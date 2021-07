Steam Deck vs Nintendo Switch OLED : quelle console portable choisir ?

La Nintendo Switch OLED et le Steam Deck, les deux consoles portables récemment dévoilées sont aussi les plus attendues de l'année. Alors que celle de Big N sortira officiellement le 8 octobre 2021, le Steam Deck de Valve est quant à lui prévu pour décembre 2021. Nous vous proposons de voir ensemble quelles sont les différences, entre les deux consoles portables, afin que vous puissiez faire au mieux votre choix.

Si 2020 marquait l'arrivée des consoles next-gen avec la PS5 de Sony ou les Xbox Series X et Series S de Microsoft, 2021 sera vraisemblablement l'année des consoles portables : Nintendo avec sa nouvelle Switch OLED et récemment, l'annonce surprise de Valve à laquelle personne ne s'attendait avec le Steam Deck, la plus puissante des consoles portables jamais sortie.

Dans cet article, nous énumérons les différences entre les deux consoles afin que vous puissiez vous en faire une petite idée et choisir celle qui correspond le mieux à vos attentes.

Steam Deck VS Nintendo Switch OLED : quelle est la meilleure console ?

Le Steam Deck est doté d'une dalle IPS LCD 7″ en 1280 x 800 pixels et 60 HZ, un processeur AMD Zen 2, un GPU RDNA, 16 Go de RAM et un stockage eMMC de 64 Go ou un SSD NVMe de 256 ou 512 Go selon le modèle choisi.

Concernant la Nintendo Switch OLED, elle intègre une puce NVIDIA Tegra X1 composée d’un CPU ARM Cortex A57 et d’un GPU Maxwell. La console hybride de Nintendo offre donc une puissance brute théorique de 0,5 Tflops FP32, soit trois fois moins que le Steam Deck. Cela dit, elle a l'avantage d'être livrée avec sa station d'accueil qui permet de la transformer en une console de salon.

Le Steam Deck devrait également avoir droit à sa station d'accueil mais il faudra mettre la main au porte monnaie pour s'en équiper puisqu'elle sera vendu séparément. Pour l'heure, on ne connait pas le prix de la station d'accueil du Steam Deck. Quoiqu'il en soit, c'est une dépense qui s'ajoute au tarif déjà très salé de la console portable de Valve.

Comme avec la Switch, la station d'accueil permet donc un usage hybride de la console, avec la possibilité de jouer sur moniteur ou téléviseur. Mais dans ce cas, la solution de salon est bien moins livrée “clés en main” que chez Nintendo.

Fiche technique Steam Deck vs Switch OLED

Steam Deck Nintendo Switch OLED

Écran Tactile LCD, 7 pouces 1280 × 800 px, 60 Hz Tactile OLED 7 pouces 1280 x 720 px

Processeur Zen 2 4 c/8 t ; 2,4 à 3,5 GHz (jusqu'à 448 Gflops FP32) Octa-core (4xARM Cortex-A57 + 4xARM Cortex-A53) @ 1020 MHz

Mémoire extensible Oui Oui Mémoire interne HDD 64 Go / SSD 256 ou 512 Go 64 Go Quantité de mémoire vive 16 Go 4 Go Architecture graphique 8 UC RDNA 2 : 1 à 1,6 GHz (jusqu’à 1,6 Tflops FP32) 256 cœurs NVIDIA Tegra @ 768 MHz Maxwell

Système d'exploitation Steam OS 3.0 Horizon OS

Batterie et autonomie 40 Wh, entre 2 et 8 heures d’autonomie 4310 mA, entre 4,5 et 9 heures

Poids 669 grammes 420 grammes Dimensions 117 mm × 298 mm × 49 mm 101,6 mm x 241,3 mm x 13,97 mm Date de sortie Décembre 2021 8 Octobre 2021 Prix Entre 419 et 679 € 349 €

Si votre budget est limité et que vous n'avez pas plus de 350 euros à mettre dans une console de jeu portable, alors vous préfèrerez la Switch OLED au Steam Deck. Le prix de départ de 349 € de la console de Big N conviendra bien évidemment aux budgets les plus serrés. Concernant la console portable de Valve, elle s'affiche à un prix compris entre 419 et 679 €.

Il existe 3 modèles de Steam Deck. Voici les tarifs annoncés pour chaque configuration disponible :

419 euros avec stockage 64 Go eMMC et étui de transport

avec stockage 64 Go eMMC et étui de transport 549 euros avec stockage 256 Go SSD NVMe, étui de transport et bundle de profil exclusif de la communauté Steam

avec stockage 256 Go SSD NVMe, étui de transport et bundle de profil exclusif de la communauté Steam 679 euros avec stockage 512 Go SSD NVMe, étui de transport, bundle de profil exclusif de la communauté Steam, verre avec traitement antireflet de qualité supérieure et thème de clavier virtuel exclusif.

Les précommandes de la Nintendo Switch OLED sont d'ores et déjà ouvertes. Vous pouvez la réserver dès à présent auprès de l'ensemble des marchands en ligne tels que Fnac Darty, Amazon, Boulanger, Cultura…

Concernant le Steam Deck, la console a été rapidement victime de son succès lors de l'ouverture des précommandes le 16 juillet dernier : dès les premières secondes permettant de réserver la console, les serveurs de Valve ont rencontré de gros problèmes, empêchant un grand nombre de joueurs d'acquérir la machine.

Si beaucoup de joueurs n'ont pas pu commander leur exemplaire, les scalpers s'en sont donné à coeur joie. La console se négocie désormais aux alentours des 2500 dollars sur eBay, alors même qu'elle n'est toujours pas disponible à la vente.

Steam Deck VS Switch OLED : laquelle choisir ?

Alors que la Switch OLED de Nintendo reprend dans les grandes lignes la fiche technique de la version de 2019, si ce n'est un espace de stockage plus conséquent, un écran qui exploite la technologie OLED et une amélioration au niveau de la partie sonore, les différences avec la future console de Valve sont flagrantes.

Le Steam Deck est orienté vers les gamers à la recherche de portabilité et performances dans les jeux alors que la Switch OLED de Nintendo se veut plus familiale. Même usage donc mais un public différent pour les deux futures consoles portables. Le catalogue de titres très complet, que ce soit du coté de Steam ou de Nintendo, avec toutefois des licences exclusives qui ont fait le succès du constructeur nippon telles que Mario, Zelda, Pokémon… Switch OLED ou Steam Deck, pour laquelle allez-vous craquer ? N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires.