Hogwarts Legacy L’Héritage de Poudlard : date de sortie, gameplay, histoire, tout savoir sur le jeu Harry Potter

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est l'un des jeux les plus attendus de 2022. Respectant l'univers des sorciers de Harry Potter, cette aventure inédite se montre pleine de promesses. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le RPG en monde ouvert qui nous fait déjà saliver d'envie.

Après des années de disette si l'on met à part des jeux mobiles franchement oubliables, la licence Harry Potter a enfin de nouveau droit à une adaptation ambitieuse en jeu vidéo avec Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard. Très attendu par les fans de la saga, le titre est développé par Avalanche Software et édité par Warner Bros. Interactive Entertainment via son label Portkey Games. Il nous promet une expérience de liberté dans un monde ouvert qui ne demande qu'à nous révéler ses secrets. Date de sortie, plateformes supportées, mécaniques de gameplay, histoire et époque, informations officielles et indiscrétions… voici tout ce que l'on sait sur Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard.

Quand sort Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard ?

Annoncé en fanfare en septembre 2020 à l'occasion du grand lancement de la PS5, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard était censé sortir l'année d'après, soit en 2021. Mais le jeu a été reporté, d'abord à avril 2022 pour coïncider avec la sortie du film Les Animaux Fantastiques : les Secrets de Dumbledore au cinéma, ce qui n'a pas pu être tenu. La communication officielle évoque maintenant une fenêtre de sortie pour la fin d'année 2022. Cela laisse envisager une disponibilité pour novembre ou décembre 2022.

Mais plusieurs bruits de couloir viennent mettre leur grain de sel et peuvent nous faire douter. Un livre consacré au développement et à l'aspect artistique du jeu sortirait le 6 septembre prochain, pouvant laisser penser que le sujet de l'ouvrage serait disponible également aux alentours de cette période. Une option optimiste qui laisse place à une plus pessimiste. Selon cette version, le développement ne serait pas prêt pour une sortie au dernier trimestre 2022 et il faudrait plutôt compter sur un lancement au premier semestre 2023. Le studio et l'éditeur voudraient un jeu bien optimisé, sans bug et ne manquant pas de fonctionnalités prévues pour éviter de faire une Cyberpunk. Des ajouts de dernier moment seraient aussi dans les cartons afin de rendre le jeu plus inclusif, dans le but de se détacher des propos transphobes tenus par J.K. Rowling, la créatrice de Harry Potter.

Sur quelles plateformes Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est disponible ?

Le jeu vise une sortie simultanée sur toutes les grandes plateformes :

Le PC

La PlayStation 5, PlayStation 4 et PlayStation4 Pro pour les consoles Sony

Les Xbox Series X|S et les consoles Xbox One X|S chez Microsoft

La Nintendo Switch

Il est également fort probable que Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard se rende disponible sur certains services de cloud gaming, on peut penser à GeForce Now ou Google Stadia notamment. Mais pour l'instant, nous n'avons aucune information officielle à ce sujet.

Au vu des images du jeu qui ont été partagées, on peut s'étonner que le titre sorte sur des machines comme la Xbox One S, la PS4 ou la Nintendo Switch, qui ne semblent pas avoir le matériel nécessaire pour assurer des performances satisfaisantes. Dans le cas de la Switch, il est par exemple possible que le jeu soit proposé en cloud gaming.

Quelle est l'histoire de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard ?

Le jeu s'inscrit dans l'univers magique du monde des sorciers et reste fidèle au travail original de J.K. Rowling. Il s'agit cependant d'une histoire originale qui n'a pas été imaginée par l'auteure. Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard nous emmène en immersion dans les années 1890, bien avant les événements décrits dans Harry Potter et même les Animaux Fantastiques. Il s'agira de mener une vie d'étudiant à l'école de sorcellerie de Poudlard à cette époque. On nous promet de vivre “un dangereux voyage pour découvrir une vérité cachée du monde des sorciers”.

Quelques détails sur les enjeux et le contexte qui nous seront présentés ont été révélés. Le grand antagoniste se nomme Victor Rookwood, un puissant mage noir qui se veut aussi intraitable que Voldemort ou Grindelwald. Son objectif est de contrôler la magie ancienne, ce qui l'amènera à croiser la route du personnage que nous contrôlons. Pour atteindre ses objectifs, il s'est allié à un certain Rannrok, leader d'une rébellion de gobelins.

Le joueur devra jongler entre les cours, sa quête personnelle et l'exploration de l'environnement, ce qui devrait faire vairier les plaisirs. Forcément, les personnages iconiques de la saga Harry Potter sont absents du jeu puisque celui-ci prend place au XIXème siècle. Mais nous aurons tout de même l'occasion de croiser quelques connaissances. Le fantôme Nick Quasi-Sans-Tête est par exemple intégré au jeu.

Quel personnage peut-on jouer ?

Le jeu n'impose pas un personnage à incarner, c'est à nous de créer celui qui nous correspond. Un éditeur permet de choisir le sexe et le physique du héros de l'aventure. Puis au début de l'histoire, c'est au joueur de sélectionner la maison qu'il veut rejoindre lors de son arrivée à Poudlard, entre Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle et Serdaigle.

Le scénario nous propose une originalité puisque le sorcier que nous allons contrôler débutera directement en cinquième année. Il sera donc averti, maitrisera déjà de nombreux sorts et connaissances liées aux potions ou aux animaux fantastiques. Surtout, ce personnage contrôle une magie très ancienne, une particularité extrêmement rare qui aura de nombreuses conséquences. A la manière de Harry Potter, il attire tous les regards et arrive avec une réputation qui le précède. Et surtout, c'est ce don dont il dispose qui suscite l'intérêt et l'envie de Victor Rookwood, qui veut percer les secrets et acquérir cette forme de magie. Les pouvoirs de magie ancienne du personnage permettent également d'effectuer des actions dont les autres élèves sont incapables, comme découvrir des passages secrets au sein de Poudlard.

Autre point commun avec Harry Potter, il a selon la scénariste du jeu Moira Squier survécu à un épisode traumatisant. On devine qu'il a vu quelqu'un mourir devant ses yeux car dans un trailer de gameplay, le personnage a la faculté de voir des sombrals, des créatures magiques qui ressemblent à des chevaux ailés et qui sont invisibles aux personnes qui n'ont pas vu la mort en face. Il semblerait que le joueur dispose d'une certaine liberté de choix qui puisse avoir des conséquences sur le déroulement du jeu. Notamment, il serait aussi bien possible de choisir le mal que le bien.

Un vrai monde ouvert ?

La promesse de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est d'offrir aux joueurs un immense terrain de jeu truffé d'énigmes à résoudre et de passages secrets à découvrir, ce dont se prête très bien le château de Poudlard, qui devrait être particulièrement étoffé. D'après les trailers, on devrait même pouvoir accéder à des zones que l'on n'a encore jamais aperçues ailleurs que dans les livres, comme les cuisines de Poudlard. Mais il sera aussi possible de sortir dans les alentours du château, dans les grands extérieurs, dans la Forêt interdite et dans le village de Pré-au-Lard. Par contre, sa balader sur le Chemin de Traverse ne devrait pas être réalisable. On espérait que cela soit le cas en apercevant la boutique de baguettes d'Ollivander dans une vidéo, mais il a été confirmé que celle-ci se trouve en réalité à Pré-au-Lard.

Les développeurs ont également prévu une zone de housing dans laquelle on pourra tranquillement concevoir des potions, faire pousser des plantes utiles comme ressources, modifier son équipement ou encore héberger des animaux fantastiques. Et comme la salle commune ou le dortoir de votre maison manque d'espace et de discrétion pour ce faire, c'est la on ne peut plus appropriée salle sur demande, qui joue un rôle important dans les romans Harry Potter, qui est exploitée pour ce rôle.

Solo et/ou multijoueur ?

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est un jeu 100% solo. Aucun mode multijoueur n'est prévu à la sortie du jeu ni pour une mise à jour ultérieure. Il n'existe pas non plus de mode coopération en ligne ou en écran partagé.

Les joueurs pourront définir leur propre style de combat, nous assure-t-on. Cela laisse penser qu'une large palette de sorts sera mise à disposition pour nous laisser le choix d'une stratégie à adopter. Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est un RPG et on attend par conséquent un système de progression qui mise sur la montée en puissance et la diversité des situations et des actions réalisables. Mais à part la mention d'un “style de combat spécial” à développer, nous n'avons que peu de détails à cet égard pour l'instant.

En tout cas, les trailers de gameplay sont prometteurs. On y voit des combats très dynamiques, et les animations des sortilèges sont chatoyantes. On espère tout de même qu'un équilibre sera trouvé pour que l'écran ne devienne pas une bouillie de traînées magiques. Mais avec de nombreux sorts offensifs, d'autres jouant sur l'environnement, le sortilège Protego qui fait office de mouvement de parade et les esquives, la panoplie semble complète. On sait aussi que les mandragores peut être utilisées pour percer les tympans des adversaires et les potions devraient avoir un rôle à jouer à la manière d'un The Witcher. En ce qui concerne les ennemis, nous affronterons d'autres sorciers, des gobelins, ainsi que des créatures magiques. La gestion de la répétitivité sera primordiale pour ne pas lasser les joueurs.

Peut-on jouer au quidditch et se déplacer en balai ?

Le vol sur balai est un moyen de transport comme un autre dans le jeu. Des cours de balai sont également assurés pour apprendre les bases et des courses de balai peuvent avoir lieu. Une autre manière de se déplacer rapidement est de monter à dos de créatures magiques ou d'avoir recours au réseau de cheminées pour se téléporter sur la carte. Il n'est pour l'instant pas fait mention de portoloins ou du sortilège de transplanage pour le transport.

Si les voyages en balai seront de l'aventure, aucune information ou image officielle ne laisse penser que l'on pourra jouer au quidditch. Étant donné qu'il s'agit d'une fonctionnalité très attendue qui pousserait l'intérêt pour le jeu, Warner Bros aurait sans doute communiqué dessus si elle était présente. On devra donc se passer du sport le plus populaire du monde des sorciers, en espérant une potentielle intégration dans une mise à jour, un contenu additionnel, voire une extension.

La meilleure version de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard sur PS5 ?

La communication du jeu s'est beaucoup organisée avec PlayStation, qui semble avoir noué un partenariat avec Warner Bros. Si un puissant PC devrait bien entendu offrir une expérience de jeu d'excellente facture, la PS5 va bénéficier de petites attentions de développement bienvenues. Avec la manette DualSense, on nous promet de “ressentir” notre baguette. Les gâchettes adaptatives vont permettre de profiter d'une plus grande souplesse en combat et de doser avec précision la puissance de ses sortilèges. Ces derniers conféreront des “sensations uniques” grâce aux retours haptiques du contrôleur, qui auront lieu uniquement sur le côté droit de la manette, pour mieux simuler le port de la baguette (tant pis pour les gauchers). Les gâchettes adaptatives et le retour haptique ne sont pas utiles seulement en combat mais aussi pour d'autres activités, comme la fabrication de potions ou le vol en balai.

L’éclairage LED de la DualSense est aussi mis à contribution, celui-ci arborant la couleur de votre maison de Poudlard : bleu et bronze pour Serdaigle, écarlate et or pour Gryffondor, vert et argent pour Serpentard, jaune et noir pour Poufsouffle. Et quand vous lancez un sortilège, la lumière change pour la couleur de celui-ci.

La version PS5 de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard pourra être jouée dans deux modes graphiques, Fidélité et Performances, selon que l'on souhaite privilégier la fréquence d’images ou la fidélité visuelle. Le jeu pourra bien sûr être affiché en qualité 4K. La technologie audio 3D Tempest de la PS5 est également prise en charge pour l'immersion sonore. Et pour les joueurs qui n'utilisent pas de casque, le haut-parleur de la manette produit des sons immersifs supplémentaires.

Les fonctionnalités de cartes d’activité et d’assistance en jeu introduites avec la PS5 sont supportées par le jeu, qui exploitera bien évidemment le SSD de la console pour des temps de chargements rapides.