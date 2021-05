Vous cherchez le meilleur PC Gamer mais êtes quelque peu confus ? Avec tous les éléments à prendre en compte, choisir un PC fixe pour le jeu n'est pas une mince affaire. Carte graphique, processeur, mémoire vive, alimentation, etc. Trouver la combinaison parfaite peut s'avérer être un vrai casse-tête, surtout pour les personnes qui ne s'y connaissent pas. Nous avons établi un guide d'achat pour vous aider à trouver le meilleur PC Gamer adapté à vos besoins, mais également à votre budget.

Meilleurs PC Gamer à moins de 1200 euros

PC Gamer Rush

Proposé à 499,90 €, ce PC gamer d'entrée de gamme est disponible sur Materiel.net. Il embarque un processeur AMD Ryzen 3 3200G qui comprend 4 cœurs physiques sur architecture Zen+ propulsé à 3,60 GHz. Il a la particularité d'intégrer un chipset graphique simplement étonnant. Il dispose en effet de 8 cœurs Radeon Vega, qui permet en outre de faire tourner en 1080p les plus grands jeux multijoueurs du moment : League of Legends, Counter Strike GO, Overwatch, DOTA, et bien d'autres encore !

On retrouve un SSD NVMe 500 Go en parallèle de la polyvalence de son processeur Ryzen 3. Si cela vous paraît peu, vous avez toujours la possibilité d'y ajouter un périphérique de stockage supplémentaire. 500 Go pour y installer votre système d'exploitation et quelques-uns des meilleurs jeux du moment. La mémoire RAM intégrée se limite à 8 Go de DDR4, mais comme pour le stockage, rien ne vous empêche de l'étendre (jusqu'à 32 Go) selon vos besoins.

Idéal pour les personnes qui voudraient faire évoluer cette config, le Chipset B450 de sa carte mère leur laisse entrevoir de nombreuses possibilités de mise à jour. Intégrée dans le boitier Corsair, elle est prête à accueillir de futurs upgrades. Le socket AM4 peut accueillir les puissants Ryzen 5 ou même Ryzen 7.

Et si l'envie vous prend plus tard d'ajouter une vraie carte graphique, c'est également possible. Enfin, pour ce tarif notez qu'aucun système d'exploitation n'est installé. Il faudra donc l'installer vous-même ou le cas échéant, faire appel à un professionnel.

Materiel Rush Processeur AMD Ryzen 3 3200G Carte graphique Chipset intégré AMD Radeon Vega 8 Graphics Mémoire RAM 8 Go DDR4 Stockage SSD 500 Go Crucial P2 NVMe Système exploitation Sans OS Prix 499,90 euros

Altyk Alpha G1-R58-N02

Un peu plus cher, le Altyk Alpha G1-R58-N02 est proposé à 649,94 euros sur Materiel.net. Cela dit, il est livré avec un système d'exploitation, Windows 10 Famille 64 bits en l'occurrence. Idéal pour débuter dans le gaming, il intègre un processeur AMD Ryzen 5 4650G. Ce dernier est composé de 6 cœurs physiques sur architecture Zen 2, à une cadence de 3,70 GHz.

Pas de carte graphique dédiée, mais une solution intégrée au processeur avec le Chipset graphique AMD Radeon Vega 8 Graphics. Le PC Altyk Alpha est doté d'un SSD NVMe de 250 Go, soit un stockage 100% composé de mémoire Flash, tellement plus rapide qu'un disque dur traditionnel. Un maximum de performances et largement de quoi installer quelques-uns de vos hits préférés. Enfin, on retrouve 8 Go de mémoire RAM (DDR4), pour garder un système réactif en toutes circonstances.

Altyk Alpha G1-R58-N02

Processeur AMD Ryzen 5 Pro 4650G Carte graphique Chipset AMD Radeon Graphics intégré Mémoire RAM 8 Go DDR4 Stockage SSD NVMe de 250 Go Système exploitation Windows 10 Famille 64 bits Prix 649,94 euros

PC Gamer Frontier

On commence notre sélection des meilleurs PC Gamer avec ce modèle Megaport Frontier. Proposé au tarif de 1 199 euros, il embarque un processeur Intel Core i7-10700F ainsi qu'une carte graphique Nvidia GeForce GTX1660 6 Go GDDR5. La quantité de mémoire vive embarquée est de 16 Go DDR4-SDRAM 2400 Mhz.

Ce PC est livré avec Windows 10 et dispose pour le stockage d'un SSD de 480 Go ainsi que d'un HDD SATA 6Gb/s d'une capacité de 1 To. De quoi stocker pas mal de jeux ! Un PC Gamer entrée de gamme pour commencer à jouer sans problème !

Megaport Frontier Processeur Intel Core i7-10700F Carte graphique NVIDIA GeForce GTX1660 6 Go GDDR5 Mémoire RAM 16 Go DDR4 2400 Mhz Stockage Disque dur 480 Go SSD + 1 To SATA 6Gb/s Système exploitation Windows 10 Prix 1 199 euros

Meilleurs Packs PC Gamer

Pack PC Gamer Vibox I-32

Ce pack PC gamer proposé sous les 750 euros se compose d'une tour gaming, d'un clavier gamer RVB, d'une souris et son tapis, un écran 21.5″ Full HD ainsi qu'un casque gamer. À ce tarif, ne vous attendez pas à avoir une machine de guerre.

On retrouve un processeur AMD Ryzen 3-3200G Quad Core 12nm, une carte graphique AMD Radeon RX Vega 8, une mémoire RAM 16 Go DDR4 2666 MHz. Pour la partie stockage, elle est confiée à un SSD de 240 Go couplé à un disque dur SATA-III 6.0 Gbit/s / 7200 rpm d'une capacité de 1 To. Le tout tourne sous le système d'exploitation Windows 10.

Vibox I-32 Processeur AMD Ryzen 3-3200G Carte graphique AMD Radeon RX Vega 8 Mémoire RAM 16 Go DDR4 2666 MHz Stockage SSD 240 Go + disque dur 1 To Système exploitation Windows 10 Prix 744,95 euros

PC Gamer Super Méga Pack Fenrir

Pour 1 149 euros, ce pack PC Gamer Megaport vous permet de commencer à jouer sans forcément casser votre tirelire. Certes, sa configuration n'est pas la plus poussée du marché, mais vous avez tout de même un clavier, un écran 24 pouces ainsi qu'une souris gamer pour moins de 1 200 euros. Ce PC Gamer offre un design du plus bel effet avec son boitier gaming Hunter RGB intégrant des ventilateurs de 120 mm avec LED RGB colorées.

Pour en revenir aux caractéristiques techniques de cette tour, on retrouve un CPU AMD Ryzen 5 3600, 16 Go de mémoire RAM DDR4-DDR. La partie graphique est confiée à la carte NVIDIA GeForce GTX1660 6 Go DDR5. Pour le stockage, il embarque un disque dur HDD de 1 To Toshiba couplé à un SSD d'une capacité de 240 Go. Une configuration ni trop faible, ni trop poussée, suffisante pour jouer en 1080p.

D'autres modèles sont disponibles avec notamment une carte graphique RTX 3070 8Go et le processeur AMD Ryzen 5 5600X, mais aussi un écran de 27 pouces. Vous pouvez les voir dans le tableau ci-dessous et y accéder directement sur la page vendeur Amazon.

Megaport 82-FRa Megaport 89-FR Megaport 803-FR Processeur AMD Ryzen 5 3600 AMD Ryzen 5 3600X AMD Ryzen 5 5600X Carte graphique NVIDIA GeForce GTX1660 6 Go GDDR5 NVIDIA GeForce RTX 3070 8 Go NVIDIA GeForce RTX 3070 8 Go Mémoire RAM 16 Go DDR4 16 Go DDR4 2400 MHz 16 Go DDR4 3000 MHz Stockage Disque dur 1 To + 240 Go SSD Disque dur 1 To + 240 Go SSD SSD M.2 1 To

Système exploitation Windows 10

Windows 10

Windows 10

Prix 1 149 euros 1 899 euros 2 049 euros

Meilleurs PC Gamer premium

PC Gamer Nightfighter I

Continuons avec un PC Gamer intégrant les derniers composants du marché, à commencer par une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 8 Go GDDR6. Le processeur est un Intel Core I7-10700K de 10ème génération est doté de 8 Cores (16 Threads), de 16 Mo de cache et de fréquences Turbo pouvant atteindre 5.1 GHz, et ce, sans overclocking. Il est adapté aux gamers exigeants et aux utilisateurs qui ont besoin d'une grande puissance de calcul au quotidien.

Pour la partie audio, on retrouve une carte son 7.1 intégrée offrant une qualité audio HD. Si vous envisagez de changer quelques composants ou d'en ajouter des nouveaux, vous pouvez compter sur une alimentation Azza PSAZ de 650 Watt. Enfin, le stockage est composé d'un SSD High Performance de 480 Go et de 2 HDD SATA III de 1 To soit 2 To au total.

Megaport Nightfighter I Processeur Intel Core i7-10700K Carte graphique NVIDIA GeForce RTX3070 8Go GDDR6 Mémoire RAM 16 Go DDR4 Stockage Disque dur 480 Go SSD + 1 To SATA 6Gb/s Système exploitation Windows 10 Prix 1 989 euros

PC Specialist Pro

Ce modèle PC Specialist Pro est proposé sur Amazon dans 4 configurations, à partir de 1 799 €. Toutes embarquent 16 Go de RAM (3000MHz), un boîtier Lian-Li Lancool 215 Tower et une alimentation Corsair CV Series 550W ou 650W selon le modèle.

Les différences se situent essentiellement au niveau du processeur, et de la carte mère embarquée. Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X du côté d'AMD et i7-11700K et i7-10700K. La carte graphique est une AMD Radeon RX 6700XT 12 Go avec architecture AMD RDNA 2 et le tout nouveau cache AMD Infinity.

PRO R5 56X 6700XT PRO R7 58X 6700XT PRO I7 10K 6700XT PRO I7 11K 6700XT Processeur Intel Core i7-11700F Intel Core i7-11700KF Intel Core i7-10700K Intel Core i7-11700K Carte graphique AMD RX 6700XT 12 Go AMD RX 6700XT 12 Go AMD RX 6700XT 12 Go AMD RX 6700XT 12 Go Mémoire RAM 16 Go DDR4 3000 MHz 16 Go DDR4 3000 MHz 16 Go DDR4 3O00 MHz 16 Go DDR4 3000 MHz Stockage SSD M.2 1 To SSD M.2 1 To SSD M.2 1 To

SSD M.2 1 To RPM)

Système exploitation Windows 10

Windows 10

Windows 10

Windows 10

Prix 1 799 euros 1 975 euros 1 899 euros 2 049 euros

Dell Alienware Aurora

La tour Gamer AlienWare Aurora propose un design sobre et futuriste à la fois. Elle se décline en deux configurations. La première est équipée d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 8 Go, d'un processeur Intel Core i7-11700F, 16 Go de RAM et un SSD de 256 Go ou 512 Go couplé à un HDD 1 To.

La deuxième configuration, très haut de gamme embarque la puissante carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3090 24 Go couplée au processeur Intel Core i9-11900F (Octo-Core 2.5 GHz / 5.2 GHz Turbo – 16 Threads – Cache 16 Mo).

La quantité de mémoire vive est de 32 Go (2×16 Go HyperX DDR4 3200 MHz). Si vous souhaitez en ajouter davantage, vous pouvez utiliser les deux autres baies, et y installer jusqu'à 128 Go maximum. Enfin, la partie stockage est assurée par un SSD M.2 PCIe 1 To + disque dur de 1 To (7200 RPM).

Alienware Aurora R12-5318 Alienware Aurora R12-5332 Alienware Aurora R12-8690 Processeur Intel Core i7-11700F Intel Core i7-11700KF Intel Core i9-11900F Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 8 Go NVIDIA GeForce RTX 3070 8 Go NVIDIA GeForce RTX 3090 24 Go Mémoire RAM 16 Go DDR4 3200 MHz 16 Go DDR4 3200 MHz 32 Go DDR4 3200 MHz Stockage SSD M.2 PCIe 256 Go + disque dur 1 To (7200 RPM) SSD M.2 PCIe 512 Go + disque dur 1 To (7200 RPM) SSD M.2 PCIe 1 To + disque dur 1 To (7200 RPM)

Système exploitation Windows 10 Famille 64 bits

Windows 10 Famille 64 bits

Windows 10 Famille 64 bits

Prix 2 299,94 € 2 499,95 € 3 999,95 €

MSI Trident A 10TD-1474FR

Le modèle MSI Trident A 10TD-1474FR est une tour, plus compacte que celles présentées précédemment. Elle renferme un processeur Intel Core i7-10700F, 16 Go de mémoire RAM, un SSD de 512 Go + HDD 2 To. La carte graphique est une NVIDIA GeForce RTX 3070 8 Go. Le tout tourne sous Windows 10 Famille 64 bits. Son prix : 2 399,95 €.

MSI Trident A 10TD-1474FR Processeur Intel Core i7-10700F Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 Ventus 2X 8 Go GDDR6 Mémoire RAM 16 Go DDR4 2666 MHz Stockage SSD M.2 PCIe 512 Go + disque dur 2 To Système exploitation Windows 10 Famille 64 bits Alimentation 650 Watts certifée 80+ Gold Prix 2 399,95 euros

Acer Predator Orion 5000

On clôture notre sélection des meilleurs PC Gamer avec un modèle très haut de gamme : le Acer Predator Orion 5000. Articulé autour d'un processeur i7 de génération Comet Lake et d'une carte graphique RTX 3080 de génération Ampere, il dispose de tous les moyens pour vous faire jouer dans des conditions optimales.

Il intègre un processeur 10 cœurs de génération Comet Lake avec le Core i7-10700K cadencé à 3,80 GHz (jusqu'à 5,10 GHz en mode burst). Pour l'accompagner, 16 Go de RAM sont disponibles pour vous assurer une réactivité de tous les instants. Si vos besoins évoluent, vous pourrez porter cette capacité à 64 Go.

Pour la sauvegarde de vos données, le Acer Predator Orion 5000 s'appuie sur un stockage SSD ultra réactif d'une capacité de 1 To. Enfin, le tout est livré avec le système d'exploitation Windows 10 Famille 64 bits. Il est affiché à 3 399,95 euros.

Acer Predator Orion 5000 Processeur Intel Core i7-10700K Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 10 Go Mémoire RAM 16 Go DDR4 Stockage SSD 1 To Système exploitation Windows 10 Famille 64 bits Prix 3 399,95 euros

❓Qu'est-ce qu'un ordinateur Gamer ?

Un ordinateur gamer, portable ou fixe offre de par sa configuration, la possibilité de jouer à des jeux vidéo. Avec des jeux qui demandent de plus en plus de ressources, notamment graphiques, les meilleurs PC Gamer doivent pouvoir offrir un minimum de performances et bénéficier si possible d'une grande puissance.

Le rendu graphique est l'un des points les plus importants que doit savoir gérer les meilleurs PC Gamer. La fluidité dans la navigation, le temps de calcul et l'exécution des ressources sont également des éléments importants à prendre en compte. En effet, si vous choisissez un PC pour le jeu et que vous favorisez l'aspect GPU au détriment de la partie CPU (processeur) ou vice versa, votre PC gamer risque de ne pas être aussi performant que ce à quoi vous espériez.

Afin qu'il soit le plus efficace dans la tâche qu'on lui demande et afin qu'il réponde à toutes vos attentes, l'idéal est de choisir un PC gamer équilibré, avec un processeur et une carte graphique adaptée. Le choix des composants tels que le processeur, la carte graphique, le type de stockage, la quantité de mémoire vive doivent être en adéquation pour obtenir une configuration finale optimale.

🤔PC Gamer : tour ou portable, lequel choisir ?

Tout est question de commodité, mais aussi de préférences personnelles. Cela dit, la configuration d'un PC Gamer fixe à l'avantage de pouvoir être mise à jour. Les PC Gamer portables sont en grande majorité équipés de composants directement soudés à leur carte mère. Mis à part la quantité de mémoire RAM, le SSD ou HDD, il n'est pas possible de remplacer le processeur. C'est également valable pour la carte graphique intégrée ou dédiée dont ils sont équipés.

Même si certains PC Gamer portables embarquent des systèmes de refroidissement de plus en plus performants, ils sont incomparables par rapport au watercooling dédié au PC Gamer fixes.

Si vous êtes un gamer nomade, mieux vaut vous tourner vers un PC portable Gamer. A contrario, si vous envisagez de monter un setup chez vous et aménager un coin gaming, les PC Gamer surtout lorsqu'ils sont équipés de système lumineux RGB seront du plus bel effet, en plus d'offrir de performances inégalables.

🙄Quels critères à prendre en compte avant l'achat d'un PC Gamer ?

Le processeur (CPU)

L'un des composants les plus important, considéré comme le chef d'orchestre de votre ordinateur. Le processeur se charge de l'exécution de toutes les tâches d'un ordinateur. Pour le jeu, ce dernier doit être capable d'exploiter la puissance de la carte graphique installée.

Si vous choisissez la meilleure carte graphique du moment, mais que votre processeur ne suit pas, c'est comme si vous achetiez une moto capable d'atteindre les 300 km/h, mais qui est bridé à 200 km/h. C'est également valable dans le sens inverse. Vous découvrirez tout ce qu'il faut savoir avant de faire votre choix dans notre guide d'achat 2021 des meilleurs processeurs à acheter.

La carte graphique (GPU)

Dans les cartes graphiques, on retrouve un GPU (Graphic Processing Unit) ou processeur graphique qui est un circuit intégré spécifique. À la différence d’un CPU qui est capable de gérer différentes tâches d’ordre général, un GPU est conçu pour réaliser des traitements particuliers, en l’occurrence les calculs graphiques.

Dans les PC et consoles de jeux vidéo, le GPU sert à restituer des images, des vidéos et des animations 2D et 3D en envoyant des pixels à l'écran. Il est équipé de plusieurs milliers de cœurs dont chacun effectue parallèlement des calculs différents pour améliorer l’efficacité de traitement. C'est ainsi que le GPU rend des images 3D complexes en quelques millisecondes. Si vous envisagez de monter vous-même votre PC gamer, vous trouverez votre bonheur dans notre guide d'achat des meilleures cartes graphiques à acheter en 2021.

La mémoire vive (RAM)

Pour un PC dédié au jeu, 8 Go de mémoire RAM suffisent. Cela dit, il est fortement conseillé d'avoir au moins 16 Go minimum installés. Vous pourrez ainsi profiter de jeux très gourmands, cela même en résolution 2K et 4K. Au-delà de 16 Go, vous pouvez également utiliser votre PC pour des montages vidéo professionnels utilisant des logiciels qui demandent de grosses ressources.

Le stockage (HDD, SSD, SHDD)

Les SSD sont plus fiables, contrairement aux HDD, ils ne comportent pas de partie mécanique en mouvement. Cela les rend moins prédisposés à l’usure physique dans le temps. Ils sont en effet plus résistants aux chocs, aux chutes et autres accidents tout en étant complètement silencieux. Mais leur plus gros avantage se trouve au niveau des performances.

Premièrement, sur le plan de la latence. Le temps d’accès aux données d’un disque dur typique est de 5 à 10 ms alors qu’un SSD prend entre 0,35 à 0,1 ms (10 microsecondes), soit jusqu’à 100 fois moins de temps. La vitesse de lecture des disques durs tourne autour de 150 Mo/s au mieux, mais elle peut aller jusqu’à 560 Mo/s pour les SSD en SATA, soit un débit 3 à 4 fois supérieur.

Combiné au temps d’accès réduit aux données, les PC en sortent beaucoup plus performants : démarrage rapide du système, lancement accéléré des applications, meilleure vitesse de transfert des données, moins de ralentissements, mais aussi une consommation énergétique moindre.

Avec les SSD NVMe, les vitesses de lecture et d’écriture séquentielles sont encore plus élevées. Les disques les plus performants à l’image du Samsung SSD 970 Pro atteignent jusqu’à 3500 Mo/s en lecture et 2700 Mo/s en écriture, de quoi garantir une expérience des plus fluides en toute circonstance. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter notre guide d'achat des meilleurs SSD internes.

Les SSD sont proposés en différents formats/interfaces, comme nous l’avons vu plus haut :

Format 2,5 pouces SATA : ces SSD sont embarqués dans un boîtier de 2,5 pouces et se contentent via l’interface SATA comme les HDD traditionnels. Leurs vitesses de lecture et d’écriture maximales sont situées entre 500 et 600 Mo/s.

Format M.2 SATA : le format M.2 utilise deux types d’interfaces dont le SATA avec les mêmes limites en termes de vitesse que les SSD 2,5 pouces.

Format M.2 PCIe (NVMe) : ces SSD utilisent le protocole NVMe sur le bus PCIe. Ce protocole permet d’atteindre les meilleures vitesses d’écriture et de lecture séquentielles (jusqu'à 5000 Mo/s avec le PCIe 4.0).

Enfin, le format M.2 est proposé en différentes tailles exprimées en « largeur x longueur ». La largeur standard est de 22 mm. Quant à la longueur, les plus courantes sont celles de 42, 60 et 80 mm (M.2 2242, M.2 2260 ou M.2 2280). Le 2280 est le format que l’on retrouve dans plus de 90% des cas. Avant de faire votre choix, vérifiez les spécifications de votre PC pour savoir quel type de SSD va avec ses slots.

🤷‍♀️Quels accessoires pour compléter mon achat ?

L'écran ou moniteur

Quelle taille ?

La taille idéale dépend en grande partie de la définition de l'écran. Pour du Full HD, restez sur un écran de 24 pouces idéalement. 27 pouces, c'est la taille médiane pour quasiment toutes les définitions. Elle est particulièrement répandue sur les écrans 1440p.

À partir de 32 pouces, la diagonale commence à devenir imposante pour un moniteur de PC, mais si vous avez de l'espace sur votre mobilier et êtes habitués à jouer sur TV, vous n'aurez aucun mal à vous y faire.

Quant aux écrans 4K, les constructeurs repoussent constamment les limites. Les moniteurs de 27 à 32 pouces trouvent un large public dans cette définition, mais les marques n'hésitent plus à proposer du 43 pouces et jusqu'à 55 pouces comme le Dell Alienware AW5520QF et le Viewsonic XG550 annoncé au CES 2020, tous deux des écrans OLED offrant un temps de réponse de 0,5 ms.

TN, VA, IPS, OLED, quel type de dalle ?

Difficile d'y voir clair lorsque vient le moment de choisir l'écran d'un PC Gamer. En effet, il existe plusieurs types de dalles sur le marché. Chaque type de dalle a ses avantages et ses inconvénients.

Les écrans TN, les plus vieux compagnons des gamers sont connus pour offrir un temps de réponse ultra rapide et sont les écrans les moins chers. Mais ce type de dalle souffre d'une moins bonne précision des couleurs. Celles-ci sont plus ternes et moins vibrantes. Toutefois, les constructeurs ne cessent d'améliorer le rendu grâce à un meilleur traitement logiciel. L'angle de vision est également limité.

Les écrans IPS sont le choix privilégié par de nombreux joueurs. Ils offrent une meilleure qualité d'images avec une excellente colorimétrie et un meilleur angle de vision, mais c'est au détriment du temps de réponse dont la moyenne tourne autour de 4 ms contre 1 ms pour les dalles TN.

Les écrans VA en ce qui les concerne offrent un bon compromis entre les deux types précédemment cités avec des couleurs qui se rapprochent des dalles IPS sans les égaler dans les meilleurs configurations. Ils profitent surtout d'un contraste élevé permettant d'avoir des noirs plus profonds.

Enfin, les écrans OLED représentent le nec plus ultra pour les écrans gamers. À l'instar des smartphones et des écrans de TV, ils sont bien meilleurs que les écrans IPS/LCD dans toutes les catégories, avec un taux de contraste très élevé, un rendu des couleurs et une réactivité excellentes. Toutefois, pour les quelques modèles disponibles actuellement sur le marché, les prix sont pour le moment hors de portée pour la grande masse.

G-Sync ou FreeSync ?

G-Sync et FreeSync, deux technologies au nom qui diffère, mais dont le but principal est le même. Que ce soit l'une ou l'autre, elles ont été conçues dans le but de synchroniser en temps réel le nombre d'images par secondes délivrées par la carte graphique et la fréquence d'affichage de l'écran.

Dans cette optique, elles permettent d'éviter les déchirures et sauts d'images pour une expérience de jeu fluide et sans heurts. AMD est à l'origine de la technologie dite ouverte FreeSync. Elle s'appuie sur la norme Adaptive-Sync. G-Sync est de son côté une technologie propriétaire et fermée mise en avant par NVidia.

Pendant longtemps, les cartes graphiques Nvidia ne se synchronisaient qu'avec les écrans G-Sync. Mais depuis janvier 2019, la marque au caméléon a fait un grand pas en annonçant son ouverture à la norme FreeSync.

En d'autres termes, il est désormais possible avec un écran FreeSync de bénéficier d'une synchronisation avec les cartes graphiques Nvidia récentes, soit automatiquement (écran testé et certifié G-Sync Compatible) ou en activant manuellement la synchronisation. L'inverse n'est toutefois pas possible. En d'autres termes, vous ne pouvez pas bénéficier d'une synchronisation en utilisant un écran G-Sycn avec une carte graphique AMD. Pour aller plus loin, nous vous invitons à consulter notre guide d'achat des meilleurs écrans Gamer en 2021.

Les claviers gamer

Mécanique ou membrane

Parmi les claviers gamer disponibles, deux grandes familles se distinguent des autres : les claviers mécaniques ou les claviers avec membrane. Plus bruyants, les claviers mécaniques offrent néanmoins une meilleure réactivité et un confort incomparable. Il est également plus résistant dans la durée. Si une touche est par exemple défaillante, un remplacement de cette dernière suffit à régler le problème. Ce qui évite donc de changer de clavier.

Les claviers mécaniques sont plutôt à réserver aux gamers férus de jeux vidéo mettant les réflexes à rude épreuve. Les claviers à membrane de leur côté sont les types de claviers les plus répandus, notamment dans l'usage bureautique. Ils sont en effet moins réactifs que les claviers mécaniques. Cependant, ils offrent un niveau sonore bien plus silencieux, mais sont moins résistants dans la durée, donc moins durables.

Si vous rencontrez un problème avec une touche, vous serez donc dans l'obligation de changer de clavier. Les claviers membrane sont plutôt adaptés aux fans de jeux de type MMORPG par exemple, et aux utilisateurs dont l’usage s’annonce polyvalent. Logiquement, ils sont moins chers que les claviers mécaniques.

Avec ou sans rétroéclairage

La plupart des claviers dédiés au gaming sont équipés d'un ou plusieurs systèmes de rétroéclairage. Si vous optez pour un clavier sans fil, alors, cette fonctionnalité si elle s'avère être du plus bel effet risque d'avoir un impact non négligeable sur l'autonomie de la batterie. Si vous choisissez un clavier filaire, le problème ne se pose pas.

Les constructeurs ne cessent de proposer des options de personnalisation des plus ingénieuses. Ainsi, sur certains modèles de clavier gamer, il est possible de n'éclairer que les raccourcis indispensables de votre jeu vidéo. Une option bien pratique qui permet par exemple aux joueurs tapis dans le noir de garder un œil sur ce qu’ils font. Enfin, si vous souhaitez trouver celui adapté à vos besoins, vous pouvez également jeter un oeil à notre guide d'achat des meilleurs claviers gamer en 2021.

Les souris gamer

Filaire ou sans fil

Qui dit PC Gamer, dit forcément souris Gamer ! Le choix d'une souris filaire ou sans fil est une décision généralement personnelle, et donc indiscutable. Cela dit, s'il y a un élément à prendre à compte, il se situe au niveau du tarif. En effet, les souris filaires d’entrée de gamme se situent dans la tranche de prix entre 30 et 45 euros. Les modèles les plus performants peuvent généralement atteindre les 65 – 80 euros. Comme pour les claviers, le coût des souris sans fil est logiquement plus élevé.

On trouve des modèles tarifés autour des 75 euros. Les souris plus haut de gamme, avec un design léché et une fiche technique en acier trempé, passent aisément la barre des 100 euros. Les joueurs les plus exigeants, ou les professionnels de l’ESport peuvent parfois investir plus de 150 voire 200 euros dans une souris de luxe.

En fonction du type de jeux

Les amateurs de jeu de tir FPS (FirstPerson Shooter) s’orienteront plutôt vers les souris les plus légères et les plus réactives/ précises de ce guide. De plus, les tireurs d’élite apprécieront la présence de la touche Sniper, qui baisse les DPI lors des phases de tir les plus ardues.

Pour les fans de jeu MOBA (multiplayer online battle arena), les MMO (Massively Multiplayer Online Game) ou les RPG (jeux de rôle), on vous conseille plutôt d’opter pour une souris qui comporte un nombre important de boutons programmables. Dans ce type de jeu, vous aurez en effet besoin d’utiliser de nombreux raccourcis.

Avec capteur optique ou laser

Toutes les souris du marché sont soit équipées d’un capteur laser ou d’un capteur optique. Plus traditionnel, le capteur optique est un peu moins précis que son équivalent laser. De plus, le capteur laser peut être utilisé correctement sur une surface en verre et sans tapis de souris. Les souris avec un capteur optique sont par contre moins chères.

Quelle fréquence de DPI ou PPP ?

Le DPI (Dot Per Inch) ou encore PPP (Points Par Pouce) est l’unité de mesure de la sensibilité de la souris. Ce chiffre représente le nombre de pixels que le curseur est capable de parcourir lors d’un déplacement d’un pouce avec la souris. Plus ce chiffre est élevé, plus l’utilisation de la souris sera précise et réactive. Afin de savoir laquelle est faite pour vous, n'hésitez pas à consulter notre guide d'achat des meilleures souris gaming en 2021.

Les casques gaming

Filaires ou sans fil ?

Les casques filaires sont munis d’une prise Jack (6.35mm) ou mini-Jack (3.5mm) ou d’un connecteur USB. Si vous avez l’intention d’utiliser votre casque avec un smartphone, une tablette ou encore un PC dénué de port USB, comme un Macbook par exemple, on vous conseille d’opter pour une solution équipée d’un connecteur jack. On réservera les connecteurs USB aux utilisateurs qui se cantonnent à jouer sur PC.

Côté sans fil, les casques gaming se divisent en deux catégories : les casques qui se connectent en Bluetooth sans accessoire supplémentaire et les casques qui ont impérativement besoin d’un récepteur Bluetooth. Cette clé se branche généralement en USB et garantit une connexion bien plus stable. Par contre, c’est impossible de s’en servir sur smartphone ou tablette. On vous invite donc à peser le pour et le contre avant de passer à l’achat. Enfin, on notera que les casques sans fil sont la plupart du temps un peu plus cher que les variantes filaires.

Stéréo ou Surround ?

La plupart des casques les plus abordables se contentent d’un son stéréo. Le son stéréo s’appuie sur deux canaux différents (droite et gauche). Les casques avec un son stéréo offrent un son moins complexe et riche, ce qui n’est pas un souci pour écouter de la musique ou jouer à des jeux comme les RPG par exemple.

Par contre, les casques qui annoncent un son surround s’appuient sur différents canaux. En conséquence, le son est plus complexe et riche. C’est parfait pour reproduire l’ambiance sonore d’un lieu et s’immerger dans un univers. On conseillera l’achat d’un casque surround 7.1 aux joueurs aux gamers fans de FPS, de MMO ou de Battle Royale. Avec le surround 7.1, vous serez davantage immergé ou vous entendrez tous les détails sonores de vos jeux. Bref, c’est le pied ! Vous trouverez les derniers modèles du marché dans notre guide d'achat des meilleurs casques gaming à acheter en 2021.

💰Où acheter et télécharger des jeux pour PC gamer ?

Plusieurs plateformes sont disponibles pour acheter et télécharger des jeux vidéo. Parmi les plus populaires, on compte Steam, l'Ubisoft Store, mais aussi l'Epic Games Store. Les possesseurs de PC sous Windows peuvent également compter sur le Microsoft Store qui propose également des jeux vidéos au téléchargement.

Une fois équipé de votre PC Gamer, vous souhaitez peut-être savoir si ce dernier est capable de faire tourner un jeu en particulier dans les meilleures conditions. Beaucoup de services en ligne permettent de vérifier si votre PC gamer dispose de la configuration minimale requise pour tel ou tel jeu. Le plus connu et populaire d'entre eux se nomme “Can You Run It” qui signifie “Puis je le faire tourner”.

Très facile d'utilisation, son fonctionnement est on ne peut plus simple. Il suffit de vous rendre sur le site à cette adresse. Indiquez ensuite dans la barre de recherche le jeu dont vous souhaitez savoir s'il sera optimisé pour votre machine. Validez votre choix en cliquant sur “Can You Run It ?“.

L'outil vous invite à installer un programme qui va détecter automatiquement votre configuration. Téléchargez-le et lancez-le. Lorsque l'application de détection termine l'analyse du matériel, vos résultats s'affichent sur la page et vous indique si votre PC Gamer peut faire tourner de façon optimale le jeu qui vous intéresse.