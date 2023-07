La marque taïwanaise Asus figure parmi celles qui vendent le plus de matériels informatiques en France. Elle propose ainsi un catalogue riche d’ordinateurs, de composants, d’accessoires ou encore de smartphones. Dans ce guide, découvrez les meilleurs PC portables Asus pour le gaming, la bureautique et le multimédia.

Sélection des meilleurs PC portables Asus

Asus Zenbook 14X OLED 1499.99€ Voir 1499.99€ Voir 1756.05€ Voir 1812.99€ Voir Asus VivoBook Go 15 591.99€ Voir 799.99€ Voir 839.12€ Voir 939.86€ Voir Asus ROG Strix Scar 15 2649.99€ Voir 2649.99€ Voir 2781.62€ Voir 3077.97€ Voir

Asus propose une large gamme de PC portables. Quels que soient votre utilisation et votre budget, vous retrouverez forcément un modèle qui répond à vos besoins. Pour les petits budgets, Asus proposent des PC portables à moins de 400 euros. À ce prix, vous avez une machine qui permet d’effectuer des tâches de bureautique simples, comme le traitement de texte, la gestion des e-mails, les recherches sur internet ou encore la lecture de fichiers multimédias. En revanche, si vous souhaitez un ordinateur pour faire des tâches qui nécessitent une puissance plus élevée, dirigez-vous vers les ordinateurs portables Asus de milieu de gamme ou premium.

La gamme ProArt Studiobook est la plus puissante. Elle est destinée aux professionnels créatifs car elle permet de faire tourner les logiciels les plus gourmands. Le Zenbook est le haut de gamme qui conjugue finesse et puissance. La gamme Vivobook est composée d’ordinateurs polyvalents, c’est le milieu de gamme de la marque. Le ASUS ChromeBook est ultra fin, léger et offre une bonne autonomie. Enfin, la famille ROG et TUF sont les modèles des PC portables gamer.

Pour vous aider à choisir le PC portable qui convient le mieux à vos attentes, vous trouverez dans ce guide notre sélection des meilleurs PC portables d’Asus.

Asus VivoBook S15 OLED

Cliquez ici pour acheter l'Asus VivoBook S15 OLED à 899 € sur Boulanger

L'Asus ViVoBook S15 OLED est doté d'une excellente dalle OLED de 15.6 pouces d'une résolution de 1920 x 1080 pixels. Il dispose d’un processeur Intel Core i5 1135G7 de 4 cœurs cadencés de 2,4 GHz à 4,2 GHz en TurboBoost. Avec sa RAM DDR4 de 16 Go et son SSD de 512 Go, c'est un PC portable polyvalent qui est davantage dédié à une utilisation bureautique et multimédia.

Son châssis en plastique et son autonomie décevante de seulement 6 heures en lecture vidéo peuvent être un frein. Mais la qualité d'écran du ViVoBook S15 OLED est rare pour un appareil dans cette gamme de prix. Autre particularité à relever, ce modèle de 15,6 pouces est équipé d'un pavé numérique.

Pour ce qui est de la connectique, l'Asus ViVoBook S15 OLED fait un quasi sans faute. Il est dispose de deux ports USB 2.0, d'un port USB 3.1 et 3.1 Gen 1 (type C), d'un port USB 3.2 Gen 1 et 3.2 Gen 1 (type C), d'une prise mini-jack et d'un lecteur de microSD.

Asus Zenbook S 13 OLED

Cliquez ici pour acheter l'Asus Zenbook S13 OLED à 1299 € sur Boulanger

Cliquez ici pour acheter l'Asus Zenbook S13 OLED (2023) à 1899,99 € chez Darty

Comme son nom l'indique, l'Asus Zenbook S13 OLED est également doté d'une magnifique dalle OLED. Ce modèle embarque un écran tactile de 13,3 pouces d'une résolution de 2560 x 1600 pixels

L'Asus Zenbook S13 OLED est équipé d'un processeur AMD Ryzen 7 6800U de 8 cœurs cadencé à 2,7 GHz jusqu'à 4,7 GHz en TurboBoost. Il profite de 16 Go de RAM LPDDR5 et d'un espace de stockage de 1 To. Par ailleurs, il dispose d'une carte graphique intégrée AMD Radeon Graphics.

Avec son poids plume de 1kg, ce PC portable est ultra léger et fin. Il peut donc facilement être transporté. Son autonomie de 67 Wh permet de tenir une journée sans problème.

Enfin, au niveau des connectiques, ce modèle est muni d'un port USB 3.2 Gen 2 (type C) et de 2 ports DisplayPort.

Une nouvelle version est disponible depuis avril 2023. L'Asus Zenbook S13 OLED (2023) a ainsi fait son retour avec un processeur Intel Core i7-13550U de 10 cœurs cadencé à 1,7 GHz de fréquence de base jusqu'à 5,0 GHz en rafale. Il dispose toujours d'un écran de 13,3 pouces mais sa résolution est améliorée puisqu'elle passe à 2880 x 1800 pixels. Ce nouveau modèle, plus cher, dispose également d'une carte graphique intégrée Intel Iris Xe.

Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED

Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED au meilleur prix Rakuten 1799€ Découvrir l'offre

Boulanger 1799€ Découvrir l'offre

Fnac 2134.99€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 2283.99€ Découvrir l'offre

Dès le premier regard, on se rend compte que l’Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED est un ordinateur unique en son genre. En effet, avec son système novateur de double écrans intégrés, ce PC portable est particulièrement adapté pour les créatifs habitués à travailler sur plusieurs écrans à la fois pour gagner en productivité.

L’écran principal de 14,5 pouces est une dalle OLED 120 Hz tactile avec une définition de 2880 x 1800 pixels. Le second écran quand à lui est une dalle LCD IPS tactile de 2880 x 864 pixels. Positionné juste au dessus du clavier, ce deuxième écran se lève au moment de l’ouverture de l’ordinateur pour offrir un angle de vision agréable et une intégration assez bluffante avec l’écran principal.

Du côté performance, ce modèle s’avère également intéressant avec un processeur Intel Core i7 12700H 14 coeurs cadencé à 2,3 GHz. Il est épaulé par 16 Go de RAM et un disque SSD de 1 To. Niveau connectivité, on profite du WiFi 6E et du Bluetooth 5.2. Pour la connectique, on retrouve 1 port USB 3.2 Gen 2, 2 ports USB-C Thunderbolt 4, 1 port HDMI 2.1, 1 prise jack et 1 lecteur de carte SD. Enfin, sa batterie de 76 Wh offre une autonomie d’environ 7 heures.

Asus Zenbook 14X OLED

Asus Zenbook 14X OLED au meilleur prix Fnac 1499.99€ Découvrir l'offre

Darty 1499.99€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 1756.05€ Découvrir l'offre

Rakuten 1812.99€ Découvrir l'offre

Si vous cherchez un ultrabook très pratique à emporter partout mais que vous cherchez aussi à avoir la puissance suffisante pour utiliser des logiciels gourmands en performance, alors l’Asus Zenbook 14X OLED est un modèle de choix.

Ce PC portable offre un design moderne et sobre du plus bel effet, notamment grâce à des finitions soignées et une ergonomie astucieuse. Par exemple, le mécanisme ErgoLift permet de surélever légèrement le clavier quand on ouvre l’ordinateur pour offrir une meilleure dissipation de la chaleur et un plus grand confort d’utilisation. Autre astuce, le pavé tactile peut se transformer en pavé numérique dès que vous en avez besoin.

Pour l’écran, on commence à y être habitué chez Asus, on retrouve une excellente dalle OLED NanoEdge de 14,5 pouces avec une définition de 2880 x 1800 pixels, soit 2,8K, et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Pour faire tourner la bête, on a sous le capot un processeur Intel Core i7-13700H de 13ème génération, avec pas moins de 14 coeurs, cadencé à 2,4 GHz de fréquence de base (jusqu’à 5,0 GHz en Turbo Boost). Pour offrir une expérience fluide, on profitera de 16 Go de RAM LPDDR5 ainsi qu’un disque dur SSD NVMe PCIe de 1 To.

Asus VivoBook Go 15

Asus VivoBook Go 15 au meilleur prix Fnac 591.99€ Découvrir l'offre

Darty 799.99€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 839.12€ Découvrir l'offre

Rakuten 939.86€ Découvrir l'offre

Il y a encore peu de temps, les écrans OLED étaient réservés aux modèles haut de gamme. Mais Asus a fait le choix d’intégrer cette technologie de dalle sur la majorité de sa gamme, même les modèles les moins chers. Ainsi, pour moins de 800 euros, vous bénéficiez d’un écran OLED de 15,6 pouces avec une résolution FullHD de 1920 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement de 60 Hz.

Forcément, pour ce prix, on profite de performances moins éblouissantes que sur les précédents modèles présentés. Pour autant, cette configuration équilibrée sera bien suffisante pour la plupart des usages pour une utilisation principalement en bureautique et multimédia. Asus a ainsi combiné un processeur AMD Ryzen 5 7520U cadencé à 2,8 GHz (jusqu’à 4,3 GHz en mode Boost) avec 8 Go de mémoire vive et un SSD de 512 Go. Niveau autonomie, on atteint sans souci 11 heures d’utilisation grâce au processeur très peu énergivore.

Asus ChromeBook Flip C433

Asus ChromeBook Flip C433 au meilleur prix Amazon 479€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 487.99€ Découvrir l'offre

Si vous avez un budget vraiment serré, alors un Chromebook est certainement le meilleur choix. En effet, Chrome OS nécessite une configuration bien moins importante qu’un PC qui tourne sous Windows. Ainsi, avec un simple processeur Intel Core m3-8100Y, 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage en eMMC, vous pourrez faire sans aucun souci de la bureautique de base, aller sur internet et regarder des films.

La particularité de ce modèle est son design 2-en-1 avec une charnière à 360° et un écran tactile qui peuvent transformer votre ordinateur en tablette dès que vous le souhaitez. L’écran tactile de 14 pouces présente une définition FullHD (1920 x 1080 pixels). La connectique a aussi été bien pensée avec un lecteur de carte micro SD intégré, 1 USB 3.1 Type A, 2 USB 3.1 Type C et une prise casque/microphone.

Asus ROG Strix Scar 15

Asus ROG Strix Scar 15 au meilleur prix Fnac 2649.99€ Découvrir l'offre

Darty 2649.99€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 2781.62€ Découvrir l'offre

Rakuten 3077.97€ Découvrir l'offre

Pour terminer notre sélection des meilleurs ordinateurs portables Asus, nous ne pouvions pas oublier de parler des PC gamers de la marque. En effet, Asus est particulièrement reconnu pour sa marque ROG, Republic Of Gamer.

L’Asus ROG Strix Scar 15 est l’un des fleurons du constructeur avec une configuration de haut vol qui inclus un processeur Intel Core i9-12900H, 14 coeurs, cadencé à 2,5 GHz (jusqu’à 5 GHz en rafale) avec pas moins de 32 Go de RAM DDR5 et un disque SSD de 1 To. Bien évidemment, qui dit ordinateur gaming dit bonne carte graphique. On retrouve ici une NVidia GeForce RTX 3070 Ti avec 8 Go GDDR6 de mémoire dédiée. Le refroidissement a également été travaillé pour éviter la surchauffe qui entraine une baisse de performance notable.

L’écran est aussi adapté à la pratique du jeu vidéo puisqu’il s’agit d’une dalle 15,6 pouces QHD (2560 x 1440 pixels) avec un taux de rafraichissement de 240 Hz et un temps de réponse de 3ms. On obtient ainsi une image très fluide avec très peu de flou cinétique. Enfin, l’autonomie est plutôt intéressante pour un ordinateur gaming puisqu’on peut atteindre plus de 10 heures d’utilisation.

Asus ROG Flow X13 (2023)

Asus ROG Flow X13 (2023) au meilleur prix RueDuCommerce 1689.67€ Découvrir l'offre

Fnac 1699.99€ Découvrir l'offre

Darty 1799.99€ Découvrir l'offre

Dans une gamme de prix un peu plus abordable, Asus propose également des PC portables intéressants pour le jeu vidéo comme cet Asus ROG Flow X13 qui cache plus d’un atout dans sa manche. En effet, Asus a voulu faire ici un mix entre un ultraportable, un PC gaming et un ordinateur 2-en-1.

Avec des dimensions de 29,9 x 22,2 x 1,58 cm et un poids de moins de 1,6 kg, on joue bien dans la cour des ultraportables. Mais Asus a voulu en même temps y inclure une charnière à 360° et un écran tactile pour pouvoir l’utiliser en mode tablette. Enfin, la marque taïwanaise a réussi l’exploit d’y ajouter une excellente configuration qui en fait l’un des ultraportables les plus puissants du marché.

Il embarque ainsi un processeur AMD Ryzen 7 6800HS 8 coeurs cadencé jusqu’à 4,7 GHz avec 8 Go de mémoire vive LPDDR4X et un SSD de 512 Go. En outre, on y retrouve une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050 avec 4 Go de mémoire vidéo GDDR6 dédiés.

L’écran est une dalle tactile LCD IPS 13,4 pouces WQXGA avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Quelles sont les différentes gammes de PC portables Asus ?

La marque taïwanaise propose des gammes pour chaque besoin. Les PC portables de la famille Republic of Gamers avec les gammes ROG et TUF sont spécialisés dans le gaming. La famille ProArt Studiobook est destinée aux créatifs professionnels qui ont besoin de faire tourner des logiciels gourmands. La gamme Zenbook est le haut de gamme grand public avec des ordinateurs fins et ultra puissants. Les Asus Vivobook constituent la gamme la plus large, avec des PC portables polyvalents. Enfin, l’Asus ChromeBook, léger et doté d’une bonne autonomie, est davantage orienté pour un usage étudiant et bureautique.

Est-ce que Asus est une bonne marque de PC portable ?

Asus est une marque fiable qui profite d’un faible retour produit. Avec ses PC portables haut de gamme, elle rivalise avec les meilleures marques du marché. Le fabricant taïwanais propose des ordinateurs équilibrés et polyvalents. Grâce à sa large gamme, vous trouverez à la fois des appareils à bas coût mais qui tiennent la route, et des mastodontes ultra puissants conçus avec des matériaux premium.