Les meilleures consoles rétro en 2020, laquelle choisir ?

Les consoles rétro ont la cote en ce moment. Elles permettent aux anciens joueurs de retomber en enfance l’espace d’un instant ou de faire découvrir aux nouvelles générations les jeux vidéo les plus classiques des années 80 et 90, dont certaines licences sont encore incontournables de nos jours, notamment du côté de chez Nintendo avec Mario et Zelda. Voici donc notre sélection des meilleures consoles rétro disponibles en 2020.

Le retrogaming est devenu tendance ces dernières années et constructeurs et éditeurs en profitent pour surfer sur cette vague et rééditer de nombreuses vieilles consoles auxquelles on pouvait jouer lorsqu’on était plus jeune. Celles-ci incluent généralement des dizaines de jeux, pas besoin donc de chercher les cartouches ou autre supports originaux. Pratiques et jouant sur la carte de la nostalgie, ces consoles de salon, portables voire arcade façon mini vont réveiller le gamer qui sommeille en vous ? Mais quelle console choisir ? Réponse ci-dessous.

Les meilleures consoles de salon rétro

Nintendo Super NES Classic Mini

Sortie en septembre 2017, la console est une référence parmi les modèles mini sortis à ce jour. Le directeur général de Nintendo France a même parlé de « ventes stratosphériques » de la Super NES Classic Mini en France. Elle contient 21 jeux classiques préinstallés (Super Mario Kart, Super Mario World, Starfox, Final Fantasy III, Donkey Kong Country…) et peut être facilement connectée à un téléviseur haute définition à l’aide d’un câble HDMI inclus.

Nintendo NES Classic Mini

On reste du côté de chez Nintendo avec la NES Classic Mini. Là encore, l’engouement fut au rendez-vous. Longtemps en rupture de stock après sa sortie en 2016, la NES Classic Mini est de retour depuis juin 2018. 30 jeux sont présents sur la machine, dont Castlevania, Donkey Kong, Final Fantasy, The Legend of Zelda, Super Mario Bros. ou Pacman. Bref, du très culte.

PlayStation Classic

Sony a suivi le mouvement initié par Nintendo pour sortir une édition mini de sa PS1, sortie le 3 décembre 2018. Au programme, 20 jeux préinstallés dont Final Fantasy VII et Tekken 3. Dans la boîte, 2 manettes (les premières sans joystick), un câble HDMI et un câble USB vers microUSB type B. La console est 45% plus petite que la PS1 d’origine.

Sega Mega Drive Mini

Prête à l'emploi, il s’agit d’une réplique miniature de la célèbre Mega Drive sortie initialement en 1990. Elle inclus pas moins de 42 jeux pré-installés et est livrée avec deux manettes afin que vous puissiez profiter des hits de la console à deux ! La SEGA Mega Drive Mini vous permettra de vivre ou de revivre de merveilleux moments, que vous soyez nostalgique d’un titre que vous aimez ou que vous plongiez dans l’univers de la Mega Drive pour la première fois.

Dans la boite, on retrouve la console de jeu, les deux manettes, un câble d’alimentation USB ainsi qu’un câble HDMI pour connecter votre SEGA Mega Drive Mini à votre téléviseur. Concernant le format de la console, cette dernière est plus petite que la version sortie dans les années 90 » et les manettes se branchent via un port USB. Changement majeur pour l’expérience utilisateur, la Mega Drive Mini est capable de sauvegarder une partie à n’importe quel moment.

Commodore 64 Mini

On retourne au début des années 80 avec la nouvelle version de la mythique Commodore 64. Cette plus petite console est dotée d’une sortie HDMI, d’un joystick et inclut 64 jeux dont California Games, Padroid, Nebulus ou encore Speedball 2. Il est possible de profiter d’autres jeux via une clé USB.

Les meilleures consoles portables rétro

Atari Handheld Pac Man

La Atari Handheld Pac Man embarque une soixantaine de jeux au catalogue avec pas mal de titres axés sport et jeux d’adresse et quelques classiques comme Millipede ou Asteroids. On retrouve le design de la Atari 2600 avec effet bois, un stick 3D, deux boutons et un écran couleur 2,4 pouces.

Atari Flashback portable

La Atari Flashback existe également en version portable. 70 jeux classiques dans la poche, voire plus grâce au lecteur de carte SD qui permet d’ajouter d’ajouter de nouveaux titres. Au niveau de l’écran, on a ici droit à du LCD 2,8 pouces.

Les meilleures consoles arcade rétro

Neo Geo Mini

La Neo Geo Mini est sortie en France le 10 octobre 2018. Il s’agit d’une toute petite borne d’arcade équipée d’un écran de 3,5 pouces, de 4 boutons et d’un joystick. Il est également possible de brancher deux manettes pour jouer un ami et de connecter la console à la télévision via un câble mini-HDMI vers HDMI non inclus dans la boîte. Un expérience différente que les consoles de salon classiques.

thumbsUp! 240in1 16bit Mini

Une nouvelle proposition de console arcade en mode mini. Elle est très peu chère et contient 240 jeux, mais il n’y a pas de grand classique sur cette console. On retrouve de nombreux jeux très inspirés de célèbres licences comme Pacman ou Tetris, et même un Super Mario-like. Une bonne idée de cadeau insolite sans se ruiner.

ITAL – Mini Arcade Retro / 16 bits

Une minuscule borne arcade qui ressemble beaucoup à celle de thumbsUp! Beaucoup de jeux (250) sympas mais pas de licences connues, un prix très abordable, de quoi s’amuser sur des titres plate-forme, puzzle, arcade et shooter avec l’ambiance des années 80.

