Meilleures manettes PC en 2022 : quel modèle choisir ?

Jouer sur PC, oui, mais pas sans manette. Certains genres sont tout de même bien plus confortables avec nos compagnons de toujours. Mais quelles manettes sont les meilleures pour le PC en 2022 ? Nous allons vous aider à trouver votre bonheur.

Notre sélection des meilleures manettes PC en 2022

Le PC n'est plus cette plateforme gaming sur laquelle le combo clavier/souris est roi. Maintenant que les développeurs font attention à proposer des versions optimisées de leurs titres, la compatibilité manette est excellente sur les PC gamer et de nombreux joueurs abandonnent les consoles d'antan pour la liberté et la puissance qu'offre la plateforme. Mais quelle manette choisir pour son PC, maintenant que le constructeur lui-même ne force plus ses propres périphériques ? Voici notre sélection pour tous types de joueurs.

Manette Xbox Series S/X

Pourquoi changer une équipe qui gagne ? La venue d'une compatibilité manette étendue sur PC s'est faite grâce à la compatibilité avec le pad Xbox 360. Et depuis, la plupart des jeux s'attendent toujours à retrouver une manette Xbox ou assimilée. Cela se voit dès l'interface de la plupart des jeux, tout comme celle des différentes plateformes. Alors, ne vous prenez pas la tête : choisissez votre manette Xbox Series S/X ou même Xbox One préféré et jouez grâce à lui.

L'ergonomie plébiscitée de la manette n'a que très peu changé au fil des temps, et reste excellente. Mais il y a toujours un hic pour la version sans-fil : il vous faudra encore prévoir d'acheter des piles, ou rajouter un bloc de charge en sus de votre achat. C'est quelque peu contraignant, mais ce n'est pas un grand problème. Vous pouvez connecter la manette en filaire, en Bluetooth ou via un dongle pour les générations précédentes. La connexion est toujours excellente.

Les + Les - Ergonomie excellente Prévoir des piles rechargeables Compatibilité absolue

Manette Xbox Elite Series 2

Si vous êtes du genre pro gamer en toute circonstance, vous pouvez opter pour la manette Xbox Elite Series 2. Celle-ci est naturellement intégralement compatible avec le PC, et vous permettra de retrouver tous les réglages très fins disponibles avec cette gamme : réglage de la course des gâchettes, de la zone morte des sticks, du type de croix directionnelle… Tout y est. Avec en prime bien sûr les touches de raccourci personnalisables au dos, qui font le bonheur des joueurs de FPS.

La construction de la manette est proche de la perfection, mais tout cela a un coût bien sûr. Seuls les joueurs les plus exigeants devraient casser la tirelire ; les autres seront déjà très heureux avec un pad classique.

Les + Les - Qualité de fabrication Très chère Ultra performante Personnalisable à souhait

8BitDo SN30 Pro 2

Les manettes Xbox, c'est bien. Mais qu'en est-il de ceux qui préfèrent les sticks parallèles, à la manière de PlayStation ? S'il est bien sûr possible d'utiliser la DualSense de la PS5 ou encore une manette PS4 sur votre PC, on vous recommandera surtout de vous tourner du côté de la 8Bitdo SN30 Pro 2.

Le pad au style rétro propose toutes les touches dont vous avez besoin, et est d'un confort inégalé. La qualité de construction et le savoir-faire de 8bitdo en la matière ont été prouvés sur plusieurs années, et il est aujourd'hui un incontournable. Quant au rapport qualité-prix, il est tout simplement incomparable. Si vous hésitez à utiliser une manette sur votre PC et que vous ne voulez pas payer aussi cher qu'une manette Xbox pour cela, c'est tout simplement le meilleur choix disponible. D'autant que celle-ci est considérée comme une manette Xbox par le PC : vous n'aurez jamais aucun souci de compatibilité avec elle.

Les + Les - Plus accessible que les autres Plus difficile à mettre à jour Design original Large compatibilité

8bitdo SN30 Pro

Avant la Pro Plus et la Pro 2, il y avait la simple “Pro”. Ici, la manette de 8bitdo est très clairement inspirée de celle de la Super Nintendo. Ce qui veut dire une chose : elle est parfaite pour tous ces jeux rétro ou inspirés du rétro qui pullulent sur PC.

Cette manette a un grand avantage : elle est incroyablement compacte. Si vous cherchez une manette PC que vous pourrez facilement transporter avec vous, pour votre ultrabook par exemple, c'est la meilleure du marché.

Comme avec la SN30 Pro 2, elle est d'ailleurs compatible aussi bien avec votre PC que pour les jeux Android ainsi que votre Nintendo Switch. Elle n'est donc pas condamnée à rester attachée à une seule et même plateforme.

Les + Les - Facilement transportable Pas très indiquée pour les FPS Compatible avec plusieurs plateformes Compliquée à mettre à jour Grande autonomie Pas chère

Nacon Revolution X Pro

Si vous cherchez une manette personnalisable à souhait, mais qui ne fait pas trop éclater votre budget, vous pouvez également vous tourner vers la Nacon Revolution X Pro. Elle dispose elle aussi de quelques modifications, comme la possibilité de choisir son type de stick ou de la rendre plus ou moins lourde pour votre confort.

Ses boutons personnalisables fonctionnent plus ou moins de la même manière que sur le pad Xbox Elite. Mais, prix maîtrisé oblige, elle est uniquement filaire. Au moins, vous n'aurez pas à vous soucier de l'autonomie de votre batterie !

Les + Les - Format Xbox classique Uniquement filaire Personnalisable à souhait Moins chère que l'Elite

La manette PS5 est-elle compatible PC ?

La DualSense de la PlayStation 5 est bien compatible avec un PC. Cependant, son support est partiel, et seul Steam la gère proprement de nos jours. Qui plus est, les fonctionnalités spéciales de la manette ne fonctionnent qu'avec très peu de titres aujourd'hui.

Quelles manettes sont compatibles avec le PC ?

Dans l'absolu, toutes les manettes peuvent être compatibles avec le PC. Mais pour que la prise en charge soit totale, mieux vaut se tourner vers les manettes qui utilisent le protocole XInput, soit le pilote géré par Microsoft et utilisé dans toutes ses manettes. Le DInput fonctionne également plutôt bien, même si sa prise en charge n'est pas aussi avancée. Mieux vaudra éviter les manettes qui n'utilisent pas l'un de ces deux protocoles.

Sur Windows 10 et Windows 11, les manettes sont aujourd'hui très bien reconnues par les PC et ne demandent aucune configuration. C'est particulièrement vrai sur la plateforme Steam, où Valve a multiplié les efforts en ce sens.