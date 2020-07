Microsoft a tenu une conférence virtuelle où les nouveaux jeux de la Xbox Series X ont été présentés ! Au menu, tout un tas de titres qui nous accompagneront dès la sortie de la console, ou un peu plus tard.

La Xbox Series X arrive dans quelques mois ! La nouvelle console de Microsoft, qui sera la concurrente directe de la PS5, aura bien entendu le droit à ses jeux exclusifs. Microsoft en a présenté quelques-uns lors de son Xbox Games Showcase dédié à ses jeux développés en interne. Accrochez-vous, il y en a pour tous les goûts !

Halo Infinite

Véritable titre phare qui devra porter la console à sa sortie, Halo Infinite s’est montré dans une longue séquence de gameplay. La formule reste la même depuis 2002, toutefois, l’aspect technique est encore une fois repoussé avec cet opus, qui va flirter avec l’open world. Microsoft le promet, il va tenir les 60 images par seconde. Les fans seront aux anges, les autres resteront de glace.

State of Decay 3

Jeu de zombie mettant en scène un groupe de survivants dans un monde ouvert, State of Decay 3 devra redorer l’image de la série, qui a déçu avec son deuxième épisode. Pas de gameplay ici, mais une cinématique pour nous présenter l’ambiance enneigée du titre.

Forza Motorsport

Un jeu de course qui ne va pas miser sur son originalité, mais pour ses graphismes, qui ont toujours été la vitrine des consoles Xbox.

Everwild

Ce nouveau jeu de Rare tranche complètement avec Sea of Thieves, puisqu’il présentera un univers d’heroic fantasy très poétique. On ne sait pas grand-chose de ce titre, si ce n’est qu’il sera axé sur le voyage et la nature.

Tell me why

Ce nouveau jeu de DontNod est, comme Life is Strange, ce sera un jeu d’aventure narratif qui aura la particularité d’avoir un héros transgenre. Une première dans l’univers vidéoludique.

Grounded et The Outer Worlds

Ce nouveau jeu d’Obsidian s’éloigne du RPG habituel habituel au studio pour se diriger vers le jeu de survie. Il s’agira de survivre dans un jardin immense, comme dans le film « Chéri j’ai rétréci les gosses ». Obsidian a également présenté une extension pour son jeu The Outer Worlds.

Article en développement…