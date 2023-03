Précommande The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom : Où acheter le jeu au meilleur prix ?

Très attendu par la communauté des gamers depuis le succès de Breath of the Wild, le jeu Nintendo Switch Zelda est de retour ! The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sera disponible à partir du 12 mai 2023 mais vous pouvez déjà le précommander. Découvrez où acheter le jeu Nintendo Switch au meilleur prix.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, le jeu le plus attendu de 2023 est déjà disponible en précommande

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom au meilleur prix Cultura 51.99€ Découvrir l'offre

Fnac 59.99€ Découvrir l'offre

Cdiscount 59.99€ Découvrir l'offre

Amazon 64.98€ Découvrir l'offre

Rakuten 67.99€ Découvrir l'offre

Ça y est, la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild est enfin disponible en précommande. Sorti en 2017, Breath of the Wild s’est rapidement imposé aux yeux des fans, tout comme des critiques de jeu vidéo, comme le meilleur jeu de la console portable de Nintendo et potentiellement comme le meilleur épisode de la saga à succès. Cette première aventure de Link dans un open world a marqué les esprits. Les aficionados du jeu n’avaient donc qu’une envie, repartir à l’aventure pour parcourir les terres d’Hyrule et combattre les forces du mal.

Où précommander The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom au meilleur prix ?

C’est toujours un événement quand Nintendo annonce un nouvel opus de sa saga mythique Zelda. Mais dire que Tears of the Kingdom était attendu des gamers est un euphémisme. Chaque nouvelle vidéo pour annoncer le jeu a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme et d’impatience.

Si la sortie officielle de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est prévue pour le 12 mai 2023, les plus impatients d’entre vous peuvent déjà s’assurer de le recevoir dès le jour de sa sortie puisqu’il est disponible en précommande au prix conseillé de 69,99 euros.

Mais vous pourrez le trouver moins cher chez certains revendeurs. Micromania propose ainsi le jeu à 69,99 euros mais offre 2 bonus supplémentaires (une pièce collector et une planche de stickers). Chez Boulanger, le jeu est à 54,99 euros. Tandis que chez Cultura, il est disponible en précommande à seulement 51,99 euros. Enfin, à la Fnac, vous le trouverez à 57,99 euros. Mais si vous êtes adhérent Fnac, vous pourrez cumuler 10 euros sur votre compte fidélité.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom au meilleur prix Cultura 51.99€ Découvrir l'offre

Fnac 59.99€ Découvrir l'offre

Cdiscount 59.99€ Découvrir l'offre

Amazon 64.98€ Découvrir l'offre

Rakuten 67.99€ Découvrir l'offre

Quelles sont les nouveautés de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ?

Suite directe de Breath of the Wild, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom n’est donc pas une révolution. Le jeu reprend les mêmes bases de gameplay en y ajoutant des nouveautés intéressantes. Ainsi, la particularité de cet épisode et qu’il se passe à la fois sur terre et dans les airs. Link y rencontrera de ce fait des nouveaux ennemis encore plus redoutables.

Pour s‘en sortir dans ce monde rempli de dangers, Link bénéficiera de capacités comme un bras encore mystérieux qui lui donnera des pouvoirs supplémentaires. Il pourra également se déplacer à l’aide de nouveaux véhicules. Mais c’est surtout pour son scénario haletant et son univers enrichi que l’on a très hâte de prendre en main The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.