un processeur Intel Pentium Gold avec 4 Go de RAM et un espace de stockage interne 64 Go eMMC que vous pouvez étendre à l’aide du lecteur de carte MicroSDXC. Le modèle le plus puissant est équipé d’un processeur Intel Core i3, de 8 Go de RAM et d’un disque dur SSD de 128 Go.

Doté d’un écran tactile de 10,5 pouces de haute résolution et d’une autonomie pouvant aller jusqu’à 11 heures, c’est un PC hybride fluide et polyvalent. En mode tablette, vous pouvez utiliser la saisie vocale de Windows 11 pour dicter vos textes qui seront retranscrits à l’écrit à l’aide des micros Studio intégrés.

D’un point de vue connectivité, le Surface Go 3 offre un port USB-C, une prise casque 3,5 mm et un lecteur de carte MicroSDXC. Il dispose aussi du Bluetooth 5.0 et du wifi.

Les + Les - Prix attractif pour le modèle de base Clavier en option Pied intégré Autonomie limitée Saisie vocale efficace Bordures épaisses Webcam HD 1080p à l’avant et à l’arrière

Surface Pro 8

Surface Pro 8 au meilleur prix Boulanger 1349€ Découvrir l'offre

Amazon 1435.01€ Découvrir l'offre

Fnac 1435.19€ Découvrir l'offre

Cdiscount 1440.69€ Découvrir l'offre

Rakuten 1495.22€ Découvrir l'offre

Avec son écran tactile de 13 pouces PixelSense Flow qui offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz, le Surface Pro 8 combine à la fois la puissance d’un ordinateur portable et la flexibilité d’une tablette.

Sa version la moins chère comprend un processeur Intel Core i5 avec 8 Go de RAM et une capacité de stockage de 128 Go en SSD. Sa version la plus complète est un Intel Core i7 de 11e génération avec 16 Go de RAM et un disque dur SSD de 512 Go.

Compatible Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1, ce PC hybride convertible dispose de deux ports USB-C et Thunderbolt 4, d’une prise audio 3,5 mm et d’un port de recharge magnétique Surface Connect dédié.

Le Surface Pro 8 est équipé de deux caméras : la caméra avant de 5,0 mégapixels avec qualité vidéo Full HD 1080p et la caméra arrière de 10 mégapixels avec mise au point automatique qui peut filmer en HD 1080p et 4K.

Ses 16 heures d’autonomie et sa recharge rapide en font un excellent PC hybride nomade.

Les + Les - Puissant et polyvalent Clavier et stylet vendus séparément Écran bien calibré Prix élevé de la version Intel Core i7 Bonne autonomie Bordures ultrafines

HP Spectre x360 15

HP Spectre X360 15 Amazon 1878.25€ Découvrir l'offre

Rakuten 2436.82€ Découvrir l'offre

Cet ultrabook haut de gamme imaginé par HP est un modèle 4-en-1 avec le mode PC portable pour la bureautique, le mode tablette pour utiliser le stylet, le mode chevalet pour regarder des films ou le mode tente pour faire des présentations. Il affiche un design sobre et élégant.

Niveau puissance, ce modèle intègre un processeur Intel Core i7-1165G7 11e génération avec une carte graphique intégrée Intel Iris X. On retrouve également 16 Go de RAM ainsi qu'un SSD de 256 Go , deux ports USB Type-C avec Thunderbolt 3, un DisplayPort 1.4, un port USB 3.1 Gen 1 Type A.

L’écran IPS 13,3 pouces est tactile et affiche une définition Full HD (1920 x 1080). Il a des bordures très fines, un système anti-reflet et un taux de luminosité maximum de 400 nits. Pour la partie sonore, vous bénéficiez de doubles haut-parleurs HP optimisés par Bang & Olufsen pour une expérience qualitative.

Les + Les - Très belles finitions Prix élevé Modèle performant Ecran peu contrasté Clavier confortable

Acer Chromebook Spin 713

Chromebook Acer Spin 713 au meilleur prix Fnac 799.99€ Découvrir l'offre

Darty 799.99€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 930.92€ Découvrir l'offre

Rakuten 934.99€ Découvrir l'offre

Amazon 948.99€ Découvrir l'offre

À l’origine, les Chromebook était des ordinateurs avec des configurations très légères, utilisés principalement pour du multimédia et de la bureautique simple. Avec le Spin 713, Acer a voulu faire un Chromebook bien plus polyvalent avec une meilleure configuration et des composants de meilleure qualité.

Ce Chromebook 2-en-1 possède une charnière qui permet de replier complètement le clavier à l’opposé de l’écran pour passer en mode tablette. L’écran est justement l’un des gros points forts de ce modèle. Il s’agit d’une dalle IPS 13,5 pouces tactile avec une résolution 2K de 2 256 pixels par 1 504 pixels. Elle s’avère lumineuse, bien contrastée et elle affiche des couleurs fidèles.

Pour la puissance, on retrouve un processeur Intel Core i5 de 10e génération avec 8 Go de mémoire vive et un disque dur SSD de 256 Go. Avec une configuration de ce genre, Chrome OS s’avère particulièrement réactif et agréable à utiliser. E outre, sa batterie lui permet une autonomie jusqu’à 10 heures.

Les + Les - Chromebook puissant Bords d’écran larges Excellent écran Clavier décevant Bonnes finitions

Dell Inspiron 14 5410 2-en-1

PC hybride convertible Dell Inspiron 14 5410 Amazon 759€ Découvrir l'offre

Cet ordinateur hybride conçu par Dell propose un écran IPS 14 pouces en Full HD (1920 x 1080 pixels). Il possède des bords fins et un grand angle de vue. Il peut se mettre dans de nombreuses positions grâce à sa charnière optimisée.

Sa configuration inclus un processeur Intel Core i5-1135G7 de 11e génération, une carte graphique intégrée Intel Iris Xe Graphics, 8 Go de RAM DDR4 et un disque SSD de 256Go.

Sa connectique est complète avec un lecteur de carte micro SD, deux port USB 3.1 Gen 1 Type-A, une prise jack audio, un port d’alimentation, un port HDMI 1.4b et un port USB 3.2 Type-C.

Les + Les - Bon rapport qualité prix Autonomie moyenne Connectique assez complète Ecran peu lumineux Belles finitions Bons hauts-parleurs

Lenovo Chromebook Duet 5

Chromebook Lenovo Duet 5 au meilleur prix Boulanger 499€ Découvrir l'offre

Pour ce modèle, Lenovo a privilégier la portabilité, la qualité de l’écran et l’accessibilité en terme de prix. En effet, le Duet 5 se révèle ultra léger (650 g en mode tablette) et très fin (7,2 mm). Il offre une belle autonomie de 12 heures.

Pour l’écran, on retrouve un bel écran tactile OLED 13,3 pouces d’une définition Full HD (1920 x 1080 pixels), une luminosité max de 400 nits et un contraste infini. Le clavier est détachable pour passer en mode tablette. L’écran intègre un pied pour se mettre dans l’inclinaison voulu.

Pour la configuration, on retrouve des caractéristiques assez simples mais suffisante pour faire tourner Chrome OS. On dispose donc d'un processeur SnapDragon SC7180 de Qualcomm épaulé par 4 Go de RAM et d’une mémoire interne de 64 Go.

Le Lenovo Duet 5 embarque également une caméra frontale de 5 MP et un appareil photo de 8 MP à l'arrière.

Les + Les - Ecran OLED tactile Peu puissant Autonomie de 12 heures Seulement 64 Go de stockage Léger et fin

Asus Zenbook 13 Flip OLED

Asus ZenBook 13" OLED au meilleur prix Fnac 999.99€ Découvrir l'offre

Rakuten 1148.99€ Découvrir l'offre

Cdiscount 1149.98€ Découvrir l'offre

Dans un format assez similaire au Lenovo Duet 5, on retrouve l’Asus Zenbook 13 Flip OLED. Il reprend donc le format hybride entre PC portable et tablette avec le clavier détachable. Il s’agit d’un modèle très polyvalent et parfaitement adapté pour un usage nomade avec un poids de seulement 800 grammes sans le clavier.

Son écran OLED HDR tactile de 13,3 pouces offre un contraste et des couleurs nettement meilleurs que sur les autres ordinateurs de cette gamme de prix. C’est donc un modèle particulièrement adapté à un usage multimédia.

Par ailleurs, il est équipé de 4 hauts-parleurs compatibles Dolby Atmos et d’un système de refroidissement particulièrement silencieux. La webcam intégrée s'avère de bonne facture.

Seule la configuration trahi son prix avec un processeur Intel Pentium N6000 et 4 Go de RAM qui ne feront pas de miracles. Il faudra se contenter d’un usage bureautique ou multimédia.

Les + Les - Ecran OLED HDR Configuration entrée de gamme Windows 11 Bonne webcam

Huawei MateBook E

Huawei MateBook E au meilleur prix Rakuten 849.99€ Découvrir l'offre

Amazon 1299€ Découvrir l'offre

Fnac 1574.44€ Découvrir l'offre

Toujours sur le même modèle que les deux précédents avec clavier aimanté détachable, ce PC hybride convertible tablette conçu par le géant chinois offre un bon compromis avec un ordinateur polyvalent et bien fini.

Son écran 12,6 pouces est une dalle OLED avec une définition 2K (2560 x 1600 pixels). Il offre une belle colorimétrie, une luminosité suffisante et un contraste infini. Par ailleurs, les bordures sont très fines.

Sans être incroyable, les performances sont très honorables pour ce type d’ordinateur 2-en-1 avec un processeur Intel Core i5 1130G7 associé à 16 Go de RAM et un disque dur SSD 512 Go.

Les + Les - Ecran très réussi Présence de reflets sur l’écran Performances honorables Autonomie médiocre Finitions agréables Connectique trop limitée Charge rapide 65W

Quel est l’usage d’un PC hybride ?

Selon le modèle choisi, un PC hybride peut être utilisé pour différentes tâches. Le fait qu’il soit convertible est un plus non négligeable : vous pouvez par exemple travailler à votre bureau en position ordinateur portable classique ou regarder un film ou une série dans votre lit en position tablette.

En fonction du système d’exploitation utilisé, vous pouvez installer des milliers d’applications disponibles sur le Google Play Store (Chrome OS ou Android) ou bénéficier des nombreux logiciels compatibles avec Windows.

Ce sont généralement des appareils polyvalents qui sont parfaits pour un usage bureautique ou multimédia.

Un PC hybride est-il fait pour les gamers ?

Les PC hybrides convertibles en tablette ne sont malheureusement pas dotés d’une carte graphique dédiée qui offre aux gamers la puissance nécessaire pour faire tourner les derniers jeux AAA. Il est tout de même possible de jouer à des jeux qui demandent peu de ressources.

Mais aujourd’hui, il n’est plus forcément nécessaire d’acheter un PC portable Gaming pour profiter des meilleurs jeux vidéo du moment. Grâce au cloud gaming, il vous suffit d’une bonne connexion internet pour jouer streaming sans aucun problème. Les services de cloud gaming ne manquent pas, que ça soit avec Shadow, Google Stadia, PlayStation Now, Nvidia GeForce Now, xCloud ou encore Amazon Luna.

Les PC hybrides séduisent de plus en plus les utilisateurs mais, face aux nombreux modèles disponibles, faire le choix n’est pas toujours évidemment. Pour vous aider à choisir le meilleur PC 2-en-1, outre le prix, la capacité de stockage et l’autonomie de la batterie, vous avez plusieurs critères à prendre en compte comme le système d’exploitation (Android, Windows ou Chrome OS).

Par ailleurs, les PC hybrides ont généralement 2 types de clavier : celui qui fonctionne à l’aide d’une charnière qui permet de placer le clavier à l’arrière de l’écran, et celui qui peut se détacher complètement.

Si vous voulez essentiellement utiliser votre PC hybride comme une tablette, le fait de pouvoir détacher le clavier et de ne pas avoir à le transporter inutilement est un plus. À l’inverse, si vous avez besoin d’un clavier pour le travail ou vos études, le fait que le clavier puisse être simplement pivoté sans être détaché peut vous éviter de l’oublier ou de le perdre.