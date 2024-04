Godeal25 célèbre la fête du travail en avance avec Windows 11 à partir de 13,25€ !

Vous cherchez un logiciel Microsoft à petit prix ? Rendez-vous vite chez Godeal24 ! Quelques jours avant la fête du travail, l'enseigne met les petits plats dans les grands et propose par exemple Windows 11 à moins de 15€. On vous dit tout ci-dessous sur les offres.

Votre système d'exploitation joue un rôle crucial pour sécuriser votre appareil et optimiser votre productivité. Alors, pourquoi hésiter à passer à Microsoft Windows 11 Pro ? Surtout maintenant avec la vente flash Godeal24 pour la Fête du Travail : obtenez Windows 11 Pro pour seulement 13,25€, une aubaine qui ménage aussi votre budget. Windows 11 assure une sécurité prête à l'emploi, prend en charge des protections matérielles avancées, et offre des options de connexion sécurisée, y compris une entrée sans mot de passe via Windows Hello. Des protections renforcées contre le phishing et une sécurité intégrée du processeur au cloud sont également des atouts de taille, rendant Windows 11 Pro un choix solide tant pour les particuliers que pour les professionnels. Toutefois, si vous n'êtes pas prêt à passer à cette version ou que vous préférez Windows 10, l'offre inclut également une licence complète de Windows 10 Pro pour seulement 8,25€. Vous pouvez aussi profiter de l'occasion pour acquérir la version permanente de MS Office 2021 Pro Plus au prix spécial de 35,25€.

Godeal24 est une plateforme professionnelle de vente en ligne de logiciels informatiques. En cas de problème lors de l'installation ou de l'utilisation, une équipe de support technique professionnelle disponible 24h/24 et 7j/7 est à votre disposition pour vous assister gratuitement.

Les offres Godeal24 pour la Fête du travail

Godeal24 propose une belle baisse de prix pour Office 2019 Pro Plus, profitez dès maintenant ces aubaines :

Ne vous contentez pas de l'ordinaire et découvrez par exemple Windows 11 Pro :

Obtenez votre pack économique dès aujourd'hui (code promo “SGO62”) :

Jusqu'à 50 % de réduction sur plus de produits Windows et Office (code promo “SGO50”) :

Les outils les plus populaires sont également disponibles :

Découvrir toutes les offres

Comment effectuer le paiement ?

Dirigez-vous vers la page de paiement, poursuivez en tant qu'invité ou créez un compte, puis renseignez les “Informations de Facturation”.

À cette étape, sélectionnez “CWALLETCO” puis cliquez sur “Continuer”.

Vérifiez votre commande et cliquez sur “Valider la commande”.

Vous serez ensuite dirigé vers une nouvelle page où vous devrez cliquer sur “Choisir les méthodes de paiement”.

Pour finaliser votre achat, vous aurez l'option de payer via PayPal.

Qui est Godeal24 ?

Godeal24 est un distributeur global de logiciels informatiques, reconnu pour sa politique de tarification compétitive. Que vous soyez un créateur de contenu indépendant à la recherche de logiciels de montage vidéo et de traitement d'images, ou que vous souhaitiez augmenter la sécurité de votre ordinateur avec un logiciel antivirus, nous vous invitons à explorer l'ensemble des offres disponibles sur Godeal24. Vous y trouverez assurément les outils qu'il vous faut.

Chez Godeal24, tous les logiciels sont garantis 100% authentiques. Le site est totalement sécurisé, et les clés d'activation sont envoyées immédiatement par courriel après le paiement. Godeal24 s'engage à fournir un support technique professionnel disponible 24/7 et un service après-vente à vie, vous assurant une utilisation sereine de vos produits.

Contactez Godeal24 : [email protected]

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.