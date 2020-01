Meilleurs casques VR : quel casque de réalité virtuelle acheter en 2020 ?

Quel casque de réalité virtuelle acheter en 2020 ? Voici notre guide d’achat des meilleurs casques VR du moment pour vous aider à faire un choix devant les nombreux appareils disponibles sur le marché. Qu’ils fonctionnent avec un ordinateur, un smartphone ou de manière totalement indépendante, vous retrouverez ici ce qu’il vous faut.

Grâce à la réalité virtuelle, vous pouvez plonger dans un autre monde et vous envahir d’un sentiment d’immersion dans divers univers vidéoludiques. Les casques VR vous permettent d’interagir avec un environnement totalement artificiel, celui des jeux vidéo en l’occurrence. La plupart du temps, la réalité virtuelle simule une expérience sensorielle qui inclut la vue et l’ouïe, voire bientôt l’odorat et le toucher grâce aux évolutions de la technologie. L’aspect technique a son importance, la définition des écrans dans les casques par exemple est un critère capital qui joue sur l’expérience utilisateur.

Les casques VR autonomes

Ces casques de réalité virtuelle fonctionnent de manière indépendante. En d’autres termes, ils n’ont pas besoin d’un PC ou d’un smartphone pour vous offrir une expérience VR. Tous les composants de traitement sont embarqués à l’intérieur et ils disposent d’un espace de stockage propre pour abriter vos contenus. En général, ces casques VR offrent une plus grande puissance que ceux fonctionnant avec les smartphones.

Oculus Quest : le meilleur casque VR autonome

De par sa simplicité d’utilisation et ses caractéristiques accrocheuses, l’Oculus Quest est le meilleur moyen de plonger dans l’univers de la VR tout en bénéficiant d’un confort et d’une immersion assurant une expérience aboutie. Ce casque VR a le mérite d’être moins cher et moins complexe que l’Oculus Rifit destiné aux PC. Vous n’avez besoin d’aucun appareil pour le faire fonctionner, il est entièrement autonome et de surcroît sans fil, ce qui vous laisse une grande liberté de mouvement.

Niveau caractéristiques, il est équipé de deux écrans OLED qui affichent chacune une définition de 1440 × 1600 px et une fréquence de rafraîchissement de 72 Hz, ce qui offre un excellent confort visuel. Ce casque de réalité virtuelle est accompagné de deux manettes Touch, la même que celle de l’Oculus Rift S. Ces contrôleurs manettes embarquent des LED pour assurer le tracking des mouvements. On y retrouve deux boutons, un joystick cliquable, mais aussi deux gâchettes. Le casque est disponible en deux versions de stockage : 64 et 128 Go, à partir de 449 €.

Cliquez ici pour acheter le casque VR Oculus Quest

Oculus Go : l’alternative

Oculus propose une alternative autonome et moins onéreuse : l’Oculus Go, un autre casque VR tout-en-un de bonne facture lancé un an avant l’Oculus Quest. Comme son successeur, il est sans fil et contient tous les composants nécessaires pour fonctionner indépendamment, c’est à dire sans PC, ni smartphone. Il est équipé d’un SoC Qualcomm Snapdragon 821 couplé à 6 Go de RAM de RAM, d’un écran LCD de 5,5 pouces de définition 2560 x 1440 (1280 × 1440 pixels par œil) pour un taux de rafraîchissement dallant de 60 à 72 Hz selon l’application. Le champ de vision est de 110 °.

Le casque VR est accompagné de deux manettes sans fil qui dispose d’un pavé tactile, de trois boutons d’action. Chacune est alimentée par une pile AA qui offre une autonomie de 3 heures selon le fabricant. L’Oculus Go est disponible en deux versions de stockage : 32 Go et 64 Go. Son prix a chuté depuis la sortie de l’Oculus Quest. On le retrouve présentement à partir de 178 € sur Amazon.

Cliquez ici pour vous acheter l’Oculus Go

Casques de réalité virtuelle : PC

La VR sur PC offre la meilleure expérience possible pour la réalité virtuelle, mais les casques de cette catégorie coûtent beaucoup plus cher. Sans compter que pour profiter pleinement de l’expérience, vous avez besoin d’un ordinateur adéquat pouvant répondre aux exigences en matière de performances. Le casque VR Oculus Rit nécessite par exemple un GPU NVIDIA GeForce GTX 1050Ti ou Radeon RX 470 au minium avec au moins 8 Go de RAM sachant que la configuration recommandée est un Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 480 ou versions plus récentes.

HTC Vive et Vive Pro

HTC propose deux casques filaires sur PC. Pour le bon fonctionnement, il est nécessaire d’installer deux supports permettant de suivre les mouvements de l’utilisateur dans l’espace. Le HTC Vive propose un écran d’une définition de 1 200 × 1 080 px pour chaque œil (2 160 × 1 200 pixels en tout) soit une résolution de 484 ppp (pixels par pouce). Cette notion est importante pour ceux qui cherchent à pouvoir s’immerger sans être inquiété de trop voir les pixels des écrans.

Le HTC Vive Pro se différencie avec de meilleurs écrans intégrés. En effet, il est cette fois question d’une définition de 1440 x 1600 pixels par oeil (2880 x 1600 pixels au total), la résolution est de 615 ppp. Les deux écrans sont AMOLED et atteignent une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Cette mise à jour est certes plus onéreuse et se destine aux utilisateurs les plus exigeants. Les deux appareils sont également livrés avec deux manettes sans fil.

Cliquez ici pour vous acheter le HTC VIVE

Cliquez ici pour vous acheter le HTC VIVE PRO

Oculus Rift S

L’Oculus Rift S est une version améliorée du Rift classique. Elle propose une meilleure fiche technique qui est dans l’ensemble proche de celle de son concurrent direct, le Vive de HTC. Il est ici question d’une définition totale de 2560×1440 px (1280×1440 par œil), soit 42% de plus que l’ancienne version. Ce qui correspond à une résolution de 600 pixels par pouce. Le champ de vision proposé est de 115° et la fréquence de rafraîchissement est de 80 Hz. Les optiques ont été améliorées pour offrir des couleurs plus vives et éclatantes tout en réduisant l’effet « porte-écran ».

Enfin, contrairement à l’Oculus Rift d’origine qui s’appuie sur des capteurs externes pour suivre la position des manettes et du casque, le Rift S utilise un tracking « inside-out » grâce à ses 5 caméras intégrées. Ce casque VR est également proposé avec le “Oculus” Touch, une version améliorée de la manette d’origine. Son prix : 449,99 € sur Amazon.

Cliquez ici pour vous acheter l’Oculus Rift S

Valve Index

Le Valve Index est disponible sur le marché depuis juin 2019 et se positionne comme une alternative crédible au HTV Vive et à l’Oculus Rift. Le casque embarque un écran LCD d’une définition de 1440 × 1600 pour chaque œil, ce qui correspond à une définition globale de 2880 × 1600 px. Les dalles sont entièrement RVB et peuvent fonctionner à des taux de rafraîchissement de 80 Hz, 90 Hz, 120 Hz, soit un taux plus élevé que chez la concurrence. L’angle de vue proposé est de 130°.

Le casque utilise une version améliorée du système de tracking Lighthouse de Valve que l’on retrouve sur le HTC Vive, un casque qui pour rappel est le fruit d’une collaboration entre HTC et Valve. Les contrôleurs « Knuckles » du Valve Index sont d’ailleurs rétrocompatibles avec le HTC Vive et HTC Vive Pro. Son prix : 799 €, mais à l’heure où ces lignes sont écrites, le casque est temporairement en rupture de stock.

Microsoft Mixed Reality : Acer, HP, Lenovo, Dell et Asus

Microsoft aussi s’est mis à la VR et a tissé un partenariat avec plusieurs entreprises, dont Acer, HP, Lenovo, Dell et Asus. La firme de Redmond a communiqué son cahier des charges, la fiche technique est la même sur les différents appareils, la définition est de 2880 x 1440 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz.

Cliquez ici pour vous acheter le Casque de Réalité virtuelle Acer

Casques VR pour consoles : Sony PlayStation VR

Vous avez une PlayStation 4 et vous souhaitez tester la réalité virtuelle ? Vous avez de la chance puisque pour le moment c’est la seule console du marché à pouvoir vous permettre d’en profiter. Le rapport qualité – prix est de plus particulièrement alléchant. Ce casque propose une définition Full HD seulement pour une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz dans les jeux. Il est bon de noter que la PlayStation Camera est également requise pour le fonctionnement de ce casque de VR.

Cliquez ici pour vous acheter le Sony PlayStation VR

Casques de réalité virtuelle pour smartphones

Le smartphone est le parfait point d’entrée dans l’univers de la réalité virtuelle. Les casques VR pour smartphone sont plus accessibles que ceux fonctionnant avec un PC ou une console. Il existe de moins en moins de modèles récents sur le marché en raison de l’émergence des casques de réalité virtuelle autonomes. Le choix du smartphone a une grande importance puisque plus la définition de votre écran est faible, moins l’expérience sera saisissante. Il y a des avantages à profiter d’un casque de VR sur smartphone : il n’y a pas de fil, c’est plus léger et souvent plus confortable.

Samsung Gear VR R325

Samsung propose un casque de réalité virtuelle pour ses appareils haut de gamme . Conçu en collaboration avec oculus, la dernière version offre un champ de vision à 101 degrés et est équipée d’un gyroscope, d’un accéléromètre ainsi que d’un capteur de proximité. Le diamètre des lentilles est 42 mm avec ajustement de la focale via molette. On y retrouve un bouton Retour, un pavé tactile ainsi qu’un bouton Home. Le casque VR est également accompagné d’une manette sans fil avec différents boutons d’action dont une gâchette, de quoi assurer l’interactivité dans les environnements virtuels.

Le Samsung GR VR est parfait pour faire vos débuts avec la réalité virtuelle, notamment pour vous immerger dans des vidéos à 360°, mais aussi jouer avec une sensation d’immersion. La connexion avec les accessoires se fait via un port USB type C ou Micro-B. Les applications qui fonctionnent avec sont disponibles sur l’Oculus Store.Le seul bémol est que ce casque n’est compatible qu’avec les smartphones Samsung, mais pas avec tous les modèles. Les haut de gamme de ces dernières années sont supportés, notamment les S6/S6 Edge, S7/S7 Edge, les Galaxy S8, S9 et S10, mais aussi les Note 8 et Note 9. Quant au Galaxy Note 10, il n’est pas compatible. Le casque est disponible à partir de 149 €.

Cliquez ici pour vous acheter le Samsung Gear VR

Google Cardboard

C’est le plus simple et le plus accessible de tous : le Google Cardboard n’est plus tout jeune, mais reste le meilleur moyen de faire vos débuts avec la VR pour moins de 20 €. Il suffit de le plier et d’insérer le smartphone à l’intérieur. Il n’y a pas de manettes avec cette configuration, la maniabilité est donc quelque peu limitée. Il est possible de l’ajuster à la morphologie de son visage, deux lentilles sont bien entendu présentes.

Le Google Cardboard reste le seul casque VR de la firme encore commercialisé, maintenant que le Daydream est mort. Le Play Store regorge de quelques applications compatibles, mais elles ne sont pas nombreuses. Ce casque VR fonctionne avec la plupart des smartphones Android dont la taille est comprise entre 4 et 6 pouces. Son prix : 9,99 €.