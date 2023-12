Test Samsung Galaxy Tab S9 FE+ : une tablette élégante et polyvalente, mais en manque de puissance

La Galaxy Tab S9+ de Samsung se décline enfin en version FE plus abordable. Aussi élégante que son aînée, équipée d’un S Pen, elle offre une belle richesse fonctionnelle et une fiche technique complète. Mais son prix moins élevé est-il un argument suffisant pour la recommander ? Réponse dans notre test complet.

La famille d’appareils Samsung estampillée FE, pour Fan Edition, s’est encore agrandie. Elle inclut en 2023 un smartphone, le Galaxy S23 FE, des écouteurs (pour la première fois) et une tablette proposée en deux versions. Déjà présentes dans les enseignes, les nouvelles Galaxy Tab du constructeur sont, en effet, déclinées en deux tailles de 10,9 et 12,4 pouces. Elles portent respectivement le nom de Galaxy Tab S9 FE et Galaxy Tab S9 FE+. C’est cette dernière que nous avons choisi de tester pour vous.

Fidèle à l’appellation Fan Edition, la Tab S9 FE+ reprend bon nombre d’éléments phares de la très haut de gamme Galaxy Tab S9+, mais pour un prix bien moins élevé. À l’approche des fêtes, faut-il craquer pour cette ardoise géante équipée d’un stylet S Pen (fourni) et capable de se transformer en PC portable d’appoint à l’aide du Book Cover Keyboard (vendu en option) ? Voici les résultats de nos tests et notre verdict sur cette tablette qui succède à la Galaxy Tab S7 FE de 2021.

Prix et disponibilité

Les Galaxy Tab S9 FE ont été lancées en octobre dernier et elles sont d’ores et déjà commercialisées sur le site de Samsung France, mais aussi chez les principaux revendeurs spécialisés et même en grande surface. Alors que la Tab S9 FE 10,9 pouces offre un prix de démarrage de 529 euros, il faut compter 170 euros supplémentaires pour sa grande sœur de 12,4 pouces, la Galaxy Tab S9 FE+. Voici les tarifs des différentes versions proposées pour ce modèle XXL :

Galaxy Tab S9 FE + 8 Go / 128 Go Wi-Fi : 699 euros

Galaxy Tab S9 FE + 8 Go / 128 Go 5G : 799 euros

Galaxy Tab S9 FE + 12 Go / 256 Go Wi-Fi : 799 euros

Galaxy Tab S9 FE + 12 Go / 256 Go 5G : 899 euros

Les amateurs de design coloré seront ravis, puisque la tablette est proposée en Anthracite, Argent, Lavande et Menthe, mais uniquement dans ses déclinaisons Wi-Fi (sans doute les plus vendues). Ceux qui opteront pour les modèles compatibles Wi-Fi/5G devront se cantonner au gris Anthracite. Samsung ajoute dans la boîte un câble USB-C pour recharger la tablette, mais pas d’adaptateur secteur. En revanche, un stylet S Pen spécialement conçu pour les tablettes FE est inclus. Il est d’une teinte qui s’accorde avec le modèle acheté. Dans le cadre de notre test, nous avons reçu une tablette de 256 Go, compatible Wi-Fi, en Menthe, avec un stylet d’une teinte intitulée Vert d’eau.

Grand écart sur les caractéristiques techniques

Du point de vue du design et des dimensions, notre modèle FE n’a pas grand-chose à envier à la Galaxy Tab S9+, la tablette premium de Samsung lancée en août dernier. Même constat pour la capacité de la batterie, la charge rapide, l’étanchéité ou encore la connectivité : elles sont tout aussi remarquables. En revanche, la Galaxy Tab S9 FE+ revendique son appartenance au segment milieu de gamme au travers de son écran IPS et de son processeur bien moins puissant. Pour proposer un prix plus abordable (soit 350 euros tout de même si l’on compare les modèles Wi-Fi 256 Go), Samsung a réduit la voilure de deux éléments majeurs d’une tablette, de façon draconienne.

Galaxy Tab S9 FE+ Dimensions 285,4 x 185,4 x 6,5 mm Poids 627 grammes Ecran 12,4 pouces

Technologie TFT

Definition WQXGA (2560 x 1600 points)

Résolution 243 ppp Processeur Samsung Exynos 1380 RAM 8 ou 12 Go Stockage 128 ou 256 Go Capteur avant 12 Mpx

Compatible vidéo 4K Capteurs arrières Principal : 8 MP

Ultra grand-angle : 8 MP Batterie 10090 mAh Recharge 45W OS Android 11 + One UI 3.5 Connectivité Bluetooth 5.3, WiFi 6, 5G en option (nanoSIM et eSIM) Divers Port microSD, 2 haut-parleurs AKG, lecteur d'empreinte digitale Accessoires fournis Câble USB, Stylet S-Pen

Le modèle petit format Galaxy Tab S9 FE est la copie conforme de la S9 FE+, à l’exception de son écran limité à 10,9 pouces (2304 x 1440 points) qui induit des dimensions plus petites pour le boîtier et une batterie de seulement 8000 mAh. Il n’y a également qu’une seule caméra principale présente au dos, de 8 Mpx.

Un design incontestablement réussi

Concernant le design de sa nouvelle Galaxy Tab S9 FE+, Samsung n’a pas cherché bien loin, trouvant en grande partie son inspiration dans le superbe boîtier de la Tab S9+. Notre modèle FE+ est certes un peu plus épais et plus lourd d’une quarantaine de grammes. Mais on est face à un bel appareil en aluminium, lequel a aussi pris des couleurs. Les teintes Lavande et Menthe apportent leur petit vent de fraîcheur et on apprécie que le stylet soit assorti. Samsung n’a pas non plus lésiné sur la résistance : la tablette et le S Pen sont étanches, écopant tous deux d’un indice IP68.

Lorsqu’on ne se sert pas du S Pen, il vient s’aimanter au dos de la Tab S9 FE+ et s’y recharger par la même occasion. Pas forcément l’idéal si l’on souhaite poser la tablette sur une table, mais il y a aussi la possibilité d’acheter le fameux étui de protection avec clavier, qui inclut un logement spécifique pour le stylet. Il suffit de poser le connecteur de tablette composé de broches le long du clavier pour transformer la Tab S9 FE+ en petit ordinateur portable, à l’aide bien sûr du Mode Dex de Samsung. Très pratique pour travailler ou juste répondre à ses mails. Il faut pour cela alourdir la facture de 179 euros, ce qui commence à chiffrer sérieusement pour une tablette milieu de gamme.

Plus que le modèle 10,9 pouces, la Tab S9 FE+ est, pour une question de taille, celle qui succède vraiment à la Tab S7 FE de 2021, lancée uniquement en 12,4 pouces. Au-delà des nouveaux coloris, il n’y a guère d’évolution en termes de châssis depuis plusieurs années. Mais pourquoi changer une formule qui marche ? Comme avec la Tab S7 FE, la nouvelle tablette de Samsung privilégie une utilisation en mode paysage, avec la caméra frontale centrée en haut pour mieux exploiter les appels vidéo, façon PC portable.

Les contrôles du volume et le bouton marche-arrêt se situent toujours juste au-dessus sur la tranche, avec à l’opposé le connecteur propriétaire pour brancher le clavier externe. Sur les tranches latérales, on retrouve les deux haut-parleurs AKG et le port USB-C (à droite). Seule petite nouveauté, importante mais invisible : le bouton marche-arrêt de la Tab S9 FE+ accueille enfin un lecteur d’empreintes digitales, rapide et réactif, qui s’ajoute à la reconnaissance vocale.

Un écran réussi malgré des reflets bien présents

Avec sa large surface d’affichage et ses bordures relativement discrètes, même si celles-ci n'ont malheureusement pas été affinées, l’écran de la Tab S9 FE+ n’est pas désagréable à regarder. Contrairement aux tablettes Tab S9, dont la très haut de gamme Galaxy Tab S9 Ultra, la technologie AMOLED (caractérisée par des noirs profonds et des taux de contraste infinis) n’est pas de la partie ici. La FE est équipée d’une simple dalle LCD, qui, au moins cette année, est rafraîchie à 90 Hz pour une image plus fluide.

Malgré des reflets parfois un peu gênants selon l’éclairage environnant, la qualité d’affichage s’avère très correcte avec un taux de contraste satisfaisant de 1886 :1 et une luminosité qui monte à 630 cd/m² (et même en pic à 750 cd/m²). Ce n’est franchement pas si mal sur une tablette utilisée majoritairement en intérieur.

Dans le mode par défaut (vif), la température des couleurs est un peu froide (7050 K), mais cela s’améliore en passant en mode naturel avec une température plus chaude (6350 K) et une meilleure fidélité des couleurs. En témoigne un Delta E moyen de 3,19 mesuré avec notre sonde (contre 4,16 en mode vif).

Un moteur de 2CV sous le capot une Porsche ?

Abstraction faite de l’écran AMOLED, la Galaxy Tab S9 FE+ ne manque pas d’atouts pour convaincre, avec son design haut de gamme et son prix plus abordable. Elle pêche toutefois sérieusement sur le terrain de la puissance, avec aux manettes l’Exynos 1380. Ce dernier équipe aussi le smartphone milieu de gamme vedette de la marque, le Galaxy A54 5G.

Il faut relativiser. Dans les usages courants, la puce suffira amplement à assurer un usage fluide, y compris pour la prise de notes et le dessin, aidée par l’écran à 90 Hz et 8 à 12 Go de mémoire vive selon les versions. Pour des usages beaucoup plus gourmands en ressources, comme le jeu, les gamers exigeants seront forcément frustrés. Pour conserver une fluidité satisfaisante, il faudra accepter une qualité des graphismes relativement faible. En contrepartie, cet Exynos n’est pas trop sensible à la chauffe et assure une bonne stabilité.

Néanmoins, on peut se demander s’il pourra garantir un fonctionnement efficace de façon durable. Samsung applique à cette tablette les mêmes promesses que sur ces derniers smartphones : 4 ans de mises à jour de l’OS et 5 ans de sécurité. L’Exynos 1380 assurera-t-il toujours un bon niveau de prestation avec les futures versions d’Android et de One UI ? On est en droit de se poser la question. Face à un prix d’au moins 700 euros, certains consommateurs pourraient être tentés de se rabattre sur le modèle 10,9 pouces. Plus probablement, quitte à perdre en polyvalence, les autres préféreront de se tourner vers un modèle concurrent, comme la Honor Pad 8, de 12 pouces, vendue plus de deux fois moins cher ou pour un tarif similaire (359 euros), soit revoir leurs exigences à la baisse avec l’excellente Xiaomi Pad 6 de 11 pouces.

One UI : un environnement riche et évolutif

La Galaxy Tab s9 FE+ fonctionne en sortie de boîte avec Android 13 et One UI 5.1.1. Elle devrait prochainement passer sous Android 14 avec One UI 6 puis profiter au fil des ans de nouvelles mises à jour. Cela constitue bien évidemment un solide argument en faveur de cette tablette, face à une concurrence moins coûteuse, mais pas forcément aussi évolutive.

Malgré son caractère moins haut de gamme que la Tab S9+, ce modèle profite de la plupart de ses avantages logiciels, comme le fameux Mode Dex de Samsung. Avec le clavier vendu en option, ce mode transforme cette Galaxy Tab en petit PC portable. One UI apporte également tout un lot de fonctions de personnalisation ainsi qu’un mode multitâche pour utiliser deux applis simultanément.

Les amateurs de la surcouche de Samsung retrouveront leurs marques. Et c’est bien ce qui peut en premier lieu les détourner d’une marque concurrente. L’autre grand avantage du modèle FE est le S Pen fourni pour prendre des notes et dessiner. Les utilisateurs bénéficient de certaines fonctions avancées comme les Air Actions (commandes à distance, seulement avec un S Pen Pro), Air command (pour l’accès à des raccourcis) et autres Air View (pour l’activation du pointeur et des aperçus).

En plus de Samsung Notes, les applications Good Notes (prise de notes), Clip Studio (dessin) et LumaFusion (montage) sont également préinstallées. Les nouveaux utilisateurs bénéficient d'une période d'essai comprise entre 6 mois et 1 an.

Une tablette davantage pour la visio que pour la photo

Cette année, la Galaxy Tab S9 FE+ embarque deux capteurs photo de 8 Mpx, respectivement associés à un objectif grand-angle et à un objectif ultra grand-angle.

Comme on pouvait s’en douter, ce dispositif ne brille pas par une qualité de clichés extraordinaire. Cela tombe bien, le format 12,4 pouces à bout de bras se prête assez peu aux longues séances de shooting photo ou vidéo (même si cela n’effraye pas certains touristes).

La qualité reste toutefois assez acceptable à condition de bénéficier d’un bon éclairage et de privilégier la photo diurne, sous peine de photos pixellisées, voire floues. Les couleurs sont plutôt plaisantes, mais l’image manque globalement de piqué. Le capteur frontal offre pour sa part une meilleure définition (12 Mpx) et sa vocation n’est pas tant les selfies que les appels vidéo. Ces derniers bénéficient d’une image de bonne qualité.

Côté son, les haut-parleurs AKG offrent une restitution puissante et d’assez bonne qualité, y compris pour l’accompagnement de ces appels vidéo.

Une autonomie satisfaisante couplée à une charge rapide

La Galaxy tab S9 FE+ embarque une confortable batterie de 10090 mAh à l’instar de la Tab S9+ ou même de la Tab S7 FE de 2021. Samsung n’a pas cherché à surperformer. Mais l’autonomie de cette tablette, sans être excellente, n’en est pas moins satisfaisante, d’après nos mesures. En streaming vidéo sur Wi-Fi, la tablette assure un fonctionnement d’environ 12 heures.

À l’aide de l’application PCMark, la tablette a montré une endurance proche : 10h51 lorsque la fluidité des mouvements est réglée sur Adaptative (soit un rafraîchissement de la dalle variable jusqu’à 90 Hz). Elle tient presque une heure supplémentaire (11h45) en optant pour une fréquence standard (avec une fréquence d’actualisation bloquée à 60 Hz).

Pour un usage purement domestique, cela n’a pas un grand impact sur le confort d’utilisation, mais pour ceux qui veulent égayer leurs déplacements en regardant une vidéo, voire travailler dans le train, cette autonomie permet de passer le cap de la journée assez facilement. Voire de tenir plusieurs jours dans le cadre d’utilisations ponctuelles.

Bien que livrée sans adaptateur, la tablette est compatible avec la charge 45W. Cela permet, si vous disposez d’un adaptateur compatible, de redonner 33 % d’autonomie à la tablette en 30 minutes ou 64 % en une heure. Il faut environ 1h45 pour recharger intégralement la tablette de 0 à 100 %, ce qui est plutôt satisfaisant. Les tablettes grand format sont généralement très longues à recharger.