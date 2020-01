Nintendo Switch pas cher : où l’acheter au meilleur prix en 2020

Découvrez où il est possible d’acheter la Nintendo Switch au meilleur prix par le biais de promo en ligne et/ou en magasin. Le prix conseillé est de 299 € mais parfois, la console profite de bons plans permettant de l’avoir à un tarif plus bas.

La console Nintendo Switch très originale propose une double expérience. Comme ses concurrentes (Xbox One et PS4), c’est une console de salon. Techniquement elle ne surpasse pas ses rivales, mais ce n’est pas là que Nintendo souhaite faire la différence.

Le géant japonais propose en fait pour se distinguer une expérience unique. La Nintendo Switch peut en fait se transformer en console portable. Pour cela, il suffit de détacher une partie de la console de salon. Les manettes se fixent de chaque côté de l’écran de 6,2 pouces. En mode console portable, la Switch propose une autonomie comprise entre 2h30 et 6h30, ce qui reste dans la moyenne.

Sortie le 3 mars 2017, cette console que nous avons testé (voir ici notre test sur la Nintendo Switch) est apparue à un tarif conseillé de 299,99 euros en France. Entre temps, elle a vu une nouvelle version arriver. Disponible depuis la fin du mois d’août 2019, cette version dispose d’une meilleure autonomie (4,5h à 9h pour la version 2019 contre 2.5h à 6.5h pour la version 2017, selon le jeu). Pour la reconnaître, il faut se fier à la boite (voir le visuel ci-dessus) et à cette référence : MOD.HAC-001-01.

La Switch dispose d’un concept unique (en quelques secondes, on peut la faire passer d’une console de salon à une console portable et vice-versa), ses Joy-Con se modulent rapidement et sont assez confortables. Son design et son autonomie ne laissent pas indifférent. Enfin, il y a des jeux de qualité et incontournables (The Legend of Zelda : Breathe of Wild, Super Mario Odyssey, Super Smash Bros, Crash Bandicoot Remastered).

Acheter la Nintendo Switch au prix le plus bas sur Internet

Si vous faites partie de ceux qui ont envie de craquer pour cette console de Nintendo, découvrez ci-dessous des bons plans pour l’acheter au prix le moins cher.

Nintendo Switch disponible sur Micromania à 299.99 € (avec Mario Kart 8 Deluxe inclus)

Nintendo Switch disponible sur Cultura à 299.99 € (avec Mario Kart 8 Deluxe inclus)

Nintendo Switch disponible sur Amazon à 299,98 €

Nintendo Switch disponible sur Boulanger à 299.98 €

Nintendo Switch disponible sur Cdiscount à 299.98 €

Nintendo Switch disponible sur Fnac à 299.99 €

A savoir : la meilleure offre se trouve chez Cultura et Micromania qui proposent la console avec Mario Kart 8 Deluxe à 299.99 €. Le jeu est offert en version dématérialisée (sous la forme d’un code de téléchargement).

Ces prix ont été actualisés le 22/01/2020 par All4affiliates. Ils sont listés en ordre croissant et hors frais de livraison. Seuls les prix affichés chez les marchands font foi.

Acheter la Nintendo Switch au prix le moins cher en magasin

La meilleure offre en magasin se trouve du côté des hypermarchés Intermarché, qui propose la console au prix de 305.90 € avec un remboursement de 30 € sur la carte de fidélité, soit 275.90 € cagnotte déduite. Cette offre est valable du mardi 29 octobre au dimanche 8 décembre 2019.