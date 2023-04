Meilleur PC portable Acer : quel ordinateur acheter en 2023 ?

La réputation d’Acer n’est plus à faire en matière d’équipements informatiques. Chromebooks, ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, écrans, projecteurs… le constructeur taïwanais présente une gamme complète et variée. Dans ce nouveau guide, découvrez notre sélection des meilleurs PC portables Acer.

Acer, créée en 1976 à Taïwan, figure aujourd’hui parmi les acteurs incontournables de produits informatiques.

La force de la marque est de proposer différentes gammes d’ordinateurs portables qui correspondent à tous les budgets et à toutes les utilisations. Vous avez ainsi des PC portables d’entrée de gamme à moins de 400 euros, notamment avec la gamme Aspire, mais aussi des ordinateurs haut de gamme et ultra puissants, spécialement conçus pour le gaming, avec la gamme Nitro. Peu importe vos besoins, Acer aura dans son catalogue un ordinateur fait pour vous.

Face à ce large choix, trouver le bon ordinateur n’est pas forcément évident. Vous trouverez, dans ce guide, notre sélection des meilleurs PC portables d’Acer.

Acer Aspire A515-56 : Pour la bureautique et le multimédia

Le Acer Aspire 5 A515-56 est un modèle parfait pour un usage bureautique et multimédia. En vente aux alentours de 700 euros, il est équipé d'un processeur Intel Core i5 de 11e génération (Core i5-1135G7). C'est un processeur quad-core avec une fréquence de base de 2,5 GHz et un boost à 4,2 GHz. Ce dernier est épaulé par une mémoire vive de 16 Go et 512 Go de stockage interne SSD. Bien évidemment, il existe des versions avec plus ou moins de RAM et de stockage. Votre choix final se fera en fonction de vos besoins précis.

Sans être incroyablement puissante, cette configuration s’avère équilibrée. Elle conviendra pour travailler bien sûr, mais aussi pour regarder des films et des séries, naviguer sur internet et écouter de la musique. Son autonomie est d’un peu plus de 8 heures. Il est livré avec Windows 11.

Les + Les - Grand écran de 17” Autonomie médiocre Performances satisfaisantes pour le prix Châssis en plastique Connectique complète Écran peu lumineux

Acer Nitro 5 AN517-54 : Pour le gaming

Les PC portables de la gamme Nitro d’Acer sont spécialement conçus pour le gaming. L’Acer Nitro 5 AN517-54 dispose d'un processeur Intel Core i7 11800H associé à une carte graphique GeForce RTX 3070. Avec sa RAM de 16 Go et son espace de stockage de 1 To, c’est un ordinateur puissant et fluide, même pour les jeux les plus exigeants.

L’Acer Nitro 5 AN517-54 est équipé d’un grand écran de 17,3 pouces en définition Full HD (1920 x 1080 pixels). La fréquence de rafraîchissement de 144 Hz offre une expérience de jeu agréable.

La batterie offre une autonomie de 7 heures en usage mixte, mais attention, celle-ci descend à 3 heures pour le gaming. Enfin, niveau connectique, le PC portable dispose d'un port HDMI, de deux ports USB 3.2 Gen2 et d'un port USB 3.2 Gen2 type C.

Les + Les - Grand écran de bonne facture et fluide Faible autonomie Refroidissement efficace Solides performances en 1080p

Acer Spin 513 CP513-1H-S64V : le 2-en-1 pour travailler

Acer a également une gamme de PC portables hybrides. Le Chromebook Acer Spin 513 peut ainsi s’utiliser en ordinateur ou en tablette grâce à son écran tactile et son châssis qui lui permet de pivoter l’écran à 360 degrés.

L’Acer Chromebook Spin 513 CP513-1H-S64V n’a pas besoin d’une grande puissance pour fonctionner correctement. Il est doté du processeur Snapdragon SC7180 associé à 8 Go de RAM, ce qui est suffisant pour effectuer toutes les tâches du quotidien.

Ce 2-en-1 est équipé d’un écran LCD IPS de 13,3 pouces d’une résolution Full HD. Le gros avantage de ce modèle est son autonomie de plus de 13 heures qui vous permet de le transporter partout, sans avoir peur d’une panne de batterie. D’ailleurs, grâce à son format compact et son poids plume de seulement 1,2 kg, vous pouvez le glisser facilement dans un sac. Niveau connectique, on retrouve 2 ports USB Type-C et 1 port USB 3.2 Type-A.

Les + Les - Charnière pivotante à 360 degrés Clavier médiocre Bonne autonomie Configuration un peu légère Finitions de qualité

Acer Swift 5 SF514-56T

Sortie en 2022, cette nouvelle version de l’Acer Swift 5 a de quoi réjouir les personnes en recherche de légèreté et de performances. Avec son poids plume de 1,2 kg, l’Acer Swift 5 SF514-56T est un PC portable compact et léger qui peut facilement être transporté.

Son écran de 14 pouces affiche un format 16 : 10 et offre une résolution de 2560 x 1600 pixels. Sa dalle dispose d’une luminosité maximale est de 536 nits et d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Doté d’un processeur Intel Core i7 de 12ème génération couplé à une carte graphique Intel Iris Xe Graphics et à 16 Go de RAM, l’ordinateur combine à la fois puissance et joli design. Son gros point fort est sa webcam qui passe de 720 p pour la précédente version, à un mode Full HD d’une résolution de 1920 x 1080 p.

Les + Les - Excellente webcam Plus lourd que la première version Bel écran Autonomie en baisse Ecran large au format 16:10 (1,2kg PC portable léger

Acer Swift Edge SFA16-41-41-R356

L’Acer Swift Edge 16 a été spécialement conçu pour faciliter le télétravail. C’est un PC portable haut de gamme ultra-fin, léger et très puissant. En effet, il ne pèse que 1,17kg malgré sa grande taille de 16 pouces.

Il est équipé d’une dalle OLED 4K (3840 x 2400) au format 16:10. L’écran a spécialement été calibré pour réduire la fatigue oculaire, ce qui vous permet d’avoir une utilisation confortable, même lors d’un usage prolongé.

Par ailleurs, le PC portable est équipé d'un processeur AMD Ryzen 7 6800U à 8 cœurs accompagné d’une carte graphique AMD Radeon Graphics et de 16 Go RAM. Son espace de stockage de 1 To SSD.

Au niveau des connectiques, l’Acer Swift Edge 16 n’est pas en reste puisque le modèle dispose de deux ports USB-C 3.2 gen 2, 2 ports USB-A 3.2 gen 1, un port HDMI 2.1 et une prise mini-jack.

Les + Les - Ultra léger Prix élevé Bel écran OLED 4K Autonomie qui aurait pu être meilleure Connectiques complètes

Quelles sont les différentes gammes d’ordinateurs portables Acer ?

Acer propose un large choix d’ordinateurs portables qui se déclinent en plusieurs gammes. Vous avez ainsi les :

Swift qui adoptent un format compact avec un châssis ultra fin.

qui adoptent un format compact avec un châssis ultra fin. Spin qui sont des ordinateurs hybrides convertibles en tablettes.

qui sont des ordinateurs hybrides convertibles en tablettes. Aspire pour effectuer les tâches du quotidien. Cette gamme là est la plus abordable.

pour effectuer les tâches du quotidien. Cette gamme là est la plus abordable. Enduro et Enduro Urban qui sont conçus pour une utilisation dans des conditions d’aventures extrêmes.

qui sont conçus pour une utilisation dans des conditions d’aventures extrêmes. Nitro qui sont suffisamment puissants pour jouer à des jeux récents et réaliser des tâches lourdes de graphismes.

qui sont suffisamment puissants pour jouer à des jeux récents et réaliser des tâches lourdes de graphismes. Extensa spécialement conçue pour les professionnels qui ont par exemple besoin d’une bonne webcam pour les visioconférences.

spécialement conçue pour les professionnels qui ont par exemple besoin d’une bonne webcam pour les visioconférences. Et Travelmate qui offrent des options spécifiques de sécurité.

Chaque gamme présente des atouts et des fonctionnalités différentes pour des prix qui vont de 400 euros pour un modèle d’entrée de gamme Aspire, à près de 2000 euros pour un PC gaming Nitro.

Est-ce que Acer est une bonne marque de PC portable ?

Au même titre qu’Apple, Microsoft, Lenovo, Asus, HP, ou encore Dell, Acer figure parmi les marques qui vendent le plus d’ordinateurs portables dans le monde. La marque taïwanaise est régulièrement citée en haut du classement pour les meilleurs équipements informatiques.

Acer a su s’imposer en proposant des gammes variées et adaptées aux besoins et aux budgets des différents utilisateurs. Les PC portables disposent ainsi de différentes caractéristiques, tant au niveau du design que des fonctionnalités. On va ainsi retrouver des modèles ultra fins, légers, polyvalents ou encore ultra puissants.