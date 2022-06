Meilleurs PC portables gamer : quel modèle acheter en 2022 ?

Les PC portables gamer n'ont plus grand chose à envier à leur équivalent de bureau en matière de puissance. Les joueurs apprécient la liberté qu'apporte ce format en plus de pouvoir profiter de toutes les évolutions technologiques récentes. Grâce à ce guide d'achat, vous allez pouvoir choisir le modèle qui vous convient en toute confiance.

Notre sélection des meilleurs PC portables gamer en 2022

Les PC portables gamer récents profitent des dernières avancées technologiques qui permettent d'avoir des jeux plus beaux et plus réalistes. Leur puissance brute a considérablement augmenté avec l'arrivée des cartes graphiques RTX 3000 de Nvidia. Et AMD qui est aussi à l'offensive sur ce front est en train de combler son retard sur son concurrent.

La preuve, nous avons désormais des PC portables gamer haut de gamme dont le couple CPU/GPU est entièrement géré par le constructeur de Santa Clara. C'est notamment le cas du tout dernier ASUS ROG Zephyrus G14 (2022). Il dispose d'un processeur Ryzen 6000 mobile et d'un GPU de la génération des Radeon RX 6000 qui introduit le ray tracing chez AMD. La concurrence entre les différents acteurs pousse le marché vers le haut.

Les meilleurs PC portables gamer pas chers

Sous la barre des 1000 €, on trouve désormais des PC portables gamer aux performances satisfaisantes. La génération 3000 des GPU RTX a réduit considérablement le prix d'accès des laptop gaming performants. On retrouve ainsi de bons modèles pour jouer en Full HD à des prix incroyables, surtout en promotion.

PC Gamer Hp Victus 16-d0195nf

La gamme Victus de HP est destinée aux joueurs qui souhaitent avoir un PC portable gamer abordable tout en bénéficiant de performances confortables. Le modèle de notre sélection est PC d'entrée de gamme équipé d'un GPU RTX 3050. Ce dernier qui délivre des performances très correctes en Full HD tout étant un point d'entrée pour ceux qui souhaitent découvrir le Ray Tracing.

Disponible très souvent sous la barre des 1000 € chez Cdiscount, cette version du HP Victus 16 dispose d'un processeur Intel Core i5-11400H dont la fréquence peut monter jusqu'à 4,5 GHz. Il est épaulé par une mémoire vive de 8 Go et un stockage SSD NVMe de 512 Go. Son écran Full HD est d'une diagonale de 16,1 pouces.

Ce sont là des composants qui permettent de profiter d'une expérience de jeu fiable en 1080p. Pour ce qui est de la connectique, le HP Victus 16-d0195nf dispose d'un port USB-C 3.2 Gen 1, de trois ports USB 3.2 Gen 1, d'un port HDMI et d'une prise combo casque/microphone.

Les Plus Les Moins Bonne performances pour son prix Chauffe et se fait entendre quant il est bousculé Processeur Intel hexacore de 11e génération Colorimétrie est moyenne Un GPU Ampere pour découvrir le ray tracing à tout petit prix Bonne connectique PC portable gamer abordable

LENOVO Legion 5 15ACH6H

Pour moins de 1000 €, vous avez aussi le Legion 5 15ACH6H de Lenovo, un modèle populaire sur l'entrée de gamme. Ce PC portable est équipé d'un écran Full HD de 15,6 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. De quoi offrir une bonne fluidité, d'autant plus que la configuration garantit des fps très confortables en 1080p.

On y retrouve notamment un CPU Ryzen 5 5600H épaulé par 8 Go de RAM et un stockage SSD de 512 Go. Il existe un emplacement libre pour une barrette supplémentaire si vous ressentez le besoin d'ajouter plus de RAM (jusqu'à 32 Go supporté). Pour la partie graphique, ce Lenovo Legion 5 s'appuie sur une RTX 3060 (6 Go de VRAM GDDR6).

Ce PC portable gamer s'affiche régulièrement sous la barre des 900 € chez Cdiscount. C'est un bon prix pour une machine à l'aise en Full HD. On regrette cependant l'absence d'OS par défaut. Vous allez donc devoir y installer Windows 11 ou 10.

Les Plus Les Moins Excellent rapport qualité-prix La webcam fait piètre figure L'efficacité du couple Ryzen 5 5600H/RTX 3060 Absence de Windows par défaut Bonne connectique Ecran Fluide

Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6

Ce PC portable gamer de 15,6 pouces est lui aussi équipé d'une RTX 3060 avec 6 Go de mémoire vidéo GDDR6 dédiée. Le GPU est couplée ici avec le processeur AMD Ryzen 5 5600H qui dispose de 6 cœurs physiques et 12 cœurs logiques, avec une cadence de base à 3,3 GHz et pouvant grimper jusqu'à 4,2 GHz. La quantité de RAM embarquée est de 8 Go. On a là d'une configuration qui assure de belles prestations en Full HD avec ou sans ray tracing.

Le taux de rafraichissement de l'écran est de 165 Hz, ce qui permet d'assurer une fluidité irréprochable dans les jeux. Le Lenovo IdeaPad Gaming 3 dispose par ailleurs de 512 Go de stockage SSD. Pour la partie connectique, il dispose d'un port HDMI 2.0, de 2 ports USB 3.2 Gen1, d'un port USB 3.2 Type-C et bien sûr d'un port Ethernet pour vous connecter par câble.

Le WiFi 6 et le Bluetooth 5.0 sont également de la partie pour ce qui est de la connectivité. On retrouve souvent ce PC portable gamer à un prix de +/- 1000 €. Au vu des performances proposées ici, c'est clairement un rapport qualité prix intéressant.

Les Plus Les Moins Excellent rapport qualité-prix Les 8 Go de RAM limite L'efficacité du couple AMD Ryzen 5 5600H/RTX 3060 Ecran Fluide (165 Hz) Connectique et connectivité au point

Notre sélection de modèles offrant un bon rapport performances/prix

La frontière entre l'entrée de gamme et le milieu de gamme s'est considérablement amenuisée. Mais si vous avez besoin d'une configuration un peu plus musclée, il existe des PC portables gamer très équilibrés qui peuvent encaisser n'importe quel jeu dans des conditions confortables. Avec des prix intéressants de surcroit.

HP Owen 15 en1037nf

Le PC gamer HP Omen 15 (en1037nf) dispose d'un écran de 15,6 pouces en définition Full HD (1920 x 1080 pixels). Sa luminosité est de 300 cd/m² et sa fréquence de rafraichissement de 144 Hz. Le combo processeur / GPU se compose d'un Ryzen 7 5800H (8 cœurs et 12 threads) associé à une GeForce RTX 3070, le tout accompagné d'une RAM de 16 Go. L'ensemble offre une configuration solide pour les jeux les plus exigeants.

La batterie présente ici offre par ailleurs une autonome 9 heures environ. Pour la connectique, L'HP Owen 15 dispose de quatre ports USB 3.2 Gen 1, d'un mini DisplayPort, d'un port HDMI, d'un port LAN ainsi que d'une prise combo casque/microphone. Pour ce qui est de la connectivité, vous avez du Bluetooth 5.0 ainsi que la norme Wifi 6. Le PC est livré avec Windows 10 installé par défaut, mais vous pourrez bien sûr le faire passer sous Windows 11.

Les Plus Les Moins Le rapport performances prix Chauffe un peu et se fait entendre quant il est bousculé Très bon combo Ryzen 7 5800H/RTX 3070 Autonomie correcte Connectique complète Ecran fluide

ASUS DASH TUF516PR-HN104T

Ce PC portable gamer se distingue par son design en tout en finesse doublé d'une puissance confortable pour traiter n'importe quel jeu dans les meilleures conditions, notamment en 1080p. Il est équipé d'une dalle IPS Full HD de 15,6 ave une fréquence de rafraichissement de 144 Hz. La dalle couvre par ailleurs 100 % de la gamme colorimétrique sRGB.

Le couple CPU/GPU de l'Asus Dash TUF 516PR se compose d'un processeur Intel Core i7-11370H (11e génération) et d'une carte graphique GeForce RTX 3070, le tout épaulé par une mémoire vive DDR4 de 16 Go. On regrette les 4 cœurs du processeur qui limitent quelque peu la marge de manœuvre, mais ce PC offre des performances satisfaisantes en jeu.

La batterie offre jusqu'à 16 heures d'autonomie, une endurance plutôt satisfaisante qu'on doit notamment au choix du processeur. Le SSD PCIe NVMe de 512 Go est quant à lui très rapide et permet de charger vos applications et jeux à une bonne vitesse.

LENOVO Legion 5 17ACH6H

Equipé pour offrir des performances de jeu très confortables, le Legion 5 17ACH6H de Lenovo est un PC portable gamer disposant d'un grand écran de 17,3 pouces en définition Full HD. Son taux de rafraichissement est de 144 Hz, ce qui est amplement suffisant pour un rendu en toute fluidité.

À l'intérieur de ce laptop gaming, on retrouve un CPU Ryzen 7 5800H, une puce 8 cœurs associée à 16 Go de RAM et à un SSD NVMe de 512 Go. Une GeForce RTX 3070 se charge de la partie graphique. L'ensemble offre un bel équilibre pour gérer des jeux exigeants dans de très bonnes conditions. Sa batterie offre environ 7 heures d'autonomie.

Les Plus Les Moins Son GPU RTX 3070 performant Les 4 cœurs du processeur Grande autonomie Ecran fluide

MSI Katana GF76 avec Intel Core i7 de 12e génération

Avec la référence Katana GF76 12UEK-083FR, MSI propose un PC portable gamer convainquant taillé pour assurer du gaming en Full HD dans des conditions décentes. Il s'appuie ainsi sur un processeur Intel Core i7 de 12e génération, en l'occurrence le Core i7-12700H disposant de 6 cœurs performance. Les fréquences vont de 3,5 GHz à 4,7 GHz.

Le CPU est épaulé par 16 Go de RAM et un stockage SSD NVMe de 512 Go. Pour la partie graphique, on retrouve une RTX 3060. Le Katana GF76 12UEK-083FR dispose par ailleurs d'un grand écran IPS de 17,3 pouces avec une fréquence de rafraichissement de 144 Hz. De plus, la dalle est bien calibrée et produit des images de qualité.

Enfin, pour la partie connectique, rien ne manque à ce PC portable gaming. On retrouve en effet trois ports USB-A 3.0, un port USB-C 3.2 ainsi qu'une sortie HDMI 2.0. Vous avez également un port Ethernet Gigabit ainsi qu'une prise Jack. La connectivité est également au complet avec du WiFi 6 et du Bluetooth 5.1.

Les Plus Les Moins Un CPU Intel Core i7 de dernière génération Une autonomie perfectible Bonnes performances en Full HD Design agréable

Les PC portables gamer haut de gamme

Nous avons réservé les meilleurs pour la fin. Les modèles premium se caractérisent par leur design distinctif et par leurs performances de haut vol, même pour tourner des jeux très gourmands comme Cyberpunk 2077 dans d'excellentes conditions. Les écrans sont plus souvent en définition QHD, voire 4K sur ce segment. Avec un rendu de qualité.

ASUS ROG Zephyrus G14 (2022)

Nous avons eu le plaisir de tester la version 2020 de l'Asus ROG Zephyrus G14 qui se montrait déjà comme l'un des meilleurs PC portables gaming cette année là. Deux ans après, la version 2022 améliore la recette. La grosse nouveauté ici, c'est le passage à un couple CPU/GPU entièrement géré par AMD. Ce modèle est disponible en plusieurs configurations, mais celui de notre sélection dispose d'un processeur Ryzen 9 6900HS haut de gamme épaulé par 16 Go de RAM DDR5.

Le constructeur a fait le choix d'y associer un GPU Radeon 6000, en l'occurrence la Radeon RX 6800S dont les performances sont honorables. Celle-ci fait également la part belle au Ray Tracing. Vous avez donc un ensemble taillé pour encaisser n'importe quel jeu AAA dans de très bonnes conditions.

Pour couronner le tout, le PC dispose de 1 To de stockage SSD au format M.2 NVMe PCIe 4.0. L'autre particularité de ce PC portable gaming, c'est son format compact et son poids plume pour une machine de cette puissance. L'écran affiche un format de 14 pouces et offre une définition QHD+ (2560 x 1600 px). Sa fréquence de rafraichissement est de 120Hz.

Les Plus Les Moins Grandes performances Le ray tracing est à utiliser avec parcimonie Design compact et bonnes finitions Chauffe un peu quand il est poussé à bout Ecran bien calibré au niveau des couleurs Contraste perfectible Bonne autonomie

Dell Alienware m15 R6-198

On vous propose ici l'une des meilleures références de la gamme Dell de ces derniers mois : l'Alienware M15 R6 qui se positionne évidemment sur le segment haut de gamme. La recette employée fait dans la tradition des machines de la marque avec un design toujours aussi distinctif. On est sur un format de 15,6 pouces en Full HD et une fréquence de rafraichissement allant jusqu'à 360 Hz.

Le constructeur propose ainsi une définition classique. Sachant que le PC embarque un GPU Nvidia RTX 3080 associé à un CPU Intel Core i7 11800H avec 16 Go de RAM, c'est l'assurance d'avoir des performances à toute épreuve peu importe le contexte (avec ou sans ray tracing).

Les Plus Les Moins Performances de haut vol Pas de défaut majeur Ecran 360 Hz Bonne autonomie Fin et léger Connectique complète

Lenovo Legion 5 Pro

Ce PC portable gamer offre un parfait équilibre et peut se targuer de pouvoir s'asseoir à la table des grands. Il est d'autant plus intéressant que son rapport qualité-prix est l'un des meilleurs. Le Lenovo Legion 5 Pro s'appuie sur un processeur AMD de la génération 5000, en l'occurrence un Ryzen 7 5800H avec 8 cœurs et 16 threads qui est épaulé par jusqu'à 32 Go de RAM.

Pour la partie graphique, le constructeur s'est contenté d'une RTX 3070 efficace, quoi qu'il aurait pu se montrer plus audacieux. Mais la configuration proposée ici est solide pour jouer en 1440p et encore mieux en Full HD. L'écran de 16 pouces est de définition QHD et offre une fréquence de rafraichissement pouvant monter jusqu'à 165 Hz avec un temps de réponse de 3ms.

La dalle prend en charge les technologies NVIDIA G-Sync et AMD FreeSync pour profiter de toute sa fluidité sans accroc. Le rendu des couleurs est satisfaisant tout comme la qualité d'ensemble de cet écran. Le PC intègre par ailleurs un stockage SSD NVMe PCIe jusqu'à 1 To. Somme toute, il s'agit d'une configuration très solide pour un prix situé sous la barre des 2000 €.

Les Plus Les Moins Excellent rapport qualité-prix Webcam anecdotique Bonnes performances Partie audio en retrait Bonne autonomie Connectique complète

Razer Blade 15

On est là sur un positionnement très haut de gamme. Les PC portables Razer Blade sont habituellement destinés aux gamers exigeants jusqu'aux moindres détails. Ces ultrabook très performants arborent un design fin et ne font aucune concession sur les performances. Les versions 2022 embarquent la 12e génération des processeurs Intel, mais leurs prix sont prohibitifs.

Vous pouvez toujours vous rabattre sur les modèles de 2021 qui offrent des performances similaires pour des prix un peu plus raisonnables. Ils disposent d'un processeur Intel Core i7-11800H (version 2021) ou Core i7-12800H si vous préférez les versions 2022. La partie graphique est assurée par une GeForce RTX 3070/3070 Ti ou 3080/3080 Ti selon vos préférences.

L'écran IPS est au format 15,8 pouces en définition QHD. Il propose un affichage mat bien contrasté ainsi qu'une fréquence de rafraichissement minimum de 165 Hz et pouvant aller jusqu'à 360 Hz selon les modèles. La partie connectique est également très complète avec la présence d'au moins trois ports USB-C, un port Thunderbolt 3 ainsi qu'un port HDMI 2.1. Pour la connectivité, vous avez évidemment le WiFi 6 et le Bluetooth 5.x.

Le Razer Blade 2021 est disponible à partir de 2900 € pour la version RTX 3070 de 2021 et grimpe jusqu'à plus de 4000 euros pour les dernières versions avec processeur Intel Core Alder Lake.

Les Plus Les Moins Design et finitions Premium Son prix exorbitant Performances sans concession Autonomie perfectible Bel écran

Quels composants sont les plus importants sur un PC portable gamer ?

Pour un PC taillé pour le jeu vidéo, la carte graphique est l'élément le plus important. C'est un bon point de départ pour juger de la convenance d'un modèle plutôt que d'un autre. Ces dernières années, Nvidia et AMD ont réussi un bond remarquable au niveau des performances. Même une GeForce RTX 3050 d'entrée de gamme assure des prestations correctes en Full HD en faisant les bonnes concessions.

La génération 6000 des GPU Radeon RX a également beaucoup évolué en termes de rapport performances/consommation. Elle introduit le ray tracing chez AMD. Quoi que pour la plupart des références, cette fonctionnalité a encore un impact important sur les performances. Le CPU est évidemment l'autre élément à voir de près. Et là encore, l'effet de la concurrence fait que les dernières générations offrent un bon rapport performances/prix.

Il ne faut tout de même pas négliger l'efficacité du système de refroidissement. De ce dernier dépendent les performances du GPU et du CPU. Sur certains modèles, les performances sont bridées pour limiter le dégagement thermique. Enfin, pour une expérience de jeu fluide, privilégiez les écrans avec une bonne fréquence de rafraichissement.

Quelle taille pour l'écran d'un PC portable gamer ?

Il n'y a pas de règle standard pour le choix de la taille de l'écran. Tout dépend du format qui vous convient le mieux. Toutefois, les dalles de 15 pouces sont les plus courantes sur le marché des PC portables gaming. C'est le bon équilibre si vous ne savez pas quelles taille choisir.

Il existe également des modèles de 14 pouces qui sont destinés à ceux qui préfèrent le format compact et une meilleure portabilité. Enfin, les machines les plus imposantes sur ce marché ne dépassent guère la tranche des 17 pouces.