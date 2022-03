Meilleures clés USB : quel modèle choisir en 2022 ?

S'il y a bien un produit tech qui n'est pas encore désuet depuis toutes ces années, c'est bien la clé USB. Même si les systèmes de transfert de fichiers sans fil se démocratisent, cette petite unité de stockage nomade est toujours essentielle dans nos vies. Mais alors, quel modèle de clé USB faut-il choisir en 2022 ?

Notre sélection des meilleures clés USB

Les clés USB, ces petites unités de stockage nomades, n'ont pas pris une seule ride en 2022. Pourtant, les services de partage de fichiers en ligne (ou sans fil) se démocratisent de plus en plus. Certains services permettent par exemple désormais d'envoyer de gros fichiers par mail. On sait aussi que l'alternative à AirDrop arrive très bientôt pour Android, Linux et Windows, ce qui facilitera globalement le partage de fichiers.

Néanmoins, que ce soit au travail ou à la maison, la clé USB permet d’avoir ses fichiers numériques à portée de main et de pouvoir les utiliser à la volée entre différents appareils, sans avoir à trop s'embêter. Avec une clé USB, exit les éventuels problèmes de Bluetooth ou de connexion à Internet. Les données sont sur la clé, et il n'y a plus qu'à la brancher pour transférer.

La clé USB est donc toujours un accessoire essentiel aujourd'hui, encore loin d'être désuet. En revanche, toutes les clés USB ne possèdent pas les mêmes caractéristiques. Il y a pas mal de petits détails à prendre en compte, comme la capacité de stockage ou la vitesse de transfert, etc. Mais pas de panique, on a sélectionné pour vous les meilleures clés USB à se procurer en 2022.

Sélection des meilleures clés USB en 2022

Voici donc notre sélection des meilleures clés USB de 2022. Nous les avons choisies en fonction de leur capacité de stockage, leur design, leur robustesse, leur taux de transfert, etc.

1. Samsung Fit Plus

Si vous recherchez une clé USB qui offre un excellent rapport fonctionnalités-prix, la Samsung Fit Plus est un excellent choix. Nous l'apprécions pour son format mini, facile à transporter. Mais aussi parce qu'elle est disponible dans une variété de tailles, allant de 32 Go à 256 Go, et prend en charge la connectivité USB 3.1 avec des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 300 Mbp/s. Attention toutefois à ne pas l'égarer.

Pour protéger vos données, le Samsung Fit Plus est résistante à l'eau, aux chocs, aux aimants, à la température et aux rayons X, ce qui signifie que vous pouvez l'emporter à peu près n'importe où sans craindre d'endommager votre contenu. Étant donné que cette clé USB est rétrocompatible avec USB 2.0, elle fonctionnera sur presque tous les appareils que vous possédez.

Capacités : 32 à 256 Go

: 32 à 256 Go Connectique et norme USB : USB-A 3.1 Gen 1

: USB-A 3.1 Gen 1 Vitesse de lecture : 400 Mo/s environ

: 400 Mo/s environ Vitesse d'écriture : 200 Mo/s environ

: 200 Mo/s environ Garantie : 5 ans

2. SanDisk Ultra Dual Drive

Cette clé USB SanDisk est la plus pratique de notre sélection. En tant que clé pivotante 2-en-1, elle permet de transférer des fichiers sur vos appareils en USB-C comme en USB-A. Une flexibilité qui s'avère être particulièrement pratique au quotidien.

En termes de fiche technique, la clé est disponible de 64 à 512 Go, en plusieurs coloris (noir, cyan, bleu et rose). Garantie 5 ans et compatible avec la norme USB 3.1 Gen 1, elle offre des vitesses en lecture atteignant les 150 Mo/s, ce qui reste correct pour un usage quotidien.

Capacités : 64 à 512 Go

: 64 à 512 Go Connectique et norme USB : USB-A + USB-C 3.1 Gen 1

: USB-A + USB-C 3.1 Gen 1 Vitesse de lecture : 150 Mo/s environ

: 150 Mo/s environ Vitesse d'écriture : —

: — Garantie : 5 ans

3. SanDisk Extreme PRO

L'Extreme Pro de SanDisk est l'un de ses périphériques USB les plus performants, mais soyez prêt à dépenser un peu d'argent pour mettre la main dessus. La clé USB est livrée avec un minimum de 128 Go de stockage, allant jusqu'à 1 To. Elle offre une connectivité USB 3.2, garantissant des vitesses de lecture rapides jusqu'à 420 Mo/s et des vitesses d'écriture allant jusqu'à 380 Mo/s. Cela fait de l'Extreme Pro l'une des meilleures clés USB du marché en termes de performances brutes.

Grâce à une finition en aluminium, l'Extreme Pro devrait pouvoir résister aux chocs et autres dommages et continuer à fonctionner sans vous soucier de vos données. Compatible USB 3.0 et USB 2.0, elle bénéficie en outre d'une garantie à vie. Le chiffrement en AES 128 bits vous permet enfin de protéger vos données si nécessaire.

Capacités : 128 Go à 1 To

: 128 Go à 1 To Connectique et norme USB : USB-A 3.2 Gen 1

: USB-A 3.2 Gen 1 Vitesse de lecture : 420 Mo/s environ

: 420 Mo/s environ Vitesse d'écriture : 380 Mo/s environ

: 380 Mo/s environ Garantie : 5 ans

4. Kingston DataTraveler G3

Si votre budget est limité, sachez que Kingston propose l'une des meilleures clés USB en termes de rapport qualité-prix. Il s'agit donc de la DataTraveler G3, qui commence à moins de 10 euros en 32 Go de stockage et USB 3.0. Pour seulement quelques euros, vous pouvez opter pour une clé USB fiable qui stocke votre contenu, le transfère facilement et rapidement et fait tout cela sans risquer d'endommager vos données.

Si la Kingston DataTraveler n'offre pas d'incroyables vitesses, elle se décline de 16 à 64 Go à 100 Mo/s en lecture et de 128 à 256 Go avec 130 Mo/s. Mais à ce prix, difficile de lui reprocher quoi que ce soit, d'autant plus qu'Amazon propose même un pack de trois clés Kingston DataTraveler G3 en 64 Go à seulement 25 euros.

Capacités : 16 à 256 Go

: 16 à 256 Go Connectique et norme USB : USB-A 3.0

: USB-A 3.0 Vitesse de lecture : 100 Mo/s environ

: 100 Mo/s environ Vitesse d'écriture : —

: — Garantie : 5 ans

5. Corsair Voyager CMFVY3A

Amis gamers, voici la clé USB qu'il vous faut. Malgré son design robuste en zinc et en aluminium, cette clé USB ne pèse que 52 grammes. Disponible avec la norme USB 3.0, elle affiche une vitesse de lecture de 270 Mo/seconde, ce qui reste très correct, et de 155 Mo/seconde en écriture.

Corsair vous propose le choix entre différentes tailles de stockage, allant de 16 Go à 1 To. Sachez que l'entreprise californienne propose d'autres modèles de clés USB tout aussi corrects en termes de prix, de qualité et de fonctionnalités, telles que la Voyager, Voyager Slider X1, Voyager Vega, etc. À vous de voir si l'une vous conviendrait plus que l'autre.

Capacités : 16 à 1 To

: 16 à 1 To Connectique et norme USB : USB-A 3.0

: USB-A 3.0 Vitesse de lecture : 270 Mo/s environ

: 270 Mo/s environ Vitesse d'écriture : 155 Mo/s environ

: 155 Mo/s environ Garantie : 5 ans

6. SanDisk Ultra Fit

Concurrente directe de la Samsung Fit Plus, la SanDisk Ultra Fit est, elle aussi, à privilégier si vous aimez les toutes petites clés USB. À la fois sobre et discrète, elle passe partout. Elle s'avèrera très pratique dans le cas où vous aurez besoin de la laisser branchée en permanence sur votre appareil, par exemple.

La fiche technique de la clé n'a pas à rougir non plus, puisqu'elle est disponible en 32 Go, 64 Go, 128 Go, 256 Go, 512 Go, avec des vitesses de lecture atteignant les 130 Mo/s. Elle prend également en charge l'USB 3.1 Gen 1, ce qui est parfait pour profiter de bonnes vitesses, mais on regrettera toutefois sa vitesse en écriture, bien en deçà des autres modèles.

Capacités : 32 à 512 Go

: 32 à 512 Go Connectique et norme USB : USB-A 3.1 Gen 1

: USB-A 3.1 Gen 1 Vitesse de lecture : 130 Mo/s environ

: 130 Mo/s environ Vitesse d'écriture : moins de 50 Mo/s

: moins de 50 Mo/s Garantie : 2 ans

7. Corsair CMFSS3B

N'importe quelle clé USB peut survivre aux chutes depuis le bureau et beaucoup peuvent résister à des températures extrêmes, mais très peu peuvent survivre à un cycle dans votre machine à laver ou à une chute de plusieurs dizaines de mètres. C'est là où la clé USB Corsair Flash Survivor Stealth (avec une capacité de stockage de 32 Go à 128 Go) intervient, puisqu'elle conçue pour se rire du danger.

Avec son boîtier extrêmement robuste en aluminium anodisé, elle est résistante aux chocs et étanche à 200 mètres grâce à un joint EPDM. Elle est protégée contre les vibrations et les impacts grâce à un collier spécifique. Elle est en outre compatible avec la norme USB 3.0 et garantie 5 ans, ce qui fait d'elle un bon investissement.

Capacités : 16 Go à 1 To

: 16 Go à 1 To Connectique et norme USB : USB-A 3.0 Gen 1

: USB-A 3.0 Gen 1 Vitesse de lecture : non précisé par le constructeur

: non précisé par le constructeur Vitesse d'écriture : non précisé par le constructeur

: non précisé par le constructeur Garantie : 5 ans

À quoi peut servir une clé USB en 2022 ?

En 2022, avoir une (ou plusieurs) clés USB à la maison vous permet de déplacer rapidement des fichiers volumineux d'un ordinateur à un autre, ainsi que vers votre imprimante, votre routeur ou même votre Smart TV. Si votre clé USB dispose de beaucoup d'espace de stockage, vous pouvez également l'utiliser pour des sauvegardes partielles ou complètes de votre PC, par exemple.

Les clés USB contiennent beaucoup plus de données et peuvent lire et écrire des données beaucoup plus rapidement qu'il y a quelques années, grâce à des protocoles plus rapides et à des coûts de stockage moins élevés. Pour seulement quelques euros, vous pourrez conserver tous les fichiers personnels dont vous aurez besoin, et ce, directement sur votre porte-clés.

USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2, USB-A, USB-C : comprendre toutes les différences entre les clés USB

Pourtant, choisir la bonne clé USB n'est pas si simple. Outre le fait de faire le choix de l'espace de stockage— sur ce point, seul vous serez en mesure de déterminer vos besoins —, sachez qu'il existe au moins quatre protocoles de connexion USB différents : USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 depuis 2017, chacun étant bien plus rapide que le précédent. Mais il y en a d'autres, les voici.

Si vous hésitez dans le choix du protocole USB à l'achat, gardez en tête qu'il vaut mieux privilégier une clé USB au protocole le plus récent possible, puisque vous bénéficierez de plus de vitesse de transfert. Si votre appareil n'est pas compatible aujourd'hui, celui que vous achèterez demain le sera probablement. C'est donc un meilleur investissement qu'une clé USB au protocole vieillissant, comme l'USB 2.0, par exemple. Sachez en outre que chaque nouveau protocole prend en charge les précédents.

Il existe également deux types de connecteurs. La plupart des clés USB disposent d'une prise USB-A rectangulaire traditionnelle, qui fonctionnera sur la plupart des PC Windows et des Mac plus anciens, ainsi que sur la plupart des imprimantes, Smart TV, routeurs et autres appareils. D'autres profitent d'une prise USB–C, le port arrondi.

Là encore, à vous de déterminer lequel de ces deux ports est le plus pratique pour vous au quotidien. Si vos appareils disposent en grande majorité de ports USB-C, privilégiez une clé disposant d'un port USB-C afin de vous éviter d'avoir à trimballer un adaptateur en permanence.

Dans votre choix, sachez enfin que certaines clés USB disposent d'un système de chiffrement intégré, utile dans le cas où votre clé est perdue ou volée. Cette fonctionnalité peut être utile si vous avez pour habitude de transporter des fichiers importants, ou confidentiels.

Voici quelques conseils pour bien choisir votre clé USB. Premièrement, sachez que cela ne vaut pas trop la peine d'acheter une clé USB de moins de 64 Go simplement parce que la différence de prix que vous payez pour deux ou quatre fois le stockage est minime. Assurez-vous également d'inclure le prix de la livraison si vous achetez en ligne, car vous finissez souvent par payer plus pour les frais de port que la clé lui-même, en particulier pour les modèles à faible coût.

Si vous hésitez encore sur la norme, sachez que l'USB 2.0 sera suffisant pour les petites capacités (sous 16 Go), mais que cette norme peut vite devenir pénible pour transférer de gros fichiers. D'ailleurs, les clés USB plus grandes (128 Go ou plus) sont souvent uniquement livrées avec la norme USB 3.0. Ne vous embêtez plus avec cette norme, privilégiez de l'USB 3.0 au minimum.

Si vous envisagez de déplacer des fichiers vers et depuis des appareils portables (tablettes ou smartphones), envisagez une clé USB avec un connecteur microUSB (ou Lightning pour iPhone). Au-dessus de 128 Go, vous voudrez peut-être également envisager un disque dur SSD, bien plus fiable qu'un disque dur traditionnel, si vous voulez de la robustesse, de la portabilité, de la polyvalence et de meilleures performances.

Notez enfin que les capacités annoncées par les constructeurs sont susceptibles d'être inférieures à celles indiquées lorsqu'elles sont formatées et montées sur un système d'exploitation.